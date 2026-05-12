Başakşehir'de 2 katlı iş yerinde yangın -4 / Ek bilgi ve görüntü

BAŞAKŞEHİR'de parfüm üretimi yapan 2 katlı iş yerinde yükselen alevler kısa sürede büyüyerek binayı sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Yangın, saat 22.30 sıralarında İkitelli OSB Mahallesi'nde bulunan Heskop Sanayi Sitesi'nde 2 katlı iş yerinde çıktı. Sanayi sitesinin içinde bulunan parfüm üretimi yaptığı öğrenilen iş yerinde meydana gelen patlama sonrasında yangın çıktı. Çıkan yangın bodrum kata ve orada bulunan otoparka sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri geldi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

'PATLAMA SESİ GELDİ SONRA YER SALLANDI'

Görgü tanığı Fatih Kiper, "Biz arkadaşımızın dükkanında çalışıyorduk, patlama sesi geldi sonra yer sallandı. Dışarı çıktığımızda, ilk başta deprem olduğunu sandık. Arka sokağa baktığımızda, 'Yangın var' diyerek birileri kaçıyordu. Duyduğumuza göre kolonya dükkanı yanmış, yan dükkana sıçramış, dağılmış komple. Biz de kendimizi zor kurtardık. Yaralı bildiğimiz kadarıyla yok. Biz kapıya çıktığımızda 15 kişiydik. 3 yan dükkandaki insanları çıkardık. 2-3 patlama sesi duyduk biz" ifadelerini kullandı.

