Bunlar nasıl çocuk! Önce kediyi bıçakladılar sonra esnafı tehdit ettiler

İstanbul Esenler’de meydana gelen olay, hayvanseverlerin tepkisini çekti. İddiaya göre yaşları küçük iki çocuk, sokakta bulunan bir kediye sevme bahanesiyle yaklaştı. Bir süre sonra çocukların kediyi bıçakladığı öne sürüldü. Çevrede bulunan vatandaşlar yaşananlara tepki gösterirken, olay kısa sürede mahallede büyük yankı uyandırdı.

UYARAN KADIN ESNAFA DA BIÇAK ÇEKTİLER

İddiaya göre olaya müdahale eden kadın bir esnaf, çocukları durdurmak istedi. Ancak çocukların bu kez kendilerini uyaran kadına da bıçak çektiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kadın esnafın korku yaşadığı belirtilirken, Asayiş Berkemal'in paylaştığı görüntülerde çocukların daha sonra olay yerinden uzaklaştığı görüldü.