Çiftçiler Günü’nde renkli buluşma: Cumhurbaşkanı Erdoğan kadın üreticilerle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’nde tarımın gizli kahramanları olan kadın üreticileri ağırladı. Renkli ve samimi görüntülerin yaşandığı buluşmada, Türkiye’nin dört bir yanından gelen kadın çiftçiler yöresel kıyafetleriyle yer aldı. Üretimdeki kadın emeğinin önemine vurgu yapan Erdoğan, kadın çiftçilerin taleplerini tek tek not alarak tarımda sürdürülebilirlik mesajı verdi.

  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nde kadın çiftçilerle bir araya geldi.
  • Görüşmede kadın çiftçilerin tarımsal üretimdeki rolü vurgulandı ve sorunları dinlendi.
  • Kadın çiftçilerin desteklenmeye devam edileceği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü vesilesiyle düzenlenen özel programda kadın çiftçilerle bir araya geldi. Samimi bir atmosferde geçen buluşmaya, yöresel kıyafetleriyle katılan kadın üreticiler damga vurdu.

ERDOĞAN'DAN KADIN ÇİFTÇİLERE YAKIN İLGİ 

Programın ardından Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile birlikte kadın üreticileri kabul eden  Cumhurbaşkanı Erdoğan, onlarla tek tek sohbet etti. Kadın çiftçilerin tarımsal üretimdeki kritik rolüne vurgu yapılan görüşmede, sahadaki sorunlar ve çözüm önerileri birinci ağızdan dinlendi.

ÜRETİMDE KADIN EMEĞİNE TAM DESTEK 

Görüşmede, kırsal kalkınmanın anahtarının kadın emeği olduğu mesajı verildi. Tarımsal üretimin sürdürülebilirliği için kadın çiftçilerin desteklenmeye devam edileceği belirtilirken, katılımcılar da taleplerini doğrudan Cumhurbaşkanı’na iletme fırsatı buldu.

Beyaz başörtüleri ve şalvarlarıyla programa renk katan kadın çiftçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile keyifli anlar yaşadı. Buluşma, günün anısına çektirilen toplu hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

Elif Yeşil
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıHüseyin Cahit Yıldırım:

merak ettim de bu kadınlar gittikten sonra dedikleri şeyler gerçekten uygulanıyor mu, yoksa sadece o an için mi söz veriliyor belli değil. yani yapılan sohbet sonrasında kaç tane talep karşılanmış onu bir görmek isterdim açıkçası

Haber YorumlarıMustafa Kurt:

İyi güzel. Ama böyle fotoğraf çekimleri yeterli değil. Asıl mesele tarımda destek olması. Krediler ucuzlatılmalı. Gübre pahalı. Tohum fiyatları uçuk konumda.

Haber YorumlarıCahit Çağlar:

vay be ne kadar güzel bir etkinlik olmuş, bu kadın çiftçilerin sesine kulak veriliyor işte

