Ahmet Türk'ün Amedspor mesajına Destici'den çok sert tepki: Defolup gidersin

Eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’ün, Amed Sportif Faaliyetler’in Süper Lig’e yükselmesinin ardından yaptığı “Kürdistan’ın bir takımı Süper Lig’e çıktı” açıklaması büyük tartışma yarattı. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Destici, Ahmet Türk’ün açıklamasını alıntılayarak, “Ne Kürdistan’ı lan! Burası Türkiye Cumhuriyeti! Beğenmiyorsan defolup gidersin” ifadelerini kullandı.

Amed Sportif Faaliyetler’in Süper Lig’e yükselmesinin ardından eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’ün sarf ettiği sözler siyaset gündeminde tartışma yarattı. Türk’ün, “Kürdistan’ın bir takımı Süper Lig’e çıktı” ifadelerini kullanması üzerine Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici’den sert tepki geldi.

AHMET TÜRK’ÜN SÖZLERİ TARTIŞMA YARATTI

Amed Sportif Faaliyetler’in Süper Lig’e yükselmesini değerlendiren Ahmet Türk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kürdistan’ın bir takımı Süper Lig’e çıktı” ifadelerine yer verdi. Paylaşım kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

DESTİCİ’DEN SERT TEPKİ

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ise Ahmet Türk’ün paylaşımını alıntılayarak sert ifadeler kullandı. Destici paylaşımında, “Ne Kürdistan’ı lan! Burası Türkiye Cumhuriyeti! Beğenmiyorsan defolup gidersin!” dedi.

SİYASET GÜNDEMİ ALEVLENDİ

Karşılıklı açıklamalar sosyal medyada ve siyaset dünyasında geniş tartışma başlatırken, konu kısa sürede gündemin en çok konuşulan başlıkları arasına girdi.

Yorumlar (6)

Haber YorumlarıFatih UYANIK:

la dur destici sakin sakin... sen kuzu etinin kilosu kaç para haberin var mı? valla ortağın atarsa seni kapı dışarı 2 sene sonra kendi paranla değil kuzu eti paça çorbası içemezsin valla.

Haber YorumlarıSert Adam Adam:

Kim bu Adam Hic bir hükmü olmayan bu eleman laf olsun torba dolsun misali ikide bir laf salatasi yapiyor

Haber YorumlarıAyhan Araçlı:

Kim Destici mi Türk mü?

Haber YorumlarıAyhan Araçlı:

Destici sana sonuna kadar katılıyorum.... Güle güle ciğerim...

Haber YorumlarıFLOZOF:

Ahmet ağa diye peşinde koşan vardı

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

