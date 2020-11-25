AZERBAYCAN HABERLERİ
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Azerbaycan Haberleri
Rss Haberler RSS
Sitene Ekle

Azerbaycan Haberleri

Azerbaycan haber, Azerbaycan son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Azerbaycan - 25.11.2020
Azerbaycan ordusu Kelbecer'e girdi
Ermenistan'a Kelbecer'i boşaltması için tanınan süre tamamlanırken Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun Kelbecer'e girdiğini duyurdu.
Azerbaycan - 25.11.2020
Karabağ Sivasspor maç programı belli oldu
UEFA Avrupa Ligi I Grubu dördüncü maçında perşembe günü Azerbaycan temsilcisi Karabağ ile İstanbul'da karşılaşacak Sivasspor'un seyahat ve medya programı açıklandı.
Azerbaycan - 25.11.2020
Karabağ-Sivasspor maçını Jakob Kehlet yönetecek
Sivasspor'un, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda Azerbaycan temsilcisi Karabağ ile oynayacağı karşılaşmayı Danimarka Futbol Federasyonu'ndan Jakob Kehlet'in yöneteceği açıklandı.
Azerbaycan: Erdoğan, kriz iddiasının ardından Putin ile görüştü: Karabağ'daki Ortak Merkez hemen faaliyete geçsinAzerbaycan - 25.11.2020
Erdoğan, kriz iddiasının ardından Putin ile görüştü: Karabağ'daki Ortak Merkez hemen faaliyete geçsin
Azerbaycan: CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk, koronavirüse yakalandı! Yaşadığı süreci anlattıAzerbaycan - 25.11.2020
CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk, koronavirüse yakalandı! Yaşadığı süreci anlattı
Azerbaycan - 25.11.2020
Azerbaycan ordusu 27 yıldır işgal altında bulunan Kelbecer'e girdi
Azerbaycan ordusunun 27 yıldır Ermenistan'ın işgali altında bulunan Kelbecer iline girdiği bildirildi.
Azerbaycan: Azerbaycan ordusu 27 yıldır işgal altında bulunan Kelbecer'e girdiAzerbaycan - 25.11.2020
Azerbaycan ordusu 27 yıldır işgal altında bulunan Kelbecer'e girdi
Azerbaycan - 24.11.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre; görüşmede, Türkiye ile Rusya arasındaki ticaret hacminin artırılması başta olmak üzere iki ülke ilişkilerini geliştirecek adımlar ile Dağlık Karabağ, Suriye ve Libya'daki gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Dağlık Karabağ'daki sorunu çözmeye ve bölgeye kalıcı istikrar getirmeye dönük olarak atılan adım kapsamında, gözlem ve denetleme amacıyla Türkiye'nin Rusya ile kuracağı Ortak Merkez'in en kısa zamanda faaliyete geçmesini beklediklerini ifade etti.  Azerbaycan'ın, topraklarının bütünüyle iadesine ilişkin hassasiyetine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, uygulama sürecinde Ermenistan tarafının, kalıcı çözümü zorlaştırmasına ve anlaşmaya ilişkin sorumluluklarından kaçmasına izin verilmemesi gerektiğini vurguladı.
Azerbaycan - 24.11.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre; görüşmede, Türkiye ile Rusya arasındaki ticaret hacminin artırılması başta olmak üzere iki ülke ilişkilerini geliştirecek adımlar ile Dağlık Karabağ, Suriye ve Libya'daki gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Dağlık Karabağ'daki sorunu çözmeye ve bölgeye kalıcı istikrar getirmeye dönük olarak atılan adım kapsamında, gözlem ve denetleme amacıyla Türkiye'nin Rusya ile kuracağı Ortak Merkez'in en kısa zamanda faaliyete geçmesini beklediklerini ifade etti.  Azerbaycan'ın, topraklarının bütünüyle iadesine ilişkin hassasiyetine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, uygulama sürecinde Ermenistan tarafının, kalıcı çözümü zorlaştırmasına ve anlaşmaya ilişkin sorumluluklarından kaçmasına izin verilmemesi gerektiğini vurguladı.
Azerbaycan - 24.11.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü
Azerbaycan'ın, topraklarının bütünüyle iadesine ilişkin hassasiyetine işaret eden Erdoğan, uygulama sürecinde Ermenistan tarafının, kalıcı çözümü zorlaştırmasına ve anlaşmaya ilişkin sorumluluklarından kaçmasına izin verilmemesi gerektiğini vurguladı.
Erdoğan, kriz iddiasının ardından Putin ile görüştü: Karabağ'daki Ortak Merkez hemen faaliyete geçsin
Azerbaycan: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Dağlık Karabağ'ı görüştüAzerbaycan - 24.11.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Dağlık Karabağ'ı görüştü
Azerbaycan: Çavuşoğlu: 'Libya'da bizim anlaşmalarımız devam edecek'Azerbaycan - 24.11.2020
Çavuşoğlu: "Libya'da bizim anlaşmalarımız devam edecek"
Azerbaycan: Dişişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Normalleşirse burada en çok Ermenistan ve Ermenistan halkı kazanacak'Azerbaycan - 24.11.2020
Dişişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Normalleşirse burada en çok Ermenistan ve Ermenistan halkı kazanacak"
Azerbaycan - 24.11.2020
AK Parti Sözcüsü Çelik, MYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu: (3)
Kardeş Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarının 30 yıl sonra özgürlüğüne kavuşmasının sevincini yaşamaya devam ettiklerini belirten Çelik, bundan sonraki süreçte kazanımların korunmasının ve barışın kalıcı hale gelmesinin son derece önemli olduğunu söyledi.
Azerbaycan - 24.11.2020
Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.Saygılarımızla.
Azerbaycan'da 3 bin 646 Kovid-19 vakası ile bugüne kadarki en yüksek günlük rakam kayıtlara geçti, toplam vaka sayısı 99 bine yaklaştı.
Azerbaycan: Azerbaycan'ın Ermenistan'a Kelbecer'i boşaltması için verdiği süre yarın sona eriyorAzerbaycan - 24.11.2020
Azerbaycan'ın Ermenistan'a Kelbecer'i boşaltması için verdiği süre yarın sona eriyor
Azerbaycan - 24.11.2020
2021 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda
Dış politikada dar çerçeveden yapılan hamlelerin bu başarısızlığın sebebi olduğunu ifade eden Paylan, şunları kaydetti: "Maceracı dış politikanızın Suriye'deki tek kazananı Rusya oldu. Rusya sayenizde sıcak denizlere indi. Karabağ'da Ermenistan, Azerbaycan ve Türkiye kaybetti, burada da kazanan Rusya oldu.
Azerbaycan - 24.11.2020
FLAŞ
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Bu iş doğru giderse Ermenistan işgal ettiği topraklardan çekilirse normalleşme başlarsa bu konularda Azerbaycan ile birlikte adım atacağız. Süreç normalleşirse en çok Ermenistan ve Ermenistan halkı burada kazanacak.
Azerbaycan: Son dakika haber: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik,'Azerbaycan'ın belirleyeceği bir yerde Rusya'yla birlikte ortak merkez kurularak Türk ordusu, Türk askeri orada barışın...Azerbaycan - 24.11.2020
Son dakika haber: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik,"Azerbaycan'ın belirleyeceği bir yerde Rusya'yla birlikte ortak merkez kurularak Türk ordusu, Türk askeri orada barışın...
Azerbaycan - 24.11.2020
Son dakika! Çelik: "Azerbaycan'ın belirleyeceği bir yerde Rusya'yla birlikte ortak merkez kurularak Türk ordusu, Türk askeri orada barışın kazanımlarının...
Son dakika haberlerine göre Çelik: "Azerbaycan'ın belirleyeceği bir yerde Rusya'yla birlikte ortak merkez kurularak Türk ordusu, Türk askeri orada barışın kazanımlarının korunması konusunda gözlem gücü yapacak.
Azerbaycan: Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan Şuşa kenti havadan görüntülendiAzerbaycan - 24.11.2020
Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan Şuşa kenti havadan görüntülendi
Azerbaycan: Son dakika haberi... Galatasaray'dan duygulandıran Murad Mammadov paylaşımıAzerbaycan - 24.11.2020
Son dakika haberi... Galatasaray'dan duygulandıran Murad Mammadov paylaşımı
Azerbaycan: Günün özetiAzerbaycan - 24.11.2020
Günün özeti
Azerbaycan: Gülsoy: 'Yeni ekonomik stratejide güven ve istikrar önceliğimiz olmalı'Azerbaycan - 24.11.2020
Gülsoy: "Yeni ekonomik stratejide güven ve istikrar önceliğimiz olmalı"
Azerbaycan: 'Uluslararası hukuk ne diyorsa, teamüller neyse ona göre hakkımızı hukukumuzu savunacağız'Azerbaycan - 24.11.2020
"Uluslararası hukuk ne diyorsa, teamüller neyse ona göre hakkımızı hukukumuzu savunacağız"
Azerbaycan - 24.11.2020
Bakan Akar: "Uluslararası hukuk ne diyorsa, teamüller neyse ona göre hakkımızı hukukumuzu savunacağız"
Mehmetçik ile ilgili soruya Akar, "Çalışmalarımız sürüyor. Mehmetçik hazırlıklarını yaptı. Gözlem noktalarında devriyelerimiz olacak. Ortak harekat merkezinde askerimiz olacak. Azerbaycan Türküne insanı yardım çerçevesinde patlayıcı ve mayınların temizlenme faaliyetleri de devam ediyor.
Azerbaycan - 24.11.2020
Son dakika! Azerbaycan'da en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı kayıtlara geçti
Son dakika gelişmesine göre Azerbaycan'da 3 bin 646 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası ile bugüne kadarki en yüksek günlük rakam kayıtlara geçti, toplam vaka sayısı 99 bine yaklaştı.
Azerbaycan - 24.11.2020
Son dakika haber: Milli Savunma Bakanı Akar'dan Türk ticari gemisindeki hukuk dışı aramaya tepki Açıklaması
Milli Savunma Bakanı Akar, Türk askerinin Azerbaycan'a ne zaman gideceği ve oradaki görevlerine yönelik soru üzerine, şöyle konuştu: "Çalışmalarımız sürüyor.
Azerbaycan - 24.11.2020
Son dakika! Bakan Akar: Yanlış yapılmıştır, gerekli işlemler yapılacak
'GEREKLİ İŞLEMLER YAPILACAK' Milli Mutabakat Hükümeti'nin tüm faaliyetlerine dikkat edilirken Hafter grubu ile ilgili hiçbir işlem yapılmamasına tepki gösteren Akar, "Bu da açık ve net şekilde görülmektedir. Dünkü yapılan olay tamamen uluslararası hukuka aykırı, teamüllere aykırı bir şekilde icra edilmiştir. Yanlış yapılmıştır. Bununla alakalı bütün haklarımız mahfuzdur. Dışişleri Bakanlığımızla beraber gerekli faaliyetleri yürütüyoruz, gerekli işlemler yapılacak. Olayı takip ediyoruz"  dedi.  'BÖYLE BİR MUAMELE KESİNLİKLE YANLIŞTIR' Akar, bölgedeki benzer gemilerin de aynı uygulama ile karşılaşmamaları için önlem alınacağına dikkat çekerek şöyle dedi: "Tedbirler üzerinde duruyor, onun üzerinde çalışıyoruz. Uluslararası hukuk ne diyorsa, teamüller ne ise ona göre hakkımızı, hukukumuzu savunacağız. Ticari gemiye böyle bir muamele yapılması, bayrak ülkesinin müsaadesi olmadan böyle bir şekilde faaliyet gösterilmesi kesinlikle yanlıştır. Ayrıca ve önemle altını çizmek isterim ki yapılan aramalar sonucunda tamamen orada yiyecek, içecek, insani yardım malzemelerinin olduğunu da onlar da görmüşlerdir. Yapılan harekatın yanlış olduğunu onlar da anlamışlardır. Bu tür harekatı idare edenlerin uluslararası hukuk, teamüllerin yanı sıra ayrıca ön yargıdan uzak, objektif, duygusallıktan uzak davranmaları lazım. Fakat burada görüyoruz ki duygusallık da objektiflikten uzaklık da var. Bu iyi, güzel bir örnek değil. Yanlış bir örnek. Ayrıca maalesef müttefiklerimiz tarafından yapılan açıklamalar da tam olarak gerçeği yansıtmamakta ve maalesef bazı gerçekler çarpıtılmaktadır."  'MEHMETÇİK, GEREKLİ HAZIRLIKLARINI YAPTI' Bakan Akar, Azerbaycan'da yaşanan gelişmelere ilişkin de "Rusya ile olan münasebetlerimiz, görüşmelerimiz, yazışmalarımız devam ediyor.
Azerbaycan - 24.11.2020
Son dakika haber | Bakan Akar: Yanlış yapılmıştır, gerekli işlemler yapılacak
'GEREKLİ İŞLEMLER YAPILACAK' Milli Mutabakat Hükümeti'nin tüm faaliyetlerine dikkat edilirken Hafter grubu ile ilgili hiçbir işlem yapılmamasına tepki gösteren Akar, "Bu da açık ve net şekilde görülmektedir. Dünkü yapılan olay tamamen uluslararası hukuka aykırı, teamüllere aykırı bir şekilde icra edilmiştir. Yanlış yapılmıştır. Bununla alakalı bütün haklarımız mahfuzdur. Dışişleri Bakanlığımızla beraber gerekli faaliyetleri yürütüyoruz, gerekli işlemler yapılacak. Olayı takip ediyoruz"  dedi.  'BÖYLE BİR MUAMELE KESİNLİKLE YANLIŞTIR' Akar, bölgedeki benzer gemilerin de aynı uygulama ile karşılaşmamaları için önlem alınacağına dikkat çekerek şöyle dedi: "Tedbirler üzerinde duruyor, onun üzerinde çalışıyoruz. Uluslararası hukuk ne diyorsa, teamüller ne ise ona göre hakkımızı, hukukumuzu savunacağız. Ticari gemiye böyle bir muamele yapılması, bayrak ülkesinin müsaadesi olmadan böyle bir şekilde faaliyet gösterilmesi kesinlikle yanlıştır. Ayrıca ve önemle altını çizmek isterim ki yapılan aramalar sonucunda tamamen orada yiyecek, içecek, insani yardım malzemelerinin olduğunu da onlar da görmüşlerdir. Yapılan harekatın yanlış olduğunu onlar da anlamışlardır. Bu tür harekatı idare edenlerin uluslararası hukuk, teamüllerin yanı sıra ayrıca ön yargıdan uzak, objektif, duygusallıktan uzak davranmaları lazım. Fakat burada görüyoruz ki duygusallık da objektiflikten uzaklık da var. Bu iyi, güzel bir örnek değil. Yanlış bir örnek. Ayrıca maalesef müttefiklerimiz tarafından yapılan açıklamalar da tam olarak gerçeği yansıtmamakta ve maalesef bazı gerçekler çarpıtılmaktadır."  'MEHMETÇİK, GEREKLİ HAZIRLIKLARINI YAPTI' Bakan Akar, Azerbaycan'da yaşanan gelişmelere ilişkin de "Rusya ile olan münasebetlerimiz, görüşmelerimiz, yazışmalarımız devam ediyor.
Azerbaycan - 24.11.2020
Son dakika haberi | Azerbaycanlı şehidin mezarına Galatasaray bayrağı asıldı
Gelen son dakika haberine göre Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda şehit düşen Yüzbaşı Ferit Dursunov'un mezarına taraftarı olduğu Galatasaray takımının bayrağı asıldı.
Azerbaycan: Azerbaycan askerleri, sivillerin bölgeyi terk etmesine yardım ettiAzerbaycan - 24.11.2020
Azerbaycan askerleri, sivillerin bölgeyi terk etmesine yardım etti
Azerbaycan: Azerbaycan'daki dini liderlerden Ermenistan'ın tahribatlarına ilişkin ortak bildiriAzerbaycan - 24.11.2020
Azerbaycan'daki dini liderlerden Ermenistan'ın tahribatlarına ilişkin ortak bildiri
Azerbaycan: Son dakika haberleri! - Azerbaycan Askeri, Ağdam'ın Tahliyesinde Ermeni Sivillere Yardım EttiAzerbaycan - 24.11.2020
Son dakika haberleri! - Azerbaycan Askeri, Ağdam'ın Tahliyesinde Ermeni Sivillere Yardım Etti
Azerbaycan: Abdulgafur Büyükfırat mezarı başında anıldıAzerbaycan - 24.11.2020
Abdulgafur Büyükfırat mezarı başında anıldı
Azerbaycan: Azerbaycan şehidinin kabrinde Galatasaray bayrağı dalgalanıyorAzerbaycan - 24.11.2020
Azerbaycan şehidinin kabrinde Galatasaray bayrağı dalgalanıyor
Azerbaycan: Çavuşoğlu: 'Kıbrıs'ta çözümsüzlüğün sebebi Rum tarafının uzlaşmaz ve çarpık zihniyetidir'Azerbaycan - 24.11.2020
Çavuşoğlu: "Kıbrıs'ta çözümsüzlüğün sebebi Rum tarafının uzlaşmaz ve çarpık zihniyetidir"
Azerbaycan: Karabağ - Sivasspor maç programı belli olduAzerbaycan - 24.11.2020
Karabağ - Sivasspor maç programı belli oldu
Azerbaycan: Karabağ-Sivasspor maçını Jakob Kehlet yönetecekAzerbaycan - 24.11.2020
Karabağ-Sivasspor maçını Jakob Kehlet yönetecek
Azerbaycan - 24.11.2020
Dünya Azerbaycanlıları Kongresinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ülkelerine verdiği destek için teşekkür
Dünya Azerbaycanlıları Kongresi Başkanı Asıf Kurban, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a her daim Azerbaycan'ın yanında olduğu ve ülkelerinin haklı davasını her alanda seslendirdiği için teşekkür etti.
Azerbaycan: - Aliyev, Ağdam kentini ziyaret etti- Aliyev: '44 gün boyunca bizi manevi ve siyasi açıdan destekleyen Türkiye oldu'- Aliyev: 'Ağdam harekatı önceden...Azerbaycan - 24.11.2020
- Aliyev, Ağdam kentini ziyaret etti- Aliyev: "44 gün boyunca bizi manevi ve siyasi açıdan destekleyen Türkiye oldu"- Aliyev: "Ağdam harekatı önceden...
Azerbaycan - 24.11.2020
Stratejik teknolojilerde dışa bağımlılık küresel güç dengelerini etkiliyor
Atılım dönemlerinde, gayretimize nispetle üzerimizdeki baskıların da aratacağını; sentetik argümanlarla yersiz ve haksız uygulamalara maruz bırakılışımızın meşrulaştırılmaya çalışılacağını hatırımızda tutmamız gerekiyor. Bu sebeple, bilhassa ASIC (uygulamaya özel tümleşik devre) ve FPGA (alanda programlanabilir kapı dizileri) tasarım ve üretimi başta olmak üzere gerek sivil gerekse savunma alanındaki kritik teknoloji bileşenlerine olan ihtiyacımızın, her geçen gün şiddetlenerek artacağını bilerek hareket etmemizde büyük fayda vardır." "Stratejik teknolojilerin 'silah' olarak kullanılması küresel bir olgu" Özbilen, haklı mücadelesinde Azerbaycan'ın yanında olmasının; Türkiye'nin Ermeni diasporasının hedefi haline gelmesine ve bu durumun da Kanada'nın bazı teknolojilerdeki ihracat izinlerini askıya almasına neden olduğunu savunarak, sözlerini şöyle tamamladı: "Açık biçimde, Kanada bu ambargo kararı ile hem yüksek teknoloji ürünü ihracatımızı baltalamayı hem de Türkiye'nin stratejik ürünlerinin üretilemez hale gelmesini amaçlıyor.
Azerbaycan: Son dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in, Ağdam'da camiyi elinde Kur'an-ı Kerim ile ziyaret etmesiAzerbaycan - 24.11.2020
Son dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in, Ağdam'da camiyi elinde Kur'an-ı Kerim ile ziyaret etmesi
Azerbaycan: Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin gerçekleştirdiği insan hakları ihlallerine ilişkin rapor hazırlandıAzerbaycan - 24.11.2020
Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin gerçekleştirdiği insan hakları ihlallerine ilişkin rapor hazırlandı
Azerbaycan: Ermenistan'ın Azerbaycan'da işlediği savaş suçları raporla dünyaya duyurulacakAzerbaycan - 24.11.2020
Ermenistan'ın Azerbaycan'da işlediği savaş suçları raporla dünyaya duyurulacak
Azerbaycan - 24.11.2020
GÜNDEM / 24 Kasım 2020
(Ankara) DÜNYA DİPLOMASİ 1- Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkes süreci, cephe hatlarındaki durum ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.
Azerbaycan: Son dakika haberi... Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den 27 yıl sonra Ağdam'a ilk ziyaretAzerbaycan - 24.11.2020
Son dakika haberi... Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den 27 yıl sonra Ağdam'a ilk ziyaret
Azerbaycan - 24.11.2020
Son dakika gündem: DHA YURT BÜLTENİ - 1
'KANI YERDE KALMADI' Milletvekili Oğuzhan Kaya, şehit öğretmen Yalçın'ın kanının yerde kalmadığını söyledi. Kaya, "Aybüke öğretmen, adını aldığı Azerbaycan'da, Karadağ'da bomba ile şehit olmuş Azeri Aybüke'nin kaderiyle aynı kaderi yaşamıştır.
Azerbaycan: Bisikletiyle dünyayı gezen gurbetçi, 26 kilo verdiAzerbaycan - 24.11.2020
Bisikletiyle dünyayı gezen gurbetçi, 26 kilo verdi
Azerbaycan: Yıllar sonra işgalden kurtarılan Ağdam'a giden Aliyev ve eşi, harap edilen camiye ayakkabılarını çıkararak girince gönülleri fethettiAzerbaycan - 24.11.2020
Yıllar sonra işgalden kurtarılan Ağdam'a giden Aliyev ve eşi, harap edilen camiye ayakkabılarını çıkararak girince gönülleri fethetti
Azerbaycan - 24.11.2020
23 Kasım 2020 Haberleri
23 Kasım 2020 Manşet Haberleri.
12345678910
Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Deniz Seki Bülent Ersoy Funda Eryiğit Serenay Sarıkaya
Spor Cenk Tosun Deniz Türüç Ersun Yanal Hakan Çalhanoğlu Christian Luyindama
Tüm Haberler Medya İstifa Galatasaray Bülent Arınç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Azerbaycan Haberleri | Azerbaycan Haber - Haberler - Azerbaycan haberleri, son dakika azerbaycan haber ve gelişmeleri burada. Azerbaycan ordusu Kelbecer'e girdi.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.11.2020 01:52:07. #1.14#
title