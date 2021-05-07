JANDARMA HABERLERİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Haberler ›› Jandarma Haberleri
Facebook'ta Paylaş
Twitter'da Paylaş
Instagram'da Takip Et
Rss Haberler RSS
Sitene Ekle

Jandarma Haberleri

Jandarma haber, Jandarma son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Jandarma - Bugün
Bingöl'de foseptikte parçalanmış erkek cesedi bulunmasına ilişkin kadın şüpheli yakalandı
Jandarma ekipleri, öldürüldüğü değerlendirilen kişinin eşi B.
Jandarma - Bugün
Son dakika haber | Beypazarı'da jandarma ekipleri denetim yaptı
Son dakika haberleri... Beypazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri denetim ve devriye görevini faaliyetlerini artırdı.
Jandarma - Bugün
Son dakika haberi | Hatay'da uyuşturucu operasyonuna 24 tutuklama
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından örgütlü olarak işlenen Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti suçunun önlenmesine yönelik 11 Şubat 2021 tarihinde başlatılan çalışmalar neticesinde; bazı şahısların Hassa ilçesi ve mahallelerinde uyuşturucu madde imal ve ticareti suçunu işledikleri yönünde bilgiler elde edildi.
Jandarma: Kapanma da aç kalan sokak hayvanlarını jandarma beslediJandarma - Bugün

Kapanma da aç kalan sokak hayvanlarını jandarma besledi

Jandarma - Bugün
Amasya'da 3 gündür haber alınamayan alzaymır hastası bulundu
İlçeye bağlı Gürsü köyünde ikamet eden evli ve 3 çocuk babası Özdilek'in 3 gün önce ayrıldıktan sonra bir daha evine dönmemesi üzerine Jandarma, AFAD ve köy halkı tarafından arama çalışması başlatılmıştı.
Jandarma - Bugün
Çarşamba ilçesinde üreticiler tam kapanma döneminde bahçeleriyle ilgileniyor
Aydemir, şunları kaydetti: "Çarşamba Ovası'nda mısırdan fasulyeye, fındıktan kiviye, domatesten salatalığa pek çok ürün yetiştiriliyor. Şu anda ekim ve bakım zamanı, bununla alakalı olarak da üreticilerimiz bahçelerinde ekim ve bakım işlerini gerçekleştiriyor. Bu kapanma üreticimize yaradı. Kapanma süresinde üreticimizin her zaman yanlarında olduklarını gösteren Sayın Valimize, Sayın Belediye Başkanımıza, emniyet ve jandarma idarecilerimize ve personellerine teşekkür ediyorum.
Jandarma: Van'da inci kefalinin tatlı sulara göçü başladıJandarma - Bugün

Van'da inci kefalinin tatlı sulara göçü başladı

Jandarma - Bugün
Kahramanmaraş'ta 2 DEAŞ'lı terörist adliyede (2)
TUTUKLANDILARKahramanmaraş'ta jandarma ekiplerince yakalanan terör örgütü DEAŞ üyesi Suriye uyruklu Y.B. ve Ş.V., sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
Jandarma: 4 BİN LİRAYLA 'BABAMA GİDİYORUM' DEYİP ÇIKTI, BİR DAHA HABER ALINAMADIJandarma - Bugün

4 BİN LİRAYLA 'BABAMA GİDİYORUM' DEYİP ÇIKTI, BİR DAHA HABER ALINAMADI

Jandarma - Bugün
Bozkır'da "Emniyet Kemerimi Unutmam" etkinliği
Konya'nın Bozkır ilçesinde 2021 yılı Karayolu Trafik Haftası dolayısıyla Bozkır Emniyet Amirliği Trafik Denetleme ve Bozkır Jandarma Trafik timi ekipleri tarafından "Emniyet Kemerimi Unutmam" etkinliği gerçekleştirildi.
4 BİN LİRAYLA 'BABAMA GİDİYORUM' DEYİP ÇIKTI, BİR DAHA HABER ALINAMADI
Jandarma: Korona virüs gölgesinde Trafik Haftası etkinliğiJandarma - Bugün

Korona virüs gölgesinde Trafik Haftası etkinliği

Jandarma - Bugün
Kısıtlama döneminde sokak hayvanlarını görevliler besliyor
Taşköprü Belediyesi ve jandarma ekipleri de sokak hayvanlarını besliyor.
Jandarma: Afrikalı işçiler çay tarımı için Karadeniz'de; uzmandan 'sağlık riski' uyarısıJandarma - Bugün

Afrikalı işçiler çay tarımı için Karadeniz'de; uzmandan 'sağlık riski' uyarısı

Jandarma: Vali Gürel 'tam kapanma' sürecini değerlendirdiJandarma - Bugün

Vali Gürel "tam kapanma" sürecini değerlendirdi

Jandarma: Son dakika haberleri! Sandıklı'da jandarma ve polisten drone destekli denetimJandarma - Bugün

Son dakika haberleri! Sandıklı'da jandarma ve polisten drone destekli denetim

Jandarma: Pandemi gölgesinde acemi erler yemin ettiJandarma - Bugün

Pandemi gölgesinde acemi erler yemin etti

Jandarma - Bugün
Samsun'da Karayolu Trafik Haftası dolayısıyla etkinlikler düzenlendi
Samsun'un Vezirköprü ve Havza ilçelerinde jandarma ekiplerince Karayolu Trafik Haftası kapsamında etkinlikler gerçekleştirildi.
Jandarma: Son dakika haberleri | KIRKLARELİ - Sosyal medyadan terör propagandasına gözaltıJandarma - Bugün

Son dakika haberleri | KIRKLARELİ - Sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı

Jandarma - Bugün
Son dakika! SARIYER'DE KÖPEĞİ ÖLDÜRDÜĞÜ ÖNE SÜRÜLEN KİŞİ SERBEST BIRAKILDI
Sarıyer İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma ekiplerince gözaltına alınan 77 yaşındaki Mehmet S.
Jandarma - Bugün
Son dakika haberi! Malatya'da jandarma Kovid-19 denetimlerini sürdürdü
Son dakika haberler... Malatya'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan tam kapanmada olası ihlalleri önlemek için denetimlerini sürdürdü.
Jandarma: Batman'da tonlarca kaçak temizlik ürünü ele geçirildiJandarma - Bugün

Batman'da tonlarca kaçak temizlik ürünü ele geçirildi

Jandarma - Bugün
Afyonkarahisar'da devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Jandarma: Gazete kağıdından desteleri, Avustralya doları diye sattılarJandarma - Bugün

Gazete kağıdından desteleri, Avustralya doları diye sattılar

Jandarma - Bugün
Espiye'de Kovid-19 denetimleri sürüyor
Denetimlere Belediye Başkanı Mustafa Karadere, Jandarma Komutanı Üsteğmen Barış Doğan ve Emniyet Müdürvekili Birkan Erden de katıldı.
Jandarma: KAHRAMANMARAŞ - DEAŞ operasyonunda 2 şüpheli yakalandıJandarma - Bugün

KAHRAMANMARAŞ - DEAŞ operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Jandarma: Son dakika haberleri | Sosyal medyada DEAŞ propagandasına gözaltıJandarma - Bugün

Son dakika haberleri | Sosyal medyada DEAŞ propagandasına gözaltı

Jandarma - Bugün
Kamu kurumlarını kapsayan personel servis yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
Gerekli belgelerin tamamlanması halinde Türk Silahlı Kuvvetleri için Milli Savunma Bakanı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı için İçişleri Bakanı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı personeli için de Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı tarafından personel servis hizmet izni verilecek.
Jandarma: Sarıyer'de bağladığı köpeği sürükleyerek çöpe atan şahıs yakalandıJandarma - Bugün

Sarıyer'de bağladığı köpeği sürükleyerek çöpe atan şahıs yakalandı

Jandarma: KAHRAMANMARAŞ'TA 2 DEAŞ'LI TERÖRİST ADLİYEDEJandarma - Bugün

KAHRAMANMARAŞ'TA 2 DEAŞ'LI TERÖRİST ADLİYEDE

Jandarma - Bugün
Son dakika haberleri | Saka kuşu yavruları kendilerine yuva yapan jandarmanın maskotu oldu
Son dakika gündem haberi... Düzce'de sağanağın ardından yuvaları zarar gören 3 saka kuşu yavrusu, kendilerine karakol bahçesindeki ağaca plastik saksıdan yuva yapan jandarma ekiplerinin maskotu haline geldi.
Jandarma: Samsun ve çevre illerde 'tam kapanma' sürecinin sekizinci gününde sessizlik hakimJandarma - Bugün

Samsun ve çevre illerde "tam kapanma" sürecinin sekizinci gününde sessizlik hakim

Jandarma - Bugün
Manisa'da beton pompasının devrilmesi sonucu sürücü yaralandı
Bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Jandarma: Kayıp otizmli çocuğu bulduğunda büyük mutluluk yaşayan Jandarma Astsubay Özcan o günü anlattıJandarma - Bugün

Kayıp otizmli çocuğu bulduğunda büyük mutluluk yaşayan Jandarma Astsubay Özcan o günü anlattı

Jandarma: Otomobil takla attı, motoru fırladı: 2 yaralıJandarma - Bugün

Otomobil takla attı, motoru fırladı: 2 yaralı

Jandarma: Sedat Peker'den kendisini yalanlayan Jandarma Genel Komutanlığı'na yanıtJandarma - Bugün

Sedat Peker'den kendisini yalanlayan Jandarma Genel Komutanlığı'na yanıt

Jandarma: Son dakika: VAN POLİSİ, KAÇAK AVLANAN İNCİ KEFALLERİNİ TEKRAR SUYA BIRAKTIJandarma - Bugün

Son dakika: VAN POLİSİ, KAÇAK AVLANAN İNCİ KEFALLERİNİ TEKRAR SUYA BIRAKTI

Jandarma: Vali Yıldırım, yollarda ve sanayi sitesinde denetimlerde bulunduJandarma - Bugün

Vali Yıldırım, yollarda ve sanayi sitesinde denetimlerde bulundu

Jandarma - Bugün
Yasağa rağmen açık olan kahvehanenin sahibi ile çay içen 11 kişiye 34 bin 650 lira ceza
Korona virüsüyle mücadele kapsamında 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'a kadar sürecek olan tam kapanma sürecinde jandarma ekipleri tarafından denetimler sıklaştırıldı.
Jandarma: Jandarmadan öğrencilere trafik eğitimiJandarma - Bugün

Jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi

Jandarma: Kaymakam Yazıcı: 'Sağlık için, hepimiz için kurallara uyalım'Jandarma - Bugün

Kaymakam Yazıcı: "Sağlık için, hepimiz için kurallara uyalım"

Jandarma: Amasya'daki kayıp şahıs yaralı olarak bulunduJandarma - Bugün

Amasya'daki kayıp şahıs yaralı olarak bulundu

Jandarma - Bugün
Hatay merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 21 şüpheli tutuklandı
Hassa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında uyuşturucu ticareti şüphelilerine yönelik Hatay merkezli Kilis ve Gaziantep'te 24 adrese jandarma ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.
Jandarma - Bugün
"Denetim, aşılama ve filyasyon" İzmir'deki Kovid-19 vakalarının azalmasında etkili oldu
Polis ve jandarma ekipleri de salgının başından bu yana denetimlerine ara vermeden devam etti.
Jandarma - Bugün
Turizm merkezleri Antalya ve Muğla'da "tam kapanma" sessizliği sürüyor
"Sakin kent" unvanına sahip Ula ilçesinin Akyaka Mahallesi girişi ve sahil kısmında da jandarma ekipleri denetim gerçekleştirdi.
Jandarma: Son dakika! Sosyal medyadan terör propagandası yapan 1 kişi yakalandıJandarma - Bugün

Son dakika! Sosyal medyadan terör propagandası yapan 1 kişi yakalandı

Jandarma: 200 bin TL dolandırdıkları 3 mimara, kağıt parçalarını dahi çok gördülerJandarma - Bugün

200 bin TL dolandırdıkları 3 mimara, kağıt parçalarını dahi çok gördüler

Jandarma: ZONGULDAK - 'Tam kapanma' sürecinin sekizinci gününde sessizlik hakimJandarma - Bugün

ZONGULDAK - "Tam kapanma" sürecinin sekizinci gününde sessizlik hakim

Jandarma: Son dakika haberleri... Bakan Soylu, AB heyetiyle görüştüJandarma - Bugün

Son dakika haberleri... Bakan Soylu, AB heyetiyle görüştü

Jandarma: Vefa Sosyal Destek Grubundan maaş dağıtımıJandarma - Bugün

Vefa Sosyal Destek Grubundan maaş dağıtımı

Jandarma: SARIYER'DE KÖPEĞİNİ SİLAHLA VURARAK ÖLDÜRDÜĞÜ İDDİA EDİLEN KİŞİ GÖZALTINA ALINDIJandarma - Bugün

SARIYER'DE KÖPEĞİNİ SİLAHLA VURARAK ÖLDÜRDÜĞÜ İDDİA EDİLEN KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

12345678910
Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Eda Ece Burak Sergen Acun Ilıcalı Burcu Biricik
Spor Diego Fatih Terim Burak Yılmaz Yılmaz Vural Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Jandarma Haberleri | Jandarma Haber - Haberler - Jandarma haberleri, son dakika jandarma haber ve gelişmeleri burada. Bingöl'de foseptikte parçalanmış erkek cesedi bulunmasına ilişkin kadın şüpheli yakalandı.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.5.2021 15:12:12. #1.16#

title