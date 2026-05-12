Niğde'de gıda zehirlenmesi şüphesiyle 27 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Niğde'de Sakarya Ortaokulu'nda bazı öğrencilerin okul dışındaki yemekten sonra rahatsızlandığı bildirildi. 27 öğrenci tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Genel sağlık durumları iyi, ancak gözlem altındalar.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Sakarya Ortaokulunda bazı öğrencilerin öğle arasında okul dışında tükettikleri yemekten sonra rahatsızlandıkları yönündeki ihbar üzerine okula sağlık ekiplerinin sevk edildiği belirtildi.

Tedbir amacıyla 27 öğrencinin Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kontrol altına alındığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan ilk muayene ve tetkiklerde öğrencilerimizin genel sağlık durumlarının iyi olduğu, herhangi bir hayati tehlikelerinin bulunmadığı değerlendirilmiştir. Öğrencilerimiz tedbir amaçlı müşahede altında tutulmakta olup, mevcut durumda yatış gerektiren bir durum bulunmamaktadır. Gerekli gözlem ve kontrollerin tamamlanmasının ardından öğrencilerimizin akşam saatlerine kadar taburcu edilmeleri planlanmaktadır. Olayla ilgili gerekli inceleme ve değerlendirme süreçleri ilgili kurumlarımız tarafından titizlikle sürdürülmektedir."

Kaynak: AA / Hamza Tav
