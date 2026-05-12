Noa Lang Galatasaray için gemileri yaktı

Ara transfer döneminde kiralık olarak Galatasaray'a transfer olan Hollandalı sol kanat oyuncusu Noa Lang, kariyerine sarı-kırmızılı formayla devam etmek için harekete geçti.

NOA LANG HAREKETE GEÇTİ

Galatasaray, oyuncunun sözleşmesinde yer alan 30 milyon Euro’luk zorunlu satın alma opsiyonunu çok yüksek bularak devreye sokma kararına soğuk bakınca, Noa Lang sarı-kırmızılı takımda kalmak için harekete geçti.

BONSERVİSİNDE İNDİRİM İSTİYOR

Avrupa’nın pek çok kulübünün radarında olmasına rağmen İstanbul’da kalmak isteyen Hollandalı yıldızın, bonservisini elinde bulunduran Napoli yönetimiyle görüşerek rakamın makul seviyelere çekilmesi için baskı yapacağı öğrenildi.

SEZON KARNESİ

Bu sezon Galatasaray formasıyla 22 resmi maça çıkan Noa Lang, 2 gol ve 3 asistlik bir katkı sağladı. Özellikle maçın sıkıştığı anlarda yarattığı skor katkısıyla dikkat çeken yıldız ismin geleceği merakla bekleniyor.