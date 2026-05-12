İsmail Küçükkaya ekranlara mı dönüyor? Açıklama yaptı

Halk TV’ye geri döneceği öne sürülen İsmail Küçükkaya, çıkan iddialara ilişkin yaptığı açıklamada eylül ayına kadar çalışmayı düşünmediğini söyledi.

Halk TV’de peş peşe yaşanan ayrılıkların ardından gazeteci İsmail Küçükkaya’nın yeniden kanala döneceği iddiaları gündeme geldi. Küçükkaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla iddialara yanıt verdi.

“EYLÜL AYINA KADAR ÇALIŞMAYI DÜŞÜNMÜYORUM”

Yaklaşık 8 aydır çalışmadığını belirten Küçükkaya, ekranlara dönüş planı olmadığını ifade etti.

Küçükkaya açıklamasında, “Bildiğiniz üzere ben 8 aydır çalışmıyorum. Dünden beri çok yazılıp çizilmiş; bir açıklama yapmak zorundayım sanırım. Eylül ayına kadar çalışmayı düşünmüyorum. Öyle bir planım da yok” ifadelerini kullandı.

HALK TV VE TV100 SÜRECİ

2022 yılında Halk TV’ye transfer olan İsmail Küçükkaya, hafta içi her sabah yayınlanan programıyla ekranlara çıkmıştı. Deneyimli gazeteci geçen yıl Halk TV’den ayrılarak TV100 ile anlaşmış ancak yaklaşık iki hafta sonra kanala veda etmişti.

HALK TV’DE AYRILIKLAR SÜRÜYOR

Öte yandan Halk TV’de son dönemde dikkat çeken ayrılıklar yaşanıyor. Seda Selek’in vedasıyla başlayan süreçte Sorel Dağıstanlı, Buket Güler, Gözde Şeker, Remziye Demirkol ve Gökmen Karadağ da kanaldan ayrıldıklarını açıkladı.

