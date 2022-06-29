Rusya Haberleri - Rusya Haber - Haberler

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Rusya Haberleri

Rusya haber, Rusya son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Kremenchuk saldırısı: Alışveriş merkezini vuran Rus saldırısında halen onlarca kişi kayıp durumda

Kremenchuk saldırısı: Alışveriş merkezini vuran Rus saldırısında halen onlarca kişi kayıp durumda

Rusya - 2 Saat Önce
Zelenskiy, Rusya'nın BM'deki haklarından yoksun bırakılması çağrısı yaptı

Zelenskiy, Rusya'nın BM'deki haklarından yoksun bırakılması çağrısı yaptı

Rusya - 8 Saat Önce
İtalya Başbakanı Draghi: 'G7, Ukrayna'yı ihtiyacı olduğu sürece destekleyecek'

İtalya Başbakanı Draghi: "G7, Ukrayna'yı ihtiyacı olduğu sürece destekleyecek"

Rusya - Dün 22:22
Son dakika haberi: BM, Rusya-Ukrayna savaşının Karadeniz'deki ticaretin önünü tıkadığını açıkladı

Son dakika haberi: BM, Rusya-Ukrayna savaşının Karadeniz'deki ticaretin önünü tıkadığını açıkladı

Rusya - Dün 21:52
Bulgaristan, casusluk iddiasıyla 70 Rus diplomatı sınır dışı etti

Bulgaristan, casusluk iddiasıyla 70 Rus diplomatı sınır dışı etti

Rusya - Dün 21:13
Putin: 'Afganistan'da tüm etnik grupların, yönetimde temsil edilmesi gerekiyor'

Putin: "Afganistan'da tüm etnik grupların, yönetimde temsil edilmesi gerekiyor"

Rusya - Dün 20:37
Son dakika haberleri | IKEA, Rusya pazarından çıkış kararı almasının ardından mağazada kalan ürünler indirimli olarak satışa sunuldu

Son dakika haberleri | IKEA, Rusya pazarından çıkış kararı almasının ardından mağazada kalan ürünler indirimli olarak satışa sunuldu

Rusya - Dün 20:16
Türkmenistan'da Hazar ülkelerinin dışişleri bakanları görüştü

Türkmenistan'da Hazar ülkelerinin dışişleri bakanları görüştü

Rusya - Dün 20:04
Bulgaristan'dan Rusya'ya soğuk duş! Casusluk gerekçesiyle 70 diplomatı sınır dışı ediyorlar

Bulgaristan'dan Rusya'ya soğuk duş! Casusluk gerekçesiyle 70 diplomatı sınır dışı ediyorlar

Rusya - Dün 19:44
Son dakika haberleri... Bulgaristan, casusluk yaptıkları gerekçesiyle Rusya'nın Sofya Büyükelçiliği'nde görevli 70 diplomatı sınır dışı etme kararı aldı.

Son dakika haberleri... Bulgaristan, casusluk yaptıkları gerekçesiyle Rusya'nın Sofya Büyükelçiliği'nde görevli 70 diplomatı sınır dışı etme kararı aldı.

Rusya - Dün 19:30
ABD'den Rus altınının ithalatına yasak

ABD'den Rus altınının ithalatına yasak

Rusya - Dün 19:19
Bosna Hersekli lider Dzaferovic: 'Dünya ekonomisi eskisi gibi olmayacak'

Bosna Hersekli lider Dzaferovic: "Dünya ekonomisi eskisi gibi olmayacak"

Rusya - Dün 18:36
Son dakika haberi | Lavrov, ABD'nin Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy adına kararlar aldığını söyledi

Son dakika haberi | Lavrov, ABD'nin Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy adına kararlar aldığını söyledi

Rusya - Dün 18:31
Son dakika haber... Macron, Rusya'nın savaşı kazanmaması gerektiğini belirtti

Son dakika haber... Macron, Rusya'nın savaşı kazanmaması gerektiğini belirtti

Rusya - Dün 18:22

BUENOS AİRES - Arjantinli kamyoncular yakıt sıkıntısını protesto etti
Hırvat Analist: NATO'nun Genişlemesi Ne Avrupa'yı Ne de Dünyayı Daha Güvenli Hale Getirecek

Hırvat Analist: NATO'nun Genişlemesi Ne Avrupa'yı Ne de Dünyayı Daha Güvenli Hale Getirecek

Rusya - Dün 17:57
Kırmızı bültenle aranırken Ankara'da yakalanan DEAŞ sanığının yargılanmasına başlandı

Kırmızı bültenle aranırken Ankara'da yakalanan DEAŞ sanığının yargılanmasına başlandı

Rusya - Dün 17:20
İngiltere Savunma Bakanı Wallace savunma yatırımlarının artırılmasını istedi

İngiltere Savunma Bakanı Wallace savunma yatırımlarının artırılmasını istedi

Rusya - Dün 17:12
1 asır sonra aynı kaderi yaşıyorlar! Moody's, Rusya'nın iflasını duyurdu

1 asır sonra aynı kaderi yaşıyorlar! Moody's, Rusya'nın iflasını duyurdu

Rusya - Dün 16:42
G7'den Rus petrolüne tavan fiyat planı

G7'den Rus petrolüne tavan fiyat planı

Rusya - Dün 16:22
Arçelik, Indesitjsc ve Whirlpool Llc'yi 220 Milyon Euro'ya Satın Alıyor

Arçelik, Indesitjsc ve Whirlpool Llc'yi 220 Milyon Euro'ya Satın Alıyor

Rusya - Dün 16:20
NATO'nun doğu kanadında asker sayısı 10 bine yaklaştı

NATO'nun doğu kanadında asker sayısı 10 bine yaklaştı

Rusya - Dün 15:58
Almanya Başbakanı Scholz: 'Önümüzde bir belirsizlik dönemi olduğu açık'

Almanya Başbakanı Scholz: "Önümüzde bir belirsizlik dönemi olduğu açık"

Rusya - Dün 15:32
Kuleba'dan Kremençuk açıklaması: Rusya'nın tepkileri mide bulandırıcı

Kuleba'dan Kremençuk açıklaması: Rusya'nın tepkileri mide bulandırıcı

Rusya - Dün 15:21
Son dakika haberleri: Kırmızı bültenle aranırken yakalanan DEAŞ'lıya 15 yıl hapis talebiyle dava

Son dakika haberleri: Kırmızı bültenle aranırken yakalanan DEAŞ'lıya 15 yıl hapis talebiyle dava

Rusya - Dün 14:47
Son dakika haberi... Rusya, ABD Başkanı Biden'ın eşi ve kızı dahil 25 ABD'liye yaptırım kararı aldı

Son dakika haberi... Rusya, ABD Başkanı Biden'ın eşi ve kızı dahil 25 ABD'liye yaptırım kararı aldı

Rusya - Dün 14:15
Son dakika haberleri... Rusya, Kremençuk'ta ABD ile Avrupa ülkelerinin verdiği silah ve mühimmatların vurulduğunu açıkladı

Son dakika haberleri... Rusya, Kremençuk'ta ABD ile Avrupa ülkelerinin verdiği silah ve mühimmatların vurulduğunu açıkladı

Rusya - Dün 13:42
G7 liderleri Rusya'ya karşı ek önlemler açıkladı, açlıkla mücadele için fon oluşturdu

G7 liderleri Rusya'ya karşı ek önlemler açıkladı, açlıkla mücadele için fon oluşturdu

Rusya - Dün 13:41
Son dakika haberi: Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna - Mala Rohan köyünde yaşanan çatışmaların izleri

Son dakika haberi: Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna - Mala Rohan köyünde yaşanan çatışmaların izleri

Rusya - Dün 13:18
Son dakika haberi: AB, Rusya'nın Ukrayna'da alışveriş merkezine yönelik saldırısını kınadı

Son dakika haberi: AB, Rusya'nın Ukrayna'da alışveriş merkezine yönelik saldırısını kınadı

Rusya - Dün 12:11
Brent petrol, G7'nin Rusya'ya yönelik yaptırım sözüyle 112,86 dolara yükseldi

Brent petrol, G7'nin Rusya'ya yönelik yaptırım sözüyle 112,86 dolara yükseldi

Rusya - Dün 10:24
Rusya, Ukrayna'dan çaldığı buğdayı nereye götürüyor?

Rusya, Ukrayna'dan çaldığı buğdayı nereye götürüyor?

Rusya - Dün 09:56
Rusya'dan 3. Dünya Savaşı tehdidi: Bizim bir parçamız olan Kırım'a el uzatmak açık bir savaş ilanıdır

Rusya'dan 3. Dünya Savaşı tehdidi: Bizim bir parçamız olan Kırım'a el uzatmak açık bir savaş ilanıdır

Rusya - Dün 09:32
BBC, Rus oligarkların saklanan süperyatlarının izini sürdü

BBC, Rus oligarkların saklanan süperyatlarının izini sürdü

Rusya - Dün 04:26
Zelenskiy: 'Rusya, dünyadaki en büyük terör örgütü haline geldi'

Zelenskiy: "Rusya, dünyadaki en büyük terör örgütü haline geldi"

Rusya - Dün 02:30
Rusya Kremenchuk kentinde bir alışveriş merkezini vurdu: En az 13 kişi öldü

Rusya Kremenchuk kentinde bir alışveriş merkezini vurdu: En az 13 kişi öldü

Rusya - Dün 01:56
Putin, Endonezya'daki G20 Zirvesi'ne katılmayı planlıyor

Putin, Endonezya'daki G20 Zirvesi'ne katılmayı planlıyor

Rusya - 27.06.2022
Putin istemişti: Hackerlar, Avrupa ülkesinin altyapısı çökertti

Putin istemişti: Hackerlar, Avrupa ülkesinin altyapısı çökertti

Rusya - 27.06.2022
Moskova'da sıcak hava

Moskova'da sıcak hava

Rusya - 27.06.2022
Rusya'nın Yunan diplomatları 'istenmeyen kişi' ilan etmesine Atina'dan tepki

Rusya'nın Yunan diplomatları "istenmeyen kişi" ilan etmesine Atina'dan tepki

Rusya - 27.06.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Millete hizmet derdi olmayanların, gökyüzünde helikopter arayışı gibi bu tür zavallılarla bu ülkede siyaset yapılmaz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Millete hizmet derdi olmayanların, gökyüzünde helikopter arayışı gibi bu tür zavallılarla bu ülkede siyaset yapılmaz"

Rusya - 27.06.2022
Son dakika haber... Scholz: 'Rusya ile ilişkide, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının öncesine dönüş olamaz'

Son dakika haber... Scholz: "Rusya ile ilişkide, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının öncesine dönüş olamaz"

Rusya - 27.06.2022
Rusya, 8 Yunan diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti

Rusya, 8 Yunan diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti

Rusya - 27.06.2022
Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna

Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna

Rusya - 27.06.2022
Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Putin'in G20 Zirvesi'ne katılacağını duyurdu

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Putin'in G20 Zirvesi'ne katılacağını duyurdu

Rusya - 27.06.2022
AB ve ABD, Rusya'nın enerji gelirlerini azaltmanın yollarını arıyor

AB ve ABD, Rusya'nın enerji gelirlerini azaltmanın yollarını arıyor

Rusya - 27.06.2022
Ukrayna'da füzeyle vurulan AVM'den gelen ilk görüntüler korkunç

Ukrayna'da füzeyle vurulan AVM'den gelen ilk görüntüler korkunç

Rusya - 27.06.2022
Zelenskiy: Rusya, Kremençuk kentinde bir alışveriş merkezini vurdu

Zelenskiy: Rusya, Kremençuk kentinde bir alışveriş merkezini vurdu

Rusya - 27.06.2022
Rusya, Ukrayna'da AVM'yi vurdu

Rusya, Ukrayna'da AVM'yi vurdu

Rusya - 27.06.2022
Rusya'da sıcak hava

Rusya'da sıcak hava

Rusya - 27.06.2022
Güney Kore, Çin ve Rusya'yı, Kuzey Kore'nin nükleer testini önlemeye çağırdı

Güney Kore, Çin ve Rusya'yı, Kuzey Kore'nin nükleer testini önlemeye çağırdı

Rusya - 27.06.2022
Rusya'dan 43 Kanada vatandaşına daha yaptırım

Rusya'dan 43 Kanada vatandaşına daha yaptırım

Rusya - 27.06.2022
Rusya, siyasi yetkililer dahil 43 Kanada vatandaşına yaptırım kararı aldı

Rusya, siyasi yetkililer dahil 43 Kanada vatandaşına yaptırım kararı aldı

Rusya - 27.06.2022
G7 Zirvesi'nde bir araya gelen liderler, yarı çıplak ata binmesine atıfta bulunup Putin'le alay etti

G7 Zirvesi'nde bir araya gelen liderler, yarı çıplak ata binmesine atıfta bulunup Putin'le alay etti

Rusya - 27.06.2022
Ukrayna: Savaşta hayatını kaybeden Rus askeri sayısı 35 bin oldu

Ukrayna: Savaşta hayatını kaybeden Rus askeri sayısı 35 bin oldu

Rusya - 27.06.2022
Rusya'da Ivan Kupala Günü kutlamaları

Rusya'da Ivan Kupala Günü kutlamaları

Rusya - 27.06.2022
Gürcistan ile Rusya'yı bağlayan tek sınır kapısı kötü hava koşulları nedeniyle kapandı

Gürcistan ile Rusya'yı bağlayan tek sınır kapısı kötü hava koşulları nedeniyle kapandı

Rusya - 27.06.2022
Ekonomik kriz girdabındaki Sri Lanka'nın iki bakanı petrol için Rusya'ya gidiyor

Ekonomik kriz girdabındaki Sri Lanka'nın iki bakanı petrol için Rusya'ya gidiyor

Rusya - 27.06.2022
Güvendiği isimler bir bir öldürüldü! Zorda kalan Putin, 128 kiloluk emekli generali Ukrayna'ya gönderiyor

Güvendiği isimler bir bir öldürüldü! Zorda kalan Putin, 128 kiloluk emekli generali Ukrayna'ya gönderiyor

Rusya - 27.06.2022
Brent petrolün varil fiyatı 109,07 dolar

Brent petrolün varil fiyatı 109,07 dolar

Rusya - 27.06.2022
Son dakika haberi! Savaş, tekstil sektörünü vurdu; ihracat 136 milyon dolar azaldı

Son dakika haberi! Savaş, tekstil sektörünü vurdu; ihracat 136 milyon dolar azaldı

Rusya - 27.06.2022
Putin, Ukrayna işgalinin ardından ilk kez yurt dışına çıkacak! Programında iki ülke var

Putin, Ukrayna işgalinin ardından ilk kez yurt dışına çıkacak! Programında iki ülke var

Rusya - 27.06.2022
Bloomberg: Rusya yüz yıldır ilk kez temerrüde düştü

Bloomberg: Rusya yüz yıldır ilk kez temerrüde düştü

Rusya - 27.06.2022
Ukrayna'nın işgali: Severodonetsk'ın düşüşü savaşın geleceği için ne anlatıyor?

Ukrayna'nın işgali: Severodonetsk'ın düşüşü savaşın geleceği için ne anlatıyor?

Rusya - 27.06.2022
Moskova Moda Haftası

Moskova Moda Haftası

Rusya - 26.06.2022
G7 Liderler Zirvesi Elmau Sarayı'nda başladı

G7 Liderler Zirvesi Elmau Sarayı'nda başladı

Rusya - 26.06.2022
LNG tedarikinde problem yaşayan Pakistan'da enerji krizi derinleşiyor

LNG tedarikinde problem yaşayan Pakistan'da enerji krizi derinleşiyor

Rusya - 26.06.2022
Rusya'nın Kiev saldırılarında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Rusya'nın Kiev saldırılarında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Rusya - 26.06.2022
Rus Yetkili: 14. Brıcs Zirvesi Küresel İstikrar İçin Önemli

Rus Yetkili: 14. Brıcs Zirvesi Küresel İstikrar İçin Önemli

Rusya - 26.06.2022
G7 Liderler Zirvesi başladı

G7 Liderler Zirvesi başladı

Rusya - 26.06.2022
Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Ukrayna'da savaşan birlikleri teftiş etti

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Ukrayna'da savaşan birlikleri teftiş etti

Rusya - 26.06.2022
Son dakika haberleri... Rusya: Ukrayna'da Çernigiv, Jitomir ve Lviv'de askeri eğitim merkezlerini vurduk

Son dakika haberleri... Rusya: Ukrayna'da Çernigiv, Jitomir ve Lviv'de askeri eğitim merkezlerini vurduk

Rusya - 26.06.2022
Son dakika haberleri! Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Ukrayna'da savaşan birlikleri teftiş etti

Son dakika haberleri! Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Ukrayna'da savaşan birlikleri teftiş etti

Rusya - 26.06.2022
Rus ordusundan Harkov'a saldırı: 1 ölü, 7 yaralı

Rus ordusundan Harkov'a saldırı: 1 ölü, 7 yaralı

Rusya - 26.06.2022
Son dakika haber! G7 ülkelerinden Rus altınının ithalatını yasaklama kararı

Son dakika haber! G7 ülkelerinden Rus altınının ithalatını yasaklama kararı

Rusya - 26.06.2022
Son Dakika | Rusya'nın Ukrayna'da Harkiv'e yönelik hava saldırıları sürüyor

Son Dakika | Rusya'nın Ukrayna'da Harkiv'e yönelik hava saldırıları sürüyor

Rusya - 26.06.2022
Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i vurdu! Art arda füzeler ateşlendi, ortalık yangın yerine döndü

Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i vurdu! Art arda füzeler ateşlendi, ortalık yangın yerine döndü

Rusya - 26.06.2022
G7 Liderler Zirvesi Almanya'da başlıyor

G7 Liderler Zirvesi Almanya'da başlıyor

Rusya - 26.06.2022
Moskova Moda Haftası

Moskova Moda Haftası

Rusya - 26.06.2022
Putin'in gece yarısı Kremlin'e yaptığı çıkarma uykuları kaçırdı! Herkesin aklına 'Darbe mi oluyor?' sorusu geldi

Putin'in gece yarısı Kremlin'e yaptığı çıkarma uykuları kaçırdı! Herkesin aklına "Darbe mi oluyor?" sorusu geldi

Rusya - 26.06.2022
2022 büyük mezuniyet kutlaması

2022 büyük mezuniyet kutlaması

Rusya - 26.06.2022
ABD Hazine Bakanlığından Bakan Yardımcısı Adeyemo'nun Türkiye ziyaretine ilişkin açıklama

ABD Hazine Bakanlığından Bakan Yardımcısı Adeyemo'nun Türkiye ziyaretine ilişkin açıklama

Rusya - 26.06.2022
G7'nin ana gündemi iklim krizi yerine savaş, enerji güvenliği ve yüksek fiyatlar olacak

G7'nin ana gündemi iklim krizi yerine savaş, enerji güvenliği ve yüksek fiyatlar olacak

Rusya - 25.06.2022
Rusya: Luhansk'ta Severodonetsk'i kontrolümüz altına aldık

Rusya: Luhansk'ta Severodonetsk'i kontrolümüz altına aldık

Rusya - 25.06.2022
Putin, Rusya ile Belarus'un dünya gübre ihtiyacını gidermek için tedbir alacağını söyledi

Putin, Rusya ile Belarus'un dünya gübre ihtiyacını gidermek için tedbir alacağını söyledi

Rusya - 25.06.2022
Avrupa'da sular ısınıyor! Putin, Belarus'a İskender füze sistemleri gönderecek

Avrupa'da sular ısınıyor! Putin, Belarus'a İskender füze sistemleri gönderecek

Rusya - 26.06.2022
Ukrayna savaşı: Rusya, doğudaki Severodonetsk'te tam kontrolü ele geçirdi

Ukrayna savaşı: Rusya, doğudaki Severodonetsk'te tam kontrolü ele geçirdi

Rusya - 25.06.2022
Ukrayna: 'Rus ordusu Severodonetsk'i tamamen işgal etti'

Ukrayna: "Rus ordusu Severodonetsk'i tamamen işgal etti"

Rusya - 25.06.2022
İSTANBUL-UKRAYNALI AKİTVİSTLER, AZOV TABURU MENSUPLARININ BIRAKILMASINI İSTEDİ

İSTANBUL-UKRAYNALI AKİTVİSTLER, AZOV TABURU MENSUPLARININ BIRAKILMASINI İSTEDİ

Rusya - 25.06.2022
Yemen'den buğday stoklarının tükenmek üzere olduğu açıklaması

Yemen'den buğday stoklarının tükenmek üzere olduğu açıklaması

Rusya - 25.06.2022
Rusya'da orman yangınlarına müdahale sürüyor

Rusya'da orman yangınlarına müdahale sürüyor

Rusya - 25.06.2022
Sırbistan gaz ihtiyacının yüzde 38'ini Macaristan'da depolayacak

Sırbistan gaz ihtiyacının yüzde 38'ini Macaristan'da depolayacak

Rusya - 25.06.2022
Son dakika! Rus General Gurulyov: 'NATO'yla muhtemel savaşta vurulacak ilk yer Londra olacak'

Son dakika! Rus General Gurulyov: "NATO'yla muhtemel savaşta vurulacak ilk yer Londra olacak"

Rusya - 25.06.2022
Ukrayna'nın Andriivka köyünde halk zor şartlarda yaşamını sürdürüyor

Ukrayna'nın Andriivka köyünde halk zor şartlarda yaşamını sürdürüyor

Rusya - 25.06.2022
Öz İplik İş Genel Başkanı Ay: 'Rusya-Ukrayna savaşı tekstil sektörünü de etkiledi'

Öz İplik İş Genel Başkanı Ay: "Rusya-Ukrayna savaşı tekstil sektörünü de etkiledi"

Rusya - 25.06.2022
NovaWind, Stavropol Krai'deki Kuzminskaya Rüzgar Çiftliğinin temelini atıyor

NovaWind, Stavropol Krai'deki Kuzminskaya Rüzgar Çiftliğinin temelini atıyor

Rusya - 25.06.2022
Dünyanın en çok satan otomobilleri belli oldu!

Dünyanın en çok satan otomobilleri belli oldu!

Rusya - 25.06.2022
Putin'i kızdıran hamle sonrası Rus vekilden dünyaya gözdağı: İlk füzeyi Londra'ya atacağız

Putin'i kızdıran hamle sonrası Rus vekilden dünyaya gözdağı: İlk füzeyi Londra'ya atacağız

Rusya - 25.06.2022
Ukrayna, savaşın siber cephesi için kritik adımı attı

Ukrayna, savaşın siber cephesi için kritik adımı attı

Rusya - 25.06.2022
IMF, ABD ekonomisinin büyüme tahminlerini düşürdü

IMF, ABD ekonomisinin büyüme tahminlerini düşürdü

Rusya - 25.06.2022
BM: Ukrayna'da 12 milyondan fazla kişi yerinden edildi

BM: Ukrayna'da 12 milyondan fazla kişi yerinden edildi

Rusya - 24.06.2022
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