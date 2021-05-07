FİLİSTİN HABERLERİ
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Filistin Haberleri

Filistin haber, Filistin son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Filistin - Bugün
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Filistin'de seçimlerin uluslararası standartlarda gerçekleşmesi için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Filistin'de seçimlerin uluslararası standartlarda gerçekleşmesi için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.
Filistin - Bugün
Son dakika haberleri... Filistin Dışişleri Bakanı Maliki, Filistin'de seçimlerin yapılabilmesi için uluslararası toplumun İsrail'e baskı uygulamasını istedi.
Son dakika haberler: Filistin Dışişleri Bakanı Maliki, Filistin'de seçimlerin yapılabilmesi için uluslararası toplumun İsrail'e baskı uygulamasını istedi.
Filistin - Bugün
Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki: "Türkiye, Filistin halkına destek konusunda herkesten önce gelmektedir"
Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki: "Türkiye, Filistin halkına destek konusunda herkesten önce gelmektedir"
Filistin: Son dakika haber | Filistin Dışişleri Bakanı Al-Maliki: 'Türkiye, Filistin halkına destek konusunda herkesten önce gelmektedir'Filistin - Bugün

Son dakika haber | Filistin Dışişleri Bakanı Al-Maliki: "Türkiye, Filistin halkına destek konusunda herkesten önce gelmektedir"

Filistin: Pakistan'da 'Uluslararası Kudüs Günü' nedeniyle İsrail protestosuFilistin - Bugün

Pakistan'da "Uluslararası Kudüs Günü" nedeniyle İsrail protestosu

Filistin: Ürdünlüler, İsrail'in Kudüs'teki Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerini göçe zorlamasını protesto ettiFilistin - Bugün

Ürdünlüler, İsrail'in Kudüs'teki Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerini göçe zorlamasını protesto etti

Filistin - Bugün
BM 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır'dan BM Güvenlik Konseyi reformu çağrısı Açıklaması
Çok taraflılığın bir seçenek değil gereklilik olduğunu ve mevcut BM sisteminin bir alternatifinin bulunmadığını ifade eden Bozkır, BM'nin pek çok başarı örneğinin bulunduğuna ancak Filistin'den Suriye'ye, Yemen'den Libya ve Myanmar'a kabul edilemeyecek düzeylerde insan ıstırabının da hala devam ettiğine dikkati çekti.
Filistin: Anneler günü hangi gün? Bugün mü yarın mı? Anneler günü Türkiye'de ne zaman kutlanıyor?Filistin - Bugün

Anneler günü hangi gün? Bugün mü yarın mı? Anneler günü Türkiye'de ne zaman kutlanıyor?

Filistin: Anneler günü ne zaman? 8 Mayıs mı 9 Mayıs mı? Anneler günü Mayıs ayının kaçında kutlanıyor? Anneler günü ayın kaçı?Filistin - Bugün

Anneler günü ne zaman? 8 Mayıs mı 9 Mayıs mı? Anneler günü Mayıs ayının kaçında kutlanıyor? Anneler günü ayın kaçı?

Filistin - Bugün
Son dakika haberi: BM: İsrail'in Kudüs'teki 8 Filistinli aileyi zorla tahliye etmesi savaş suçu teşkil edebilir
Son dakika gündem haberi... Birleşmiş Milletler (BM) işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki 8 ailenin İsrail makamlarınca evlerinden zorla çıkarılarak İsrail'in işgal ettiği bölgeye nakledilmesinin uluslararası insancıl hukuk uyarınca yasaklandığı ve savaş suçu teşkil edebileceği uyarısında bulundu.
Son dakika haber | Filistin Dışişleri Bakanı Maliki, Filistin'de seçimlerin yapılabilmesi için uluslararası toplumun İsrail'e baskı uygulamasını istedi
Filistin: BEYTÜLLAHİM - Ramazanın son cumasında Mescid-i Aksa'ya geçişlerFilistin - Bugün

BEYTÜLLAHİM - Ramazanın son cumasında Mescid-i Aksa'ya geçişler

Filistin - Bugün
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "İsrail'in işgallerine karşı Filistinli kardeşlerimizin yanındayız"
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İsrail'in sürdürdüğü işgal politikalarına karşı Filistinlilerin yanında olduklarını belirterek, "Kudüs'ü ve bağımsız Filistin topraklarını bu işgalci zihniyetten korumak sadece Filistinli kardeşlerimizin değil, tüm Müslümanların ve...
Filistin: Mescid-i Aksa'da Ramazan ayının son cuma namazı 70 bin kişiyle kılındıFilistin - Bugün

Mescid-i Aksa'da Ramazan ayının son cuma namazı 70 bin kişiyle kılındı

Filistin - Bugün
Son dakika haberi! Ürdün İsrail'in Kudüs'teki ihlallerini "ateşle oynamak" olarak nitelendirdi
Son dakika gelişmesine göre Ürdün, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde bazı ailelerin evlerinden zorla çıkarılmak istenmesi başta olmak üzere Filistinlilerin haklarını ihlal etmeye devam etmesini "ateşle tehlikeli bir oyun" olarak değerlendirdi.
Filistin - Bugün
İran lideri Hamaney: "İsrail bir ülke değil terör üssüdür"
İran lideri Ali Hamaney, İsrail'in Filistinlilere yönelik ihlallerini eleştirerek, "İsrail bir ülke değil, terör üssüdür.
Filistin - Bugün
Kudüs'te tehcir tehdidiyle karşı karşıya olan Şeyh Cerrah sakinleri 73 yıldır İsrail işgaliyle mücadele ediyor
İsrail'in Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan ettiği 1948'de evsiz kalan ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nde iskan ettirilen 28 mülteci aile, 73 yıldır İsrail işgaliyle mücadeleyi sürdürüyor.
Filistin: Filistinliler cuma namazının ardından Mescid-i Aksa'da gösteri düzenledi (2)Filistin - Bugün

Filistinliler cuma namazının ardından Mescid-i Aksa'da gösteri düzenledi (2)

Filistin - Bugün
İran Dini Lideri Hamaney: "İsrail bir devlet değil terörist üssüdür"
İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, Dünya Kudüs Günü nedeniyle devlet televizyonda konuştu. Filistin'in İslam Ümmeti için hala canlılığını koruyan en önemli mesele olduğunu belirten Hamaney, "Zalim kapitalist politikalar bir milleti kendi evinden, yurdundan kopararak yerine işgalci terör rejiminin geçmesini sağladı" dedi.
Filistin - Bugün
Filistin'de ulusal birlik hayalleri başka bahara mı kaldı?
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında 22 Mayıs'ta yapılacağı ilan edilen Filistin genel seçimlerinin ertelendiğini açıklaması bölgede büyük yankı uyandırdı.
Filistin: Bayrak açıp Uludağ'dan özgürlük için atladılarFilistin - Bugün

Bayrak açıp Uludağ'dan özgürlük için atladılar

Filistin - Bugün
İsrail güçleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi öldürdü
İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da silahlı saldırı girişiminde bulundukları gerekçesiyle 2 Filistinliyi öldürdü, birini ağır yaraladı.
Filistin - Bugün
Türkiye'nin kardeşlik eli ramazan yardımlarıyla dünyaya ulaşıyor
Şanal, hayırseverlerin adak, akika ve şükür kurbanlarını bu ramazanda da keserek dul, yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi ailelere dağıttıklarını belirterek, "Yüzyılın iyilik hareketi yardımlarını bu yıl da uzak diyarlara ulaştırdık ve ulaştırmaya devam ediyoruz. Afganistan, Bangladeş, Burundi, Filistin, Karadağ, Lübnan, Makedonya, Somali, Sudan, Yemen'in de aralarında bulunduğu 20 ülkede yapılan gıda ve yetimlere yönelik bayram harçlığı dağıtımı, kardeşlik bağlarımızı pekiştiriyor.
Filistin: Beytülmakdis Derneği Başkanı Konaç'tan Mescid-i Aksa açıklamasıFilistin - Bugün

Beytülmakdis Derneği Başkanı Konaç'tan Mescid-i Aksa açıklaması

Filistin: Dünya'da kaç ülke var 2021? Dünya'da kaç ülke var sayısı ne kadar?Filistin - Bugün

Dünya'da kaç ülke var 2021? Dünya'da kaç ülke var sayısı ne kadar?

Filistin - Bugün
GÜNDEM / 7 Mayıs 2021
(Ankara/10.00) DÜNYA DİPLOMASİ 1- Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki Türkiye'yi ziyaret edecek.
Filistin - Dün
GÜNDEM ÖZETİ / 7 Mayıs 2021
(Ankara/10.00) DÜNYA DİPLOMASİ 1- Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki Türkiye'yi ziyaret edecek.
Filistin - Dün
İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio, Filistinli mevkidaşı Maliki ile görüştü
İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Filistin Dışişleri Bakanı Riad el-Maliki ile Roma'da bir araya geldi.
Filistin - Dün
Filistinli Alimler Birliğinden Arap ve İslam dünyasındaki alimlere "Mescid-i Aksa'ya destek olun" çağrısı
Filistinli Alimler Birliği, Arap ve İslam dünyasındaki alimlere Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya destek olmaları çağrısında bulundu.
Filistin - Dün
Avrupa ülkelerinden İsrail'e Filistin topraklarındaki yerleşimleri genişletme politikasına son vermesi çağrısı
Fransa, Almanya, İspanya, İtalya ve İngiltere, İsrail'e işgal altındaki Filistin topraklarında yeni yerleşimler inşa etme kararından vazgeçmesi çağrısında bulundu.
Filistin: İsrail'in Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki ihlalleri Gazze'de protesto edildiFilistin - Dün

İsrail'in Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki ihlalleri Gazze'de protesto edildi

Filistin - Dün
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Filistinli mevkidaşı Marwan Awartani ile görüştü
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Filistin Eğitim Bakanı Marwan Awartani ve heyetiyle çevrim içi toplantıda bir araya geldi.
Filistin: Son dakika haber: Batı Şeria, çocuk şehidini son yolculuğuna uğurladıFilistin - Dün

Son dakika haber: Batı Şeria, çocuk şehidini son yolculuğuna uğurladı

Filistin: Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bekin: 'İbrahim Anlaşması Enstitüsü ile Müslümanların 3. haremi Kudüs'ün işgali daha da derinleşecek'Filistin - Dün

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bekin: "İbrahim Anlaşması Enstitüsü ile Müslümanların 3. haremi Kudüs'ün işgali daha da derinleşecek"

Filistin - Dün
İran'ın Erzurum Başkonsolosu Soltanzadeh'in "Dünya Kudüs Günü" mesajı Açıklaması
İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosu Sajad Soltanzadeh, Filistin ve Kudüs sorununun ancak Filistin kanuni topraklarının tüm sahipleri ve sakinlerinin var olduğu ulusal bir referandumla çözülebileceğini belirtti.
Filistin - Dün
Filistin Dışişleri Bakanı Malki, Türkiye'ye geliyor
FİLİSTİN Dışişleri Bakanı Riad Malki, yarın Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirecek.
Filistin - Dün
Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki Türkiye'yi ziyaret edecek
Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki'nin Türkiye'yi ziyaret edeceği bildirildi.
Filistin - Dün
Son dakika haber! Filistin Dışişleri Bakanı Malki, Türkiye'yi ziyaret edecek
Edinilen son dakika gelişmesine göre Dışişleri Bakanlığı, Filistin Dışişleri Bakanı Riad Malki'nin, Türkiye'ye bir ziyarette bulunacağını açıkladı.
Filistin: AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan, İsrail askerlerinin Filistinlilere saldırılarına tepkiFilistin - Dün

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan, İsrail askerlerinin Filistinlilere saldırılarına tepki

Filistin: Filistinli Bedevilerin köyü El-Meyte, İsrail'in tehcir ve yıkım tehdidine karşı direniyorFilistin - Dün

Filistinli Bedevilerin köyü El-Meyte, İsrail'in tehcir ve yıkım tehdidine karşı direniyor

Filistin: Son dakika gündem: - Nablus'ta İsrail güçleri 16 yaşındaki Filistinliyi öldürdüFilistin - Dün

Son dakika gündem: - Nablus'ta İsrail güçleri 16 yaşındaki Filistinliyi öldürdü

Filistin: - İsrail güçlerinden, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinlilere sert müdahale: 22 yaralıFilistin - Dün

- İsrail güçlerinden, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinlilere sert müdahale: 22 yaralı

Filistin: AK Parti Sözcüsü Çelik, Filistinlilerin evlerini gasbeden İsrail'i kınadı AçıklamasıFilistin - Dün

AK Parti Sözcüsü Çelik, Filistinlilerin evlerini gasbeden İsrail'i kınadı Açıklaması

Filistin: Deniz Gezmiş kimdir? Deniz Gezmiş ne zaman öldü?Filistin - Dün

Deniz Gezmiş kimdir? Deniz Gezmiş ne zaman öldü?

Filistin: İlhanlılar Türk mü?Filistin - Dün

İlhanlılar Türk mü?

Filistin - Dün
ABD, İsrailli yerleşimcilerin Filistinlilerin tarlalarını ateşe vermesiyle ilgili kaygı duyuyor
İsrailli yasa dışı yerleşimcilerin Batı Şeria'da Filistin tarlalarını yakmasına ilişkin açıklama yapan ABD Dışişleri Sözcüsü Jalina Porter, bu durumdan derin endişe duyduklarını ve İsrail'in tek taraflı adımlardan kaçınmasının önemli olduğunu söyledi.
Filistin - Dün
İslami Cihad: Kudüs'teki İsrail saldırısı sistematik bir Yahudileştirme savaşı
Filistin halkının kararlı bir şekilde kuvvetle bu savaşa karşı koyduğuna dikkat çekilen açıklamada, Kudüs ve Şeyh Cerrah'taki halkın, her türlü baskı ve uygulanan terör karşısında katiyen teslim olmayacağı vurgulandı.
Filistin: İsrail polisinin Doğu Kudüs'teki gösteriye müdahalesinde 4 Filistinli yaralandıFilistin - Dün

İsrail polisinin Doğu Kudüs'teki gösteriye müdahalesinde 4 Filistinli yaralandı

Filistin - 05.05.2021
AB'den İsrail'e yeni yerleşimleri durdurma çağrısı
Avrupa Birliği (AB), İsrail'e işgal altındaki Filistin topraklarında yeni yerleşimler inşa etme kararından vazgeçme çağrısında bulundu.
Filistin: Son dakika haberleri... İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli bir çocuğu şehit ettiFilistin - 05.05.2021

Son dakika haberleri... İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli bir çocuğu şehit etti

Filistin - 05.05.2021
Hamas lideri Heniyye: "Filistin halkı, Siyonistlerin Kudüs'te kargaşa yaratmasına izin vermeyecek"
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Filistin halkının, Siyonistlerin Kudüs'te kargaşa yaratmasına ve Mescid-i Aksa'ya zorla girmesine izin vermeyeceğini belirtti.
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Şu an buradasınız: Filistin Haberleri | Filistin Haber - Haberler - Filistin haberleri, son dakika filistin haber ve gelişmeleri burada. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Filistin'de seçimlerin uluslararası standartlarda gerçekleşmesi için her türlü desteği vermeye hazır ol
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