Futbolcular istedi, Galatasaray hemen TFF'ye başvurdu! Anında kabul edildi

Galatasaraylı futbolcuların erken tatile çıkmak istemesi sonrası yönetim, kupanın Rams Park’taki kutlamalarda verilmesi için TFF’ye başvurdu. Sarı-kırmızılı kulübün talebine olumlu yanıt geldiği öne sürüldü.

  • Galatasaray, şampiyonluk kupanın son hafta beklenmeden Rams Park'ta teslim edilmesi için TFF'ye başvurdu ve başvuru kabul edildi.
  • Futbolcular, yazın Dünya Kupası'nda forma giyecek olmaları nedeniyle erken tatile çıkmak istediklerini teknik direktör Okan Buruk'a iletti.
  • Galatasaray yönetimi, bu sezonki şampiyonluk kutlamalarında sanatçı organizasyonuna yer vermeme kararı aldı.

Trendyol Süper Lig’de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray’da kutlama programı netleşirken, futbolculardan gelen talep sonrası yönetim harekete geçti. Sarı-kırmızılı kulübün TFF’ye yaptığı özel başvurunun kabul edildiği öne sürüldü.

KUPA TÖRENİ İÇİN ÖZEL BAŞVURU

Galatasaray’ın çarşamba ya da perşembe günü Rams Park’ta büyük bir şampiyonluk kutlaması gerçekleştireceği belirtildi. Yönetimin, futbolcuların isteği doğrultusunda kupanın son hafta beklenmeden statta teslim edilmesi için TFF’ye başvuru yaptığı ifade edildi. Haberlere göre TFF’nin de Galatasaray’ın talebine olumlu yanıt verdiği aktarıldı.

FUTBOLCULAR ERKEN TATİL İSTEDİ

Türkiye Gazetesi’nde yer alan haberde, yaz döneminde Dünya Kupası’nda forma giyecek futbolcuların yeterince dinlenemeyeceklerini düşündükleri ve bu nedenle erken tatile çıkmak istedikleri belirtildi. Futbolcuların taleplerini teknik direktör Okan Buruk’a ilettiği, Buruk’un da durumu yönetime aktardığı öğrenildi.

BU KEZ SANATÇI OLMAYACAK

Öte yandan Galatasaray yönetiminin bu sezonki kutlamalarda sanatçı organizasyonuna yer vermeme kararı aldığı ifade edildi. Geçtiğimiz yıl Yenikapı’daki kutlamalarda sahne alan sanatçılar nedeniyle kupa töreninin geç saatlere sarkması taraftarların tepkisini çekmişti. Yönetimin bu nedenle daha sade ve hızlı bir organizasyon planladığı belirtildi.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAyhan Araçlı:

GS'nin hükmüne girmiş bir TTF. Her zaman olduğu gibi.....

Haber YorumlarıKemal Can:

Bunu da dert etmezsiniz be.??

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

