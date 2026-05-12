Ankara'daki ABD Büyükelçiliği personel alacak: Yıllık maaş 21 bin dolar

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği, yıllık 21 bin 70 dolar maaşla 4 yeni "Vize Asistanı" alacağını duyurdu. İlandaki, çalışma şartları ise tartışma yarattı. Adayların ihtiyaç halinde mesai saatleri dışı, akşamları ve hafta sonlarının yanı sıra hem ABD hem de Türkiye’nin resmi tatillerinde görev yapması bekleniyor. Esnek çalışma temposuna uyum sağlayabilecek personel arayan ilan, sosyal medyada geniş yankı buldu.

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’nin yeni bir “Vize Asistanı” pozisyonu için personel alımı yapacağı ortaya çıktı. Büyükelçilik tarafından paylaşılan ilanda, pozisyon için yıllık yaklaşık 21 bin dolar maaş teklif edilirken, çalışma şartları ve görev tanımı da dikkat çekti.

Ankara’daki ABD Büyükelçiliği bünyesinde yerel personel statüsünde görev yapacak kişilerin, vize başvuru süreçlerinde aktif rol üstleneceği belirtildi. İlanda toplam 4 personel alınacağı öğrenilirken, adaylardan iyi seviyede İngilizce bilgisi, yoğun evrak trafiğini yönetebilme becerisi ve iletişim yeteneği talep edildi.

MAAŞ YAKLAŞIK 80 BİN TL'YE DENK GELİYOR 

İlanda yer alan yıllık 21 bin 70 dolarlık maaşın, güncel kur üzerinden hesaplandığında aylık yaklaşık 1750 dolara denk geldiği belirtildi. Bu rakamın da yaklaşık 80 bin Türk lirası seviyesinde olduğu ve mevcut asgari ücretin yaklaşık 3 katına karşılık geldiği değerlendiriliyor.

Pozisyon için sunulan maaş sosyal medyada da gündem olurken, özellikle yabancı temsilciliklerdeki maaş politikaları yeniden tartışılmaya başlandı.

RESMİ TATİLLERDE ÇALIŞMA ŞARTI 

İlanda yer alan çalışma koşulları da dikkat çekti. Büyükelçilik, görev alacak personelin gerektiğinde mesai saatleri dışında görev yapabileceğini belirtti.

İlan metninde, “Görevli kişinin gerektiğinde mesai saatleri dışında, akşamları, hafta sonları ve ABD ile Türkiye resmi tatillerinde çalışabilmesi gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

YOĞUN VİZE TRAFİĞİ VURGUSU 

Yoğun vize başvuru süreçlerinin yönetileceği pozisyonda, adayların stres altında çalışabilme ve hızlı işlem yapabilme yeteneğine sahip olması beklendiği kaydedildi.

Başvuru yapacak adayların ileri seviyede İngilizce bilmesi gerektiği belirtilirken, özellikle resmi yazışma ve başvuru değerlendirme süreçlerinde aktif görev alınacağı ifade edildi.

SSON BAŞVURU TARİHİ 16 MAYIS 

ABD Ankara Büyükelçiliği tarafından yayımlanan ilana göre “Vize Asistanı” pozisyonu için başvurular 16 Mayıs tarihine kadar kabul edilecek. Başvurular büyükelçiliğin veb sitesi üzerinden yapılabilecek.  

Elif Yeşil
Haberler.com
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıAbdulkadir Aksoy:

Yabancı temsilciliklerde çalışan kadınlar için özellikle hafta sonu ve tatil çalışması çok sıkıntılı bir durum ???? kadın işçiler haklı olarak bu istismarçı şartları reddedebilir ?

Haber YorumlarıMehmet Özkan:

Vallahi bu maaş çok düşük bence. Adamlar bayram tatilinde, yılbaşında çalışsın diye ne yapıyor. İnsan rahatça evinde ailesiyle oturamıyor. Bu kadar zorluğa katlanıp ta bu para için kim gider. Çok yazık böyle koşullar gerçekten.

Haber YorumlarıNazlı Güneş:

21 bin dolar maaş az mı çok mu bilmiyorum. Ama ben şöyle düşünüyorum, bu kadar resmi tatilde çalışmaya kimse razı olur mu? Ayrıca Ankara'da şu günlerde bir de elektrik faturası ne kadar biliyor musunuz?

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

