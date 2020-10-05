MHP HABERLERİ

Mhp - Bugün
CHP Sözcüsü Öztrak, MYK toplantısına ilişkin açıklama yaptı Açıklaması
"İkinci eş çağrısı yapan, Medeni Kanun'u hedef alan bugün de görevden alınan GATA Başhekim Yardımcısı Ali Edizer'in sözlerini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna Öztrak, şu yanıtı verdi: "Bu sözler gerçekten rezalet. Türkiye'nin en saygın kurumlarından birisi olan Gülhane Askeri Tıp Akademisi kimlere emanet edilmiş? GATA gibi bir kurumun başhekim yardımcılığına getirilen şahıs, Medeni Kanun'a saldıran, tek eşliliği uygun görmeyen bir kafa yapısına sahip. Çok açıkça ifade edeyim evet kendisi görevden alınmış ama şu soruyu da sormamız gerek. Bu adamları neden bu görevlere getiriyorsunuz? Kim bu adamları bu görevlere getiren? Bu soruyu sorduktan sonra bir şey daha yapmamız gerekiyor, bu şahsı bir an önce hastanenin ruh ve sinir hastalıkları bölümünde müşahade altına almak gerekiyor." "MHP'li Erkan Haberal'in şoförü bir cenaze merasiminde yolu polisle birlikte kapatmaya çalışan belediyenin güvenlik görevlisine bilerek çarptı.
Mhp - Bugün
Afyonkarahisar İGM toplantıları başladı
İl Genel meclisi toplantı salonunda yapılan toplantı, açılış ve yoklamanın ardından başladı. Başmakçı ilçesi MHP il Genel Meclisi Üyesi Oğuz Çetinkaya, gündem dışı yaptığı konuşmada Acı Göl'e ziyaretçi sayısını arttırmak için sıcak asfalt yapılması gerektiğini belirterek önerge verdi.
Mhp - Bugün
Söke'de Azerbaycan şehitleri için lokma hayrı yapıldı
Programa MHP Söke İlçe Başkanı Ömer Akalın da katıldı.
Mhp - Bugün
Son dakika: Adana'da eski meclis üyesine silahlı saldırı düzenleyenlere ceza
Olay Adana'nın merkez Çukurova Belediyesi'nin MHP'li Meclis Üyesi İsmail Hakkı Gözübatık, 14 Nisan 2016 ve 27 Mayıs 2016 tarihlerinde silahlı saldırıya uğramıştı.
Mhp - Bugün
MHP'li Taşdoğan'dan pamuk üreticilerine destek talebi
MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, pamuk destekleme politikalarının, havza bazlı ve çiftçilerin menfaatleri doğrultusunda yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyledi.
Mhp - Bugün
Son dakika haber | TBMM Genel Kurulu'nda mesai başlıyor
TBMM Genel Kurulu, 27'nci Dönem 4'üncü Yasama Yılı mesaisine, üç ayrı asker gönderme tezkeresini görüşerek başlayacak. AK Parti ve MHP'nin koronavirüs salgını nedeniyle ara verdiği grup toplantıları da yapılacak.
Mhp - Dün
Bahçeli: "Nahçıvan'ın Azerbaycan'a katılması şarttır"
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Azerbaycan Cumhuriyeti'ne katılması şarttır, tarihi zorunluluktur, çok acil bir ihtiyaçtır, deyim yerindeyse hayat memat konusudur" dedi.
Mhp - Dün
AK Parti Dikili İlçe Başkanı Şekerci güven tazeledi
İlçedeki bir otelin bahçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri altında yapılan kongreye AK Parti İzmir milletvekilleri Yaşar Kırkpınar, Necip Nasır, Kahramanmaraş milletvekili Ahmet Özdemir, Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer ve İzmir İl Başkanı Kerem Ali Süreki ile MHP İlçe Başkanı Mehmet Aslan katıldı.
Mhp - Dün
MHP'li vekilin şoförü, güvenlik görevlisine çarpmıştı! Ankara Büyükşehir Belediyesi yeni görüntüleri yayınladı
Mhp - Dün
MHP'li Ersoy'dan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a: Saygısızlık yapıldığı anda ezer geçeriz
Mhp - Dün
Şoförü güvenlik görevlisine çarpan MHP'li vekil, veryansın etti: Şahsıma iftira kampanyası hazırlandı
Mhp - 3.10.2020
Son dakika haberi... Reyhanlı Barajı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telekonferansla katılımıyla açıldı (2)
'DAHA YAPACAK ÇOK YATIRIMIMIZ VAR' Türkiye'nin en büyük zenginliklerinden ve gücünden birinin de farklı köken, inanç, meşrep sahibi vatandaşların aynı çatı altında ortak hedefler doğrultusunda birleştirebilme başarısı olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: "Ülkemizin bütünlüğünü, milletimizin birliğini, devletimizin gücünü kırmak için harekete geçenlerin hedefinde hep bu toplumsal zenginliğimiz yer almıştır. Geçmişte bunun acısını çok çektik. Siyasi ve sosyal gerilimlerin ülkemize ağır maliyetleri olmuştur. Hamdolsun, milletimiz bu oyunu görmüş ve kısa sürede yeniden ortak hedeflerin etrafında toplanmayı başarmıştır. Ülkemizin son dönemde verdiği mücadelelerin gerisindeki büyük desteği, işte bu güçlü birliğe, beraberliği, irfana, dirayete borçluyuz. Bin yıldır bu toprakları, vatan yapmak için omuz omuza mücadele eden bir ecdadın mirasçısı olarak inşallah daha çok başarılara birlikte koşacağız. Amacımız ülkemizi siyasi ve ekonomik olarak, her alanda dünyanın en güçlü devletleri seviyesine çıkarmaktır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşı olup da tüm gücümüz ve imkanlarımızla hayata geçirmeye çalıştığımız bu hedeflere, canı gönülden katılmayan, destek vermeyen kimse olamaz diye düşünüyoruz. Ama maalesef, ülkemizde, kendi halkına ve devletine husumeti hayatının ana gayesi haline getirmiş tuhaf bir kesim var. Bunların bıraktığı kirli izlere, siyasetten medyaya ve meslek kuruluşlarına kadar her yerde rastlamak mümkündür. Bembeyaz bir örtünün üzerindeki küçük kara bir nokta mesabesindeki bu kesimler az olmalarına rağmen, rahatsızlık vericidir. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı olarak, rahatsız da olsak herkesi kucaklamanın görevimiz olduğunu biliyoruz. Ancak milli mücadelelerde ve milli meselelerde adeta düşmanın 5'inci kolu olarak faaliyet gösteren bu kesimler, kucaklanmak istemediklerini açıkça ortaya koyuyorlar. Emin olun, şu anda yaptığımız baraj açılışı bile tıpkı diğer hizmetler ve yatırımlar gibi onları rahatsız ediyor. Rahatsızlıklarını açıkça dile getiremedikleri için her şeye çamur atarak, her türlü yalanı ve iftirayı fütursuzca ortaya saçarak, sinsice saldırıyorlar. Hiç kimse kusura bakmasın, bu ülkeye ve bu millete husumet besleyenleri rahatsız etmeyi sürdüreceğiz. Ülkemizin 81 vilayetine yapacak daha çok yatırımımız var. Ülkemizin 83 milyon vatandaşına sunacak daha çok hizmetimiz var. Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştırmak için her alanda atacak daha çok adımımız var. Gençlerimize 2053 vizyonlarını hayata geçirmeleri için büyük, güçlü ve zengin bir Türkiye bırakmakta kararlıyız. Bu kutlu yolda, bizimle birlikte yürüyen herkesten Allah razı olsun. Kinleri ve hasetleri içinde bulunanları da milletimize havale ediyoruz." Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının ardından Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay Valisi Rahmi Doğan, DSİ Genel Müdür Kaya Yıldız, AK Parti Hatay Milletvekilleri Hacı Bayram Türkoğlu, Abdulkadir Özel, Hüseyin Şanverdi, MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, AK Parti İl Başkanı Mehmet Yeloğlu ile bazı ilçe belediye başkanları ve çok sayıda çiftçinin katılımıyla açılış gerçekleştirildi.
Mhp - 3.10.2020
2 Ekim 2020 Haberleri
2 Ekim 2020 Manşet Haberleri.
Mhp - 2.10.2020
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt, "Grup kuracak sayıya ulaşırız" sözüne açıklık getirdi: Espriden ibaret
Mhp - 2.10.2020
İzmir'den Azerbaycan'a destek mektubu
TÜGVA İzmir Temsilcisi Mesut Öndeş'in yanı sıra standı ziyaret eden AK Parti Bornova İlçe Başkanı Hasan Ali Karaman, MHP Bornova İlçe Başkanı Turan Otlu ve vatandaşlar da mektuba imza koydu.
Mhp - 2.10.2020
Kayseri'den kısa kısa
MHP Kayseri İl Teşkilatı'nın başkanlık divanı belli oldu.
Mhp - 2.10.2020
MHP Aydın İl Başkanı Alıcık gazetecilerle bir araya geldi
MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, kentte görev yapan gazetecilerle buluştu.
Mhp - 2.10.2020
Son dakika haber | Türkiye'nin ilk lityum iyon pil üretim tesisinin temeli Kayseri'de atıldı (2)
Törene, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri milletvekilleri İsmail Tamer, Hülya Nergis, Taner Yıldız, MHP Kayseri milletvekili İsmail Özdemir, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve davetliler katıldı.
Mhp - 2.10.2020
Kaş Belediye Meclisinde Meis Adası sakinleriyle ilişkiler ele alındı
Ulutaş, ilçedeki kongrelerini tamamlayan AK Parti, MHP ve CHP gruplarına da hayırlı olsun temennisinde bulundu.
Mhp - 2.10.2020
HDP'li Gergerlioğlu Kobani eylemleri soruşturmasında 17 tutuklamayı değerlendirdi Açıklaması
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "Anayasa Mahkemesi yeni hükümet sisteminin doğasına uygun şekilde yeni baştan yapılandırılmalıdır.
Mhp - 2.10.2020
Kırklareli'nden kısa kısa
AK Parti Lüleburgaz Gençlik Kolları Başkanı Abdussamed Kayalı, MHP İlçe Teşkilatı'nı ziyaret etti.