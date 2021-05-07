FİLİSTİN HABERLERİ

Filistin - Bugün

Çok taraflılığın bir seçenek değil gereklilik olduğunu ve mevcut BM sisteminin bir alternatifinin bulunmadığını ifade eden Bozkır, BM'nin pek çok başarı örneğinin bulunduğuna ancak Filistin'den Suriye'ye, Yemen'den Libya ve Myanmar'a kabul edilemeyecek düzeylerde insan ıstırabının da hala devam ettiğine dikkati çekti.