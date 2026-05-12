Galatasaray'ın teklifi ortaya çıktı! Icardi'nin takımda kalmak için tek bir şartı var

Galatasaray'da sözleşmesi sona erecek olan Mauro Icardi'ye yapılacak teklifin ayrıntıları ortaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, oyuncuya 1+1 yıllık yeni bir sözleşme sunmayı planlarken, Icardi'nin de takımda kalmak için sunduğu şart belli oldu.

  • Galatasaray, Mauro Icardi'ye 1+1 yıllık yeni sözleşme ve yıllık 5 milyon euro garanti ücret teklif etmeyi planlıyor.
  • Icardi, 1+1 yıllık teklif yerine doğrudan 2 yıllık garanti sözleşme ve Victor Osimhen ile çift forvetli sistemde ilk 11 garantisi istiyor.
  • Teknik direktör Okan Buruk, Icardi'nin takımda kalıp kalmayacağına dair son kararı verecek.

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da yönetim, sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan yıldız golcüsü Mauro Icardi ile yeni bir kontrat için hazırlıklara başladı. 

GALATASARAY'IN ICARDI'YE TEKLİFİ

Sarı-kırmızılı kulüp, İstanbul'daki 4 sezonunda 4 şampiyonluk yaşayan 33 yaşındaki tecrübeli forvete 1+1 yıllık yeni bir sözleşme sunmayı planlıyor. Mevcut durumda 6 milyon euro net maaş ve 4 milyon euro imaj hakkı kazanan Icardi'ye, yeni kontrat kapsamında yıllık 5 milyon euro garanti ücret teklif edileceği belirtildi. 

ICARDI'NİN ŞARTI

Arjantinli golcü Icardi için ise maddi şartlar ikinci planda kalıyor. Deneyimli oyuncunun, yönetimle masaya oturduğunda 1+1 yıllık teklif yerine doğrudan 2 yıllık garanti sözleşme istediği ayrıca Victor Osimhen ile birlikte oynayabileceği çift forvetli bir sistemde yer almayı ve ilk 11 garantisini beklediği aktarıldı. 

SON KARAR OKAN BURUK'UN 

Başkan Dursun Özbek, Icardi'nin kulübe verdiği hizmetlerden oldukça memnun olsa da yeni sezondaki oyun planı ve kadro yapılanması konusunda son sözü teknik direktör Okan Buruk söyleyecek. Eğer Buruk, Icardi'nin taleplerine onay verir ve taraflar orta noktada buluşursa, Arjantinli golcünün kariyerine Galatasaray'da devam etmesi bekleniyor.

İbrahim Çelik
