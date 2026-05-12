Trabzonspor’a Abdülkadir Ömür piyangosu

Hull City’nin Premier Lig’e yükselmesi halinde Trabzonspor’un, Abdülkadir Ömür transferindeki bonus maddesi nedeniyle 2,5 milyon euro daha kazanacağı öne sürüldü.

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City’nin Premier Lig’e yükselmesi halinde Trabzonspor’un kasasına önemli bir gelir gireceği ortaya çıktı. İngiliz ekibinin play-off finalini kazanması durumunda bordo-mavililerin Abdülkadir Ömür transferinden bonus kazanacağı belirtildi.

2,5 MİLYON EURO BONUS MADDESİ

Hasan Tuncel’in aktardığı bilgilere göre Hull City’nin Premier Lig bileti alması halinde Trabzonspor, Abdülkadir Ömür transferindeki bonus maddesi nedeniyle 2,5 milyon euro daha gelir elde edecek. Böylece bordo-mavililer, milli futbolcunun transferinden ek kazanç sağlamış olacak.

GÖZLER PLAY-OFF FİNALİNDE

Hull City, Championship play-off finalinde Premier Lig’e yükselmek için sahaya çıkacak. Acun Ilıcalı’nın ekibinin finali kazanması halinde yalnızca kulüp büyük gelir elde etmeyecek, Trabzonspor da bonus maddesi sayesinde önemli bir ödeme alacak.

İngiliz ekibinin Premier Lig’e çıkması halinde yayın gelirleri ve ticari kazançlarla birlikte yaklaşık 300 milyon euroyu kasasına koyacağı ifade ediliyor.

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıfikret ipek:

BU OYUNCU BİTİK RİZESPORA GELDİ BİR GOL ATAMADI YAZIK O PARAYA

Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Acun Fenerbahçe başkanı olur yakın zamanda.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

