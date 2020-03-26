DEKORASYON HABERLERİ

Eskişehir'in Beyaz Altın'ı Lületaşı nedir? Lületaşı özellikleri nelerdir?

Birçok kültürel mirasa sahip olan Eskişehir, hem ülke genelinde hem de dünya çapında bilinen lületaşı ile adını duyuruyor. Usta çırak ilişkisi ile bugüne kadar gelen lületaşının geçmişi çok eskilere dayanıyor.