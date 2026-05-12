Afyonkarahisar'da Burcu Köksal ile birlikte 8 belediye meclis üyesi daha AK Parti'ye geçti

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ve Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu, AK Parti’ye katıldı; başkanla rozetlerini bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan takarken, iki belediyeden toplam 8 meclis üyesi de partiye geçiş yaptı.

CHP'den ayrılan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, "Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı"nda AK Parti'ye katıldı.

ROZETLERİNİ ERDOĞAN TAKTI

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'ye hizmet mücadelesini bugünden itibaren AK Parti çatısı altında yürütecek Afyonkarahisar ve Dinar Belediye Başkanlarına aramıza hoş geldiniz diyorum" dedi. Erdoğan'ın konuşması sonrası Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ve Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu'ya AK Parti rozeti takıldı. Ayrıca Afyonkarahisar ve Dinar’dan toplam 8 belediye meclis üyesi de AK Parti’ye katıldı.

İşte isim isim Afyonkarahisar'da AK Parti'ye geçen belediye başkanları ve meclis üyeleri:

  • Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal
  • Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu
  • Afyonkarahisar Belediye Meclis Üyesi Derya Palalı
  • Afyonkarahisar Belediye Meclis Üyesi Şevket Öner
  • Afyonkarahisar Belediye Meclis Üyesi Yasin Bayram Yıldırım
  • Afyonkarahisar Belediye Meclis Üyesi Ömer Elçi
  • Afyonkarahisar Belediye Meclis Üyesi Bekir Lafçı
  • Dinar Belediye Meclis Üyesi Ahmet Uğur
  • Dinar Belediye Meclis Üyesi Ali Tetik
  • Dinar Belediye Meclis Üyesi Engin Gülbeyaz

CHP, MECLİS ÇOĞUNLUĞUNU KAYBETTİ

Öte yandan söz konusu transferlerle birlikte CHP, Afyonkarahisar Belediye Meclisi'ndeki çoğunluğunu kaybetmiş oldu.

Umut Halavart
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıAhmet Serkan Taş:

bence bu tür hamlelerde erkek siyasetçilerin daha fazla söz hakkı olması çok saçma. kadın başkanlara bak kocaman kocaman erkeklerin yanında ne kadar da sessiz kaldıkları. medya da fotoğrafta erkekleri daha çok vurguluyo tabii. siyasette cinsiyetçilik çok ön planda maalesef.

Haber YorumlarıMiray Zeybek:

Hmm bu kadar toplu geçişin ardında bi sebep var herhalde. Ama bilemiyorum tam olarak. Yönetimleri değişir belki ama halkın ihtiyaçları aynı kalıyo, o da önemli bana göre...

Haber YorumlarıYahya Ünek:

Yani CHP'den çıkıp AK Parti'ye geçmek bu mu? Halkın oylarıyla seçilen başkanın ve meclis üyelerinin partisini değiştirmesi gerçekten tuhaf geliyor bana. Halkın iradesine saygı duyulması gerekmiyor mu? Böyle hamlelerin demokrasi açısından olumsuz etkileri var diye düşünüyorum açıkçası.

