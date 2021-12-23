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Altın Fiyatları
Altın Alış - Satış Fiyatları
|Tür
|Alış
|Satış
|Fark
|Saat
|Altın Ons
|1.769,1
|1.769,2
|0,24
|10:49
|Altın Gram
|977,1
|977,2
|1,30
|10:49
|Çeyrek Altın
|1.563,5
|1.602,6
|1,30
|10:49
|Yarım Altın
|3.127,0
|3.205,1
|1,30
|10:49
|Tam Altın
|6.253,9
|6.390,7
|1,30
|10:49
|Cumhuriyet Altını
|6.500,6
|6.598,9
|-0,62
|17:10
|Kapalicarsi 14 Ayar Altın TL/Gr
|560,0
|575,6
|-0,36
|17:16
|Kapalicarsi 18 Ayar Altın TL/Gr
|717,2
|737,9
|-0,36
|17:16
|Kapalicarsi 22 Ayar Altın TL/Gr
|894,0
|901,2
|-0,36
|17:16
|Reşat Altını
|6.697,3
|6.798,5
|-0,62
|17:10
|Kulplu Reşat Altını(Serbest P)
|6.683,9
|6.784,9
|-0,62
|17:10
|Altın KG-Dolar
|57.300,0
|57.350,0
|-1,66
|17:11
|Altın KG-Euro
|55.837,6
|55.890,2
|0,01
|17:16
|Gümüş Gram
|10,7
|10,7
|1,48
|10:49
Yorumlar (9)
ADEM ÇALIŞ: gram düştüğü halde çeyrek hala düşmedi direniyor.
DOĞRUCU DAVUD: En karlı yatırım TL. Aklı olan şunu düşünür. Hiç bir ülke dolara yüzde 14 faiz vermez. 100 bin dolarını bankaya yatır 114 bin dolar karşılığı TL al. hangi dünyada bu gelir var. Ha dolar düşerse düşsün elinde dursa da zaten düşecekti. Sabit kaldığını düşün dolarına yüzde 14 faiz. ABD de bu rakam yüzde 4 bile değil.
OSMAN : Kardeş sen olayı anlamamışsın bile. Dolara yüzde 14 vermiyor. Kur tl bazinda yıllık yüzde 14 den fazla artarsa dolarını aynı miktarda alırsın. Düşük olursa tl karşılığı yüzde 14 e denkleyip verecek.
500
Piyasa
|Hisse
|Yön
|Son
|Fark
|Saat
|Dolar
|17,1747
|1,05
|10:48
|Euro
|17,6248
|0,99
|10:43
|İngiliz Sterlini
|20,5758
|1,21
|10:43
|BIST 100
|2.394
|0,97
|10:28
|BIST 50
|2.123
|0,91
|10:28
|BIST 30
|2.590
|0,84
|10:28
|Gram Altın
|976,8
|1,29
|10:48
|Çeyrek Altın
|1563
|1,29
|10:48
|Yarım Altın
|3127
|1,29
|10:48
|Cumhuriyet A.
|6501
|-0,62
|17:10
Altın Çevirici
Türü
TL Miktarı
Altın Türü