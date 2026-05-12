Real Madrid çıldırdı! "Yeter" deyip Arda Güler kararını duyurdular

Real Madrid’in, Arda Güler’i transfer etmek isteyen Arsenal’e “satılık değil” mesajı verdiği iddia edildi. İngiliz ekibinin milli yıldız için 90 milyon euroyu gözden çıkardığı öne sürüldü.

Real Madrid’de sezon boyunca yaşanan krizler ve kupasız geçen yılın ardından yeni sezon planlaması başladı. Eflatun-beyazlı kulüpte teknik direktör değişikliği gündemdeyken, Arda Güler hakkında da dikkat çeken bir karar alındığı öne sürüldü.

ARSENAL YİNE DEVREYE GİRDİ

Premier Lig devi Arsenal’in, yaklaşık iki sezondur Arda Güler’in durumunu yakından takip ettiği belirtilirken İngiliz ekibinin milli yıldız için yeniden girişimlerde bulunduğu iddia edildi.

İspanyol basınında yer alan Fichajes ve El Nacional kaynaklı haberlere göre Arsenal, Arda Güler transferi için bir kez daha Real Madrid’in kapısını çaldı.

REAL MADRID: “SATMAYACAĞIZ”

Haberlere göre Real Madrid yönetimi, Arsenal’in ısrarlı ilgisinden rahatsız olurken İngiliz kulübüne net bir yanıt verdi. Eflatun-beyazlıların, Arda Güler’i kesinlikle satmayı düşünmediklerini Arsenal yetkililerine açık şekilde ilettiği öne sürüldü. Kulübün, genç yıldızı yeni sezon planlamasının önemli parçalarından biri olarak gördüğü belirtildi.

90 MİLYON EURO İDDİASI

İddialara göre Arsenal’in Arda Güler transferi için yaklaşık 90 milyon euroyu gözden çıkardığı aktarıldı. Ancak Real Madrid’in bu transfere hiçbir şekilde sıcak bakmadığı ve milli futbolcunun ayrılığına izin vermeyeceği ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI DİKKAT ÇEKTİ

Arda Güler, bu sezon Real Madrid formasıyla toplam 50 maça çıktı. Milli futbolcu söz konusu karşılaşmalarda 6 gol ve 14 asistlik katkı sağlayarak dikkat çekici bir performans ortaya koydu.

