Haberler

Göğsünden ameliyatla 7 kilo 750 gram kitle çıkarıldı

Göğsünden ameliyatla 7 kilo 750 gram kitle çıkarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 77 yaşındaki Saniye Elmalı'nın göğsünden 7 kilo 750 gram ağırlığında kitle çıkarıldı. Multidisipliner bir ekip tarafından gerçekleştirilen ameliyat başarıyla tamamlandı.

SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde gerçekleştirilen ameliyat ile Saniye Elmalı'nın (77) göğsünden 7 kilo 750 gram ağırlığında kitle çıkarıldı.

Kentte yaşayan Saniye Elmalı, yaşam kalitesini olumsuz etkileyen göğüs kısmındaki kitle için SCÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne başvurdu. Burada Göğüs Cerrahisi, Genel Cerrahi ile Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi ekipleri tarafından muayene edilen Elmalı, ameliyata alındı. Elmalı'nın göğsünden 7 kilo 750 gram kitle çıkarıldı.

'AMELİYATIMIZ BAŞARIYLA TAMAMLANDI'

Hastanın uzun süre göğüs duvarında bulunan büyük kitle ile yaşamını sürdürdüğünü belirten Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı'ndan Dr. Öğr. Üyesi Mahmut Özbey, ameliyat hakkında bilgi verdi. Özbey, "Bu tür göğüs duvarı tümörleri nadir görülen olgulardır. Hastamız uzun yıllardır bu kitleyle yaşamış ve daha sonra kliniğimize başvurmuştur. Yapılan değerlendirmelerin ardından cerrahi müdahale kararı aldık. Ancak bu tür büyük ve kompleks ameliyatlar ekip çalışmasını gerektirir. Göğüs Cerrahisi, Genel Cerrahi ile Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi ekipleriyle multidisipliner bir yaklaşım sergiledik. Ameliyatımız başarıyla tamamlandı ve hastamızın genel durumu oldukça iyi" dedi.

Genel Cerrahi Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Sinan Soylu ise "Hastamızda sağ göğüs bölgesinde, kaburga travmasına bağlı geliştiği düşünülen ve göğüs duvarını etkileyen büyük bir kitle mevcuttu. Göğüs Cerrahisi ile Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi ekipleriyle planlı bir operasyon gerçekleştirdik. Oldukça kapsamlı bir cerrahiydi ancak ekip uyumu sayesinde operasyon başarıyla tamamlandı" diye konuştu.

'ARTIK DAYANACAK GÜCÜM KALMAMIŞTI'

Sağlığına kavuşan Saniye Elmalı ise "Uzun yıllardır bu rahatsızlıkla yaşıyordum. Artık dayanacak gücüm kalmamıştı. Hocam ve tüm ekibe minnettarım. Derdimden kurtardılar, hepsinden Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Burcu Köksal partimize katıldı, Afyonkarahisar için birlikte çalışacağız

Erdoğan'dan Burcu Köksal'ı mest eden sözler: Afyonkarahisar için...

Burcu Köksal AK Parti'de! Rozetini Erdoğan taktı, ilk sözleri manidar

Burcu Köksal AK Parti'de! Rozetini Erdoğan taktı, ilk sözleri manidar
Özel'den çok sert Burcu Köksal tepkisi: Masayı yumrukladı, bardak devrildi

Masayı öyle bir yumrukladı ki önündeki bardak fırladı

Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıEnder Kurtuluş:

Kadın yetmişli yaşlarda dişi bedeni kimse tarafından kontrol altına alınmadan kendi sağlığını bile yönetemiyor, hele nedir 7 kilo kitle vücudunda geziyordur ve erkek doktor hocam derken utanmıştır herhalde.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSevda Kurtuluş:

Hayır yani 77 yaşında böyle büyük bir ameliyat geçirmek çok riskli değil mi Tıp Fakültesi Hastanesi de kaliteli ama yaşlı insanları bu kadar strese sokmak sağlık açısından ne kadar iyi sonuç verir bilmiyorum Şu ekonomik durum da olsa hastalar ameliyat olmaya korkuyorlardır herhalde

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCem Özgür Ulutürk:

vay canına, 7 kilo 750 gram mı? bu kadar beklemesi gereken bir şey değildi ama en azından hocalar ne iş çıkardı dedirtmedi. multidisipliner yaklaşım filan derler de sonunda doktorların eline düşersen çıkarsın işte.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ahmet Türk’ün Amedspor sözlerine Oktay Saral'dan sert tepki: Haddini bileceksin

Ahmet Türk’ün Amedspor sözlerine Beştepe'den sert tepki
Robert Lewandowski, Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı

Fenerbahçelileri heyecanlandırdı
Afyonkarahisar'da Burcu Köksal ile birlikte 8 belediye meclis üyesi daha AK Parti'ye geçti

İşte Afyonkarahisar'da isim isim AK Parti'ye geçenler
Hakan Bayrakçı, beklenen seçim anketinin sonuçlarını paylaştı

Merakla beklenen seçim anketinin sonuçlarını paylaştı
Bu köyde normal ölüm kalmadı: Önceden cennet gibiydi

Bu köyde normal ölüm kalmadı: Önceden cennet gibiydi
Eski milli futbolcu Nişantaşı’nda görüntülendi! Ağzını bıçak açmadı

Nişantaşı’nda görüntülendi! Ağzını bıçak açmadı
Babanın sigara keyfi az daha can alıyordu! Evde yalnız bırakılan bebek 3. düştü

Babasının evde tek başına bıraktığı bebek 3. kattan düştü
Galatasaray, şampiyonluk kutlamalarının tarihini açıkladı

Milyonların beklediği haber geldi! Cuma günü ortalık yanacak