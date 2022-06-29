Rusya Haberleri - Rusya Haber - Haberler

Rusya Haberleri
Rusya haber, Rusya son dakika haberleri ve gelişmeleri.
Kremenchuk saldırısı: Alışveriş merkezini vuran Rus saldırısında halen onlarca kişi kayıp durumda
Son dakika haberi: BM, Rusya-Ukrayna savaşının Karadeniz'deki ticaretin önünü tıkadığını açıkladı
Son dakika haberleri | IKEA, Rusya pazarından çıkış kararı almasının ardından mağazada kalan ürünler indirimli olarak satışa sunuldu
Bulgaristan'dan Rusya'ya soğuk duş! Casusluk gerekçesiyle 70 diplomatı sınır dışı ediyorlar
Son dakika haberleri... Bulgaristan, casusluk yaptıkları gerekçesiyle Rusya'nın Sofya Büyükelçiliği'nde görevli 70 diplomatı sınır dışı etme kararı aldı.
Son dakika haberi | Lavrov, ABD'nin Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy adına kararlar aldığını söyledi
Hırvat Analist: NATO'nun Genişlemesi Ne Avrupa'yı Ne de Dünyayı Daha Güvenli Hale Getirecek
Kırmızı bültenle aranırken Ankara'da yakalanan DEAŞ sanığının yargılanmasına başlandı
Son dakika haberleri: Kırmızı bültenle aranırken yakalanan DEAŞ'lıya 15 yıl hapis talebiyle dava
Son dakika haberi... Rusya, ABD Başkanı Biden'ın eşi ve kızı dahil 25 ABD'liye yaptırım kararı aldı
Son dakika haberleri... Rusya, Kremençuk'ta ABD ile Avrupa ülkelerinin verdiği silah ve mühimmatların vurulduğunu açıkladı
G7 liderleri Rusya'ya karşı ek önlemler açıkladı, açlıkla mücadele için fon oluşturdu
Son dakika haberi: Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna - Mala Rohan köyünde yaşanan çatışmaların izleri
Son dakika haberi: AB, Rusya'nın Ukrayna'da alışveriş merkezine yönelik saldırısını kınadı
Rusya'dan 3. Dünya Savaşı tehdidi: Bizim bir parçamız olan Kırım'a el uzatmak açık bir savaş ilanıdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Millete hizmet derdi olmayanların, gökyüzünde helikopter arayışı gibi bu tür zavallılarla bu ülkede siyaset yapılmaz"
Son dakika haber... Scholz: "Rusya ile ilişkide, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının öncesine dönüş olamaz"
G7 Zirvesi'nde bir araya gelen liderler, yarı çıplak ata binmesine atıfta bulunup Putin'le alay etti
Gürcistan ile Rusya'yı bağlayan tek sınır kapısı kötü hava koşulları nedeniyle kapandı
Güvendiği isimler bir bir öldürüldü! Zorda kalan Putin, 128 kiloluk emekli generali Ukrayna'ya gönderiyor
Son dakika haberi! Savaş, tekstil sektörünü vurdu; ihracat 136 milyon dolar azaldı
Putin, Ukrayna işgalinin ardından ilk kez yurt dışına çıkacak! Programında iki ülke var
Son dakika haberleri... Rusya: Ukrayna'da Çernigiv, Jitomir ve Lviv'de askeri eğitim merkezlerini vurduk
Son dakika haberleri! Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Ukrayna'da savaşan birlikleri teftiş etti
Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i vurdu! Art arda füzeler ateşlendi, ortalık yangın yerine döndü
Putin'in gece yarısı Kremlin'e yaptığı çıkarma uykuları kaçırdı! Herkesin aklına "Darbe mi oluyor?" sorusu geldi
ABD Hazine Bakanlığından Bakan Yardımcısı Adeyemo'nun Türkiye ziyaretine ilişkin açıklama
G7'nin ana gündemi iklim krizi yerine savaş, enerji güvenliği ve yüksek fiyatlar olacak
Putin, Rusya ile Belarus'un dünya gübre ihtiyacını gidermek için tedbir alacağını söyledi
Son dakika! Rus General Gurulyov: "NATO'yla muhtemel savaşta vurulacak ilk yer Londra olacak"
Öz İplik İş Genel Başkanı Ay: "Rusya-Ukrayna savaşı tekstil sektörünü de etkiledi"
Putin'i kızdıran hamle sonrası Rus vekilden dünyaya gözdağı: İlk füzeyi Londra'ya atacağız