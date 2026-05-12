Haberler

Trump toplantıda uyuyakaldı, Beyaz Saray'dan sert bir açıklama geldi

Trump toplantıda uyuyakaldı, Beyaz Saray'dan sert bir açıklama geldi Haber Videosunu İzle
Trump toplantıda uyuyakaldı, Beyaz Saray'dan sert bir açıklama geldi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump’ın Oval Ofis’te düzenlenen etkinlik sırasında gözlerini uzun süre kapalı tutması sosyal medyada “uyuyakaldı” tartışması başlattı. Beyaz Saray iddialara sert tepki göstererek Trump’ın sadece göz kırptığını savundu. Olay sonrası Trump’ın seçim kampanyasında Joe Biden’la “uyuyakalması” üzerinden sık sık dalga geçtiği açıklamalar yeniden gündeme geldi.

  • ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'teki bir etkinlikte gözlerini uzun süre kapalı tuttu ve sosyal medyada uyuduğu iddia edildi.
  • Beyaz Saray, iddialara 'Sadece göz kırpıyordu' diyerek sert tepki gösterdi.
  • Trump, daha önce Aralık ayındaki kabine toplantısında uyuduğu iddialarına 'Uyumuyordum, sadece sıkılmıştım' yanıtını vermişti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Oval Ofis’te düzenlenen bir etkinlik sırasında gözlerini uzun süre kapalı tutması sosyal medyada tartışma yarattı. Trump’ın toplantı sırasında uyuyakaldığı yönündeki iddialar sonrası Beyaz Saray’dan sert açıklama geldi.

FOTOĞRAF GÜNDEM OLDU

Anne sağlığı ve doğurganlık konulu etkinlikte çekilen görüntülerde Trump’ın konuşmalar sırasında gözlerini kapattığı görüldü. Reuters muhabirinin sosyal medyada paylaştığı fotoğraf kısa sürede gündem olurken, bazı kullanıcılar Trump’ın uyuduğunu öne sürdü.

BEYAZ SARAY’DAN SERT ÇIKIŞ

Beyaz Saray’ın “Rapid Response 47” hesabı ise iddialara sert tepki göstererek, “Sadece göz kırpıyordu” ifadelerini kullandı. Reuters paylaşımında Trump’ın uyuduğuna dair doğrudan bir ifade yer almasa da tartışma büyüdü.

“SLEEPY JOE” SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEMDE

Tartışmaların ardından Trump’ın 2024 seçim sürecinde eski Başkan Joe Biden’ı “Sleepy Joe” sözleriyle hedef aldığı açıklamalar yeniden gündeme geldi. Trump, o dönem yaptığı konuşmalarda, “Kameraların önünde nasıl uyuyabiliyor?” ve “Beni asla kameraların önünde uyurken göremezsiniz” ifadelerini kullanmıştı.

DAHA ÖNCE DE GÜNDEM OLMUŞTU

Trump’ın daha önce de benzer görüntüler nedeniyle gündeme geldiği hatırlatıldı. Aralık ayında yapılan kabine toplantısında da uyuyakaldığı iddia edilen Trump, o dönem “Uyumuyordum, sadece sıkılmıştım” açıklamasını yapmıştı.

Kaynak: Haberler.com
35 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 108 şüpheli gözaltına alındı

Erdoğan talimatı vermişti! Operasyon kapsamında onlarca gözaltı var
Sigara tiryakileri dikkat! Milyonluk cezalar geliyor

Sigara tiryakileri dikkat! Milyonluk cezalar geliyor
Türkiye'de bir ilk! 150 bin isteniyordu, asgari ücretle göreve başladılar

150 bin isteniyordu, asgari ücretle göreve başladılar
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMengele:

Adam gözünü kirpmis olamazmi yani bu medya varya cok fenalar adam tuvalete gitse trump ishali var cok hasta diyecekler ayim ya adami kötülemeyin adam savaslari bitirmek icin gece gündüz calisiyor yoruldu uykusuda gelmis olabilir öyle degilmi

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yamal'dan şampiyonluk kutlamalarına damga vuran hareket

Herkes onu konuşuyor!

Okul saldırganının anne ve babası hakkında yeni gelişme

Okul saldırganının anne ve babası hakkında yeni gelişme
Michael Jackson'ın gizli ailesinden cinsel istismar iddiası: O bir canavardı

Gizli ailesinden dünyaca ünlü yıldız için mide bulandıran iddia
Tarihi çeşmeye atlayan turiste 27 bin lira para cezası kesildi

Yaptığı hareket pahalıya patladı! Turiste 27 bin lira ceza kesildi
Yamal'dan şampiyonluk kutlamalarına damga vuran hareket

Herkes onu konuşuyor!

Hakan Safi büyük oynuyor! Fener'e kupa canavarı hoca getirecek

Çok büyük oynuyor! Fener'e kupa canavarı hoca getirecek
İki emekli hobi diye başladı, şimdi para basıyorlar

İki emekli hobi diye başladı, şimdi para basıyorlar