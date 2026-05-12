AK Parti Erzurum Milletvekili Fatma Öncü: Kamuda 73 bin engelli görev yapıyor

10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında Haberler.com’da Melis Yaşar’ın konuğu olan AK Parti Erzurum Milletvekili ve Dünya Kadın Parlamenterler Birliği Başkan Yardımcısı Avukat Fatma Öncü, çocuk yaşta geçirdiği kaza sonrası yaşadığı zorlukları ve engelli bireylerin toplumdaki değişen konumunu anlattı.

“9 AYLIKKEN TANDIRA DÜŞTÜM”

Hayatını değiştiren kazayı anlatan Öncü, “9 aylıkken tandıra düştüm ve o kazadan sonra 10 parmağım ampute oldu” dedi. Henüz bebekken yaşadığı bu olayın hayatındaki en büyük kırılmalardan biri olduğunu söyledi.

“OKULA KABUL EDİLMEDİM”

Çocukluk döneminde yaşadığı zorluklara değinen Öncü, “Okula başlamak istediğim zaman beni mahalle okuluna kabul etmediler” ifadelerini kullandı. Engelli bireylerin eğitim hayatında geçmişte çok daha fazla engelle karşılaştığını belirtti.

“BENİM DÖNEMİMDE ENGELLİ BİREYLER DIŞARI ÇIKMAZDI”

Toplumun geçmişte engelli bireylere yaklaşımını anlatan Öncü, “Benim dönemimde toplumda engelli bireyler dışarı çıkmazdı, sokakta bir tane engelli göremezdiniz” dedi. Bugün ise farkındalığın arttığını ve önemli adımlar atıldığını vurguladı.

“KAMUDA 73 BİN ENGELLİ GÖREV YAPIYOR”

Engelli bireylerin istihdamına yönelik çalışmalardan bahseden Öncü, “Kamuda 73 bin engelli arkadaşımız görev yapıyor” dedi. Ayrıca, “EKPSS, engelli kardeşlerimizin kamuya atanmasını kolaylaştıran bir sınav” sözleriyle sistemin önemine dikkat çekti.

“ANNEM HAYATIMIN MÜHENDİSLİĞİNİ YAPTI”

Annesinin hayatındaki yerini anlatan Öncü, “Annem hayatımın mühendisliğini yaptı” dedi. Kalem tutmayı öğrenme sürecinde annesinin büyük emek verdiğini belirterek, “Annem 6 ay boyunca kalemi nasıl tutacağımla ilgili mücadele verdi, benimle okuma yazmayı öğrendi” ifadelerini kullandı.

“KIRILMA NOKTAM CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’LA TANIŞMAK OLDU”

Hayatındaki dönüm noktalarından birini paylaşan Öncü, “Benim kırılma noktam Cumhurbaşkanı Erdoğan’la tanışmak oldu” dedi. Bu süreç sonrasında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcılığı görevine atandığını da sözlerine ekledi.

