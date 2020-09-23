AVRUPA BİRLİĞİ HABERLERİ

Avrupa Birliği - Bugün
İtalya, AB'nin önerdiği göç anlaşmasını önemli bir adım olarak görüyor
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun üye ülkelere sunduğu yeni göç ve iltica anlaşmasının gerçek bir göç politikası için önemli bir adım olduğunu bildirdi.
Avrupa Birliği - Bugün
AB, Türkiye-Yunanistan görüşmelerinin başlayacak olmasından memnun
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinden sonra yaptığı açıklamada, Türkiye ile Yunanistan arasında görüşmelerin başlayacak olmasından memnuniyet duyduğunu belirtti.
Avrupa Birliği - Bugün
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Leyen ile görüştü: Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin hakları yok sayılmak...
Avrupa Birliği - Bugün
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı ile görüştü
Son dakika politika haberi... CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.
Avrupa Birliği - Bugün
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyon Başkanı Leyen ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.
Avrupa Birliği - Bugün
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-AB arasında 18 Mart Mutabakatı'nın yenilenmesi, Gümrük Birliği'nin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-AB arasında 18 Mart Mutabakatı'nın yenilenmesi, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisinin sağlanması yönünde atılacak adımların, ilişkilerin ilerletilmesine sağlam bir zemin sunacağını ifade etti.
Avrupa Birliği - Bugün
Son dakika haberi... Almanya Dışişleri Bakanı Maas karantinaya girdi, Ürdün ziyaretini iptal etti
Avrupa Birliği - Bugün
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen ile video konferans görüşmesi...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen ile video konferans görüşmesi yaptı.
Avrupa Birliği - Bugün
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Türkiye ile Yunanistan arasında görüşmelerin başlayacak...
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Türkiye ile Yunanistan arasında görüşmelerin başlayacak olmasından memnuniyet duyduğunu bildirdi.
Avrupa Birliği - Bugün
Son dakika haberleri... Erdoğan ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen görüşmesinde, Türkiye-AB ilişkileri ve...
Son dakika haberleri: Erdoğan ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen görüşmesinde, Türkiye-AB ilişkileri ve bölgesel gelişmelerin ele alındı.
Avrupa Birliği - Bugün
AB, yeni göçmen anlaşması planıyla sığınma başvurularının hızlı sonuçlandırılmasını amaçlıyor
Avrupa Birliği - Bugün
Almanya'nın eski Ankara Büyükelçisi'nden skandal sözler: Erdoğan'ın nefesi kesildiğinde Türkiye ile yeniden dost...
Avrupa Birliği - Bugün
Uluslararası Kriz Grubundan AB üyesi ülkelere Doğu Akdeniz'de diyaloğa destek çağrısı
Uluslararası Kriz Grubu (IGC), Avrupa Birliği (AB) üyesi ülke liderlerine, Türkiye ile Yunanistan arasında diyaloğu destekleme çağrısında bulundu.
Avrupa Birliği - Bugün
Türkiye'nin AB yolundaki çalışmaları Bulgaristan ile iş birliği içinde sürüyor
Avrupa Birliği - Bugün
İspanya, istikşafi görüşmelere başlanacak olmasından dolayı Türkiye ve Yunanistan'ı kutladı
İspanya Hükümeti, istikşafi görüşmelere başlanması için anlaşma sağlayan Türkiye ve Yunanistan'ı kutladı.
Avrupa Birliği - Bugün
Son dakika haberi: Japonya Başbakanı Suga İngiliz mevkidaşı Johnson ile telefonda görüştü
Geçtiğimiz hafta Japonya'da başbakanlık koltuğunu devralan Yoshihide Suga, İngiliz mevkidaşı Boris Johnson ile ilk görüşmesini bugün gerçekleştirdi. Yaklaşık 20 dakika süren telefon görüşmesinde Suga'nın İngiltere'nin Aralık ayında sona erecek Brexit geçiş döneminin bitimine dek Avrupa Birliği (AB) ile gelecekteki ilişkileri konusunda bir anlaşmaya varmasına dair umudunu dile getirdiği belirtilirken, liderlerin güvenlik işbirliği, özgür ve açık bir Hint-Pasifik bölgesini gerçekleştirme çabalarını yakından koordine etme, iklim değişikliği ve Covid-19 ile mücadelede işbirliği konularında mutabık kaldıkları kaydedildi.
Avrupa Birliği - Bugün
Son dakika haber... Bölgesel iş birliği programı kapsamında Bulgaristan ile ortak çalışmalar sürüyor
Bir son dakika haberine göre Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı, ortak bölgesel iş birliği programı kapsamında Bulgaristan ile iş birliğinin sürdüğünü duyurdu.
Avrupa Birliği - Bugün
AB Komisyonu, üyelere yeni göç ve iltica anlaşması önerdi
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, üye ülkelere daha önce uygulanmayan kota sisteminin yerine yeni bir göç ve iltica anlaşması önerisinde bulundu.
Avrupa Birliği - Bugün
Avrupa Spor Haftası, Ankara'da düzenlenen etkinliklerle başladı
Etkinlikte konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, spor faaliyetlerinin tanıtılması açısından Avrupa Spor Haftası'nın önemine değinerek, "Avrupa Birliği Başkanlığı bünyesinde, bu çabaların bir parçası olmaktan memnuniyet duyuyoruz.
Avrupa Birliği - Bugün
Destici: Sağlık çalışanlarına yönelik suçlarla ilgili yasal düzenleme acilen yapılmalı
Avrupa Birliği - Bugün
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, AA Editör Masası'na konuk oldu: (2)
Dönmez, Fransa'nın da Yunanistan'ın tarafında yer aldığını fakat geçmişte benzer bir sorunla karşı karşıya kaldığını belirterek, 1977'de İngiltere ile yaşadığı sorunu şu şekilde özetledi: "İngiltere de bir ada ülkesi ve Fransa ana karada yerleşik bir ülke. O zaman İngiltere'ye bağlı ve Fransa'ya yakın Kanal Adaları var. İngiltere, bu adaların ana ülkenin uzantısı sayıldığını ve kıta sahanlığının bu adalardan başladığını söylüyor. Fransa ise buna itiraz ederek, adaların sadece kara suları olduğunu ve ancak eşit mesafede bir paylaşım yapılabileceğini ifade ediyor. Nitekim anlaşamıyorlar ve Uluslararası Adalet Divanı'na başvuruyorlar. Adalet Divanı, Fransa'yı haklı buluyor. İngiltere'ye 'adaların kıta sahanlığından bahsedemeyiz, sadece kara suları olabilir. Bunun dışında siz alanlarınızı belirlemek durumundasınız' diyor. Fransa aslında o zaman Türkiye'nin bugünkü tezlerini savunuyor. İngiltere de Yunanistan'ın bugünkü sözlerini savunuyor ama adalet doğruyu bulmuş. Bu aslında bir emsal karar da teşkil eder. Avrupa Birliği (AB) Güney Kıbrıs Rum Yönetimini ve Yunanistan'ın tezlerini tek taraflı dinleyip karşı tarafa kulak vermeden hareket ediyor ama AB'nin de bu tezleri savunmakta güçlük çektiğini söylemesi gerekiyor.
Avrupa Birliği - Bugün
Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Leyen ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüşecek
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşecek.
Avrupa Birliği - Bugün
İranlı uzmanlara göre Trump yönetiminin İran karşıtı tutumu uluslararası siyasete zarar veriyor
Beyaz Saray'ın, ABD'nin 21. yüzyıldaki konumunu yeniden tanımlayarak hedeflediği gelecekteki düzeni şekillendirmek için çabaladığını kaydeden Mutahhariniya, "Yeni dönemde, Avrupa Birliği (AB), özellikle Fransa, Almanya ve İngiltere gelecekteki dünya düzeni için Çin ve bir dereceye kadar Rusya'nın yanında ABD ile rekabet edecek.
Avrupa Birliği - Bugün
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen ile video konferansla, NATO Genel...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen ile video konferansla, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonla görüşecek.
Avrupa Birliği - Bugün
Yenilenebilir sistemlerle enerji üretimi ve kullanımı desteklenmeli
Faaliyete başladıkları 2010 yılından bugüne, EBRD (Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası) tarafından geliştirilen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen TurSEFF programı olarak toplamda 1700'den fazla projeye 650 milyon avroyu aşkın finansman sağladıklarını ve 540 MW yenilenebilir enerji gücü kurulmasını desteklediklerini belirten Sarıoğlu, "Özellikle enerjide dışa bağımlı ülkeler için enerji verimliliği son derece büyük önem arz etmektedir.
Avrupa Birliği - Bugün
Son dakika haberleri... VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
Son dakika ekonomi haberi... Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 1.230,00 seviyesinde dengelendi.
Avrupa Birliği - Bugün
Son dakika haber: Küresel piyasalar imalat sanayi verilerine odaklandı
Son dakika ekonomi haberi: Küresel piyasalar, artan salgın endişeleri, ABD ile Çin arasında devam eden gerilim ve ekonomiye ilişkin belirsizliklerle karışık bir seyir izlerken, bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri takip edilecek.
Avrupa Birliği - Bugün
Son dakika haberleri... Avrupa piyasaları açılış öncesi aşı umutlarıyla yükseldi
Yatırımcılar aynı zamanda, gün içinde açıklanacak Avrupa Birliği verilerine de odaklandılar.
Avrupa Birliği - Bugün
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten MKYK sonrası açıklama
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten MKYK sonrası açıklama AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Türkiye açısından istikşafi görüşmelere başlamak açısından hiçbir sorun yoktur" "Ermenistan ateşle oynadığını bilsin" "Sağlık çalışanlarımıza gözbebeğimiz gibi davranmamız gerekirken bu barbarlıkların hiçbir şey ile izah edilmesi mümkün değildir" "Bu bir teröre destek verme girişimidir. Bunu bir BM yetkilisi gerçekleştirmiştir. Bunu şiddetle kınıyoruz" "Kazan kazan esasında bir sonuca varmak isteyen, hukuk temelinde yürümek isteyen için Türkiye'den daha iyi bir muhatap yoktur" "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Türkiye Cumhuriyetinin hak ve menfaatlerini korumak konusundaki kararlılığı asla test edilemez" "Fransa'nın dış politikası ahlaki ve siyasi cari açıktan çökmüştür, hukuki cari açıktan çökmüştür" ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Türkiye açısından istikşafi görüşmelere başlamak açısından hiçbir sorun yoktur. Çerçeveyi arkadaşlarımız çalışacaklardır. Çalıştıktan sonra da uygun takvim ilan edilecektir" dedi. AK Parti Sözcüsü Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti Genel Merkezinde düzenlenen MKYK toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Ermenistan'ın saldırısına ilişkin açıklamada bulunan Çelik, "Buradan bir kere daha Ermenistan'ı uyarıyoruz. Çok fazla analiz yapmaya gerek yok. Yukarı Karabağ'ı hukuksuzca işgal eden Ermenistan burada Tovuz bölgesinde bu saldırıları gerçekleştiriyor. Türkiye açısından bunlar asla kabul edilemez. Ermenistan ateşle oynadığını bilsin. Bölgedeki istikrarsızlığın, bölgedeki kargaşa çıkarma faaliyetlerinin odak noktası Ermenistan'dır. Türkiye kayıtsız şartsız Azerbaycan'ın yanındadır" ifadelerini kullandı. "Süreci takip edeceğiz" Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık çalışanlarına yönelik yapılan saldırıyı kınayan Çelik, "Sağlık çalışanlarımıza gözbebeğimiz gibi davranmamız gerekirken bu barbarlıkların hiçbir şey ile izah edilmesi mümkün değildir. İnsanların acıları olabilir ama unutmasınlar ki sağlık çalışanları bu acıları dindirmek için, bu üzüntüler ortaya çıkmasın diye gayret gösteriyorlar. Dünyanın her yerinde görüyoruz, bizim ki kadar adanmış, vatanseverce çalışan bir sağlık teşkilatı dünyada emsali yok. Bu konuda da AK Parti olarak yapılan bu saldırıdaki adli süreci takip edeceğiz" açıklamasında bulundu. "Bu teröre destek verme girişimidir" BM Genel Sekreteri Çocuklar ve Silahlı Çatışma Özel Temsilcisi Virginia Gamba'nın Suriye Demokratik Güçleri'nin elebaşı Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile görüşmesine tepki gösteren Çelik, "Bu bir teröre destek verme girişimidir. Bunu bir BM yetkilisi gerçekleştirmiştir. Bunu şiddetle kınıyoruz. BM yetkililerini bu konuda uyarıyoruz. Gamba'nın bu tutumu BM'nin terörle mücadele konusundaki ilkelerinin açık bir ihlalidir" dedi. "Türkiye müzakere devletidir" Doğu Akdeniz konusundaki gelişmelere değinen Çelik, şu mesajları paylaştı: "Türkiye bir müzakere devletidir. Uzun tarihimiz aynı zamanda diplomasi konusundaki deneyimimizin açık bir göstergesidir. Bizimle masada meselesini çözmek isteyen için dünyadaki ideal muhatap biziz. Kazan kazan esasında bir sonuca varmak isteyen, hukuk temelinde yürümek isteyen için Türkiye'den daha iyi bir muhatap yoktur. Oruç Reis gemisinin bakım ve tamir işleri için kısa bir ara vermesi, Cumhurbaşkanımız da ifade ettiler, diplomasi isteyenler için bir fırsattır. Meseleyi devlet aklıyla çözmek konusunda bir irade söz konusu ise Türkiye zaten devlet aklıyla, devlet adamlığı misyonuyla yaklaşma konusunda her zaman hazırlıklıdır. Karşımızda ne zaman müzakere süreci söz konusu olsa, örneğin Almanya'nın arabuluculuk girişimini Yunanistan bir takım korsan anlaşmalar ile sabote etti. Belki bir gün sonra bu görüşmelerin başlayacağı veya görüşmelerin başlamasına dair bir duyuru yapılacaktı. Oruç Reis bakım için limana çekildikten sonra habere sahada herhangi bir sonuç alamayanlar, tehditle, şantajla sonuç alamayanların, sesleri diplomasi konusunda yüksek çıkınca samimi diplomasi isteyenlere seslendik ve buyurun bu fırsatı değerlendirin denildi." "TSK'nın Türkiye Cumhuriyetinin hak ve menfaatlerini korumak konusundaki kararlılığı asla test edilemez" Doğu Akdeniz meselesinde CHP'nin tutumuna da değinen Çelik, "Biz birileri sahada bize karşı fiili durum oluşturmaya çalışıp da karşımıza bir ittifak kurmaya çalıştıkları zaman sahada asla taviz vermeyeceğimizi söyleyeceğimizde CHP'li bazı arkadaşlar, 'yanlış yapıyorsunuz, Türkiye'yi yalnızlaştırdınız' diyorlar. Daha sonra 'Oruç Reis'in bakım için limana çekilmesini fırsat bilin, buyurun diplomasi istiyorsanız masa açıktır, masayı kuralım' diyoruz karşı tarafa, bu seferde çıkıyor arkadaşlarımız muhalefet yapmak adına diyorlar ki 'taviz vermeyin.' Bazen sahada hamle yaparsınız bazen diplomatik alanda hamle yaparsınız. Eğer sahadaki hareketinizi hamle, diplomasi alanındaki girişimlerinizi taviz olarak gören bir yapı varsa bu dış politikanın en temel esaslarını bilmiyor demektir. Herkesin sorumlu davranması gereken bir alandır. Bu tip sorumsuz, dış politikanın genetiğine uymayan, Türkiye'nin dış politika tecrübesine uymayan bu yaklaşımlar en çok Yunan tarafı tarafından veya hasımlarımız tarafından bize karşı koz olarak kullanılmaya çalışılıyor. Biz masada konuşalım diyenlere karşı her zaman masada olmaya hazırız. Büyük bir devlet tecrübesiyle bölge barışından sorumlu akil bir devlet olarak akıllı bir güçle bütün bunları yönetmeye hazırız. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin akıllı gücünün iki ayağı vardır. Birincisi yumuşak güçtür bu diplomasi. Diğeri de sert güçtür. Bu da hak ve menfaatlerimizi korumak konusunda her türlü girişimi yapabilecek her türlü emri yerine getirebilecek bir silahlı kuvvetlerimizin olmasıdır. Diplomasi isteyenler için Türkiye'nin diplomasi yeteneği ve kapasitesi inanılmaz bir kazan kazan zeminidir. Ama bunun yerine Türkiye Cumhuriyeti Devletinin hak ve menfaatlerini hem diplomasi istemeyip hem de sahada fiili durumla gasp etmeye çalışanlara karşı da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Türkiye Cumhuriyetinin hak ve menfaatlerini korumak konusundaki kararlılığı asla test edilemez. TSK, vatanseverlik söz konusu olduğu zaman dünyadaki hiçbir orduya benzemeyen bir kararlılık ve fedakarlık içerisinde davranır. Bugün devlet adamlarının üzerine düşen çatışmalardan kaçınmaktır. Hakkaniyet, hukuk isteyen için Türkiye inanılmaz bir birikim ve güvenilir bir dostluk sunar. Sahada ise hak ve menfaatlerimizi gasp etmek isteyenlere bunu denemelerini asla önermeyiz, bunun sorumlusu asla biz olmayız" dedi. "Kaostan zarar gören biz olmayız" Güney Kıbrıs'ın, AB ve ABD tarafından son zamanlarda cesaretlendirilmesinin buradaki sorunların çözümüne negatif katkı sağladığını belirten Çelik, "Bu negatif durum çözümsüzlüğü pekiştirmekten, Güney Kıbrıs'ın hukuk dışı davranışlarını cesaretlendirmekten başka bir anlama gelmez. ABD, tarafsızlığını kaybedecek şekilde hem silah ambargosunu kaldırdı hem de Rum tarafını askeri eğitim programına davet etti. Daha sonrasında Amerikan Dışişleri Bakanı Pompeo, teamüllere aykırı bir şekilde Kıbrıs Adasını ziyaret ettiği halde sadece Rum tarafını ziyaret etti. Bu sağlıklı ve sonuç alınacak bir yaklaşım değil. Son olarak 12 Eylül tarihinde ABD ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında mutabakat muhtırası imzalandı. Bütün müttefiklerimize söylüyoruz, Türkiye Cumhuriyeti bir NATO ülkesidir. NATO ülkesi olan Türkiye Cumhuriyeti bağımsız ve egemen bir devlet olan KKTC'nin garantörüdür. Kardeşlerimizin, Kıbrıs Türkünün davasının sonuna kadar savunucusuyuz. Türkiye Cumhuriyeti Devletine, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devletine karşı saldırgan bir tutum içerisinde olan Güney Kıbrıs Rum Yönetimini radikalleştiren, bir takım olumsuzluklar konusunda cesaretlendiren tavırlar ortada sadece kaos çıkartmaktan başka bir işe yaramaz. Bu kaostan da zarar gören biz olmayız" diye konuştu. Çelik, "ABD'den beklediğimiz, tarafsızlık pozisyonuna geri dönmesidir. Burada herhangi bir şekilde ABD'nin bu tarafsızlık pozisyonunda bunu zedeleyen adımlar atmasının bölge barışına faydası olmayacaktır" ifadelerini kullandı. "Fransa'nın dış politikası ahlaki ve siyasi cari açıktan çökmüştür" Libya'daki gelişmelere de değinen Çelik, şunları söyledi: "Libya Mutabakat Hükümeti ve Başbakan ile yakın temas içerisindedir Türkiye. BM Konseyi kararları doğrultusunda Libyalılar tarafından yürütülecek ve tüm Libyalıları kapsayacak Libyalıların sahiplendiği bir siyasi süreçten yana olduğumuzu söylüyoruz. Burada olumsuz tavrı gerçekleştiren, Libya halkı içerisinde bölücü bir tutum içerisinde olan AB ülkesi Fransa'dır. Fransa tam bir sömürgeci mantığıyla Hafter güçlerine destek vermiştir ve Fransa'nın Hafter güçlerine destek verdiği dönemde Hafter Tarhuna'da toplu mezarlara masumları dolduruyordu. Bunlar ortaya çıktıktan sonra Fransa utanmak ve özür dilemek yerine kendi dış politikası konusundaki ahlaki cari açığı Türkiye'ye saldırarak kapatmaya çalışıyor. Fransa'nın dış politikası ahlaki ve siyasi cari açıktan çökmüştür, hukuki cari açıktan çökmüştür. Burada meşru yönetimden yana BM kararları doğrultusunda bir siyasi süreci herkesin desteklemesi gerekiyor. Sadece maksimalist Yunan tezlerine destek vererek alacağınız bir sonuçta yoktur." "Müttefiklerimizden Türkiye ile ilgili olarak pozitif bir ajandaya geçmelerini bekliyoruz" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile üçlü formatta gerçekleştirdiği video konferans görüşmesi sonrası Türkiye ve Yunanistan'ın istikşafi görüşmelere başlamaya hazır olduğunun ifade edilmesine ilişkin Çelik, "Görüşmelere başlanabileceği ilan edilmiş oluyor.
Avrupa Birliği - Bugün
22 Eylül 2020 Haberleri
22 Eylül 2020 Manşet Haberleri.
Avrupa Birliği - Bugün
Fransa'dan Erdoğan-Macron görüşmesine ilişkin açıklama Açıklaması
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde diyaloğa sürekli hazır olduğunu ve Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasında sağlam bir ilişkiye önem verdiğini belirtti.
Avrupa Birliği - Dün
Son dakika gündem: Fransa Cumhurbaşkanı Macron: "Türkiye'ye saygı duyuyoruz ve onunla diyaloğa hazırız"
Doğu Akdeniz'de yeniden çatışma alanını engellemek ve uluslararası hukuka saygı gösterilmesi için etkili diyaloğun oluşturulması gerektiğini dile getiren Emmanuel Macron, Korsika'da düzenlenen Avrupa Birliği (AB) üyesi Güney Avrupa Ülkeleri Zirvesi'nde bu çağrının yapıldığını hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı: "Türkiye'ye saygı duyuyoruz ve onunla diyaloğa hazırız.
Avrupa Birliği - Dün
Son dakika haber: KKTC, Türkiye ile AB'nin Doğu Akdeniz görüşmelerinden memnun
Bir son dakika haberine göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Başbakan Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile video konferans yoluyla yaptığı görüşmenin ardından Türkiye ile...
Avrupa Birliği - Dün
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü
Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Avrupa Birliği - Dün
Erdoğan-Macron görüşmesinde, Türkiye-Fransa ve Türkiye-AB ilişkileri ile Doğu Akdeniz başta olmak...
Erdoğan-Macron görüşmesinde, Türkiye-Fransa ve Türkiye-AB ilişkileri ile Doğu Akdeniz başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.