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BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Gökhan Töre, Beşiktaş'tan 10 milyon TL istedi
Abdullah Avcı, yayıncı kuruluş beIN SPORTS'ta yorumculuk yapacak
Beşiktaş, Lyon'dan ayrılması beklenen eski oyuncusu Marcelo'yu istiyor
Beşiktaş, Nazım Sangare transferinde sona yaklaştı
Beşiktaş, Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Josef de Souza ile anlaşma sağladı
Yeni Malatyaspor'dan ayrılan Gökhan Töre, Beşiktaş'a geri döndü
Beşiktaş, yeni transferlerin gol attığı karşılaşmada Fraport TAV Antalyaspor'a karşı 3-0 kazandı
Beşiktaş, takımdan olaylı ayrılan Victor Ruiz için tazminat talep etti
Beşiktaş, eski oyuncusu Vincent Aboubakar ile görüştü
Sampdoria, Beşiktaş'ın eski oyuncusu Mohamed Elneny'ye talip oldu
Son Dakika: Beşiktaş, Atletico Madrid forması giyen Francisco Montero'yu kiraladı
Beşiktaş, 90+2'de gelen golle Demir Grup Sivasspor'a 1-0 mağlup oldu
Beşiktaş, Davide Santon için Roma ile anlaşma sağladı
Udinese, Dorukhan Toköz için bir kez daha devreye girdi
Geçen sezonu Beşiktaş'ta tamamlayan Abdoulaye Diaby, Belçika'ya geri dönebilir
Beşiktaş aradığı sağ beki Süper Lig'de buldu! Miguel Lopes...
Son Dakika: Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Borac Banja Luka-Rio Ave maçının galibiyle karşılaşacak
Beşiktaş'ın yeni transferi Javi Montero, imza için İstanbul'a geldi
Beşiktaş'tan olaylı ayrılan Victor Ruiz, Real Betis ile sözleşme imzaladı
Ahmet Nur Çebi, Quaresma çağrılarına yanıt verdi: Gündemimizde yok
Beşiktaş; Ahmet Gülay, Kerem Kalafat ve Abdullah Aydın'ı kiraladı
Yeni Malatyaspor, Gökhan Töre için Beşiktaş'tan 1 milyon euro istedi
Beşiktaş, Gökhan Töre karşılığında Umut Nayir'i Yeni Malatyaspor'a verecek
Beşiktaş, Atletico Madrid'in stoperi Francisco Montero'yu kadrosuna kattı
Son Dakika: Beşiktaş, Altınordu'dan ayrılan 21 yaşındaki Atakan Üner'i kadrosuna kattı
Waalwijk forması giyen Anas Tahiri, Beşiktaş'tan teklif aldığını doğruladı
Beşiktaş, eski futbolcusu Dusco Tosic'i gündemine aldı
Fenerbahçe, Beşiktaş'ın gündemindeki Kalinic ile ilgileniyor
İtalyan golcü Mario Balotelli, yeniden Beşiktaş'ın gündeminde
Erman Toroğlu'ndan Beşiktaş Başkanı Çebi ile ilgili çarpıcı sözler: Devamlı ezik pozisyonda
Welinton, Beşiktaşlı eski futbolcu Ali Cansun'u çıldırttı: Fişi duruyordur inşallah
Şampiyonlar Ligi'nden elenen Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri netleşiyor
Son Dakika: Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu maçında PAOK'a 3-1 mağlup oldu
Sergen Yalçın, kritik maç öncesi Larin ile özel görüştü: Senden özveri bekliyorum
Beşiktaş, Altınordu forması giyen Atakan Üner ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
PAOK'tan Beşiktaş'a maç öncesi sıcak karşılama: Kardeşlerimsiniz
Sergen Yalçın, PAOK maçı öncesinde siyasi gerilime değindi: Bu konular bize uzak
İstanbul'a gelen Godin ve Hulk'un menajeri, 3 Büyükler'e göz kırptı: Görüşebiliriz
Galatasaray'ın da ilgilendiği Senegalli golcü Omar Niasse, Beşiktaş'a önerildi
3 Büyükler'in gündemine gelen eski Milan'lı Pato, serbest kaldı
Lemina transferinde istediğini alamayan G.Saray, eski Beşiktaşlı Elneny'ye yöneldi
Beşiktaş, Güven Yalçın karşılığında Jahovic'i transfer etmeyi planlıyor
Beşiktaş, Fransa 3. Ligi'nde oynayan Abdullah Aydın'ı transfer etti
Son Dakika: Beşiktaş, Alanyasporlu Welinton'u 3 yıllığına kadrosuna kattı
Kiralık sözleşmesi biten Mohamed Elneny, Beşiktaş'tan ayrıldığını sosyal medyadan duyurdu
Sergen Yalçın'dan Papiss Cisse'ye acil çağrı: Acele et, bana lazımsın
Beşiktaş'ın elinden çıkarmak istediği Vida'ya Lyon ile Sevilla talip oldu
Beşiktaş ile sözleşme yenileyen Necip Uysal, maaşında da yarı yarıya indirime gitti
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16 Eylül 2020 Çarşamba 17:28:59