TikToker Selda önüne geleni çarptı: Dragon yolladım, 5,5 milyonum gitti

Sosyal medyada yaptığı yayınlarla tanınan TikTok fenomeni Selda hakkında dikkat çeken iddialar ortaya atıldı. Star TV’de yayınlanan “Nur Viral ile Sen İstersen” programına katılan bazı kişiler, fenomen için milyonlarca lira harcadıklarını ve mağdur edildiklerini öne sürdü.

“DRAGON YOLLADIM, MİLYONLARIM GİTTİ”

Programa katılan Gökmen isimli kişi, TikTok yayınlarında gönderdiği hediyeler nedeniyle büyük maddi kayıp yaşadığını iddia etti.

Gökmen, “Dragon yolladım, milyonlarım gitti” ifadelerini kullanırken, oğlu Mert ise “Evlilik vaadiyle insanları dolandıramazsınız” dedi.

“5,5 MİLYONUMA MAL OLDU”

Yayına katılan Aydın isimli kişi de yaklaşık üç ay boyunca fenomenle iletişim halinde olduğunu belirterek milyonlarca lira harcadığını öne sürdü.

Aydın, “Yayında oynayıp bana hediye at diyordu. Seninle evleneceğim diyerek ayıcık istiyordu” sözleriyle yaşadıklarını anlattı.

Fenomen için yaklaşık 5,5 milyon lira harcadığını iddia eden Aydın, şikayetçi olduğunu ancak süreçten sonuç alamadığını söyledi.

“600 BİN LİRA GÖNDERDİM”

Programa bağlanan Yılmaz isimli başka bir kişi ise Selda’nın ablası olduğunu söylediği Serap isimli kişiye yardım amacıyla 600 bin lira gönderdiğini öne sürdü.

Bir diğer mağdur olduğunu iddia eden Cemal isimli kişi de “Dragon yolladım 70 bin liram gitti” ifadelerini kullandı.