Haberler

CHP ve DEM Parti'den AK Parti'ye transfer iddiası! Biri büyükşehir belediye başkanı

CHP ve DEM Parti'den AK Parti'ye transfer iddiası! Biri büyükşehir belediye başkanı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın AK Parti’ye geçeceği yönündeki açıklamaların ardından, CHP ve DEM Parti’den bazı belediye başkanlarının da parti değiştirmek için izin beklediği öne sürüldü. AK Partili Savcı Sayan, "CHP’den bir büyükşehir belediye başkanı ile İstanbul’dan bir ilçe belediye başkanı ve DEM Parti’den de bir belediye başkanı AK Partimize geçmek istiyor." dedi.

AK Partili Savcı Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla siyaset kulislerini hareketlendiren iddialarda bulundu. Sayan, Burcu Köksal’ın AK Parti’ye katılımının ardından başka belediye başkanlarının da parti değiştirmek için sırada olduğunu ileri sürdü.

“PARTİMİZE GEÇMEK İÇİN İZİN BEKLİYORLAR”

Daha önce Burcu Köksal’ın AK Parti’ye geçeceğini söylediğinde eleştirildiğini belirten Sayan, “Aylar önce ‘Kaynağım sağlam, Burcu Köksal AK Partimize geçecek’ dediğimde beni linç etmiştiniz. Bugün ise partimize geçiyor. Aramıza hoş geldi” ifadelerini kullandı.

Sayan açıklamasında, CHP’den bir büyükşehir belediye başkanı ile İstanbul’dan bir ilçe belediye başkanının AK Parti’ye geçmek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan izin beklediğini iddia etti.

DEM PARTİ DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Savcı Sayan, açıklamasında DEM Parti’den bir belediye başkanının da AK Parti’ye katılmak istediğini öne sürdü. Sayan, “İlerleyen günlerde hep birlikte göreceğiz” ifadeleriyle açıklamasını tamamladı.

Kaynak: Haberler.com
Adalet Bakanlığı 15 bin sözleşmeli personel alacak! İşte alınacak kadrolar

Memur olmak isteyenlere müjde! Binlerce kişi alınacak, işte kadrolar
Korkulan oldu! İran'dan dünyayı alarma geçiren nükleer tehdit

Korkulan oldu! İran'dan dünyayı alarma geçiren nükleer tehdit
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kurbanlıkta yeni dolandırıcılık yöntemi! Fotoğrafla tuzak kuruyorlar

Bayram öncesi aman dikkat! Fotoğrafla tuzak kuruyorlar
Farah Zeynep Abdullah'ın vücudundaki morluklar korkuttu

Ünlü oyuncu sevenlerini korkuttu! Vücudunun her yeri mosmor
Mahmut Arıkan'dan Ankara'yı karıştıran kulis: İktidar sonbaharda baskın seçime gidecek

Ankara'yı karıştıran kulis! "Baskın seçim var" deyip tarih verdi
Cemal Enginyurt, Muhittin Böcek'e ateş püskürdü! Ağzını fena bozdu

Muhittin Böcek'e ateş püskürdü! Ağzını fena bozdu
Kurbanlıkta yeni dolandırıcılık yöntemi! Fotoğrafla tuzak kuruyorlar

Bayram öncesi aman dikkat! Fotoğrafla tuzak kuruyorlar
Gelirse şampiyon yapar! İşte Aziz Yıldırım'ın başkan seçildiği gibi açıklayacağı golcü

Çuvalla para verip alacağı golcü ortaya çıktı

Sigara tiryakileri dikkat! Milyonluk cezalar geliyor

Sigara tiryakileri dikkat! Milyonluk cezalar geliyor