Afyonkarahisar'da Burcu Köksal ile birlikte 8 belediye meclis üyesi daha AK Parti'ye geçti

CHP'den ayrılan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, "Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı"nda AK Parti'ye katıldı.

ROZETLERİNİ ERDOĞAN TAKTI

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'ye hizmet mücadelesini bugünden itibaren AK Parti çatısı altında yürütecek Afyonkarahisar ve Dinar Belediye Başkanlarına aramıza hoş geldiniz diyorum" dedi. Erdoğan'ın konuşması sonrası Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ve Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu'ya AK Parti rozeti takıldı. Ayrıca Afyonkarahisar ve Dinar’dan toplam 8 belediye meclis üyesi de AK Parti’ye katıldı.

İşte isim isim Afyonkarahisar'da AK Parti'ye geçen belediye başkanları ve meclis üyeleri:

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal

Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu

Afyonkarahisar Belediye Meclis Üyesi Derya Palalı

Afyonkarahisar Belediye Meclis Üyesi Şevket Öner

Afyonkarahisar Belediye Meclis Üyesi Yasin Bayram Yıldırım

Afyonkarahisar Belediye Meclis Üyesi Ömer Elçi

Afyonkarahisar Belediye Meclis Üyesi Bekir Lafçı

Dinar Belediye Meclis Üyesi Ahmet Uğur

Dinar Belediye Meclis Üyesi Ali Tetik

Dinar Belediye Meclis Üyesi Engin Gülbeyaz

CHP, MECLİS ÇOĞUNLUĞUNU KAYBETTİ

Öte yandan söz konusu transferlerle birlikte CHP, Afyonkarahisar Belediye Meclisi'ndeki çoğunluğunu kaybetmiş oldu.