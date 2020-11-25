AZERBAYCAN HABERLERİ

Azerbaycan - 25.11.2020
Azerbaycan ordusu Kelbecer'e girdi
Ermenistan'a Kelbecer'i boşaltması için tanınan süre tamamlanırken Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun Kelbecer'e girdiğini duyurdu.
Azerbaycan - 25.11.2020
Karabağ Sivasspor maç programı belli oldu
UEFA Avrupa Ligi I Grubu dördüncü maçında perşembe günü Azerbaycan temsilcisi Karabağ ile İstanbul'da karşılaşacak Sivasspor'un seyahat ve medya programı açıklandı.
Azerbaycan - 25.11.2020
Karabağ-Sivasspor maçını Jakob Kehlet yönetecek
Sivasspor'un, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda Azerbaycan temsilcisi Karabağ ile oynayacağı karşılaşmayı Danimarka Futbol Federasyonu'ndan Jakob Kehlet'in yöneteceği açıklandı.
Azerbaycan - 25.11.2020
Erdoğan, kriz iddiasının ardından Putin ile görüştü: Karabağ'daki Ortak Merkez hemen faaliyete geçsin
Azerbaycan - 25.11.2020
CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk, koronavirüse yakalandı! Yaşadığı süreci anlattı
Azerbaycan - 25.11.2020
Azerbaycan ordusu 27 yıldır işgal altında bulunan Kelbecer'e girdi
Azerbaycan ordusunun 27 yıldır Ermenistan'ın işgali altında bulunan Kelbecer iline girdiği bildirildi.
Azerbaycan - 24.11.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre; görüşmede, Türkiye ile Rusya arasındaki ticaret hacminin artırılması başta olmak üzere iki ülke ilişkilerini geliştirecek adımlar ile Dağlık Karabağ, Suriye ve Libya'daki gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Dağlık Karabağ'daki sorunu çözmeye ve bölgeye kalıcı istikrar getirmeye dönük olarak atılan adım kapsamında, gözlem ve denetleme amacıyla Türkiye'nin Rusya ile kuracağı Ortak Merkez'in en kısa zamanda faaliyete geçmesini beklediklerini ifade etti. Azerbaycan'ın, topraklarının bütünüyle iadesine ilişkin hassasiyetine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, uygulama sürecinde Ermenistan tarafının, kalıcı çözümü zorlaştırmasına ve anlaşmaya ilişkin sorumluluklarından kaçmasına izin verilmemesi gerektiğini vurguladı.
Azerbaycan - 24.11.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre; görüşmede, Türkiye ile Rusya arasındaki ticaret hacminin artırılması başta olmak üzere iki ülke ilişkilerini geliştirecek adımlar ile Dağlık Karabağ, Suriye ve Libya'daki gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Dağlık Karabağ'daki sorunu çözmeye ve bölgeye kalıcı istikrar getirmeye dönük olarak atılan adım kapsamında, gözlem ve denetleme amacıyla Türkiye'nin Rusya ile kuracağı Ortak Merkez'in en kısa zamanda faaliyete geçmesini beklediklerini ifade etti. Azerbaycan'ın, topraklarının bütünüyle iadesine ilişkin hassasiyetine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, uygulama sürecinde Ermenistan tarafının, kalıcı çözümü zorlaştırmasına ve anlaşmaya ilişkin sorumluluklarından kaçmasına izin verilmemesi gerektiğini vurguladı.
Azerbaycan - 24.11.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü
Azerbaycan'ın, topraklarının bütünüyle iadesine ilişkin hassasiyetine işaret eden Erdoğan, uygulama sürecinde Ermenistan tarafının, kalıcı çözümü zorlaştırmasına ve anlaşmaya ilişkin sorumluluklarından kaçmasına izin verilmemesi gerektiğini vurguladı.
Azerbaycan - 24.11.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Dağlık Karabağ'ı görüştü
Azerbaycan - 24.11.2020
Dişişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Normalleşirse burada en çok Ermenistan ve Ermenistan halkı kazanacak"
Azerbaycan - 24.11.2020
AK Parti Sözcüsü Çelik, MYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu: (3)
Kardeş Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarının 30 yıl sonra özgürlüğüne kavuşmasının sevincini yaşamaya devam ettiklerini belirten Çelik, bundan sonraki süreçte kazanımların korunmasının ve barışın kalıcı hale gelmesinin son derece önemli olduğunu söyledi.
Azerbaycan - 24.11.2020
Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.Saygılarımızla.
Azerbaycan'da 3 bin 646 Kovid-19 vakası ile bugüne kadarki en yüksek günlük rakam kayıtlara geçti, toplam vaka sayısı 99 bine yaklaştı.
Azerbaycan - 24.11.2020
Azerbaycan'ın Ermenistan'a Kelbecer'i boşaltması için verdiği süre yarın sona eriyor
Azerbaycan - 24.11.2020
2021 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda
Dış politikada dar çerçeveden yapılan hamlelerin bu başarısızlığın sebebi olduğunu ifade eden Paylan, şunları kaydetti: "Maceracı dış politikanızın Suriye'deki tek kazananı Rusya oldu. Rusya sayenizde sıcak denizlere indi. Karabağ'da Ermenistan, Azerbaycan ve Türkiye kaybetti, burada da kazanan Rusya oldu.
Azerbaycan - 24.11.2020
FLAŞ
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Bu iş doğru giderse Ermenistan işgal ettiği topraklardan çekilirse normalleşme başlarsa bu konularda Azerbaycan ile birlikte adım atacağız. Süreç normalleşirse en çok Ermenistan ve Ermenistan halkı burada kazanacak.
Azerbaycan - 24.11.2020
Son dakika haber: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik,"Azerbaycan'ın belirleyeceği bir yerde Rusya'yla birlikte ortak merkez kurularak Türk ordusu, Türk askeri orada barışın...
Azerbaycan - 24.11.2020
Son dakika! Çelik: "Azerbaycan'ın belirleyeceği bir yerde Rusya'yla birlikte ortak merkez kurularak Türk ordusu, Türk askeri orada barışın kazanımlarının...
Son dakika haberlerine göre Çelik: "Azerbaycan'ın belirleyeceği bir yerde Rusya'yla birlikte ortak merkez kurularak Türk ordusu, Türk askeri orada barışın kazanımlarının korunması konusunda gözlem gücü yapacak.
Azerbaycan - 24.11.2020
"Uluslararası hukuk ne diyorsa, teamüller neyse ona göre hakkımızı hukukumuzu savunacağız"
Azerbaycan - 24.11.2020
Bakan Akar: "Uluslararası hukuk ne diyorsa, teamüller neyse ona göre hakkımızı hukukumuzu savunacağız"
Mehmetçik ile ilgili soruya Akar, "Çalışmalarımız sürüyor. Mehmetçik hazırlıklarını yaptı. Gözlem noktalarında devriyelerimiz olacak. Ortak harekat merkezinde askerimiz olacak. Azerbaycan Türküne insanı yardım çerçevesinde patlayıcı ve mayınların temizlenme faaliyetleri de devam ediyor.
Azerbaycan - 24.11.2020
Son dakika! Azerbaycan'da en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı kayıtlara geçti
Son dakika gelişmesine göre Azerbaycan'da 3 bin 646 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası ile bugüne kadarki en yüksek günlük rakam kayıtlara geçti, toplam vaka sayısı 99 bine yaklaştı.
Azerbaycan - 24.11.2020
Son dakika haber: Milli Savunma Bakanı Akar'dan Türk ticari gemisindeki hukuk dışı aramaya tepki Açıklaması
Milli Savunma Bakanı Akar, Türk askerinin Azerbaycan'a ne zaman gideceği ve oradaki görevlerine yönelik soru üzerine, şöyle konuştu: "Çalışmalarımız sürüyor.
Azerbaycan - 24.11.2020
Son dakika! Bakan Akar: Yanlış yapılmıştır, gerekli işlemler yapılacak
'GEREKLİ İŞLEMLER YAPILACAK' Milli Mutabakat Hükümeti'nin tüm faaliyetlerine dikkat edilirken Hafter grubu ile ilgili hiçbir işlem yapılmamasına tepki gösteren Akar, "Bu da açık ve net şekilde görülmektedir. Dünkü yapılan olay tamamen uluslararası hukuka aykırı, teamüllere aykırı bir şekilde icra edilmiştir. Yanlış yapılmıştır. Bununla alakalı bütün haklarımız mahfuzdur. Dışişleri Bakanlığımızla beraber gerekli faaliyetleri yürütüyoruz, gerekli işlemler yapılacak. Olayı takip ediyoruz" dedi. 'BÖYLE BİR MUAMELE KESİNLİKLE YANLIŞTIR' Akar, bölgedeki benzer gemilerin de aynı uygulama ile karşılaşmamaları için önlem alınacağına dikkat çekerek şöyle dedi: "Tedbirler üzerinde duruyor, onun üzerinde çalışıyoruz. Uluslararası hukuk ne diyorsa, teamüller ne ise ona göre hakkımızı, hukukumuzu savunacağız. Ticari gemiye böyle bir muamele yapılması, bayrak ülkesinin müsaadesi olmadan böyle bir şekilde faaliyet gösterilmesi kesinlikle yanlıştır. Ayrıca ve önemle altını çizmek isterim ki yapılan aramalar sonucunda tamamen orada yiyecek, içecek, insani yardım malzemelerinin olduğunu da onlar da görmüşlerdir. Yapılan harekatın yanlış olduğunu onlar da anlamışlardır. Bu tür harekatı idare edenlerin uluslararası hukuk, teamüllerin yanı sıra ayrıca ön yargıdan uzak, objektif, duygusallıktan uzak davranmaları lazım. Fakat burada görüyoruz ki duygusallık da objektiflikten uzaklık da var. Bu iyi, güzel bir örnek değil. Yanlış bir örnek. Ayrıca maalesef müttefiklerimiz tarafından yapılan açıklamalar da tam olarak gerçeği yansıtmamakta ve maalesef bazı gerçekler çarpıtılmaktadır." 'MEHMETÇİK, GEREKLİ HAZIRLIKLARINI YAPTI' Bakan Akar, Azerbaycan'da yaşanan gelişmelere ilişkin de "Rusya ile olan münasebetlerimiz, görüşmelerimiz, yazışmalarımız devam ediyor.
Azerbaycan - 24.11.2020
Son dakika haber | Bakan Akar: Yanlış yapılmıştır, gerekli işlemler yapılacak
'GEREKLİ İŞLEMLER YAPILACAK' Milli Mutabakat Hükümeti'nin tüm faaliyetlerine dikkat edilirken Hafter grubu ile ilgili hiçbir işlem yapılmamasına tepki gösteren Akar, "Bu da açık ve net şekilde görülmektedir. Dünkü yapılan olay tamamen uluslararası hukuka aykırı, teamüllere aykırı bir şekilde icra edilmiştir. Yanlış yapılmıştır. Bununla alakalı bütün haklarımız mahfuzdur. Dışişleri Bakanlığımızla beraber gerekli faaliyetleri yürütüyoruz, gerekli işlemler yapılacak. Olayı takip ediyoruz" dedi. 'BÖYLE BİR MUAMELE KESİNLİKLE YANLIŞTIR' Akar, bölgedeki benzer gemilerin de aynı uygulama ile karşılaşmamaları için önlem alınacağına dikkat çekerek şöyle dedi: "Tedbirler üzerinde duruyor, onun üzerinde çalışıyoruz. Uluslararası hukuk ne diyorsa, teamüller ne ise ona göre hakkımızı, hukukumuzu savunacağız. Ticari gemiye böyle bir muamele yapılması, bayrak ülkesinin müsaadesi olmadan böyle bir şekilde faaliyet gösterilmesi kesinlikle yanlıştır. Ayrıca ve önemle altını çizmek isterim ki yapılan aramalar sonucunda tamamen orada yiyecek, içecek, insani yardım malzemelerinin olduğunu da onlar da görmüşlerdir. Yapılan harekatın yanlış olduğunu onlar da anlamışlardır. Bu tür harekatı idare edenlerin uluslararası hukuk, teamüllerin yanı sıra ayrıca ön yargıdan uzak, objektif, duygusallıktan uzak davranmaları lazım. Fakat burada görüyoruz ki duygusallık da objektiflikten uzaklık da var. Bu iyi, güzel bir örnek değil. Yanlış bir örnek. Ayrıca maalesef müttefiklerimiz tarafından yapılan açıklamalar da tam olarak gerçeği yansıtmamakta ve maalesef bazı gerçekler çarpıtılmaktadır." 'MEHMETÇİK, GEREKLİ HAZIRLIKLARINI YAPTI' Bakan Akar, Azerbaycan'da yaşanan gelişmelere ilişkin de "Rusya ile olan münasebetlerimiz, görüşmelerimiz, yazışmalarımız devam ediyor.
Azerbaycan - 24.11.2020
Son dakika haberi | Azerbaycanlı şehidin mezarına Galatasaray bayrağı asıldı
Gelen son dakika haberine göre Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda şehit düşen Yüzbaşı Ferit Dursunov'un mezarına taraftarı olduğu Galatasaray takımının bayrağı asıldı.
Azerbaycan - 24.11.2020
Azerbaycan'daki dini liderlerden Ermenistan'ın tahribatlarına ilişkin ortak bildiri
Azerbaycan - 24.11.2020
Son dakika haberleri! - Azerbaycan Askeri, Ağdam'ın Tahliyesinde Ermeni Sivillere Yardım Etti
Azerbaycan - 24.11.2020
Çavuşoğlu: "Kıbrıs'ta çözümsüzlüğün sebebi Rum tarafının uzlaşmaz ve çarpık zihniyetidir"
Azerbaycan - 24.11.2020
Dünya Azerbaycanlıları Kongresinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ülkelerine verdiği destek için teşekkür
Dünya Azerbaycanlıları Kongresi Başkanı Asıf Kurban, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a her daim Azerbaycan'ın yanında olduğu ve ülkelerinin haklı davasını her alanda seslendirdiği için teşekkür etti.
Azerbaycan - 24.11.2020
- Aliyev, Ağdam kentini ziyaret etti- Aliyev: "44 gün boyunca bizi manevi ve siyasi açıdan destekleyen Türkiye oldu"- Aliyev: "Ağdam harekatı önceden...
Azerbaycan - 24.11.2020
Stratejik teknolojilerde dışa bağımlılık küresel güç dengelerini etkiliyor
Atılım dönemlerinde, gayretimize nispetle üzerimizdeki baskıların da aratacağını; sentetik argümanlarla yersiz ve haksız uygulamalara maruz bırakılışımızın meşrulaştırılmaya çalışılacağını hatırımızda tutmamız gerekiyor. Bu sebeple, bilhassa ASIC (uygulamaya özel tümleşik devre) ve FPGA (alanda programlanabilir kapı dizileri) tasarım ve üretimi başta olmak üzere gerek sivil gerekse savunma alanındaki kritik teknoloji bileşenlerine olan ihtiyacımızın, her geçen gün şiddetlenerek artacağını bilerek hareket etmemizde büyük fayda vardır." "Stratejik teknolojilerin 'silah' olarak kullanılması küresel bir olgu" Özbilen, haklı mücadelesinde Azerbaycan'ın yanında olmasının; Türkiye'nin Ermeni diasporasının hedefi haline gelmesine ve bu durumun da Kanada'nın bazı teknolojilerdeki ihracat izinlerini askıya almasına neden olduğunu savunarak, sözlerini şöyle tamamladı: "Açık biçimde, Kanada bu ambargo kararı ile hem yüksek teknoloji ürünü ihracatımızı baltalamayı hem de Türkiye'nin stratejik ürünlerinin üretilemez hale gelmesini amaçlıyor.
Azerbaycan - 24.11.2020
Son dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in, Ağdam'da camiyi elinde Kur'an-ı Kerim ile ziyaret etmesi
Azerbaycan - 24.11.2020
Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin gerçekleştirdiği insan hakları ihlallerine ilişkin rapor hazırlandı
Azerbaycan - 24.11.2020
Ermenistan'ın Azerbaycan'da işlediği savaş suçları raporla dünyaya duyurulacak
Azerbaycan - 24.11.2020
GÜNDEM / 24 Kasım 2020
(Ankara) DÜNYA DİPLOMASİ 1- Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkes süreci, cephe hatlarındaki durum ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.
Azerbaycan - 24.11.2020
Son dakika haberi... Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den 27 yıl sonra Ağdam'a ilk ziyaret
Azerbaycan - 24.11.2020
Son dakika gündem: DHA YURT BÜLTENİ - 1
'KANI YERDE KALMADI' Milletvekili Oğuzhan Kaya, şehit öğretmen Yalçın'ın kanının yerde kalmadığını söyledi. Kaya, "Aybüke öğretmen, adını aldığı Azerbaycan'da, Karadağ'da bomba ile şehit olmuş Azeri Aybüke'nin kaderiyle aynı kaderi yaşamıştır.
Azerbaycan - 24.11.2020
Yıllar sonra işgalden kurtarılan Ağdam'a giden Aliyev ve eşi, harap edilen camiye ayakkabılarını çıkararak girince gönülleri fethetti
Azerbaycan - 24.11.2020
23 Kasım 2020 Haberleri
23 Kasım 2020 Manşet Haberleri.