Acun Ilıcalı 1.5 saatte 300 milyon euro kazanabilir

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, Millwall’ı 2-0 mağlup ederek Championship play-off finaline yükseldi. İngiliz ekibi finali kazanması halinde Premier Lig’e çıkacak ve yaklaşık 300 milyon euro gelir elde edecek.

HULL CITY FİNAL BİLETİNİ ALDI

İlk maçta alınan dengeli sonucun ardından rövanş karşılaşmasına büyük önem veren Hull City, deplasmanda etkili bir performans ortaya koydu. Millwall karşısında sahadan 2-0 galip ayrılan Acun Ilıcalı’nın ekibi, adını play-off finaline yazdırmayı başardı. Karşılaşma sonrası Hull City cephesinde büyük sevinç yaşandı.

PREMIER LİG’E YALNIZCA BİR ADIM KALDI

Hull City, 23 Mayıs’ta oynanacak play-off final maçını kazanması halinde Premier Lig’e yükselecek. İngiliz ekibi, yıllar sonra yeniden İngiltere’nin en üst liginde mücadele etme fırsatı yakalayacak. Acun Ilıcalı’nın sahipliğindeki kulübün elde ettiği başarı dikkat çekti.

300 MİLYON EURO GELİR ELDE EDECEK

Hull City’nin Premier Lig’e yükselmesi halinde kulübü dev bir ekonomik kazanç bekliyor. Yayın gelirleri, sponsorluk anlaşmaları, reklam gelirleri ve ayak bastı parasıyla birlikte İngiliz ekibinin yaklaşık 300 milyon euro gelir elde edeceği ifade edildi. Bu nedenle final karşılaşması yalnızca sportif değil, ekonomik açıdan da büyük önem taşıyor.

Alper Kızıltepe
