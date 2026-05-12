TikTok sevdası kaza yaptırdı! Kalabalık gruba otomobil çarptı
Hindistan’da otoyolda TikTok videosu çeken bir gruba otomobil çarptı. Kaza anı kameraya yansırken, yaralıların olduğu öğrenildi. Yetkililer, uyarılara rağmen trafikte video çekilmesi nedeniyle benzer kazaların sık yaşandığını açıkladı.
Videoda, grubun yol ortasında çekim yaptığı sırada hızla gelen aracın kişilere çarptığı görüldü. Kazada yaralananların olduğu öğrenildi.
UYARILARA RAĞMEN BENZER KAZALAR SÜRÜYOR
Yetkililer, otoyol ve yoğun trafikli bölgelerde video çekilmemesi konusunda sık sık uyarı yapıldığını belirtirken, kurallara uyulmaması nedeniyle benzer kazaların ülkede sık yaşandığı ifade edildi.