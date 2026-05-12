Bunlar nasıl çocuk! Önce kediyi bıçakladılar sonra esnafı tehdit ettiler
İstanbul Esenler’de iddiaya göre; yaşları küçük iki çocuk, sevme bahanesiyle yaklaştıkları kediyi bıçakladı. Olayı fark edip müdahale eden kadın esnafın da bıçakla tehdit edildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
İstanbul Esenler’de meydana gelen olay, hayvanseverlerin tepkisini çekti. İddiaya göre yaşları küçük iki çocuk, sokakta bulunan bir kediye sevme bahanesiyle yaklaştı. Bir süre sonra çocukların kediyi bıçakladığı öne sürüldü. Çevrede bulunan vatandaşlar yaşananlara tepki gösterirken, olay kısa sürede mahallede büyük yankı uyandırdı.
UYARAN KADIN ESNAFA DA BIÇAK ÇEKTİLER
İddiaya göre olaya müdahale eden kadın bir esnaf, çocukları durdurmak istedi. Ancak çocukların bu kez kendilerini uyaran kadına da bıçak çektiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kadın esnafın korku yaşadığı belirtilirken, Asayiş Berkemal'in paylaştığı görüntülerde çocukların daha sonra olay yerinden uzaklaştığı görüldü.
Olayın ardından çevredeki vatandaşlar ve görüntüyü izleyenler yaşananlara sert tepki gösterdi.