CHP ve DEM Parti'den AK Parti'ye transfer iddiası! Biri büyükşehir belediye başkanı

AK Partili Savcı Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla siyaset kulislerini hareketlendiren iddialarda bulundu. Sayan, Burcu Köksal’ın AK Parti’ye katılımının ardından başka belediye başkanlarının da parti değiştirmek için sırada olduğunu ileri sürdü.

“PARTİMİZE GEÇMEK İÇİN İZİN BEKLİYORLAR”

Daha önce Burcu Köksal’ın AK Parti’ye geçeceğini söylediğinde eleştirildiğini belirten Sayan, “Aylar önce ‘Kaynağım sağlam, Burcu Köksal AK Partimize geçecek’ dediğimde beni linç etmiştiniz. Bugün ise partimize geçiyor. Aramıza hoş geldi” ifadelerini kullandı.

Sayan açıklamasında, CHP’den bir büyükşehir belediye başkanı ile İstanbul’dan bir ilçe belediye başkanının AK Parti’ye geçmek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan izin beklediğini iddia etti.

DEM PARTİ DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Savcı Sayan, açıklamasında DEM Parti’den bir belediye başkanının da AK Parti’ye katılmak istediğini öne sürdü. Sayan, “İlerleyen günlerde hep birlikte göreceğiz” ifadeleriyle açıklamasını tamamladı.

