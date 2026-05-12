Haberler

Hakan Bayrakçı, beklenen seçim anketinin sonuçlarını paylaştı

Hakan Bayrakçı, beklenen seçim anketinin sonuçlarını paylaştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sonar Araştırma’nın nisan ayı seçim anketine göre AK Parti yüzde 32.3 oy oranıyla ilk sırada yer alırken, CHP yüzde 31.4 ile ikinci sırada bulundu. İki parti arasındaki farkın yüzde 0.9 olması dikkat çekerken, DEM Parti yüzde 9.9 ile üçüncü sırada yer aldı. Zafer Partisi ile Anahtar Parti’nin aynı oy oranına ulaşması da ankette öne çıkan detaylardan biri oldu.

  • Sonar Araştırma'nın nisan ayı anketine göre AK Parti %32.3, CHP %31.4 oy aldı; iki parti arasındaki fark %0.9.
  • DEM Parti %9.9 ile üçüncü sırada, MHP %7.2, İYİ Parti %6.1, Zafer Partisi ve Anahtar Parti %3.3'er oy aldı.
  • Yeniden Refah Partisi %2.7, Büyük Birlik Partisi %1.5, Türkiye İşçi Partisi %1.2 oy oranına sahip.

Erken seçim tartışmaları sürerken, Sonar Araştırma’nın nisan ayına ilişkin yayımladığı son seçim anketi dikkat çekti. Hakan Bayrakçı başkanlığındaki araştırma şirketinin verilerine göre AK Parti ile CHP arasındaki oy farkının yüzde 1’in altına düştüğü görüldü.

AK PARTİ İLK SIRADA, CHP YAKIN TAKİPTE

Araştırma sonuçlarına göre AK Parti yüzde 32.3 oy oranıyla ilk sırada yer aldı. CHP ise yüzde 31.4 ile iktidar partisinin hemen arkasında konumlandı. Ankette iki parti arasındaki farkın yalnızca yüzde 0.9 olması dikkat çekti.

DEM PARTİ ÜÇÜNCÜ SIRADA YER ALDI

Araştırmada üçüncü sırada yüzde 9.9 oy oranıyla DEM Parti yer aldı. Cumhur İttifakı’nın diğer ortağı MHP’nin oy oranı ise yüzde 7.2 olarak ölçüldü. İYİ Parti’nin oy oranı yüzde 6.1 olarak açıklanırken, Zafer Partisi ile Anahtar Parti’nin yüzde 3.3’er oy aldığı görüldü.

YENİDEN REFAH VE BBP’NİN OY ORANI DA AÇIKLANDI

Ankette Yeniden Refah Partisi’nin oy oranı yüzde 2.7 olarak ölçüldü. Büyük Birlik Partisi yüzde 1.5, Türkiye İşçi Partisi ise yüzde 1.2 seviyesinde kaldı. “Diğer” kategorisindeki partilerin toplam oy oranı da yüzde 1.2 olarak kaydedildi.

AK PARTİ VE CHP ARASINDA BAŞA BAŞ YARIŞ

Anket sonuçları, AK Parti ile CHP arasındaki yarışın oldukça yakın geçtiğini ortaya koydu. CHP’nin yerel seçim sonrası yakaladığı yükseliş ivmesini sürdürdüğü değerlendirilirken, AK Parti’nin de seçmen desteğini büyük ölçüde koruduğu yorumları yapıldı.

DEM PARTİ YÜZDE 10 SINIRINA YAKLAŞTI 

Araştırmanın dikkat çeken başlıklarından biri de DEM Parti’nin yüzde 10 sınırına yaklaşan oy oranı oldu. Partinin özellikle doğu illeri ve büyükşehirlerde etkisini sürdürdüğü görüldü. 

ANAHTAR PARTİ VE ZAFER PARTİSİ 

Öte yandan Zafer Partisi ile Anahtar Parti’nin aynı oy oranında çıkması siyasi kulislerde dikkat çeken detaylar arasında yer aldı. Yeniden Refah Partisi’nin yüzde 2.7’lik oranı ise muhafazakâr seçmende alternatif arayışının sürdüğü şeklinde yorumlandı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com
Adalet Bakanlığı 15 bin sözleşmeli personel alacak! İşte alınacak kadrolar

Memur olmak isteyenlere müjde! Binlerce kişi alınacak, işte kadrolar
Korkulan oldu! İran'dan dünyayı alarma geçiren nükleer tehdit

Korkulan oldu! İran'dan dünyayı alarma geçiren nükleer tehdit
İlçeyi ayağa kaldıran yıkım

İlçeyi ayağa kaldıran yıkım
CHP ve DEM Parti'den AK Parti'ye transfer iddiası! Biri büyükşehir belediye başkanı

CHP ve DEM Parti'den transfer! Biri büyükşehir belediye başkanı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHüso Fıso:

Yazık Ali Babacan başka ülkede olsaydı tek başına iktidardı. Ekonomisi Buğrana girmiş bir devleti rahatça zirveye taşıyacak bilgi ve birikimi var.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Farah Zeynep Abdullah'ın vücudundaki morluklar korkuttu

Ünlü oyuncu sevenlerini korkuttu! Vücudunun her yeri mosmor
Ahmet Türk'ün Amedspor mesajına Destici'den çok sert tepki: Defolup gidersin

Ahmet Türk'ün Amedspor mesajına Destici'den çok sert tepki
Acun Ilıcalı 1.5 saatte 300 milyon euro kazanabilir

1.5 saatte servet kazanacak!

7 yıllık esaretten kurtarılan 8 yaşındaki Nazar yeni hayatına 'merhaba' dedi! İşte son hali

7 yıllık esaretten kurtarılan Nazar yuvasına kavuştu! İşte son hali
Farah Zeynep Abdullah'ın vücudundaki morluklar korkuttu

Ünlü oyuncu sevenlerini korkuttu! Vücudunun her yeri mosmor
'Şeker hastalığına iyi geliyor' denilen otu yedi, ölümden döndü

Şifa diye yediği ot, 52 yaşındaki kadını az daha öldürüyordu
Mahmut Arıkan'dan Ankara'yı karıştıran kulis: İktidar sonbaharda baskın seçime gidecek

Ankara'yı karıştıran kulis! "Baskın seçim var" deyip tarih verdi