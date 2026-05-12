Cumhurbaşkanı Erdoğan: Burcu Köksal partimize katıldı, Afyonkarahisar için birlikte çalışacağız

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçişini resmen duyurdu.

"Anadolu'yu Trakya'yı 7 coğrafi bölgemizin tamamını 81 vilayetimizin her birini nasıl hiçbir ayrım yapmadan kucaklıyorsak ülkesine milletine şehrine samimiyetle hizmet etmek isteyenleri de aynı halisane duygularla partimizin saflarına dahil ediyoruz" diyerek söze başlayan Erdoğan, "İnşallah birazdan AK Parti ailesine yeni katılan arkadaşlarımızın rozetlerini takacağız. Türkiye’ye hizmet mücadelesini bugünden itibaren AK Parti çatısı altında yürütecek Afyonkarahisar ve Dinar belediye başkanlarımız ile belediye meclis üyelerimize 'Aramıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz' diyorum" ifadelerine yer verdi.

