TFF, yeni sezonun başlangıç tarihini duyurdu

TFF, Süper Lig'de yeni sezonun tarihini duyurdu. Ligde yeni sezon 14, 15, 16 ve 17 Ağustos 2026 tarihlerinde başlayacak.

  • Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu 14-17 Ağustos 2026'da başlayacak ve 23 Mayıs 2027'de sona erecek.
  • Trendyol 1. Lig sezonu 7-10 Ağustos 2026'da başlayacak, normal sezon 8 Mayıs 2027'de bitecek.
  • Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig sezonları 5-6 Eylül 2026'da başlayıp 24 Nisan 2027'de sona erecek.

TFF'nin açıklaması şu şekilde:

TFF Yönetim Kurulu; Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'de 2026-2027 sezon planlamalarını belirledi.

"Buna göre, Trendyol Süper Lig 14, 15, 16 ve 17 Ağustos 2026 tarihlerinde başlayacak ve ligin ilk yarısı 18, 19, 20 ve 21 Aralık 2026 tarihlerinde oynanacak olan 16. haftamüsabakaları ile sona erecek. İkinci yarı 15, 16, 17 ve 18 Ocak 2027 tarihlerinde oynanacak olan 17. haftamüsabakalarıyla başlayacak ve sezon 23 Mayıs 2027tarihinde sona erecek.

Trendyol 1. Lig'de sezon 7, 8, 9 ve 10 Ağustos 2026tarihlerinde başlayacak ve 18, 19, 20 ve 21 Aralık 2026tarihlerinde oynanacak olan müsabakalar sonrasında devre arası verilecek. İkinci yarı 8, 9, 10 ve 11 Ocak 2027tarihlerinde oynanacak olan müsabakalarla başlayacak ve normal sezon 8 Mayıs 2027 tarihinde sona erecek. Trendyol 1. Lig'de 5, 10, 26 ve 34. hafta müsabakaları hafta içi oynanacak.

Nesine 2. Lig'de sezon, 5-6 Eylül 2026 tarihinde başlayacak ve ilk yarı 20 Aralık 2026 tarihlerinde sona erecek. İkinci yarı 16 Ocak 2027 tarihinde başlayacak ve normal sezon24 Nisan 2027 tarihinde sona erecek. Nesine 2. Lig'de 12, 24 ve 29. hafta müsabakaları hafta içi oynanacak.

Nesine 3. Lig'de sezon, 5-6 Eylül 2026 tarihinde başlayacak ve ilk yarı 20 Aralık 2026 tarihinde sona erecek. İkinci yarı 16 Ocak 2027 tarihinde başlayacak ve normal sezon 24 Nisan 2027 tarihinde sona erecek. Nesine 3. Lig'de 11, 22 ve 28. hafta müsabakaları hafta içi oynanacak.

Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'de sezon sonunda oynanacak olan play-off müsabakalarına ilişkin tarihler daha sonra ilan edilecek."

Alper Kızıltepe
