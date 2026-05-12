Pakistan'da pazar yerinde patlama! 2'si polis 9 kişi hayatını kaybetti

Pakistan’ın Hayber Pahtunhva eyaletindeki pazar yerinde meydana gelen patlamada 2’si polis 9 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı. Güvenlik güçleri bölgede geniş çaplı inceleme başlatırken, saldırının terör bağlantılı olabileceği değerlendiriliyor.

PATLAMA PAZAR YERİNİ KANA BULADI

Yerel basında yer alan haberlere göre, Afganistan sınırına yakın Lakki Marwat bölgesindeki “Naurang” pazarında büyük bir patlama meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yetkililer, patlamada 9 kişinin yaşamını yitirdiğini, 18 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Yaralıların hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

TERÖR ŞÜPHESİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Güvenlik güçleri olay yerinde geniş çaplı inceleme başlatırken, patlamanın nedeninin araştırıldığı belirtildi. İlk değerlendirmelerde saldırının terör bağlantılı olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

BÖLGEDE SALDIRILAR ARTIYOR

Pakistan’da özellikle Afganistan sınırındaki Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde son yıllarda silahlı saldırılar sıklaştı. Pakistan yönetimi, Pakistan Talibanı’nın saldırıları Afganistan’dan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu suçlamaları reddediyor. Belucistan bölgesinde ise ayrılıkçı Belucistan Kurtuluş Ordusu’nun saldırıları dikkat çekiyor.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan
