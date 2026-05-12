Şanlıurfa'da çocuklar arasında kavga: Oyun oynarken darbedildiler

Şanlıurfa'da bir baba, oyun oynayan çocuklar arasında çıkan kavgaya müdahale edip, iki 12 yaşındaki çocuğu darbetti. Olay güvenlik kameralarına yansıdı ve ailelerin şikayeti üzerine baba gözaltına alındı.

ŞANLIURFA'da M.Y., oyun oynarken oğluyla kavga eden A.B. (12) ve A.Ç.'yi (12) teme- yumruk darbetti. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansırken, olayın ardından darp raporu alan ailelerin şikayeti üzerine M.Y., gözaltına alındı.

Olay, sabah saatlerinde Eyüpkent Mahallesi'nde meydana geldi. A.B. ve A.Ç. ile ismi öğrenilemeyen bir çocuk, oyun oynarlarken kavga etmeye başladı. Bu sırada olay yerinden geçen çocuğun babası M.Y., oğlunu dövdüklerini iddia ettiği A.B. ve A.Ç.'yi darbetti. M.Y., çocuklardan birini minibüse doğru iterken, diğerini ise tekmeleyip, yumrukladı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, M.Y.'nin çocuğu havaya kaldırarak boğazını sıktığı, bağırmasını engellemek için ağzını eliyle kapattığı ve yere fırlattığı görüldü. M.Y.'nin çocuğa defalarca vurduğu, bu sırada bölgeden geçen bir kadının araya girdiği de görüntülerde yer aldı.

Evlerine giden 2 çocuk, aileleri tarafından hastaneye götürüldü. Hastanede darp raporu alan aileler, polis merkezine giderek M.Y.'den şikayetçi oldu. Çalışma başlatan polis ekipleri M.Y.'yi gözaltına aldı. M.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

