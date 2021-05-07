JANDARMA HABERLERİ

Jandarma - Bugün
Bingöl'de foseptikte parçalanmış erkek cesedi bulunmasına ilişkin kadın şüpheli yakalandı
Jandarma ekipleri, öldürüldüğü değerlendirilen kişinin eşi B.
Jandarma - Bugün
Son dakika haber | Beypazarı'da jandarma ekipleri denetim yaptı
Son dakika haberleri... Beypazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri denetim ve devriye görevini faaliyetlerini artırdı.
Jandarma - Bugün
Son dakika haberi | Hatay'da uyuşturucu operasyonuna 24 tutuklama
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından örgütlü olarak işlenen Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti suçunun önlenmesine yönelik 11 Şubat 2021 tarihinde başlatılan çalışmalar neticesinde; bazı şahısların Hassa ilçesi ve mahallelerinde uyuşturucu madde imal ve ticareti suçunu işledikleri yönünde bilgiler elde edildi.
Jandarma - Bugün
Amasya'da 3 gündür haber alınamayan alzaymır hastası bulundu
İlçeye bağlı Gürsü köyünde ikamet eden evli ve 3 çocuk babası Özdilek'in 3 gün önce ayrıldıktan sonra bir daha evine dönmemesi üzerine Jandarma, AFAD ve köy halkı tarafından arama çalışması başlatılmıştı.
Jandarma - Bugün
Çarşamba ilçesinde üreticiler tam kapanma döneminde bahçeleriyle ilgileniyor
Aydemir, şunları kaydetti: "Çarşamba Ovası'nda mısırdan fasulyeye, fındıktan kiviye, domatesten salatalığa pek çok ürün yetiştiriliyor. Şu anda ekim ve bakım zamanı, bununla alakalı olarak da üreticilerimiz bahçelerinde ekim ve bakım işlerini gerçekleştiriyor. Bu kapanma üreticimize yaradı. Kapanma süresinde üreticimizin her zaman yanlarında olduklarını gösteren Sayın Valimize, Sayın Belediye Başkanımıza, emniyet ve jandarma idarecilerimize ve personellerine teşekkür ediyorum.
Jandarma - Bugün
Kahramanmaraş'ta 2 DEAŞ'lı terörist adliyede (2)
TUTUKLANDILARKahramanmaraş'ta jandarma ekiplerince yakalanan terör örgütü DEAŞ üyesi Suriye uyruklu Y.B. ve Ş.V., sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
Jandarma - Bugün
Bozkır'da "Emniyet Kemerimi Unutmam" etkinliği
Konya'nın Bozkır ilçesinde 2021 yılı Karayolu Trafik Haftası dolayısıyla Bozkır Emniyet Amirliği Trafik Denetleme ve Bozkır Jandarma Trafik timi ekipleri tarafından "Emniyet Kemerimi Unutmam" etkinliği gerçekleştirildi.
Jandarma - Bugün
Kısıtlama döneminde sokak hayvanlarını görevliler besliyor
Taşköprü Belediyesi ve jandarma ekipleri de sokak hayvanlarını besliyor.
Jandarma - Bugün
Samsun'da Karayolu Trafik Haftası dolayısıyla etkinlikler düzenlendi
Samsun'un Vezirköprü ve Havza ilçelerinde jandarma ekiplerince Karayolu Trafik Haftası kapsamında etkinlikler gerçekleştirildi.
Jandarma - Bugün
Son dakika! SARIYER'DE KÖPEĞİ ÖLDÜRDÜĞÜ ÖNE SÜRÜLEN KİŞİ SERBEST BIRAKILDI
Sarıyer İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma ekiplerince gözaltına alınan 77 yaşındaki Mehmet S.
Jandarma - Bugün
Son dakika haberi! Malatya'da jandarma Kovid-19 denetimlerini sürdürdü
Son dakika haberler... Malatya'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan tam kapanmada olası ihlalleri önlemek için denetimlerini sürdürdü.
Jandarma - Bugün
Afyonkarahisar'da devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Jandarma - Bugün
Espiye'de Kovid-19 denetimleri sürüyor
Denetimlere Belediye Başkanı Mustafa Karadere, Jandarma Komutanı Üsteğmen Barış Doğan ve Emniyet Müdürvekili Birkan Erden de katıldı.
Jandarma - Bugün
Kamu kurumlarını kapsayan personel servis yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
Gerekli belgelerin tamamlanması halinde Türk Silahlı Kuvvetleri için Milli Savunma Bakanı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı için İçişleri Bakanı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı personeli için de Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı tarafından personel servis hizmet izni verilecek.
Jandarma - Bugün
Son dakika haberleri | Saka kuşu yavruları kendilerine yuva yapan jandarmanın maskotu oldu
Son dakika gündem haberi... Düzce'de sağanağın ardından yuvaları zarar gören 3 saka kuşu yavrusu, kendilerine karakol bahçesindeki ağaca plastik saksıdan yuva yapan jandarma ekiplerinin maskotu haline geldi.
Jandarma - Bugün
Manisa'da beton pompasının devrilmesi sonucu sürücü yaralandı
Bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Jandarma - Bugün
Kayıp otizmli çocuğu bulduğunda büyük mutluluk yaşayan Jandarma Astsubay Özcan o günü anlattı
Jandarma - Bugün
Yasağa rağmen açık olan kahvehanenin sahibi ile çay içen 11 kişiye 34 bin 650 lira ceza
Korona virüsüyle mücadele kapsamında 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'a kadar sürecek olan tam kapanma sürecinde jandarma ekipleri tarafından denetimler sıklaştırıldı.
Jandarma - Bugün
Hatay merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 21 şüpheli tutuklandı
Hassa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında uyuşturucu ticareti şüphelilerine yönelik Hatay merkezli Kilis ve Gaziantep'te 24 adrese jandarma ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.
Jandarma - Bugün
"Denetim, aşılama ve filyasyon" İzmir'deki Kovid-19 vakalarının azalmasında etkili oldu
Polis ve jandarma ekipleri de salgının başından bu yana denetimlerine ara vermeden devam etti.
Jandarma - Bugün
Turizm merkezleri Antalya ve Muğla'da "tam kapanma" sessizliği sürüyor
"Sakin kent" unvanına sahip Ula ilçesinin Akyaka Mahallesi girişi ve sahil kısmında da jandarma ekipleri denetim gerçekleştirdi.