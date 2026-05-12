Haberler

Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık ifadesinde adı geçen Demirhan Gözaçan gözaltına alındı

Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık ifadesinde adı geçen Demirhan Gözaçan gözaltına alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) önceki dönem Manisa il yöneticilerinden Demirhan Gözaçan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında sabaha karşı düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yakın arkadaşı olan Gözaçan'ın evinde ve aracında arama yapıldığı öğrenildi.

  • Demirhan Gözaçan, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık ifadesinde adının geçmesi üzerine Manisa'da gözaltına alındı.
  • Gözaçan'ın evi ve arabasında arama yapıldı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
  • CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, gözaltının 'yetkisiz' şekilde yapıldığını iddia etti.

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın kamuoyuna yansıyan "1 milyon TL parayı Denizli'de, CHP il başkanlığı binası yakınında, Özgür Özel'in yakın arkadaşı olarak bildiğim Demirhan isimli şahsa, yine Özgür Özel'in talimatıyla çanta içerisinde nakit olarak teslim ettim" iddialarının ardından Demirhan Gözaçan bu sabaha karşı Manisa'da gözaltına alındı. Gözaçan'ın evi ve arabasında arama yapıldığı ve Manisa İl Emniyet Müdürlüğünden İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğü öğrenildi.

ŞAFAK OPERASYONU İLE GÖZALTINA ALINDI

CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper tarafından yapılan yazılı açıklamada, son günlerde Demirhan Gözaçan'a yönelik iftira ve karalama kampanyalarının yürütüldüğü öne sürülerek, gözaltı işleminin "yetkisiz" şekilde gerçekleştirildiği ifade edildi.

İlgili Haberler
Etkin pişmanlık sürecinde yeni gelişme! Özkan Yalım ek ifade vermek istediEtkin pişmanlık sürecinde yeni gelişme! Özkan Yalım ek ifade vermek istedi

Açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi önceki dönem il yöneticimiz Sayın Demirhan Gözaçan, son günlerde şahsına yöneltilen iftiralar ve karalama kampanyaları neticesinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında bu sabaha karşı şafak operasyonuyla yetkisiz bir şekilde gözaltına alınmış, evi ve arabası aranmıştır" denildi.

İSTANBUL'A GETİRLİYOR

Gözaçan'ın Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'nden İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü belirtilen açıklamada, CHP Manisa İl Başkanlığı'nın sürecin takipçisi olacağı vurgulandı.

İl Başkanı İlksen Özalper açıklamasında, "Cumhuriyet Halk Partisi Manisa İl Başkanlığı olarak sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Burcu Köksal, AK Parti Genel Merkez binasında

AK Parti'ye geçiyor, geçecek derken ilk görüntü geldi

Herkes yok pahasına elden çıkarmıştı: Getirisi bir haftada asgari ücreti solladı

Herkes yok pahasına elden çıkarmıştı: Getirisi bir haftada asgari ücreti solladı
TikToker Selda önüne geleni çarptı: Dragon yolladım, 5,5 milyonum gitti

TikToker Selda önüne geleni çarptı: Dragon yolladım, 5 milyonum gitti
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıTuba Akpınar:

Şüphe varsa tutukla tamam mı. İfte iddiası varsa ciddiye al sorgu yap. Bunlar hep hafif cezalarla kurtulup gidiyor sonra.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMuhammed Kara:

Yine de mi erkek ağırlıklı istişare gruplarında ne oluyor hiç merak ettiniz mi. Kadın yönetici sayısı kaç. Bunlar sadece erkeklerin oyunları. Her zaman böyle olmuş.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEser Ateş:

1 milyon lira nakit para diye çantada mı taşınır ya böyle şeyler duyunca ekonomi nasıl düzelsin anlasana herkes böyle yapıyorsa tabii ki enflasyon artar devlet kasası boşalır

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya Kupası nedeniyle okullar yaz tatiline erken girecekti, karar iptal edildi

Okullar yaz tatiline erken girecekti, karar iptal edildi
İş kadını Derya'nın kahreden ölümü! Göktürk'teki feci olay kamerada

İş kadını Derya'nın kahreden ölümü! Feci olay kamerada
Korkulan oldu! İran'dan dünyayı alarma geçiren nükleer tehdit

Korkulan oldu! İran'dan dünyayı alarma geçiren nükleer tehdit
Eskort skandalına adı karışan yıldız futbolcunun görüntüleri ortaya çıktı

Eskort skandalına adı karışan futbolcunun görüntüleri ortaya çıktı
600 milyonluk vurgun! İlçe Tarım ve Orman Müdürü kayıplara karıştı

600 milyonluk vurgun! İlçe Tarım ve Orman Müdürü kayıplara karıştı
Dünya Kupası nedeniyle okullar yaz tatiline erken girecekti, karar iptal edildi

Okullar yaz tatiline erken girecekti, karar iptal edildi
İş kadını Derya'nın kahreden ölümü! Göktürk'teki feci olay kamerada

İş kadını Derya'nın kahreden ölümü! Feci olay kamerada
Bunlar nasıl çocuk! Önce kediyi bıçakladılar sonra esnafı tehdit ettiler

Bunlar nasıl çocuk! Kediyi bıçaklayıp esnafı tehdit ettiler