Haberler

İsrailli 9 bakan ve 13 milletvekili, Mescid-i Aksa'ya baskın için izin talep etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail'de 9 bakan ve 13 milletvekili, Doğu Kudüs'ün işgal yıl dönümünde İsraillilerin Mescid-i Aksa'ya girmesi için polise başvuruda bulundu. Olay, Filistinlilerin 'Büyük Felaket' olarak adlandırdığı 15 Mayıs ile çelişiyor.

İsrail'de 9 bakan ve 13 milletvekili, Doğu Kudüs'ün işgal yıl dönümü gerekçesiyle Filistin topraklarını işgal eden İsraillilerin 15 Mayıs Cuma günü Mescid-i Aksa'ya girmesine izin verilmesi için polise başvuruda bulundu.

İsrail'deki aşırı sağcı "Beyadenu for the Temple Mount" örgütü tarafından yayımlanan mektupta, İbrani takvimine göre Doğu Kudüs'ün 1967'de işgalinin yıl dönümüne denk gelen 15 Mayıs Cuma günü Filistin topraklarını işgal eden İsraillilerin Mescid-i Aksa'ya girmesine izin verilmesi istendi.

Başta Başbakan Binyamin Netanyahu'nun liderliğindeki Likud Partisi üyeleri olmak üzere imzacı bakanlar arasında Savunma Bakanı Yisrael Katz, Adalet Bakanı Yariv Levin, Sağlık Bakanı Haim Katz, Enerji Bakanı Eli Cohen, İletişim Bakanı Shlomo Karhi, Spor Bakanı Miki Zohar, Diaspora Bakanı Amichai Chikli, İnovasyon, Bilim ve Teknoloji Bakanı Gila Gamliel ile Maliye Bakanlığında görevli Bakan Zeev Elkin yer aldı.

Mektupta ayrıca Likud'dan 10 milletvekili ile Maliye Bakanı Bezalel Smotrich liderliğindeki aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisinden 3 milletvekilinin imzası bulunuyor.

İbrani takvimine göre 15 Mayıs, 1967'de Doğu Kudüs'ün işgalinin yıl dönümüne denk geliyor.

Filistinliler ise İsrail'in kurulduğu ve yüz binlerce kişinin yerinden edildiği 15 Mayıs 1948'i "Büyük Felaket" (Nekbe) olarak nitelendiriyor.

Kaynak: AA
Burcu Köksal, AK Parti'ye geçeceği tarihi açıkladı

AK Parti'ye geçeceği tarih belli oldu! Bizzat kendisi açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Alım gücü düşen memur ve emekliye nefes aldıracak zam teklifi

Alım gücü düşen memur ve emekliye nefes aldıracak zam teklifi
Acun Ilıcalı, 300 milyon Euro kazanmanın 1.5 saat uzağında

1.5 saatte 300 milyon Euro kazanacak
İran'dan Trump'a 'Çin' uyarısı: Asla Pekin'e zafer edasıyla gireceğini sanma

Hamaney'in sağ kolundan Trump'a "Çin" uyarısı: Asla Pekin'e...
Uzak Şehir’in Fidan’ını gerçek hayatta görenler 'Yok artık' diyor

Kim olduğunu öğrenenler ufak çaplı bir şok geçiriyor
Alım gücü düşen memur ve emekliye nefes aldıracak zam teklifi

Alım gücü düşen memur ve emekliye nefes aldıracak zam teklifi
Gözde Şeker, veda edeceğini duyurduğu Halk TV'deki son yayınına çıkamadı

Veda edeceğini duyurduğu Halk TV'deki son yayınına çıkamadı
Uğur Uçar maç sonunda deliye döndü: Hakemler bir şehrin kaderiyle oynuyor

Maç sonunda deliye döndü: Hakemler bir şehrin kaderiyle oynuyor