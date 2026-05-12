Usta oyuncu Gül Onat 1 haftada 3 ameliyat geçirdi! Son hali sevenlerini üzdü

“Sihirli Annem” dizisinde hayat verdiği "Perihan Teyze" karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Gül Onat Duman, geçtiğimiz aylarda pankreas kanseriyle mücadele ettiğini açıklamıştı. Tedavi süreci devam eden 72 yaşındaki oyuncudan yeni haber geldi.

BİR HAFTADA ÜÇ AMELİYAT GEÇİRDİ

Tedavi gördüğü hastaneden video paylaşan Gül Onat, yaşadığı sağlık sorunlarını anlattı. Bir hafta içerisinde üç kez ameliyat masasına yattığını belirten oyuncu, hastalığın yan etkileri nedeniyle böbreklerinde sorun oluştuğunu söyledi.

"AMELİYATLAR KRALİÇESİ OLDUM"

Onat paylaşımında, “Böyle hastanelerden bilgi vermek beni çok sıkıyor aslında ama oğlum çok ısrar etti, ‘Sevenlerine haber ver’ dedi. Vallahi çocuklar, ameliyatlar kraliçesi oldum. Bir haftada üç ameliyat geçirdim” ifadelerini kullandı.

"DUALARINIZI BEKLİYORUM"

Port bölgesinde yaşanan şişlik nedeniyle operasyon geçirdiğini anlatan oyuncu, ardından böbreğine stent takıldığını ve bir operasyon daha geçirdiğini açıkladı.

Yaşadığı sürece rağmen moralini korumaya çalıştığını belirten Gül Onat, “Şimdiki vaziyetim iyi. Hayat böyle bir şey, ne yapacaksınız... Katlanıyorum, ‘Allah beterinden korusun’ diyorum. Tüm dostlarıma sağlık diliyorum ve dualarınızı bekliyorum” dedi.

DESTEK MESAJLARI YAĞDI

Usta oyuncunun paylaşımına kısa sürede çok sayıda destek mesajı geldi. Takipçileri ve sanat dünyasından isimler Gül Onat için “Acil şifalar diliyorum”, “Allah yardımcın olsun” ve “Allah şifa versin” yorumlarında bulundu.