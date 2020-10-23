KAZA HABERLERİ

Kaza - 23.10.2020
Kayserispor Teknik Direktörü Bayram Bektaş ligdeki durumlarını değerlendirdi Açıklaması
Maçı kazanma adına hazırlık yaptıkların ve karşılaşmaya iyi başladıklarını ifade eden Bektaş, "Futbolda bazen basit hatalar ve bireysel hatalar nedeniyle geriye düşebiliyorsunuz.
Kaza - 23.10.2020
Teknikerler "oda" olma taleplerini Kurtulmuş'a iletti
Teknikerler Derneği Genel Başkanı Murat Çatalcam, 61 yıldır faaliyet gösteren Teknikerler Derneği'nin (TEKDER) "oda" statüsü kazanması talebini AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'a iletti.
Kaza - 23.10.2020
Kamyona çarpan motosikletin sürücüsü öldü
İZMİR'in Menemen ilçesinde, kamyona çarpan motosikletin sürücüsü Selahattin Gönen yaşamını yitirdi. Kaza, saat 12.
Kaza - 23.10.2020
İslam İşbirliği Teşkilatı, Fransa'da Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerin binalara asılmasını kınadı
Bazı Fransız yetkililerin siyasi kazanç elde etme uğruna Fransız-İslam ilişkilerine zarar veren ve nefret duygularını körükleyen resmi siyasi söylemlerinin hayretle karşılandığı aktarılan açıklamada, özgürlük adı altında hiçbir dinin sembolüne hakaret edilmesinin kabul edilemez olduğu vurgulandı.
Kaza - 23.10.2020
Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Kartonsan 1.238,20 1.
Kaza - 23.10.2020
Son dakika haberleri: Bu hafta yatırım araçları performansı
Son dakika haberler: Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,18 değer kaybetti, altının gram satış fiyatı yüzde 0,99, dolar/TL yüzde 0,76, avro/TL yüzde 1,61 değer kazandı.
Kaza - 23.10.2020
Son Dakika | Edremit'te park halindeki minibüsün freni boşaldı, cadde savaş alanına döndü
Kaza - 23.10.2020
Son Dakika! NATO: Türkiye ve Yunanistan gelecek hafta Akdeniz'de yapılacak tatbikatları iptal etti
Kaza - 23.10.2020
Piyasalarda gün sonu
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 7,70 puan azalarak 1.190,63 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 2,05 puan ve yüzde 0,17 değer kazanarak 1.
Kaza - 23.10.2020
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Tomas: "İyi savunma yaparsak Sivas'tan puanla dönebiliriz"
Kaza - 23.10.2020
NATO: Türkiye ve Yunanistan gelecek hafta yapılacak tatbikatları iptal etti
Stoltenberg, Türkiye'nin yapıcı ve esnek tavır sergilediğini belirterek "Bunlar istenmeyen olayları ve kazaları önlemek adına doğru yönde atılmış adımlar.
Kaza - 23.10.2020
Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,64 değer kaybederek günü 1.190,63 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 7,70 puan azalırken, toplam işlem hacmi 20,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,98 ve holding endeksi yüzde 1,31 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,10 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 2,81 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.
Kaza - 23.10.2020
İstihdam teşvikine ilişkin kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, istihdam teşvikine ilişkin kanun teklifinde yer alan düzenlemeyle kara paranın aklanacağı iddialarının doğru olmadığını vurgulayarak "Düzenlemeyle yurt dışında bulunan para, döviz ve altınların Türkiye'ye getirilerek milli ekonomiye kazandırılması amaçlanmaktadır.
Kaza - 23.10.2020
BIST100 yüzde 0.64 düştü, dolar 7.96 lirada
InvestAZ Yatırım'ın, "Satışlar hızlandı, Borsa direndi" başlıklı analizinde, haftanın kapanışına doğru satışların önce hız kazandığı, BIST100'ün de 1,180'i savunduğu vurgulandı ve şöyle denildi: "Endekslerin hemen hemen hepsinde sert satışlar yaşanırken dolar/lira kuru 7.
Kaza - 23.10.2020
İnegöl'de kazaya karışan sürücü aracını bırakıp gitti
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kullandığı otomobille beton elektrik direğine çarpıp deviren sürücü, aracı bırakıp gitti.
Kaza - 23.10.2020
Son dakika haberleri! İtalya'da artan Kovid-19 vakaları "sıkı karantina" tartışmalarına hız kazandırdı
Son dakika haberine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yeni vaka sayısının son haftalarda hızla arttığı İtalya'da Başbakan Giuseppe Conte, genel bir karantinadan kaçınmaları gerektiğini söylerken, bilim insanları daha sıkı önlemler alınması için çağrıda bulundu.
Kaza - 23.10.2020
TMO Genel Müdürü Güldal: "2019-2020 sezonunda, 2.3 milyar dolarlık tarımsal ihracat rekoruna ulaşıldı"
Kaza - 23.10.2020
TMO Genel Müdürü Güldal, fındıkta referans fiyatlarının makul karşılandığını açıkladı
Kaza - 23.10.2020
Senegal'deki Gineliler, ülkelerindeki cumhurbaşkanı seçimlerini protesto etti
Conde'nin tartışmalı 3'üncü dönem adaylığı Ülkenin 1958'de bağımsızlığını kazanmasından bu yana ilk demokratik güç değişimiyle Aralık 2010'da 5 yıllığına seçilerek göreve gelen Conde, 2015'te yeniden cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturmuştu.
Kaza - 23.10.2020
Son dakika haberi... Altın hafif yükseldi, petrol yatay
Gelen son dakika haberine göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Cdvid-19 salgını nedeniyle rekor üretim kesintisine gitmeye hazır olacağı açıklamasıyla kazanımlarını koruyan petrol fiyatları, haftayı yatay kapatmaya hazırlanıyor.
Kaza - 23.10.2020
HDP'li Koçyiğit: "Muş halkı temiz suya erişemiyor"
HDP Muş Milletvekili Coşkun da Muş'un tarım dahil birçok alanda geride kaldığını öne sürdü. İktidarın, mevcut koşullarda kazanamadığı belediyelere el koyarak, hukuku ve halkın iradesini yok saydığını iddia eden Coşkun, Muş'un, sağlık ve temel ihtiyaçlara ilişkin birçok sorunu olduğunu söyledi.
Kaza - 23.10.2020
Okullarda yüz yüze eğitimde üçüncü aşama 2 Kasım Pazartesi başlıyor
Öğrenciler devam ettiği sınıfın müfredatından sorumlu olacak ve tüm konu ile kazanımlardan yapılacak ölçme ve değerlendirmelere katılacak.
Kaza - 23.10.2020
Nasreddin Hoca Online Fıkra Canlandırma Yarışması'nın jüri değerlendirmeleri yapıldı
Jüri üyeliklerini S.Ü. Nasreddin Hoca Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Kadir Öztaş, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü adına Şube Müdürü Habib Emrullah Öztürk, Nasreddin Hoca ve Turizm Derneği adına Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Dolmacı, Nasreddin Hoca Vakfı adına Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Karasu, Nida-Der Dernek Başkanı İsmail Hakkı Koç'un yaptığı yarışmada, kazananlara ödülleri 29 Ekim 2020 Perşembe günü takdim edilecek.
Kaza - 23.10.2020
Son dakika! BM Libya'da kalıcı ateşkes için 5+5 Ortak Askeri Komite'yi yeniden toplayacak
Son 9 yıl, hatta öncesinde bile Libya tarihinin zorluklarla geçtiğini anlatan Williams, "Kötümserlerin kazanmasına izin vermeyelim.
Kaza - 23.10.2020
Malatya'da 12 ovada "koruma alanı" sevinci
Ovaların korumaya alınmasının milli tarım ve ekonominin geleceği için önemli olduğunu kaydeden İşleyen, "Tarımsal üretim her geçen yıl daha çok önem kazanıyor.
Kaza - 23.10.2020
Hülya Koçyiğit, "Ben Türkiye'yi dünyanın vicdanı olarak görüyorum"
"Sinemada benim ana konum hep kadın oldu" Oynadığı birçok filmin seyircilerle bütünleştiğini ve Türk kültürünü yansıttığını aktaran Hülya Koçyiğit, şöyle devam etti: "Bu filmler yarının nesilleri için de birer örnek. Seyrettiğimiz bir filmle, birçoğumuzun hayatı değişmiştir diye düşünüyorum. ya da onlara bir yol göstermiş, ışık olmuştur. Çünkü kendi yolumuzu bulana kadar, başkalarının geçtiği yolları da bilirsek, onların tecrübesini kazanmış olarak adımlarımı atarız.
Kaza - 23.10.2020
Bolivya'da genel seçimin resmi sonuçları açıklandı
TSE'nin internet sitesinde paylaşılan sonuçlara göre, eski Devlet Başkanı Evo Morales'in daha önce liderliğini yaptığı Sosyalizm Hareketi Partisi'nin (MAS) adayı Luis Arce yüzde 55,10 oy alarak seçimi ilk turda kazandı.
Kaza - 23.10.2020
El Clasico yarın 244. kez oynanacak
Teknik direktör Zinedine Zidane'ın takımı Real Madrid, Nou Camp Stadı'nda son 4 maçtır (3 beraberlik, 1 mağlubiyet) kazanamıyor.