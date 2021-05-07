FİLİSTİN HABERLERİ

Son dakika haber | Filistin Dışişleri Bakanı Al-Maliki: "Türkiye, Filistin halkına destek konusunda herkesten önce gelmektedir"
Ürdünlüler, İsrail'in Kudüs'teki Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerini göçe zorlamasını protesto etti
Anneler günü hangi gün? Bugün mü yarın mı? Anneler günü Türkiye'de ne zaman kutlanıyor?
Anneler günü ne zaman? 8 Mayıs mı 9 Mayıs mı? Anneler günü Mayıs ayının kaçında kutlanıyor? Anneler günü ayın kaçı?
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bekin: "İbrahim Anlaşması Enstitüsü ile Müslümanların 3. haremi Kudüs'ün işgali daha da derinleşecek"
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan, İsrail askerlerinin Filistinlilere saldırılarına tepki
Filistinli Bedevilerin köyü El-Meyte, İsrail'in tehcir ve yıkım tehdidine karşı direniyor
- İsrail güçlerinden, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinlilere sert müdahale: 22 yaralı
Son dakika haberleri... İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli bir çocuğu şehit etti