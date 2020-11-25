MODA HABERLERİ

Tesettür giyimde kabanların yeri nasıl?

Tesettür giyim birçok kadın için artık sadece örtünmek çıkıp kendi içinde bir moda anlayışına dönüştü. Pek çok sektör üreticisi ise bunun farkında ve hep daha farklı ve daha dikkat çeken seriler ile tüketici karşısına...