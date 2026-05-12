TFF Başkanı Hacıosmanoğlu gelecek sene uygulanacak yabancı kuralını açıkladı

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Türk futbolunda uzun süredir tartışma konusu olan yabancı oyuncu kuralıyla ilgili merak edilen soruya net yanıt verdi. Canlı yayında açıklamalarda bulunan Hacıosmanoğlu, gelecek sezon uygulanacak yabancı kuralında değişiklik olmayacağını duyurdu.

“MEVCUT SİSTEM DEVAM EDECEK”

Yabancı sınırıyla ilgili konuşan Hacıosmanoğlu, daha önce açıklanan planın uygulanacağını belirterek, “Seneye değişiklik yok. 14 yabancıda 2’ydi, 4’e çıktı. Onu geçen seneden ilan etmiştik. O doğrultuda devam ediyoruz” ifadelerini kullandı. TFF Başkanı ayrıca ilerleyen dönemde yabancı oyuncu kriterlerini daha nitelikli hale getirmek için çalışma yaptıklarını söyledi.

YABANCI HAKEM DEFTERİNİ KAPATTI

Hacıosmanoğlu, yabancı hakem tartışmalarına da değinerek uygulamanın yalnızca bir sefere mahsus olduğunu ifade etti. Türk hakemlerine güvendiklerini vurgulayan TFF Başkanı, Avrupa’daki hata oranlarına göre Türkiye’nin daha iyi durumda olduğunu savundu. “Avrupa’nın en az hata yapan hakemleri bizde” diyen Hacıosmanoğlu, yabancı hakeme ihtiyaç olmadığını söyledi.

MAÇ SONU PROGRAMLARINA SERT TEPKİ

Canlı yayında maç sonu futbol programlarını da sert sözlerle eleştiren Hacıosmanoğlu, Türkiye’deki yayın anlayışının futbola zarar verdiğini ifade etti.

Bazı yorumcuları hedef alan TFF Başkanı, geçmiş dönemlerde talimatla maç sonuçlarının belirlendiğini bildiğini öne sürerek dikkat çeken ifadeler kullandı.

“MAÇLAR SAHADA KAZANILACAK”

Göreve geldikleri günden beri adaletli bir yönetim anlayışı benimsediklerini söyleyen Hacıosmanoğlu, maçların masa başında değil sahada kazanılması gerektiğini vurguladı.

Türk hakemlerinin gelecekte yeniden Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası gibi büyük organizasyonlarda görev alacağını da ifade eden TFF Başkanı, genç hakemlere güvendiklerini belirtti.