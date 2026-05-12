Bakan Fidan Katar'da! Zirveye damga vuran Hürmüz mesajı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar’da yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması gerektiğini belirterek, boğazın bir silah olarak kullanılmamasının dünya ekonomisi ve bölge istikrarı açısından kritik önem taşıdığını söyledi. Fidan ayrıca İsrail’in politikalarının küresel güvenlik sorununa dönüştüğünü ifade etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar’ın başkenti Doha’da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında bölgedeki gerilim ve Hürmüz Boğazı’ndaki kriz gündeme geldi.

“HÜRMÜZ BOĞAZI’NIN KAPALI OLMASI DÜNYAYI ETKİLİYOR”

Hakan Fidan, Hürmüz Boğazı’nda yaşanan gerilimin enerji güvenliği, dünya ekonomisi ve bölgesel istikrar üzerinde ciddi baskı oluşturduğunu söyledi. Dünya kamuoyunun temel beklentisinin tarafların bir an önce anlaşmaya varması olduğunu belirten Fidan, boğazın bir “silah” olarak kullanılmaması gerektiğini ifade etti.

Fidan, “Seyrüsefer güvenliğinin yeniden sağlanması, savaşa geri dönülmemesi ve Hürmüz Boğazı’nın açık tutulması büyük önem taşıyor. Her iki taraf da savaşın durmasını ve boğazın açılmasını istiyor” dedi.

“İSRAİL’İN POLİTİKALARI KÜRESEL GÜVENLİK SORUNU”

İsrail’in bölgedeki politikalarını da eleştiren Fidan, “İsrail’in ortaya koyduğu politikalar artık küresel güvenlik sorunu haline gelmiştir” ifadelerini kullandı.

İsrail’in Gazze ve Suriye’deki tutumunun çok sayıda insanın hayatına mal olduğunu söyleyen Fidan, Gazze’de ateşkes ihlallerinin arttığını ve bölgedeki olağanüstü şartların daha fazla diplomatik temas gerektirdiğini vurguladı.

KATAR’DAN İRAN’A MESAJ

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani ise yaptığı açıklamada, İran’ın Hürmüz Boğazı’nı Körfez ülkelerine baskı unsuru olarak kullanmaması gerektiğini belirterek, “ Hürmüz Boğazı bir şantaj veya baskı aracı olmamalıdır” dedi.

