Hakan Bayrakçı, beklenen seçim anketinin sonuçlarını paylaştı

Erken seçim tartışmaları sürerken, Sonar Araştırma’nın nisan ayına ilişkin yayımladığı son seçim anketi dikkat çekti. Hakan Bayrakçı başkanlığındaki araştırma şirketinin verilerine göre AK Parti ile CHP arasındaki oy farkının yüzde 1’in altına düştüğü görüldü.

AK PARTİ İLK SIRADA, CHP YAKIN TAKİPTE

Araştırma sonuçlarına göre AK Parti yüzde 32.3 oy oranıyla ilk sırada yer aldı. CHP ise yüzde 31.4 ile iktidar partisinin hemen arkasında konumlandı. Ankette iki parti arasındaki farkın yalnızca yüzde 0.9 olması dikkat çekti.

DEM PARTİ ÜÇÜNCÜ SIRADA YER ALDI

Araştırmada üçüncü sırada yüzde 9.9 oy oranıyla DEM Parti yer aldı. Cumhur İttifakı’nın diğer ortağı MHP’nin oy oranı ise yüzde 7.2 olarak ölçüldü. İYİ Parti’nin oy oranı yüzde 6.1 olarak açıklanırken, Zafer Partisi ile Anahtar Parti’nin yüzde 3.3’er oy aldığı görüldü.

YENİDEN REFAH VE BBP’NİN OY ORANI DA AÇIKLANDI

Ankette Yeniden Refah Partisi’nin oy oranı yüzde 2.7 olarak ölçüldü. Büyük Birlik Partisi yüzde 1.5, Türkiye İşçi Partisi ise yüzde 1.2 seviyesinde kaldı. “Diğer” kategorisindeki partilerin toplam oy oranı da yüzde 1.2 olarak kaydedildi.

AK PARTİ VE CHP ARASINDA BAŞA BAŞ YARIŞ

Anket sonuçları, AK Parti ile CHP arasındaki yarışın oldukça yakın geçtiğini ortaya koydu. CHP’nin yerel seçim sonrası yakaladığı yükseliş ivmesini sürdürdüğü değerlendirilirken, AK Parti’nin de seçmen desteğini büyük ölçüde koruduğu yorumları yapıldı.

DEM PARTİ YÜZDE 10 SINIRINA YAKLAŞTI

Araştırmanın dikkat çeken başlıklarından biri de DEM Parti’nin yüzde 10 sınırına yaklaşan oy oranı oldu. Partinin özellikle doğu illeri ve büyükşehirlerde etkisini sürdürdüğü görüldü.

ANAHTAR PARTİ VE ZAFER PARTİSİ

Öte yandan Zafer Partisi ile Anahtar Parti’nin aynı oy oranında çıkması siyasi kulislerde dikkat çeken detaylar arasında yer aldı. Yeniden Refah Partisi’nin yüzde 2.7’lik oranı ise muhafazakâr seçmende alternatif arayışının sürdüğü şeklinde yorumlandı.