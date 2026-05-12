NBA'i sarsan ölüm! Brandon Clarke hayatını kaybetti

NBA ekiplerinden Memphis Grizzlies'in 29 yaşındaki oyuncusu Brandon Clarke, hayatını kaybetti.

Basketbol dünyası bugün aldığı acı haberle sarsıldı. NBA ekiplerinden Memphis Grizzlies forması giyen 29 yaşındaki başarılı oyuncu Brandon Clarke’ın yaşamını yitirdiği açıklandı.

BRANDON CLARKE HAYATINI HAYBETTİ

Memphis Grizzlies kulübü tarafından yapılan resmi açıklamada, tecrübeli oyuncunun vefatı doğrulanırken, ölüm nedeni hakkında henüz detaylı bir bilgi paylaşılmadı. 2019 yılından bu yana Memphis forması terleten ve enerjisiyle taraftarların sevgilisi haline gelen Clarke’ın genç yaştaki kaybı, spor dünyasında büyük bir şok etkisi yarattı.

SAYGI DURUŞUNDA BULUNULACAK

NBA yönetimi, bu gece oynanacak maçlar öncesinde Clarke anısına saygı duruşunda bulunulacağını duyurdu. Spor camiası, henüz 29 yaşında aramızdan ayrılan Brandon Clarke’ın yasını tutuyor.

TAKIM ARKDAŞLARI VE SEVENLERİ YIKILDI

Haberin duyulmasının ardından NBA oyuncuları, antrenörler ve taraftarlar sosyal medya üzerinden taziye mesajları yayınlamaya başladı. Grizzlies yönetimi, yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi: "Brandon sadece harika bir basketbolcu değil, aynı zamanda bu kulübün ruhu ve sevgi dolu bir takım arkadaşıydı. Bu tarifsiz acı karşısında ailesinin ve sevenlerinin yanındayız. Onu her zaman gülümsemesiyle ve sahadaki bitmek bilmeyen enerjisiyle hatırlayacağız."

KARİYERİ

2019 NBA Draftı’nda 21. sıradan seçilen Clarke, ligdeki ilk yılından itibaren modern uzun forvet tanımının en iyi örneklerinden biri olarak kabul ediliyordu. Yıldız isim, atletik yapısı ve savunmadaki çok yönlülüğü ile tanınıyordu. Clarke, 2019-2020 sezonunda "En İyi Çaylak Beşi" (All-Rookie First Team) kadrosuna da seçilmeyi başarmıştı. Ayrıca kariyerinin tamamını Memphis Grizzlies formasıyla geçiren nadir oyunculardan biriydi.

500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıEla Ulutürk:

Çok üzücü bir kayıp, hepimiz için dersini almamız gereken bir olay bu, o gençlik ve güç işe yaramadı maalesef.

Haber YorumlarıZeki Aslan:

Ya yok mu artık sağlık kontrolü filan. 29 yaşında bir sporcu böyle gidip gidiyor... Sporun profesyonel yapılması gerektiğini gösteriyo bu. Bi de ölüm sebebi neden açıklanmıyo anlamadım.

Haber YorumlarıFerdi Katrancı:

Bu tür acı haberler çok üzücü ama artık gençler ne yapıyor bilmiyoruz, daha da dikkatli olması lazımdı.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

