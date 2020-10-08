UKRAYNA HABERLERİ

Ukrayna - Dün
İngiltere ve Ukrayna, Rusya'ya karşı birlikte çalışacak
İngiltere ve Ukrayna liderleri, Rusya'nın "zararlı etkisine" karşı birlikte çalışmayı ele aldı.
Ukrayna - Dün
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Kapalı Maraş açıklaması
"İKİLİ GÖRÜŞMELERDE KARABAĞ MESELESİNİ DEĞERLENDİRDİK" Bakan Çavuşoğlu, yaptığı ikili görüşmelerde Karabağ meselesinin, Avrupa Birliği zirvesi ve bu zirveden çıkan sonucu değerlendirdiğini ifade etti. Çavuşoğlu, "Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile bugün ikili bir görüşme gerçekleştirdik. Avrupa Birliği zirvesi ve zirveden çıkan karardan duyduğumuz hayal kırıklığını kendilerine de bir kere daha söyledik. Almanya, Sayın Merkel, Heiko Maas elinden geleni yaptı ama sonuçta ortaya çıkan tabloda malum diğer konularda, ikili konular dahil yine Karabağ meselesini de değerlendirdik. Bugün Ukrayna Dışişleri Bakanı Yardımcısı Emine Ceppar ile görüştük.
Ukrayna - Dün
Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi'nin 68. Olağan Mali Genel Kurulu yapıldı
"Çelmelerden kurtulacağız diye bazen önümüze bakamıyoruz" "Konya Şeker'in, kooperatifimizin yaptıklarına, krizin tarlaya ulaşmaması için gösterdiği çabaya geçmeden önce bir konuya değinmeden geçemeyeceğim" diyen Başkan Recep Konuk, bir yandan üreticinin işini büyütmeye çalışırken diğer yandan da içerden dışardan gelen art niyetli saldırıları önlemek için efor sarf ettiklerini vurgulayarak konuşmasını şu sözlerle sürdürdü; "Hamala sormuşlar var mı bir sıkıntın, diye. Sırtımdaki yük ağır gelmiyor da şu omuz atanlar, çelme takanlar olmasa daha çok sefer yapacağım, daha çok yük taşıyacağım, demiş. Bizim ki de o hesap, çelmelerden kurtulacağız diye bazen önümüze bakamıyoruz. Önümüze bakmaya fırsat bulduğumuzda da şunları yapıyoruz, yapmışız. Çağımızda dünyadaki başarılı tarım kooperatiflerinin iki yönlü işlevi var; birincisi ortaklarının girdi maliyetlerini düşürmek ikincisi ortaklarının ürettiği ürünü pazarda doğru konumlandırarak veya pazara doğru çıkararak ortaklarının kazancını arttırmak. Bizim kooperatifimizin iki tane hedefi var. Biri üretirken ortaklarının cebinden daha az para çıkmasını, ikincisi ürünü pazarlarken ortaklarının cebine daha çok para girmesini sağlamak. Sizin cebinizden daha az para çıksın diye neler yaptık özetliyeyim; Mesela; daha pancarı almadan pancar bedelinden tahsil edilmek üzere avans ve kooperatif finans sisteminden 520 milyon 45 bin 161 TL finansman desteği sağladık. Bunun finansman maliyeti yaklaşık 21 milyon 946 bin 628 TL. Bu para yani 21 milyon 946 bin 628 TL sizin cebinizden çıkmayan paradır. Mesela, 2019 Mart-2020 Şubat arasında pancar tevzi gübre fiyatı ile piyasa fiyatları üzerinden yapılan kıyaslamada üre, kompoze, sülfat gibi üç kalem gübrede sizin cebinizde kalan para 12 milyon 277 bin 158 TL'dir. Gelelim ikinci ayağa yani cebinize daha çok para girmesini sağlayan ayağa. Konya Şeker'in 2004 yılından bu yana yaptığı yatırımları yapmadığını düşünün Konya çiftçisi 764 bin ton az ayçiçeği üretecekti. Yani Konya çiftçisinin cebine giren kabaca 1 milyar 513 milyon TL ilave ayçiçeği parası buraya gelmeyecek ithalat bedeli olarak Ukrayna, Rusya, Bulgaristan'a 434 milyon dolar gidecekti.
Ukrayna - Dün
Çavuşoğlu, "Yunanistan'la istikşafi görüşmelerin yapılmasında mutabık kaldık"
"Yukarı Karabağ konusunu ve kardeş Azerbaycan'ın haklı davasını da anlattık" İkili görüşmeye ilişkin açıklama yapan Çavuşoğlu, "Hitabımda Türk dış politikasının önceliklerini anlattım ve stratejik hamlelerimizi neden atıyoruz ve neyi amaçlıyoruz bunları değerlendirme imkanım oldu, soruları cevapladık. Avrupa Birliği ile yaşanan süreç aynı şekilde Doğu Akdeniz meselesi, hem forumda hem de tüm görüşmelerimizde tabi ki Yukarı Karabağ konusunu ve kardeş Azerbaycan'ın haklı davasını da anlattık. Bazı ikili görüşmelerimiz de oldu. Kazakistan Dışişleri Bakanı ile Azerbaycan'a olan desteğimizi arttırmamız gerektiğini vurguladım. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'la yaptığımız ikili görüşmede Avrupa Birliği Zirvesi ve zirveden çıkan karardan duyduğumuz hayal kırıklığını kendilerine de bir kere daha söyledik. Almanya, Sayın Merkel, Sayın Maas elinden geleni yaptı ama sonuçta ortaya çıkan tablo da malum. Karabağ meselesini de değerlendirdik. Macaristan Dışişleri Bakanı ile her zaman görüşüyoruz. Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Ceppar ile görüştük.
Ukrayna - Dün
Turizm Danışmanı Osman Ayık: "Salgın, düzenli turist ihracatı yapan pazar sayısını azalttı"
Ukrayna - Dün
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Kıbrıs Rumlarına hukuk dersi Açıklaması
Türkiye'nin Rusya ile ilişkilerini de değerlendiren Çavuşoğlu, bu ülkeyle başta doğal gaz olmak üzere ciddi ticari ilişkilerin olduğunu ancak özellikle Kırım ve Doğu Ukrayna konusunda farklı yaklaşımlara sahip bulunduklarını anlattı.
Ukrayna - Dün
AB EastMed'den desteğini çekmeli
Üçüncü olarak, Doğu Akdeniz topografyasının engebeli vaziyeti nedeniyle buraya boru hattı inşa edilmesi uygun değildir. Kıbrıs ve Girit üzerinden Yunanistan'a ulaşması öngörülen boru hattı güzergahında aniden derinleşen, ardından yükselen denizaltı alanları, maliyetin olağanüstü ölçüde artmasına neden olacaktır. Birçok bağımsız kuruluş tarafından yapılan araştırma ve fizibilite çalışmalarında, 3,45 trilyon metreküp için bin 900 km boru hattı inşa edilmesinin israf olduğu ve rantabl olmadığı tescil edilmiş durumda. Bu hattan Avrupa'ya ulaşacak doğalgaz hem sınırlı kalacak hem de ekonomik olmayacaktır. Avrupa'ya Rus doğalgazı Ukrayna, Türkiye ve Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 güzergahları üzerinden gitmekte.
Ukrayna - Dün
Son Dakika | TürkAkım'ın çevresel etkilerine ilişkin rapor yayımlandı
Raporda, TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı ile doğal gaz taşınmasına ilişkin Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (YDD) sonuçları, doğal gazın Ukrayna koridoru üzerinden Rusya'dan ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatı yoluyla Cezayir, Avustralya, Katar ve ABD'den tedarik edilmesi gibi alternatif doğal gaz tedarik zincirleriyle karşılaşılaştırıyor.
Ukrayna - Dün
3 kalecisi koronavirüse yakalanan Ukrayna, 45 yaşındaki yardımcı antrenör Shovkovskiy'yi kadroya çağırdı
Ukrayna - Dün
Çimento sektörünün ihracatı arttı
Çimento ve klinker ihracatının en çok arttığı ülke Libya oldu. Bu ülkeyi Ukrayna ve Haiti izledi.
Ukrayna - Dün
Kızkalesi turizmine sonbahar dopingi
Bölgedeki tesislerin hizmet vermeyi sürdürdüğünü ifade eden Kale, şöyle konuştu: "Şu an bölgemizde birçok ülkeden turist var. Ukrayna, Rusya ve Almanya'dan turistleri ağırlamaya devam ediyoruz.
Ukrayna - Dün
Trabzonspor, Birleşmiş Milletler gibi
Bordo-mavililer, Belçika ve Slovakya'dan 7'şer, Polonya, Gürcistan ve Gana'dan 6'şar, Nijerya ve Arjantin'dan 5 oyuncu renklerine bağladı. Trabzonspor, Almanya, Portekiz, Ukrayna, Senegal Sirbistan ve Çekya'dan 4'er oyuncu kadrosuna katarken, Bosna Hersek, Kolombiya, Kamerun, Norveç, Hırvatistan, Makedonya, İngiltere, ve Gine'den 3'er oyuncu kattı.
Ukrayna - Dün
Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler
NUR Ukrayna, Gürcistan, Özbekistan ve Kazakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.
Ukrayna - Dün
Ozan Tufan'ın Almanya'ya attığı harika golle ilgili sosyal medyada yüzlerce paylaşım yapıldı
Ukrayna - 7.10.2020
Bodrum'da kaldığı otelde fenalaşan Ukraynalı turist öldü
Bodrum'da, kaldığı otelde fenalaşan Ukrayna uyruklu turist, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Ukrayna - 7.10.2020
Kamu mali yönetimi ve kontrolüne ilişkin teklif, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi (2)
Koronavirüs döneminde birçok tedbir ve önlem alındığına işaret eden Aksu, şöyle devam etti: "Bunların tabii ki maliyetleri olacak ve sonuçta bu maliyetlerde bize bütçe açığı olarak yansıyor. Sene başında planladığımız yüzde 2,9 seviyesindeki bütçe açığını biz bu sene sonu itibarıyla 4,9 olarak planlıyoruz. Dünyadan bazı örnekler vermek istiyorum. ABD bütçe açığının gayri safi milli hasılaya oranı IMF'nin tahminlerine göre yüzde 15,4, Güney Afrika yüzde 13,3, Suudi Arabistan yüzde 12,6, Kanada yüzde 11,8, Birleşik Arap Emirlikleri yüzde 11,1, Brezilya yüzde 9,3, Pakistan yüzde 9,2, Belçika yüzde 8,9, İtalya yüzde 8,3, Ukrayna 8,2, Mısır 7,7, Türkiye 4,9.
Ukrayna - 7.10.2020
Ukrayna'daki uçak kazasının nedeninin teknik arıza ve uçuş ihlalleri olduğu açıklandı
Ukrayna Başbakan Yardımcısı Oleg Uruskiy, Harkov kentinde 25 Eylül'de düşen askeri uçağın kaza nedeninin teknik arıza ve uçuş organizasyonundaki ihlaller olduğunu bildirdi.
Ukrayna - 7.10.2020
Ukrayna: "Türkiye'ye S-125 teslim ettik"
Ukrayna devletine bağlı savunma ihracatı ajansı UkrSpetsExport CEO'su Vadym Nozdrya, Ukrayna tarafından Türkiye'ye S-125 Hava Savunma Füze Sistemi (HSFS) teslim edildiğini açıkladı.
Ukrayna - 7.10.2020
Gazprom, Polonya'nın para cezası kararını temyize götürecek
ABD, Ukrayna, Polonya ile Baltık ülkelerinin inşasına karşı çıktığı projenin ortakları arasında proje sahibi Gazprom'un yanı sıra Shell, OMV, Engie, Uniper ve Wintershall gibi şirketler yer alıyor.
Ukrayna - 7.10.2020
Son dakika... Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler
Gelen son dakika haberine göre NUR Ukrayna, Gürcistan, Özbekistan ve Kazakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.
Ukrayna - 7.10.2020
Şampiyonlar Tokyo Olimpiyatları'na Türkiye'de hazırlanıyor
Milliler, İngiltere, Ukrayna, Slovenya, Bulgaristan, İspanya, Rusya, Sırbistan, İsrail, Kosova, Bulgaristan, Çekya ve Şili'den gelen sporcularla 7 branşta ortak kamp yapma imkanı buluyor.
Ukrayna - 7.10.2020
Ukrayna mahkemesi,Hablemitoğlu suikastı kilit şüphelisinin itirazını reddetti
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının kilit şüphelisi Nuri Gökhan Bozkır'ın Ukrayna'da iltica talebinin reddine ilişkin Temyiz Mahkemesi'nde yaptığı itiraz da reddedildi.
Ukrayna - 7.10.2020
7 Ekim Çarşamba DHA Spor Gündemi
GALATASARAY 14.30 Galatasaray Erkek Basketbol Takımı barbekü partisinde bir araya gelecek. TRABZONSPOR 10.30 Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton açıklamalarda bulunacak. HAZIRLIK MAÇLARI 04: 00 Nikaragua -Guatemala 19: 00 Estonya - Litvanya 19: 00 Malta - Cebelitarık 19: 00 Karadağ - Letonya 21: 15 Lüksemburg - Lihtenştayn 21: 45 Andorra - Yeşil Burun 19: 00 Danimarka - Faroe Adaları 19: 00 Güney Kıbrıs - Çekya 21: 30 Avusturya - Yunanistan 21: 45 ALMANYA - TÜRKİYE 21: 45 Portekiz - İspanya 21: 45 Slovenya - San Marino 21: 45 Hollanda - Meksika 21: 45 İsviçre - Hırvatistan 21: 45 Polonya - Finlandiya 21: 45 İtalya - Moldova 22: 10 Fransa - Ukrayna BASKETBOL -Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Ligi- 14: 00 Çankaya Üniversitesi Spor Kulübü -Samsun Canik Belediye Spor Kulübü 15: 00 İzmit Belediye Spor Kulübü - Elazığ İl Özel İdare Basketbol 15: 00 Nesibe Aydın Spor Kulübü - Çukurova 16: 00 Hatay Büyükşehir Belediye Spor Kulübü - Kayseri BB 17: 30 Adana BK - Fenerbahçe Spor Kulübü 20: 00 Galatasaray - Orman G.
Ukrayna - 6.10.2020
AB-Ukrayna Zirvesi Brüksel'de düzenlendi
Avrupa Birliği (AB) yönetimi ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i bir araya getiren AB-Ukrayna Zirvesinde "Rusya'nın Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne yönelik ihlalleri" bir kez daha kınandı.
Ukrayna - 6.10.2020
Son dakika haberi: Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Türkiye-Ukrayna ittifakı bölgeye pek çok fayda getirebilir
Son dakika haber: Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, ülkesinin Türkiye ile iş birliğini geliştirmek ve yeni projeler gerçekleştirmek istediğini belirterek, "Türkiye ve Ukrayna'nın ittifakı iki ülkeye ve bölgeye pek çok fayda getirebilir.
Ukrayna - 6.10.2020
8. Karadeniz Petrol ve Gaz Konferansı
"Tuna-1 keşfi Karadeniz'deki potansiyele yeniden dikkati çekti" Zeilinger, TürkAkım ve Mavi Akım boru hatlarının büyük doğal gaz kaynaklarının taşınmasında kullanılabileceğini vurgulayarak şöyle devam etti: "Türkiye hariç Karadeniz'deki pek çok ülke için derin denizlerde yapılacak büyük keşifler, iç tüketimleri için çok fazla olacaktır. Bu nedenle altyapıya ihtiyacınız olacak. Romanya'da altyapı kurulmuş vaziyette. Ukrayna'dan Yunanistan, Türkiye ve Bulgaristan'a giden bir altyapı mevcut.
Ukrayna - 6.10.2020
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu : Azerbaycan'ın haklı davasını her yerde savunacağız
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov Bakü'de ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu düzenlenen ortak basın toplantısında, "Yukarı Karabağ, Azerbaycan'ındır" diye konuştu. Bakan Çavuşoğlu aynı zamanda, "Uluslararası topluma şu çağrıda bulunuyoruz ; biz Gürcistan'ın, Ukrayna'nın, Suriye'nin, Irak'ın toprak bütünlüğünü nasıl savunuyorsak Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü de aynı şekilde savunuyoruz.
Ukrayna - 6.10.2020
Ukrayna 48 Türk SİHA'sı almayı planlıyor
Ukrayna devlet silah ticaret şirketi Ukrspetseskport Genel Müdürü Vadim Nozdriya, Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Araçlarının (SİHA) Ukrayna'da ortak üretimiyle ilgilendiklerini belirterek, 48 adet SİHA satın almayı planladıklarını bildirdi.
Ukrayna - 6.10.2020
- Hasadına başlanılan Eşme ayvası, ihraç edileceği 11 ülkede ağızları tatlandıracak
Ukrayna - 6.10.2020
Muğla'da tur otobüsü ile minibüs çarpıştı: 3 yaralı
Muğla'nın Yatağan ilçesinde, tur otobüsü ile servis minibüsünün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Ahmet Çetinkaya idaresindeki Rus ve Ukrayna uyruklu turistlerin bulunduğu 34 HH 3445 plakalı tur otobüsü, İnönü Bulvarı Jandarma Kavşağı'nda, önünde seyir halindeki Yüksel Koç'un kullandığı 48 S 5320 plakalı servis aracıyla çarpıştı.
Ukrayna - 6.10.2020
Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler
NUR Ukrayna, Gürcistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Kazakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürmeye devam ediyor.
Ukrayna - 6.10.2020
Dalaman Havalimanı 2,5 ayda 4 bin 270 dış hat uçuşuna ev sahipliği yaptı
"Yüksek memnuniyetle ayrıldılar" Songur, kente ve havalimanına güven arttıkça gelen yolcu sayılarının da çoğaldığını belirterek, şöyle konuştu: "Birçok ülkeden ziyaretçiler Muğla'ya güvenle geliyor. Özellikle İngiltere, Rusya, Almanya, Ukrayna, İrlanda, İsviçre ve Lübnan gibi önemli destinasyonlardan uçakları görüyoruz.