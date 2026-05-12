Haberler

Tarihi ceza! Olaylı maçın faturası belli oldu

Tarihi ceza! Olaylı maçın faturası belli oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çekya Ligi Şampiyona Grubu'ndaki Slavia Prag-Sparta Prag derbisinde yaşanan olaylar nedeniyle ev sahibi Slavia'ya 10 milyon Çek korunası para cezası ve 4 maç stat kapatma cezası veren Çek Disiplin Kurulu, konuk Sparta'yı 3-0 hükmen galip ilan etti.

  • Slavia Prag, taraftar olayları nedeniyle 10 milyon Çek korunası para cezası ve 4 maç stat kapatma cezası aldı.
  • Tatil edilen derbi maçı Sparta Prag lehine 3-0 hükmen tescil edildi.
  • Slavia Prag, kırmızı kart gören Tomas Chory ve David Doudera'yı sezon sonuna kadar kadro dışı bıraktı.

Çekya Ligi Şampiyona Grubu’nda oynanan Slavia Prag- Sparta Prag derbisinde yaşanan taraftar olayları sonrası Çek Disiplin Kurulu, ağır kararlar aldı.

İKİ TAKIMA DA TARİHİ CEZA

Ev sahibi Slavia Prag, Sparta Prag derbisinde taraftarlarının sahaya girmesi ve olay çıkarması nedeniyle 10 milyon Çek korunası para cezası ve 4 maç stat kapatma cezası aldı. Disiplin Kurulu, tatil edilen maçı da Sparta Prag lehine 3-0 hükmen tescil etti. Sparta Prag’a ise taraftarlarının meşale yakması ve stada verdiği zararlar nedeniyle 600 bin Çek korunası para cezası verildi.

İKİ OYUNCU KADRO DIŞI BIRAKILDI

Slavia Prag Kulübü, Disiplin Kurulu’nun kararına saygı duyduklarını açıkladı. Ayrıca derbide kırmızı kart gören Tomas Chory ve David Doudera’yı sezon sonuna kadar kadro dışı bıraktı ve bu iki futbolcunun bir daha kulüp forması giymeyeceğini duyurdu.

NE OLMUŞTU?

Maç, Slavia Prag'ın 3-2 önde olduğu son dakikalarda yüzlerce taraftarın sahaya girmesiyle tatil edilmişti. Ev sahibi taraftarlar, deplasman tribününe meşale fırlatarak olaylara yol açmıştı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
AK Parti'ye geçen Burcu Köksal'dan CHP lideri Özgür Özel'e: Gecenin saat kaçında ne yazacağı belli olmuyordu

AK Parti'ye geçen Burcu Köksal'dan Özgür Özel'e olay sözler
7 kentimizi sel ve dolu vurdu, hayat durma noktasına geldi

7 kentimizi birden vurdu, önüne ne kattıysa sürükledi

Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıZerin Tekin:

Çok üzücü bir durum. Futbol sahada oynanır. Taraftarlar sahaya girmemeli. Birkaç kişinin davranışından dolayı bütün kulüp cezalandırılıyor. Çok adaletsiz bence. Ama kurallara uymalıyız.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCeyhan Tuncay:

Eskiden böyle cezalar yoktu ya. İşte şu günlerde spor da düzensiz olmuş. Slavia'nın bu kadar ceza alması da doğru tabii.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYasin Işık:

Slavia'nın taraftarları çıldırmış işte. Sparta haklı olarak 3-0 kazandı.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere müjde: 24 ay geri ödemesiz kredi sağlanacak

Erdoğan kürsüden müjdeyi verdi: 24 ay geri ödemesiz kredi sağlanacak
Genç kadının ortaokul öğretmenine attığı mesaj olay oldu

Genç kadının ortaokul öğretmenine attığı mesaj olay oldu
Arda Güler ve Kenan Yıldız takım arkadaşı olma yolunda

Arda'nın yanına bir Türk daha!
İngiltere’den sürpriz Hürmüz Boğazı hamlesi: Savaş uçakları ve dron savar sistemleri gönderiliyor

Avrupa ülkesinden sürpriz Hürmüz hamlesi: Savaş uçakları havalandı

Hakan Bayrakçı, beklenen seçim anketinin sonuçlarını paylaştı

Merakla beklenen seçim anketinin sonuçlarını paylaştı
Ahmet Türk’ün Amedspor sözlerine Oktay Saral'dan sert tepki: Haddini bileceksin

Ahmet Türk’ün Amedspor sözlerine Beştepe'den sert tepki
Özel'den çok sert Burcu Köksal tepkisi: Masayı yumrukladı, bardak devrildi

Masayı öyle bir yumrukladı ki önündeki bardak fırladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Burcu Köksal partimize katıldı, Afyonkarahisar için birlikte çalışacağız

Erdoğan'dan Burcu Köksal'ı mest eden sözler: Afyonkarahisar için...