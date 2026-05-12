Haberler

Kurbanlıkta yeni dolandırıcılık yöntemi! Fotoğrafla tuzak kuruyorlar

Kurbanlıkta yeni dolandırıcılık yöntemi! Fotoğrafla tuzak kuruyorlar Haber Videosunu İzle
Kurbanlıkta yeni dolandırıcılık yöntemi! Fotoğrafla tuzak kuruyorlar
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kurban Bayramı öncesi dolandırıcılar, sosyal medyada sahte kurbanlık ilanlarıyla vatandaşları hedef almaya başladı. Başka besicilere ait hayvan fotoğraflarını kullanan kişiler, düşük fiyat vaadiyle kapora ve ödeme alıp ortadan kayboluyor. Uzmanlar, vatandaşlara kurbanlıkları yerinde görmeden ödeme yapmamaları ve yalnızca resmi satış noktalarını tercih etmeleri konusunda uyarıda bulundu.

  • Dolandırıcılar, başka besicilere ait hayvan fotoğraflarını kullanarak sosyal medyada sahte kurbanlık ilanları oluşturuyor.
  • Düşük fiyat vaadiyle kapora veya ödeme alan dolandırıcılar ortadan kayboluyor.
  • Uzmanlar, kurbanlıkların yerinde görülmesini, küpe numarasının sorgulanmasını ve resmi satış noktalarının tercih edilmesini öneriyor.

Kurban Bayramı yaklaşırken dolandırıcılar bu kez sosyal medya üzerinden sahte kurbanlık ilanlarıyla vatandaşları hedef almaya başladı. Başka besicilere ait hayvanların fotoğraflarını kullanan dolandırıcılar, düşük fiyat vaadiyle alıcıları kandırıyor.

HEM ALICIYI HEM BESİCİYİ MAĞDUR EDİYORLAR

Kendilerini “besici” olarak tanıtan kişiler, internetten buldukları ya da çiftliklerde çektikleri hayvan fotoğraflarını paylaşarak sahte satış ilanları oluşturuyor. Piyasa değerinin altında fiyat sunan dolandırıcılar, kapora veya ödeme aldıktan sonra ortadan kayboluyor.

Bu yöntemle yalnızca vatandaşlar değil, gerçek hayvan sahipleri de mağdur oluyor. Besicilerin emekleri kullanılarak haksız kazanç elde edildiği belirtiliyor.

UZMANLARDAN KRİTİK UYARI

Uzmanlar, vatandaşların sosyal medya üzerinden yapılan ilanlara karşı dikkatli olması gerektiğini belirterek, kurbanlıkların mutlaka yerinde görülmesini ve küpe numarasının sorgulanmasını önerdi.

Ayrıca piyasa değerinin çok altında verilen ilanlara şüpheyle yaklaşılması gerektiği vurgulanırken, resmi kurban satış noktalarının tercih edilmesi çağrısı yapıldı.

ŞÜPHELİ DURUMLARDA İHBAR ÇAĞRISI

Yetkililer, dolandırıcılık şüphesi bulunan durumlarda vatandaşların vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunmasını istedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Adalet Bakanlığı 15 bin sözleşmeli personel alacak! İşte alınacak kadrolar

Memur olmak isteyenlere müjde! Binlerce kişi alınacak, işte kadrolar
Korkulan oldu! İran'dan dünyayı alarma geçiren nükleer tehdit

Korkulan oldu! İran'dan dünyayı alarma geçiren nükleer tehdit
İlçeyi ayağa kaldıran yıkım

İlçeyi ayağa kaldıran yıkım
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Farah Zeynep Abdullah'ın vücudundaki morluklar korkuttu

Ünlü oyuncu sevenlerini korkuttu! Vücudunun her yeri mosmor
Acun Ilıcalı 1.5 saatte 300 milyon euro kazanabilir

1.5 saatte servet kazanacak!

7 yıllık esaretten kurtarılan 8 yaşındaki Nazar yeni hayatına 'merhaba' dedi! İşte son hali

7 yıllık esaretten kurtarılan Nazar yuvasına kavuştu! İşte son hali
'Şeker hastalığına iyi geliyor' denilen otu yedi, ölümden döndü

Şifa diye yediği ot, 52 yaşındaki kadını az daha öldürüyordu
Farah Zeynep Abdullah'ın vücudundaki morluklar korkuttu

Ünlü oyuncu sevenlerini korkuttu! Vücudunun her yeri mosmor
Mahmut Arıkan'dan Ankara'yı karıştıran kulis: İktidar sonbaharda baskın seçime gidecek

Ankara'yı karıştıran kulis! "Baskın seçim var" deyip tarih verdi
Cemal Enginyurt, Muhittin Böcek'e ateş püskürdü! Ağzını fena bozdu

Muhittin Böcek'e ateş püskürdü! Ağzını fena bozdu