İran'da terör suçlamasıyla 1 kişi idam edildi

İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde, "silahlı saldırılar düzenleyerek isyan çıkarmaya çalışma" suçlamasıyla idama mahkum edilen Abdulcelil Şahbehş'in cezası infaz edildi. Şahbehş'in 2022'deki protestolarda aktif rol aldığı belirtiliyor.

BU SABAH CEZASI İNFAZ EDİLDİ

İran Yargı Erki'ne bağlı Mizan Haber Ajansında yer alan haberde, "Ensaru'l Furkan" örgütü mensubu olduğu iddia edilen Abdulcelil Şahbehş hakkında "silahlı saldırı ve isyan çıkarma" suçlamasıyla idam kararı verildiği belirtildi. Şahbehş'in idam cezasının bu sabah infaz edildiği kaydedildi.

EMNİYET NOKTALARINA SALDIRI DÜZENLEMİŞ

Haberde, Şahbehş'in 2022 yılında Mahsa Emini'nin ölümü sonrası düzenlenen protestolarda aktif rol aldığı ve bazı emniyet noktalarına yönelik saldırılara katıldığı iddialarına yer verildi.

İran'ın Pakistan sınırındaki Sistan-Beluçistan eyaletinde "Ensaru'l Furkan" isimli örgüt ile emniyet güçleri arasında zaman zaman çatışmalar yaşanıyor.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
