MHP HABERLERİ

Mhp - 3.10.2020

'DAHA YAPACAK ÇOK YATIRIMIMIZ VAR' Türkiye'nin en büyük zenginliklerinden ve gücünden birinin de farklı köken, inanç, meşrep sahibi vatandaşların aynı çatı altında ortak hedefler doğrultusunda birleştirebilme başarısı olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: "Ülkemizin bütünlüğünü, milletimizin birliğini, devletimizin gücünü kırmak için harekete geçenlerin hedefinde hep bu toplumsal zenginliğimiz yer almıştır. Geçmişte bunun acısını çok çektik. Siyasi ve sosyal gerilimlerin ülkemize ağır maliyetleri olmuştur. Hamdolsun, milletimiz bu oyunu görmüş ve kısa sürede yeniden ortak hedeflerin etrafında toplanmayı başarmıştır. Ülkemizin son dönemde verdiği mücadelelerin gerisindeki büyük desteği, işte bu güçlü birliğe, beraberliği, irfana, dirayete borçluyuz. Bin yıldır bu toprakları, vatan yapmak için omuz omuza mücadele eden bir ecdadın mirasçısı olarak inşallah daha çok başarılara birlikte koşacağız. Amacımız ülkemizi siyasi ve ekonomik olarak, her alanda dünyanın en güçlü devletleri seviyesine çıkarmaktır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşı olup da tüm gücümüz ve imkanlarımızla hayata geçirmeye çalıştığımız bu hedeflere, canı gönülden katılmayan, destek vermeyen kimse olamaz diye düşünüyoruz. Ama maalesef, ülkemizde, kendi halkına ve devletine husumeti hayatının ana gayesi haline getirmiş tuhaf bir kesim var. Bunların bıraktığı kirli izlere, siyasetten medyaya ve meslek kuruluşlarına kadar her yerde rastlamak mümkündür. Bembeyaz bir örtünün üzerindeki küçük kara bir nokta mesabesindeki bu kesimler az olmalarına rağmen, rahatsızlık vericidir. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı olarak, rahatsız da olsak herkesi kucaklamanın görevimiz olduğunu biliyoruz. Ancak milli mücadelelerde ve milli meselelerde adeta düşmanın 5'inci kolu olarak faaliyet gösteren bu kesimler, kucaklanmak istemediklerini açıkça ortaya koyuyorlar. Emin olun, şu anda yaptığımız baraj açılışı bile tıpkı diğer hizmetler ve yatırımlar gibi onları rahatsız ediyor. Rahatsızlıklarını açıkça dile getiremedikleri için her şeye çamur atarak, her türlü yalanı ve iftirayı fütursuzca ortaya saçarak, sinsice saldırıyorlar. Hiç kimse kusura bakmasın, bu ülkeye ve bu millete husumet besleyenleri rahatsız etmeyi sürdüreceğiz. Ülkemizin 81 vilayetine yapacak daha çok yatırımımız var. Ülkemizin 83 milyon vatandaşına sunacak daha çok hizmetimiz var. Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştırmak için her alanda atacak daha çok adımımız var. Gençlerimize 2053 vizyonlarını hayata geçirmeleri için büyük, güçlü ve zengin bir Türkiye bırakmakta kararlıyız. Bu kutlu yolda, bizimle birlikte yürüyen herkesten Allah razı olsun. Kinleri ve hasetleri içinde bulunanları da milletimize havale ediyoruz." Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının ardından Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay Valisi Rahmi Doğan, DSİ Genel Müdür Kaya Yıldız, AK Parti Hatay Milletvekilleri Hacı Bayram Türkoğlu, Abdulkadir Özel, Hüseyin Şanverdi, MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, AK Parti İl Başkanı Mehmet Yeloğlu ile bazı ilçe belediye başkanları ve çok sayıda çiftçinin katılımıyla açılış gerçekleştirildi.