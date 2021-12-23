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Altın Fiyatları

Altın Alış - Satış Fiyatları

Tür Alış Satış Fark Saat
XAUUSD  Altın Ons 1.769,1 1.769,2 0,24 10:49
GLDGR  Altın Gram 977,1 977,2 1,30 10:49
SGLDC  Çeyrek Altın 1.563,5 1.602,6 1,30 10:49
SGLDY  Yarım Altın 3.127,0 3.205,1 1,30 10:49
SGLDT  Tam Altın 6.253,9 6.390,7 1,30 10:49
SCUM  Cumhuriyet Altını 6.500,6 6.598,9 -0,62 17:10
GPOR14  Kapalicarsi 14 Ayar Altın TL/Gr 560,0 575,6 -0,36 17:16
GPOR18  Kapalicarsi 18 Ayar Altın TL/Gr 717,2 737,9 -0,36 17:16
GPOR22  Kapalicarsi 22 Ayar Altın TL/Gr 894,0 901,2 -0,36 17:16
SRES  Reşat Altını 6.697,3 6.798,5 -0,62 17:10
SRESK  Kulplu Reşat Altını(Serbest P) 6.683,9 6.784,9 -0,62 17:10
SGLDD  Altın KG-Dolar 57.300,0 57.350,0 -1,66 17:11
SGLDE  Altın KG-Euro 55.837,6 55.890,2 0,01 17:16
SXAGGR  Gümüş Gram 10,7 10,7 1,48 10:49
Yorumlar (9)
ADEM ÇALIŞ: gram düştüğü halde çeyrek hala düşmedi direniyor.
Cevap Yaz 115 151 Yayından Kaldır
DOĞRUCU DAVUD: En karlı yatırım TL. Aklı olan şunu düşünür. Hiç bir ülke dolara yüzde 14 faiz vermez. 100 bin dolarını bankaya yatır 114 bin dolar karşılığı TL al. hangi dünyada bu gelir var. Ha dolar düşerse düşsün elinde dursa da zaten düşecekti. Sabit kaldığını düşün dolarına yüzde 14 faiz. ABD de bu rakam yüzde 4 bile değil.
Cevap Yaz 551 89 Yayından Kaldır
OSMAN : Kardeş sen olayı anlamamışsın bile. Dolara yüzde 14 vermiyor. Kur tl bazinda yıllık yüzde 14 den fazla artarsa dolarını aynı miktarda alırsın. Düşük olursa tl karşılığı yüzde 14 e denkleyip verecek.
18 41 Yayından Kaldır
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500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Bugün altın fiyatları ne kadar oldu, altın kaç TL oldu? Güncel Altın fiyatları canlı olarak anlık olarak bu sayfadan ulaşabilir, piyasaları yakından takip edebilirsiniz.


Altın fiyatları


Serbest piyasada gram altın fiyatı 977,17 TL‘dir. Ayrıca çeyrek altın 1.583,02 TL.


Altın Ons kaç TL: 1.769,15 TL


Gram Altın kaç TL: 977,17 TL


Gram Altın kaç Dolar: 57,33 $


Gram Altın kaç Euro: 55,86 €


Çeyrek Altın kaç TL: 1.583,02 TL


Cumhuriyet Altını kaç TL: 6.549,74 TL


Tam Altın kaç TL: 6.322,32 TL


Yarım Altın kaç TL: 3.166,05 TL


ALTIN FİYATLARI NEYE GÖRE DEĞİŞİR?


Merkez Bankası Rezervleri


Merkez bankaları rezervlerinde kağıt para ve altın bulundurur. Merkez bankaları para rezervlerini çeşitlendirdikçe - biriktirdikleri kağıt para birimlerinden ayrı olarak altına dönüşür - altının fiyatı tipik olarak yükselir. Dünya uluslarının çoğu, esas olarak altından oluşan rezervlere sahiptir.


Bloomberg, ABD'nin 1971'de altın standardını terk etmesinden bu yana küresel merkez bankalarının en çok altını satın aldığını ve 2019 rakamlarının 2018'in 50 yıllık rekorundan sadece mütevazı bir şekilde düştüğünü bildirdi.


ABD Dolarının Değeri


Altının fiyatı genellikle ABD dolarının değeriyle ters orantılıdır çünkü metal dolar cinsindendir. Diğer her şey eşit olduğunda, daha güçlü bir ABD doları, altının fiyatını daha düşük ve daha kontrollü tutma eğilimindeyken, daha zayıf bir ABD doları, artan talep yoluyla altın fiyatını yükseltebilir (çünkü dolar zayıf olduğunda daha fazla altın satın alınabilir.)


Sonuç olarak, altın genellikle enflasyona karşı bir korunma aracı olarak görülür. Enflasyon, fiyatların yükseldiği ve aynı şekilde doların değeri düştükçe fiyatların yükseldiği zamandır. As enflasyon yukarı cırcırları, bu nedenle de altın fiyatını yapar.


Dünya Çapında Mücevherat ve Endüstriyel Talep


﻿Dünya Altın Konseyi'ne göre 2019'da mücevher, toplam 4.400 tondan fazla olan altın talebinin yaklaşık yarısını oluşturdu. Hindistan, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri, hacim açısından mücevherat için büyük altın tüketicileridir. Talebin bir diğer %7,5'i, stentler gibi tıbbi cihazların ve GPS üniteleri gibi hassas elektroniklerin üretiminde kullanıldığı altın için teknoloji ve endüstriyel kullanımlara bağlanıyor.


Bu nedenle altın fiyatları temel arz ve talep teorisinden etkilenebilir; mücevher ve elektronik gibi tüketim mallarına olan talep arttıkça altının maliyeti yükselebilir.


Servet Koruması


Ekonomik durgunluk zamanlarında görüldüğü gibi, ekonomik belirsizlik zamanlarında, daha fazla insan, kalıcı değeri nedeniyle altına yatırım yapmaya yöneliyor. Altın, çalkantılı zamanlarda yatırımcılar için genellikle "güvenli liman" olarak kabul edilir. Tahvillerin, hisse senetlerinin ve gayrimenkulün beklenen veya fiili getirileri düştüğünde, altın yatırımına olan ilgi artabilir ve fiyatını yükseltebilir. Altın, para birimi devalüasyonu veya enflasyon gibi ekonomik olaylara karşı korunmak için bir riskten korunma aracı olarak kullanılabilir. Ayrıca altın, siyasi istikrarsızlık dönemlerinde de koruma sağlıyor.


Yatırım Talebi


Altın ayrıca metali tutan ve yatırımcıların alıp satabilecekleri hisse senetleri çıkaran borsa yatırım fonlarından talep görüyor.


Bazı ETF'ler gerçek metalde mülkiyeti temsil ederken, diğerleri gerçek altın yerine madencilik şirketlerinin hisselerine sahiptir.


Altın Üretimi


Dünya çapında altın madenciliğinde önemli oyuncular Çin, Güney Afrika, Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Rusya ve Peru'dur. Dünyanın altın üretimi, talebi karşılayan arzın bir başka örneği olan altın fiyatını etkiliyor.


Ancak, on yıllık bir süre içinde artışa rağmen, altın madenciliği üretimi 2016 yılından bu yana önemli ölçüde değişmedi. Tek nedeni "kolay altın" zaten mayınlı olmasıdır; madenciler artık kaliteli altın rezervlerine erişmek için daha derine inmek zorundalar. Altına erişimin daha zor olması ek sorunları da beraberinde getiriyor: madenciler ek tehlikelere maruz kalıyor ve çevresel etki artıyor. Kısacası, daha az altın elde etmek daha pahalıya mal olur. Bunlar, altın madeni üretim maliyetlerine eklenir ve bazen daha yüksek altın fiyatlarına neden olur.


Alt çizgi


﻿Uzun zamandır altına aşık olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Bugün, altın talebi, merkez bankası rezervlerindeki altın miktarı, ABD dolarının değeri ve enflasyona ve para birimi devalüasyonuna karşı bir önlem olarak altını tutma arzusu, hepsi değerli metalin fiyatını artırmaya yardımcı oluyor.


Piyasa
Hisse Yön Son Fark Saat
Dolar Dolar 17,1747 1,05 10:48
Euro Euro 17,6248 0,99 10:43
İngiliz Sterlini İngiliz Sterlini 20,5758 1,21 10:43
BIST 100 BIST 100 2.394 0,97 10:28
BIST 50 BIST 50 2.123 0,91 10:28
BIST 30 BIST 30 2.590 0,84 10:28
Gram Altın Gram Altın 976,8 1,29 10:48
Çeyrek Altın Çeyrek Altın 1563 1,29 10:48
Yarım Altın Yarım Altın 3127 1,29 10:48
Cumhuriyet A. Cumhuriyet Altını 6501 -0,62 17:10
Altın Çevirici
Türü
TL Miktarı
Altın Türü
Altın Hesapla
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SPK’nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı;
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"
Dolar17,17
Euro17,62
Altın976,8
ACSEL ACSEL 44,48
ADEL ADEL 23,4
ADESE ADESE 0,73
AEFES AEFES 28,6
AFYON AFYON 3,33
AGYO AGYO 3,72
AKBNK AKBNK 7,91
AKCNS AKCNS 20,88
AKENR AKENR 1,46
AKFGY AKFGY 2,26
AKGRT AKGRT 2,59
AKGUV AKGUV 1,58
AKMGY AKMGY 44,2
AKPAZ AKPAZ 0,15
AKSA AKSA 55,75
AKSEL AKSEL 0,55
AKSEN AKSEN 25,22
AKSGY AKSGY 2,91
AKSUE AKSUE 30,38
ALARK ALARK 31,96
ALBRK ALBRK 1,22
ALCAR ALCAR 287,6
ALCTL ALCTL 26,1
ALGYO ALGYO 31,46
ALKA ALKA 37,4
ALKIM ALKIM 20,48
ALYAG ALYAG 2,8
ANELE ANELE 2,19
ANELT ANELT 0,44
ANHYT ANHYT 12,38
ANSA ANSA 2,77
ANSGR ANSGR 5,7
ARBUL ARBUL 0,4
ARCLK ARCLK 70,55
ARENA ARENA 12,82
ARMDA ARMDA 131,7
ARSAN ARSAN 3,74
ARTI ARTI 6,05
ASELS ASELS 21,76
ASUZU ASUZU 130,9
ASYAB ASYAB 0,88
ASYO ASYO 1,99
ATAGY ATAGY 3,63
ATEKS ATEKS 36,5
ATLAS ATLAS 1,11
ATPET ATPET 0,79
ATSYH ATSYH 49,8
AVGYO AVGYO 2,47
AVIVA AVIVA 3,94
AVOD AVOD 1,85
AVTUR AVTUR 1,95
AYCES AYCES 58,8
AYEN AYEN 13,66
AYES AYES 20,76
AYGAZ AYGAZ 36,72
BAGFS BAGFS 14,52
BAKAB BAKAB 21,04
BAKAN BAKAN 1,29
BALAT BALAT 11,18
BANVT BANVT 111,5
BASCM BASCM 3,44
BAYRD BAYRD 7,87
BEYAZ BEYAZ 8,65
BFREN BFREN 1015,2
BIMAS BIMAS 81,9
BISAS BISAS 14,19
BIZIM BIZIM 15,07
BJKAS BJKAS 4,19
BLCYT BLCYT 15,55
BMEKS BMEKS 0,06
BOSSA BOSSA 56,05
BRISA BRISA 36,36
BRKO BRKO 1,59
BRKSN BRKSN 8,45
BRMEN BRMEN 1,7
BRSAN BRSAN 35,62
BRYAT BRYAT 375
BSOKE BSOKE 2,17
BTCIM BTCIM 19,95
BUCIM BUCIM 2,35
BURCE BURCE 25,1
BURVA BURVA 18,32
CCOLA CCOLA 137,5
CELHA CELHA 9,92
CEMAS CEMAS 1,11
CEMTS CEMTS 24,02
CIMSA CIMSA 32,2
CLEBI CLEBI 341,8
CMBTN CMBTN 191,9
CMENT CMENT 26,3
COMDO COMDO 30,8
COSMO COSMO 9,8
CRDFA CRDFA 2,34
DAGHL DAGHL 25,5
DAGI DAGI 3,32
DARDL DARDL 3,42
DENGE DENGE 1,66
DERIM DERIM 5,76
DESA DESA 11,27
DESPC DESPC 10,15
DEVA DEVA 28,46
DGATE DGATE 10,35
DGGYO DGGYO 10,07
DGKLB DGKLB 2,44
DIRIT DIRIT 2,46
DITAS DITAS 22,64
DMSAS DMSAS 3,85
DOAS DOAS 72,95
DOBUR DOBUR 41,5
DOCO DOCO 1316,7
DOGUB DOGUB 3,92
DOHOL DOHOL 3,4
DURDO DURDO 21,24
DYOBY DYOBY 12,23
DZGYO DZGYO 2,11
ECBYO ECBYO 1,54
ECILC ECILC 10,39
ECZYT ECZYT 60,5
EDIP EDIP 3,03
EGCYH EGCYH 1,27
EGCYO EGCYO 1,71
EGEEN EGEEN 2157
EGGUB EGGUB 197
EGLYO EGLYO 2,04
EGPRO EGPRO 34,72
EGSER EGSER 26,54
EGYO EGYO 0,27
EKGYO EKGYO 2,84
EKIZ EKIZ 6,01
EMBYO EMBYO 2,58
EMKEL EMKEL 2,46
EMNIS EMNIS 22,24
ENKAI ENKAI 17,73
EPLAS EPLAS 15,76
ERBOS ERBOS 98,35
EREGL EREGL 26,16
ERSU ERSU 3,79
ESCOM ESCOM 18,73
ESEMS ESEMS 0,48
ETILR ETILR 6,55
ETYAT ETYAT 2,9
EUKYO EUKYO 3,16
EUROM EUROM 2,09
FENER FENER 45,86
FENIS FENIS 0,24
FFKRL FFKRL 64
FINBN FINBN 34,8
FLAP FLAP 3,76
FMIZP FMIZP 121,1
FONFK FONFK 65,6
FRIGO FRIGO 3,41
FROTO FROTO 259,4
GARAN GARAN 13,77
GARFA GARFA 12,92
GDKGS GDKGS 7,5
GDKYO GDKYO 13,7
GEDIK GEDIK 6,33
GEDZA GEDZA 21,72
GENTS GENTS 4,95
GENYH GENYH 0,4
GEREL GEREL 4,88
GLBMD GLBMD 6,59
GLRYH GLRYH 3,18
GLYHO GLYHO 3,43
GOLDS GOLDS 0,21
GOLTS GOLTS 50,9
GOODY GOODY 9,43
GOZDE GOZDE 7,82
GRNYO GRNYO 2,2
GSDDE GSDDE 3,58
GSDHO GSDHO 3,72
GSRAY GSRAY 3,81
GUBRF GUBRF 70,25
GUSGR GUSGR 5,12
HALKB HALKB 4,6
HATEK HATEK 6,44
HEKTS HEKTS 31,56
HITIT HITIT 3,04
HLGYO HLGYO 2,12
HURGZ HURGZ 1,77
IDAS IDAS 0,19
IDGYO IDGYO 1,89
IEYHO IEYHO 0,73
IHEVA IHEVA 0,97
IHGZT IHGZT 0,64
IHLAS IHLAS 0,5
IHMAD IHMAD 0,66
IHYAY IHYAY 0,62
INDES INDES 7,74
INFO INFO 10,84
INTEM INTEM 53,4
IPEKE IPEKE 17,77
ISATR ISATR 501974,4
ISBIR ISBIR 50,75
ISBTR ISBTR 44050
ISCTR ISCTR 4,43
ISFIN ISFIN 3,42
ISGSY ISGSY 7,37
ISGYO ISGYO 15,24
ISKUR ISKUR 1049999,9
ISMEN ISMEN 18,77
ISYAT ISYAT 3,09
ITTFH ITTFH 1,53
IZMDC IZMDC 2,16
IZTAR IZTAR 17,1
JANTS JANTS 70
KAPLM KAPLM 45,26
KAREL KAREL 12,59
KARSN KARSN 6,48
KARTN KARTN 68,85
KATMR KATMR 1,29
KCHOL KCHOL 36,18
KENT KENT 163,9
KERVN KERVN 0,51
KERVT KERVT 5,36
KLGYO KLGYO 1,07
KLMSN KLMSN 9,97
KLNMA KLNMA 12,14
KNFRT KNFRT 6,99
KOMHL KOMHL 14,97
KONYA KONYA 916
KORDS KORDS 49,8
KOZAA KOZAA 27,14
KOZAL KOZAL 195,1
KPHOL KPHOL 4,62
KRATL KRATL 0,45
KRDMA KRDMA 8,45
KRDMB KRDMB 8,45
KRDMD KRDMD 10,6
KRGYO KRGYO 7,65
KRONT KRONT 35,24
KRSAN KRSAN 115
KRSTL KRSTL 7
KRTEK KRTEK 18,62
KSTUR KSTUR 209,8
KUTPO KUTPO 41,04
KUYAS KUYAS 6,15
LINK LINK 31,74
LKMNH LKMNH 16,3
LOGO LOGO 39,02
LUKSK LUKSK 56
MAALT MAALT 221,8
MAKTK MAKTK 2,98
MARTI MARTI 1,59
MCTAS MCTAS 18
MEGAP MEGAP 5,43
MEMS1 MEMS1 0,46
MEPET MEPET 3,09
MERIT MERIT 30,2
MERKO MERKO 3,24
METAL METAL 1,39
METRO METRO 0,96
METUR METUR 4,02
MGROS MGROS 49,22
MIPAZ MIPAZ 6,02
MMCAS MMCAS 2,77
MNDRS MNDRS 3,71
MRGYO MRGYO 1,55
MRSHL MRSHL 196
MZHLD MZHLD 79,6
NETAS NETAS 16,23
NIBAS NIBAS 8,33
NTHOL NTHOL 10,12
NUGYO NUGYO 4,87
NUHCM NUHCM 54,7
ODAS ODAS 2,8
OLMIP OLMIP 13,96
ORGE ORGE 8,64
ORMA ORMA 28,78
OSMEN OSMEN 21,04
OSTIM OSTIM 1,78
OTKAR OTKAR 421,4
OYAYO OYAYO 10,64
OYLUM OYLUM 2,63
OZBAL OZBAL 31,9
OZGYO OZGYO 2,12
OZKGY OZKGY 5,83
PAGYO PAGYO 12,5
PARSN PARSN 32,8
PEGYO PEGYO 2,19
PENGD PENGD 4,88
PETKM PETKM 8,42
PETUN PETUN 21,18
PGSUS PGSUS 183,5
PINSU PINSU 5,52
PKART PKART 15,82
PKENT PKENT 132,5
PNSUT PNSUT 27,28
POLHO POLHO 4,4
POLTK POLTK 614,5
PRKAB PRKAB 23,62
PRKME PRKME 6,09
PRZMA PRZMA 3,21
RANLO RANLO 0,12
RAYSG RAYSG 11,39
RHEAG RHEAG 1,82
RODRG RODRG 18,95
ROYAL ROYAL 3,13
RYGYO RYGYO 4,13
RYSAS RYSAS 8,63
SAHOL SAHOL 18,37
SAMAT SAMAT 8,28
SANEL SANEL 8,33
SANFM SANFM 14,85
SANKO SANKO 9,43
SARKY SARKY 12,71
SASA SASA 40,3
SAYAS SAYAS 32,68
SEKFK SEKFK 4,93
SEKUR SEKUR 13,7
SELEC SELEC 14,36
SELGD SELGD 4,56
SERVE SERVE 27,5
SILVR SILVR 26,72
SISE SISE 21,18
SKBNK SKBNK 1,06
SKTAS SKTAS 2,78
SNGYO SNGYO 10,55
SNPAM SNPAM 7,3
SODSN SODSN 22,44
SONME SONME 29,08
SRVGY SRVGY 83,2
TACTR TACTR 33,16
TARAF TARAF 0,48
TATGD TATGD 14,45
TAVHL TAVHL 50,35
TBORG TBORG 23,5
TCELL TCELL 17,22
TCHOL TCHOL 9,97
TCRYO TCRYO 1,08
TEKFK TEKFK 1,13
TEKST TEKST 4,85
TEKTU TEKTU 1,56
TEPAS TEPAS 0,78
TGSAS TGSAS 12,92
THYAO THYAO 48,42
TIRE TIRE 23,76
TKFEN TKFEN 21,92
TKNSA TKNSA 6,98
TKSYO TKSYO 1,12
TKURU TKURU 226,9
TMPOL TMPOL 17,49
TMSN TMSN 28,54
TOASO TOASO 61,8
TRCAS TRCAS 7,38
TRGYO TRGYO 7,82
TRNSK TRNSK 0,52
TSGYO TSGYO 4,07
TSKB TSKB 2
TSPOR TSPOR 4,41
TTKOM TTKOM 8,63
TTRAK TTRAK 213,1
TUKAS TUKAS 13,12
TUMTK TUMTK 0,29
TUPRS TUPRS 249,5
ULAS ULAS 2,79
ULKER ULKER 14,23
USAK USAK 1,74
UTPYA UTPYA 10,95
UZERB UZERB 34,2
VAKBN VAKBN 3,46
VAKFN VAKFN 2,23
VAKKO VAKKO 14,34
VANGD VANGD 3,34
VERUS VERUS 61,7
VESBE VESBE 8,66
VESTL VESTL 23,28
VKFYO VKFYO 5,1
VKGYO VKGYO 2,01
VKING VKING 5,31
YAPRK YAPRK 29,82
YATAS YATAS 14,06
YAYLA YAYLA 4,16
YAZIC YAZIC 49,84
YBTAS YBTAS 19845,9
YESIL YESIL 1,39
YGGYO YGGYO 22,22
YGYO YGYO 0,72
YKBNK YKBNK 4,21
YKGYO YKGYO 9,17
YONGA YONGA 22,66
YUNSA YUNSA 30,56
YYAPI YYAPI 0,97
ZOREN ZOREN 1,84