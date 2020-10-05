MHP HABERLERİ

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Mhp Haberleri

Mhp haber, Mhp son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Mhp - Bugün
CHP Sözcüsü Öztrak, MYK toplantısına ilişkin açıklama yaptı Açıklaması
"İkinci eş çağrısı yapan, Medeni Kanun'u hedef alan bugün de görevden alınan GATA Başhekim Yardımcısı Ali Edizer'in sözlerini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna Öztrak, şu yanıtı verdi: "Bu sözler gerçekten rezalet. Türkiye'nin en saygın kurumlarından birisi olan Gülhane Askeri Tıp Akademisi kimlere emanet edilmiş? GATA gibi bir kurumun başhekim yardımcılığına getirilen şahıs, Medeni Kanun'a saldıran, tek eşliliği uygun görmeyen bir kafa yapısına sahip. Çok açıkça ifade edeyim evet kendisi görevden alınmış ama şu soruyu da sormamız gerek. Bu adamları neden bu görevlere getiriyorsunuz? Kim bu adamları bu görevlere getiren? Bu soruyu sorduktan sonra bir şey daha yapmamız gerekiyor, bu şahsı bir an önce hastanenin ruh ve sinir hastalıkları bölümünde müşahade altına almak gerekiyor." "MHP'li Erkan Haberal'in şoförü bir cenaze merasiminde yolu polisle birlikte kapatmaya çalışan belediyenin güvenlik görevlisine bilerek çarptı.
Mhp - Bugün
Afyonkarahisar İGM toplantıları başladı
İl Genel meclisi toplantı salonunda yapılan toplantı, açılış ve yoklamanın ardından başladı. Başmakçı ilçesi MHP il Genel Meclisi Üyesi Oğuz Çetinkaya, gündem dışı yaptığı konuşmada Acı Göl'e ziyaretçi sayısını arttırmak için sıcak asfalt yapılması gerektiğini belirterek önerge verdi.
Mhp: Adapazarı meclisinden Azerbaycan'a destekMhp - Bugün
Adapazarı meclisinden Azerbaycan'a destek
Mhp - Bugün
Söke'de Azerbaycan şehitleri için lokma hayrı yapıldı
Programa MHP Söke İlçe Başkanı Ömer Akalın da katıldı.
Mhp - Bugün
Son dakika: Adana'da eski meclis üyesine silahlı saldırı düzenleyenlere ceza
Olay Adana'nın merkez Çukurova Belediyesi'nin MHP'li Meclis Üyesi İsmail Hakkı Gözübatık, 14 Nisan 2016 ve 27 Mayıs 2016 tarihlerinde silahlı saldırıya uğramıştı.
Mhp: Isparta Belediye Meclisi ortak bildiri ile Ermenistan'ı kınadıMhp - Bugün
Isparta Belediye Meclisi ortak bildiri ile Ermenistan'ı kınadı
Mhp: Büyükçekmece, Azerbaycan'ın Terter kenti ile kardeş şehir olduMhp - Bugün
Büyükçekmece, Azerbaycan'ın Terter kenti ile kardeş şehir oldu
Mhp: MHP Edremit İlçe Başkanı Halil Başkan Görmen; 'Azerbaycan Türklüğün öz yurdudur'Mhp - Bugün
MHP Edremit İlçe Başkanı Halil Başkan Görmen; "Azerbaycan Türklüğün öz yurdudur"
Mhp: MHP'den beyaz altın çağrısıMhp - Bugün
MHP'den beyaz altın çağrısı
Mhp - Bugün
MHP'li Taşdoğan'dan pamuk üreticilerine destek talebi
MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, pamuk destekleme politikalarının, havza bazlı ve çiftçilerin menfaatleri doğrultusunda yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyledi.
AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli: "İzmir'in Ak Parti'ye ihtiyacı var"
Mhp - Bugün
Son dakika haber | TBMM Genel Kurulu'nda mesai başlıyor
TBMM Genel Kurulu, 27'nci Dönem 4'üncü Yasama Yılı mesaisine, üç ayrı asker gönderme tezkeresini görüşerek başlayacak. AK Parti ve MHP'nin koronavirüs salgını nedeniyle ara verdiği grup toplantıları da yapılacak.
Mhp: Silivri Belediye meclisinden Azerbaycan'a destek bildirisiMhp - Bugün
Silivri Belediye meclisinden Azerbaycan'a destek bildirisi
Mhp: MHP Adana İl Teşkilatında Başkanlık Divanı belli olduMhp - Bugün
MHP Adana İl Teşkilatında Başkanlık Divanı belli oldu
Mhp: Çavdarhisar MHP'de yeni başkan Halil İbrahim TopbaşMhp - Bugün
Çavdarhisar MHP'de yeni başkan Halil İbrahim Topbaş
Mhp: AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli: 'İzmir'in Ak Parti'ye ihtiyacı var'Mhp - Dün
AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli: "İzmir'in Ak Parti'ye ihtiyacı var"
Mhp: Bahçeli: 'Nahçıvan'ın Azerbaycan'a katılması şarttır'Mhp - Dün
Bahçeli: "Nahçıvan'ın Azerbaycan'a katılması şarttır"
Mhp - Dün
Bahçeli: "Nahçıvan'ın Azerbaycan'a katılması şarttır"
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Azerbaycan Cumhuriyeti'ne katılması şarttır, tarihi zorunluluktur, çok acil bir ihtiyaçtır, deyim yerindeyse hayat memat konusudur" dedi.
Mhp: AK Parti'nin Orhangazi İlçe Başkanı Gökhan Ulusu olduMhp - Dün
AK Parti'nin Orhangazi İlçe Başkanı Gökhan Ulusu oldu
Mhp - Dün
AK Parti Dikili İlçe Başkanı Şekerci güven tazeledi
İlçedeki bir otelin bahçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri altında yapılan kongreye AK Parti İzmir milletvekilleri Yaşar Kırkpınar, Necip Nasır, Kahramanmaraş milletvekili Ahmet Özdemir, Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer ve İzmir İl Başkanı Kerem Ali Süreki ile MHP İlçe Başkanı Mehmet Aslan katıldı.
Mhp: Bahçeli, Ermenistan'ın Gence'de sivilleri hedef alan saldırısını değerlendirdi AçıklamasıMhp - Dün
Bahçeli, Ermenistan'ın Gence'de sivilleri hedef alan saldırısını değerlendirdi Açıklaması
Mhp: MHP'li vekilin şoförü, güvenlik görevlisine çarpmıştı! Ankara Büyükşehir Belediyesi yeni görüntüleri yayınladıMhp - Dün
MHP'li vekilin şoförü, güvenlik görevlisine çarpmıştı! Ankara Büyükşehir Belediyesi yeni görüntüleri yayınladı
Mhp: TÜRKPA, Kırgızistan'daki milletvekili seçimlerinde alınan Kovid-19 tedbirlerden memnunMhp - Dün
TÜRKPA, Kırgızistan'daki milletvekili seçimlerinde alınan Kovid-19 tedbirlerden memnun
Mhp: AK Parti'li Kandemir: '2023'te karşımızda olmadık ittifakları görmemiz mümkün' - DÜZCEMhp - Dün
AK Parti'li Kandemir: "2023'te karşımızda olmadık ittifakları görmemiz mümkün" - DÜZCE
Mhp: MHP'li Ersoy'dan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a: Saygısızlık yapıldığı anda ezer geçerizMhp - Dün
MHP'li Ersoy'dan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a: Saygısızlık yapıldığı anda ezer geçeriz
Mhp: Şoförü güvenlik görevlisine çarpan MHP'li vekil, veryansın etti: Şahsıma iftira kampanyası hazırlandıMhp - Dün
Şoförü güvenlik görevlisine çarpan MHP'li vekil, veryansın etti: Şahsıma iftira kampanyası hazırlandı
Mhp: Gönen MHP'de Hasan Akgün güven tazelediMhp - 3.10.2020
Gönen MHP'de Hasan Akgün güven tazeledi
Mhp: Başkan Babaoğlu, MHP ve AK Parti teşkilatlarıyla bir araya geldiMhp - 3.10.2020
Başkan Babaoğlu, MHP ve AK Parti teşkilatlarıyla bir araya geldi
Mhp: Şehzadeler Belediyesi Meclisinden ortak Azerbaycan bildirisiMhp - 3.10.2020
Şehzadeler Belediyesi Meclisinden ortak Azerbaycan bildirisi
Mhp - 3.10.2020
Son dakika haberi... Reyhanlı Barajı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telekonferansla katılımıyla açıldı (2)
'DAHA YAPACAK ÇOK YATIRIMIMIZ VAR' Türkiye'nin en büyük zenginliklerinden ve gücünden birinin de farklı köken, inanç, meşrep sahibi vatandaşların aynı çatı altında ortak hedefler doğrultusunda birleştirebilme başarısı olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: "Ülkemizin bütünlüğünü, milletimizin birliğini, devletimizin gücünü kırmak için harekete geçenlerin hedefinde hep bu toplumsal zenginliğimiz yer almıştır. Geçmişte bunun acısını çok çektik. Siyasi ve sosyal gerilimlerin ülkemize ağır maliyetleri olmuştur. Hamdolsun, milletimiz bu oyunu görmüş ve kısa sürede yeniden ortak hedeflerin etrafında toplanmayı başarmıştır. Ülkemizin son dönemde verdiği mücadelelerin gerisindeki büyük desteği, işte bu güçlü birliğe, beraberliği, irfana, dirayete borçluyuz. Bin yıldır bu toprakları, vatan yapmak için omuz omuza mücadele eden bir ecdadın mirasçısı olarak inşallah daha çok başarılara birlikte koşacağız. Amacımız ülkemizi siyasi ve ekonomik olarak, her alanda dünyanın en güçlü devletleri seviyesine çıkarmaktır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşı olup da tüm gücümüz ve imkanlarımızla hayata geçirmeye çalıştığımız bu hedeflere, canı gönülden katılmayan, destek vermeyen kimse olamaz diye düşünüyoruz. Ama maalesef, ülkemizde, kendi halkına ve devletine husumeti hayatının ana gayesi haline getirmiş tuhaf bir kesim var. Bunların bıraktığı kirli izlere, siyasetten medyaya ve meslek kuruluşlarına kadar her yerde rastlamak mümkündür. Bembeyaz bir örtünün üzerindeki küçük kara bir nokta mesabesindeki bu kesimler az olmalarına rağmen, rahatsızlık vericidir. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı olarak, rahatsız da olsak herkesi kucaklamanın görevimiz olduğunu biliyoruz. Ancak milli mücadelelerde ve milli meselelerde adeta düşmanın 5'inci kolu olarak faaliyet gösteren bu kesimler, kucaklanmak istemediklerini açıkça ortaya koyuyorlar. Emin olun, şu anda yaptığımız baraj açılışı bile tıpkı diğer hizmetler ve yatırımlar gibi onları rahatsız ediyor. Rahatsızlıklarını açıkça dile getiremedikleri için her şeye çamur atarak, her türlü yalanı ve iftirayı fütursuzca ortaya saçarak, sinsice saldırıyorlar. Hiç kimse kusura bakmasın, bu ülkeye ve bu millete husumet besleyenleri rahatsız etmeyi sürdüreceğiz. Ülkemizin 81 vilayetine yapacak daha çok yatırımımız var. Ülkemizin 83 milyon vatandaşına sunacak daha çok hizmetimiz var. Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştırmak için her alanda atacak daha çok adımımız var. Gençlerimize 2053 vizyonlarını hayata geçirmeleri için büyük, güçlü ve zengin bir Türkiye bırakmakta kararlıyız. Bu kutlu yolda, bizimle birlikte yürüyen herkesten Allah razı olsun. Kinleri ve hasetleri içinde bulunanları da milletimize havale ediyoruz." Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının ardından Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay Valisi Rahmi Doğan, DSİ Genel Müdür Kaya Yıldız, AK Parti Hatay Milletvekilleri Hacı Bayram Türkoğlu, Abdulkadir Özel, Hüseyin Şanverdi, MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, AK Parti İl Başkanı Mehmet Yeloğlu ile bazı ilçe belediye başkanları ve çok sayıda çiftçinin katılımıyla açılış gerçekleştirildi.
Mhp: DHA YURT BÜLTENİ - 12Mhp - 3.10.2020
DHA YURT BÜLTENİ - 12
Mhp: MHP'de görev dağılımı yapıldıMhp - 3.10.2020
MHP'de görev dağılımı yapıldı
Mhp - 3.10.2020
2 Ekim 2020 Haberleri
2 Ekim 2020 Manşet Haberleri.
Mhp: MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt, 'Grup kuracak sayıya ulaşırız' sözüne açıklık getirdi: Espriden ibaretMhp - 2.10.2020
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt, "Grup kuracak sayıya ulaşırız" sözüne açıklık getirdi: Espriden ibaret
Mhp - 2.10.2020
İzmir'den Azerbaycan'a destek mektubu
TÜGVA İzmir Temsilcisi Mesut Öndeş'in yanı sıra standı ziyaret eden AK Parti Bornova İlçe Başkanı Hasan Ali Karaman, MHP Bornova İlçe Başkanı Turan Otlu ve vatandaşlar da mektuba imza koydu.
Mhp - 2.10.2020
Kayseri'den kısa kısa
MHP Kayseri İl Teşkilatı'nın başkanlık divanı belli oldu.
Mhp: Ahmet Davutoğlu, partisinin Ankara kongresine katıldıMhp - 2.10.2020
Ahmet Davutoğlu, partisinin Ankara kongresine katıldı
Mhp: MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem: 'Türk'ün toprağı Türk kalacaktır'Mhp - 2.10.2020
MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem: "Türk'ün toprağı Türk kalacaktır"
Mhp - 2.10.2020
MHP Aydın İl Başkanı Alıcık gazetecilerle bir araya geldi
MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, kentte görev yapan gazetecilerle buluştu.
Mhp: Şehit Yavuzeş'in ismi mahallesinde yaşayacakMhp - 2.10.2020
Şehit Yavuzeş'in ismi mahallesinde yaşayacak
Mhp: Kepez Meclisi, Azerbaycan için tek yürek olduMhp - 2.10.2020
Kepez Meclisi, Azerbaycan için tek yürek oldu
Mhp: MHP Diyarbakır İl Başkanı Kayaalp mazbatasını aldıMhp - 2.10.2020
MHP Diyarbakır İl Başkanı Kayaalp mazbatasını aldı
Mhp: Başkan Alıcık, gazetecilerle kahvaltıda buluştuMhp - 2.10.2020
Başkan Alıcık, gazetecilerle kahvaltıda buluştu
Mhp: Adana'da haciz kararı kaldırıldı, eşyalar makam odasına konulduMhp - 2.10.2020
Adana'da haciz kararı kaldırıldı, eşyalar makam odasına konuldu
Mhp - 2.10.2020
Son dakika haber | Türkiye'nin ilk lityum iyon pil üretim tesisinin temeli Kayseri'de atıldı (2)
Törene, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri milletvekilleri İsmail Tamer, Hülya Nergis, Taner Yıldız, MHP Kayseri milletvekili İsmail Özdemir, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve davetliler katıldı.
Mhp: Konak'ta kentsel dönüşüm ve tarihe saygı meclisiMhp - 2.10.2020
Konak'ta kentsel dönüşüm ve tarihe saygı meclisi
Mhp - 2.10.2020
Kaş Belediye Meclisinde Meis Adası sakinleriyle ilişkiler ele alındı
Ulutaş, ilçedeki kongrelerini tamamlayan AK Parti, MHP ve CHP gruplarına da hayırlı olsun temennisinde bulundu.
Mhp: Altıeylül Belediye Meclisinden Azerbaycan'a tam destekMhp - 2.10.2020
Altıeylül Belediye Meclisinden Azerbaycan'a tam destek
Mhp - 2.10.2020
HDP'li Gergerlioğlu Kobani eylemleri soruşturmasında 17 tutuklamayı değerlendirdi Açıklaması
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "Anayasa Mahkemesi yeni hükümet sisteminin doğasına uygun şekilde yeni baştan yapılandırılmalıdır.
Mhp: Son dakika haberleri: Altındağ'a altın yatırımlarMhp - 2.10.2020
Son dakika haberleri: Altındağ'a altın yatırımlar
Mhp - 2.10.2020
Kırklareli'nden kısa kısa
AK Parti Lüleburgaz Gençlik Kolları Başkanı Abdussamed Kayalı, MHP İlçe Teşkilatı'nı ziyaret etti.
Mhp: Anayasa Mahkemesi'yle İlgili Tartışma SürüyorMhp - 2.10.2020
Anayasa Mahkemesi'yle İlgili Tartışma Sürüyor
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Şu an buradasınız: Mhp Haberleri | Mhp Haber - Haberler - Mhp haberleri, son dakika mhp haber ve gelişmeleri burada. CHP Sözcüsü Öztrak, MYK toplantısına ilişkin açıklama yaptı Açıklaması.
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.10.2020 20:03:59. #1.14#
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