Haberler

Noa Lang Galatasaray için gemileri yaktı

Noa Lang Galatasaray için gemileri yaktı Haber Videosunu İzle
Noa Lang Galatasaray için gemileri yaktı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ara transfer döneminde kiralık olarak Galatasaray'a transfer olan Hollandalı sol kanat oyuncusu Noa Lang, sarı-kırmızılı takımda kalmak istiyor. Noa Lang, Galatasaray'da kalabilmek için kulübü Napoli'yi bonservisini düşürmeleri için ikna etmeye zorlayacak.

Ara transfer döneminde kiralık olarak Galatasaray'a transfer olan Hollandalı sol kanat oyuncusu Noa Lang, kariyerine sarı-kırmızılı formayla devam etmek için harekete geçti. 

NOA LANG HAREKETE GEÇTİ

Galatasaray, oyuncunun sözleşmesinde yer alan 30 milyon Euro’luk zorunlu satın alma opsiyonunu çok yüksek bularak devreye sokma kararına soğuk bakınca, Noa Lang sarı-kırmızılı takımda kalmak için harekete geçti. 

BONSERVİSİNDE İNDİRİM İSTİYOR

Avrupa’nın pek çok kulübünün radarında olmasına rağmen İstanbul’da kalmak isteyen Hollandalı yıldızın, bonservisini elinde bulunduran Napoli yönetimiyle görüşerek rakamın makul seviyelere çekilmesi için baskı yapacağı öğrenildi.

SEZON KARNESİ

Bu sezon Galatasaray formasıyla 22 resmi maça çıkan Noa Lang, 2 gol ve 3 asistlik bir katkı sağladı. Özellikle maçın sıkıştığı anlarda yarattığı skor katkısıyla dikkat çeken yıldız ismin geleceği merakla bekleniyor. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Burcu Köksal partimize katıldı, Afyonkarahisar için birlikte çalışacağız

Erdoğan'dan Burcu Köksal'ı mest eden sözler: Afyonkarahisar için...

Burcu Köksal AK Parti'de! Rozetini Erdoğan taktı, ilk sözleri manidar

Burcu Köksal AK Parti'de! Rozetini Erdoğan taktı, ilk sözleri manidar
Özel'den çok sert Burcu Köksal tepkisi: Masayı yumrukladı, bardak devrildi

Masayı öyle bir yumrukladı ki önündeki bardak fırladı

Haberler.com
500

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıZeki Şimşek:

Vay be, adamın 30 milyon euroluk opsiyona rağmen Napoli'yle uğraşması çok garip. Ama anladığım kadarıyla Noa Lang gerçekten Galatasaray'da kalmak istiyor ve bonservisini düşürtmek için çaba gösteriyor. Bu da gösteriyor ki İstanbul'a ve takıma bağlı. Umarım anlaşma sağlanır.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGülsüm Erdoğan:

Noa Lang gibi erkek oyuncuların her zaman para için uğraştığını görüyoruz. Kadınlar da futbol oynasaydı belki buna gerek kalmazd... neyse. Galatasaray'ın para harcaması doğru değil bence.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıvedat cici:

kadınlar zaten futbol oynuyor bide haberi düzgün oku lang indirim için uğraşıyor

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıTuna Arslan:

peki erkek oyuncuların arabuluculuk yaptığı, pazarlık güç kullandığı, para ve bonservis tartışması yaptığını görmek normalken, kadın oyuncular bunu yapsa ya 'istekçi' ya da 'ters' diye nitelendirilir. sistem böyle işliyor maalesef.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıvedat cici:

kim diyor bunu

yanıt0
yanıt0

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin İrfan Can Kahveci'nin geleceği için kararı aynı

İki başkan adayının da kararı aynı: İşte İrfan'ın Fener'deki geleceği
Galatasaray'ın teklifi ortaya çıktı! Icardi'nin takımda kalmak için tek bir şartı var

Takımda kalmak için yönetime sunduğu şart çok tartışılacak
Cansel Ayanoğlu'nun test sonucu belli oldu: 'Tek bağımlılığım estetik' demişti

Kısmetse Olur Cansel'in test sonucu belli oldu
Özkan Yalım 5 saat süren 'ek ifade' verdi

Özkan Yalım'ın ek ifadesi tamamlandı! 5 saat sürdü
Hakan Bayrakçı, beklenen seçim anketinin sonuçlarını paylaştı

Merakla beklenen seçim anketinin sonuçlarını paylaştı
Rozeti taktı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öptü

Rozeti taktı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öptü
Hacıosmanoğlu'ndan olay sözler: Parmağımla dokunsam şampiyondu

Hacıosmanoğlu: Parmağımla dokunsam şampiyondu
Bu köyde normal ölüm kalmadı: Önceden cennet gibiydi

Bu köyde normal ölüm kalmadı: Önceden cennet gibiydi
Eski milli futbolcu Nişantaşı’nda görüntülendi! Ağzını bıçak açmadı

Nişantaşı’nda görüntülendi! Ağzını bıçak açmadı