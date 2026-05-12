Trump toplantıda uyuyakaldı, Beyaz Saray'dan sert bir açıklama geldi

ABD Başkanı Donald Trump’ın Oval Ofis’te düzenlenen bir etkinlik sırasında gözlerini uzun süre kapalı tutması sosyal medyada tartışma yarattı. Trump’ın toplantı sırasında uyuyakaldığı yönündeki iddialar sonrası Beyaz Saray’dan sert açıklama geldi.

FOTOĞRAF GÜNDEM OLDU

Anne sağlığı ve doğurganlık konulu etkinlikte çekilen görüntülerde Trump’ın konuşmalar sırasında gözlerini kapattığı görüldü. Reuters muhabirinin sosyal medyada paylaştığı fotoğraf kısa sürede gündem olurken, bazı kullanıcılar Trump’ın uyuduğunu öne sürdü.

BEYAZ SARAY’DAN SERT ÇIKIŞ

Beyaz Saray’ın “Rapid Response 47” hesabı ise iddialara sert tepki göstererek, “Sadece göz kırpıyordu” ifadelerini kullandı. Reuters paylaşımında Trump’ın uyuduğuna dair doğrudan bir ifade yer almasa da tartışma büyüdü.

“SLEEPY JOE” SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEMDE

Tartışmaların ardından Trump’ın 2024 seçim sürecinde eski Başkan Joe Biden’ı “Sleepy Joe” sözleriyle hedef aldığı açıklamalar yeniden gündeme geldi. Trump, o dönem yaptığı konuşmalarda, “Kameraların önünde nasıl uyuyabiliyor?” ve “Beni asla kameraların önünde uyurken göremezsiniz” ifadelerini kullanmıştı.

DAHA ÖNCE DE GÜNDEM OLMUŞTU

Trump’ın daha önce de benzer görüntüler nedeniyle gündeme geldiği hatırlatıldı. Aralık ayında yapılan kabine toplantısında da uyuyakaldığı iddia edilen Trump, o dönem “Uyumuyordum, sadece sıkılmıştım” açıklamasını yapmıştı.

