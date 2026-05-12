Güle güle Ederson! İşte yeni adresi

Fenerbahçe’de geleceği belirsizliğini koruyan Ederson için Suudi Arabistan’dan flaş bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertli ekipten ayrılmak istediği konuşulan Brezilyalı kaleciye Al-Nassr’ın talip olduğu ve transfer için önemli bir adım atmaya hazırlandığı öne sürüldü.

AL-NASSR SERBEST KALMA BEDELİNİ ÖDEMEYE HAZIR

Riyad kaynaklı haberlere göre Al-Nassr, Ederson’un sözleşmesindeki serbest kalma bedelini ödemeye hazır durumda. Suudi Arabistan ekibinin transfer konusunda ciddi olduğu ve resmi görüşmeler için hazırlık yaptığı belirtildi. Fenerbahçe yönetiminin de deneyimli file bekçisiyle yolları ayırmaya sıcak baktığı iddia edildi.

GÖZLER SEÇİM SONRASINA ÇEVRİLDİ

Haberde, Al-Nassr yönetiminin resmi temaslara başlamak için Fenerbahçe’deki başkanlık seçiminin sonuçlanmasını beklediği aktarıldı. Sarı-lacivertli kulüpte seçim sürecinin ardından transfer görüşmelerinin hız kazanması bekleniyor.

