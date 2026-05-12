Afyonkarahisar'da Burcu Köksal ile birlikte 8 belediye meclis üyesi daha AK Parti'ye geçti
Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ve Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu, AK Parti’ye katıldı; başkanla rozetlerini bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan takarken, iki belediyeden toplam 8 meclis üyesi de partiye geçiş yaptı.
CHP'den ayrılan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, "Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı"nda AK Parti'ye katıldı.
ROZETLERİNİ ERDOĞAN TAKTI
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'ye hizmet mücadelesini bugünden itibaren AK Parti çatısı altında yürütecek Afyonkarahisar ve Dinar Belediye Başkanlarına aramıza hoş geldiniz diyorum" dedi. Erdoğan'ın konuşması sonrası Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ve Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu'ya AK Parti rozeti takıldı. Ayrıca Afyonkarahisar ve Dinar’dan toplam 8 belediye meclis üyesi de AK Parti’ye katıldı.
İşte isim isim Afyonkarahisar'da AK Parti'ye geçen belediye başkanları ve meclis üyeleri:
- Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal
- Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu
- Afyonkarahisar Belediye Meclis Üyesi Derya Palalı
- Afyonkarahisar Belediye Meclis Üyesi Şevket Öner
- Afyonkarahisar Belediye Meclis Üyesi Yasin Bayram Yıldırım
- Afyonkarahisar Belediye Meclis Üyesi Ömer Elçi
- Afyonkarahisar Belediye Meclis Üyesi Bekir Lafçı
- Dinar Belediye Meclis Üyesi Ahmet Uğur
- Dinar Belediye Meclis Üyesi Ali Tetik
- Dinar Belediye Meclis Üyesi Engin Gülbeyaz
CHP, MECLİS ÇOĞUNLUĞUNU KAYBETTİ
Öte yandan söz konusu transferlerle birlikte CHP, Afyonkarahisar Belediye Meclisi'ndeki çoğunluğunu kaybetmiş oldu.