JANDARMA HABERLERİ

Jandarma - Bugün

Aydemir, şunları kaydetti: "Çarşamba Ovası'nda mısırdan fasulyeye, fındıktan kiviye, domatesten salatalığa pek çok ürün yetiştiriliyor. Şu anda ekim ve bakım zamanı, bununla alakalı olarak da üreticilerimiz bahçelerinde ekim ve bakım işlerini gerçekleştiriyor. Bu kapanma üreticimize yaradı. Kapanma süresinde üreticimizin her zaman yanlarında olduklarını gösteren Sayın Valimize, Sayın Belediye Başkanımıza, emniyet ve jandarma idarecilerimize ve personellerine teşekkür ediyorum.