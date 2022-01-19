Trabzonspor Haberleri - Trabzonspor Haber - Haberler

Trabzonspor Haberleri
Trabzonspor haber, Trabzonspor son dakika haberleri ve gelişmeleri.
Yusuf Yazıcı resmen Lille'den CSKA'ya transfer oldu! İşte maliyetiRus ekibi CSKA Moskova, Lille forması giyen Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'yı satın alma opsiyonuyla kiraladı. Yusuf'un satın alma ücreti 12.5 milyon euro.
Resmiyet kazandı! Milli futbolcumuz Yusuf ve Vedat Muriqi takım arkadaşı olduRus ekibi CSKA Moskova, Lille'de forma giyen Yusuf Yazıcı ve Lazio'nun forveti Vedat Muriqi'i kadrosuna kattı. Lille ve Lazio kulüpleri, anlaşmanın sağlandığı açıkladı.
Lider için kötünün iyisi! Trabzonspor, Sivasspor'la deplasmanda 1-1 berabere kaldıKarşılaşmada 20. dakikada perdeyi Leke James açtı. Nijeryalı forvet, Uğurcan'ın elinden kaçırdığı topu tamamladı. Abdülkadir Ömür, şık golle 24'te skoru eşitledi. İkinci yarı bastıran kar yağışından sonra takımlar zorlandı. Skor değişmeyince lider Trabzon, Sivas'ta 2 puan bıraktı. Zorlu hava şartlarında Trabzonspor için 1 puan teselli oldu.
Büyükler ne kadar harcama yapabilecek? TFF takımların limitlerini açıkladıTFF, 2021-2022 Sezonu 2. Transfer ve Tescil Dönemi takım harcama limitlerini açıkladı. Geçen sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası, ardından Süper Kupa'yı kazanan Beşiktaş'ın limitinin Fenerbahçe ve Galatasaray'dan az olması dikkat çekti.
Son Dakika: Trabzonspor, Tymoteusz Puchacz transferini KAP'a bildirdiSon dakika: Trabzonspor, Union Berlin'in sol beki Tymoteusz Puchacz'ın transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Tarihte aynısı bir kez yaşandı! Üç büyükler hocasızGalatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim'le yolların ayrılmasının ardından Süper Lig tarihinde 47 yıl sonra bir ilk yaşandı. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray aynı sezonda hoca değişikliğine gitti
Trabzonspor'un yıldızına iki teklif var! Eski takımı da geri istiyorTrabzonspor'un başarılı savunmacısı Vitor Hugo, iki kulübün transfer radarına girdi. İtalya ve Brezilya'dan talibi olan Brezilyalı stoperin transferine şimdilik izin çıkmadı.
Trabzonspor'da transferlerin ardı arkası kesilmiyor! Puchacz da imzaya geliyorSüper Lig'de şampiyonluk yolunda ilerleyen Trabzonspor, bir ismi daha kadrosuna katıyor. Bordo-mavililer, Polonyalı milli sol bek Tymoteusz Puchacz'la anlaşmaya vardı. 22 yaşındaki oyuncu bugün Trabzon'a gelecek.
Abdullah Avcı'dan zafer sonrası Trabzonspor taraftarına müjde: Yeni transferimiz yoldaTrabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 1-0 kazanılan Yeni Malatya maçından sonra taraftara transfer müjdesi verdi. Avcı, "Puchacz aksilik olmazsa yarın ya da pazar günü burada olur" dedi.
Caner Erkin skandalına Rıdvan Dilmen'den ses getiren isyan: Bunun dünyada benzeri yokRıdvan Dilmen, Caner Erkin 3 maçlık cezasını çektikten sonra indirime giden TFF'yi topa tuttu. Dilmen, "Küfür falan etmiyor. 3 maç ceza veriyorsunuz. Bodrum ve Alanya maçlarında adam cezasını çekiyor, sonra 1 maça indiriyorsunuz. Caner'e borcunuz var, ödeyecek misiniz? Bunun dünyada benzeri yoktur" dedi.
Maç sonunda ilginç görüntüler! Kaleci Ertaç Özbir, topu Fırat Aydınus'un kafasına nişanladıYeni Malatya'nın kalecisi Ertaç Özbir, Trabzon maçının bitiş düdüğüyle topu hakem Fırat Aydınus'un kafasına nişanladı. Ertaç, Aydınus'un yanına koşup özür diledi. Ardından renkli görüntüler ortaya çıktı.
Lider, Süper Lig'in ikinci yarısına zaferle başladı! Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup ettiTrabzonspor, 20. haftanın açılış maçında Cornelius'un golüyle Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti. Net fırsatlar yakalayan Bordo-Mavililer, kaleci Ertaç Özbir'e takıldı, farkı açamadı. Fırtına, böylece şampiyonluk yolunda önemli bir adım daha attı.
Rıdvan Dilmen'den Trabzonspor maçındaki tartışılan pozisyona olay yorum: Siz bulaşmayınÜnlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Trabzonsporlu Peres'in Karim Hafez'in yüzüne yaptığı hamlede kart çıkarmayan Fırat Aydınus'u eleştirdi. Dilmen, bu pozisyon üstünden hakemleri uyarı yaptı. Ünlü yorumcu, "Trabzonspor'un şampiyonluğuna siz bulaşmayın. 'Hakemler şampiyon yaptı' dedirtmeyin. Tartışılacak hiçbir yanı yok, kırmızı kart" ifadelerini kullandı.
Herkes Trabzonspor maçındaki bu pozisyonu konuşuyor! Fırat Aydınus'un kararı rakipleri çıldırttıMalatyalı Karim Hafez, Trabzonsporlu Bruno Peres'in müdahalesiyle yerde kaldı. Darbe sonrası Hafez'in burnu kanadı. Futbolseverler, Peres'in bilinçli şekilde yumruk attığı görüşünde yorumlar yazdı. Kartına başvurmayan Fırat Aydınus'a da çok sert tepki gösterildi.
Ahmet Ağaoğlu ve Visca arasında ilginç pazarlık: Ülkenin nüfusu kaç?Trabzonspor'da Edin Visca için imza töreni düzenlendi. Her yeni transferden forma almasını isteyen Ağaoğlu, Visca'ya da bu adeti hatırlattı. Bosna Hersek'in nüfusunu soran Ağaoğlu, Visca'ya 3 bin forma yazdı. Ardından Boşnak yıldızla yaptığı pazarlık, renkli görüntüler ortaya çıkardı.
Trabzonspor transferde gaza bastı! Yarın bir yıldız daha şehre geliyorEdin Visca'yı kadrosuna katan Trabzonspor, bir bomba daha patlatıyor. Polonyalı oyuncu Tymoteusz Puchacz, yarın Trabzon'da olacak.
Trabzonspor'un son bombası şehre indi! Taraftarlar Visca için havalimanına akın ettiTrabzonspor'un uzun uğraşlar sonucunda kadrosuna kattığı Edin Visca, şehre geldi. Boşnak yıldız, havalimanında taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı.
Ahmet Ağaoğlu'ndan tarihe geçecek gaf! Utancından ne diyeceğini bilemeyen Visca, dondu kaldıTrabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, büyük bir gafa imza attı. Ağaoğlu Visca'ya, "Verdiğimiz para seni tatmin etti mi?" dedi. Ne diyeceğini bilemeyen Boşnak yıldız utancından cevap veremedi.
Visca'yı alan Trabzonspor'dan inanılmaz hamle! Dünya yıldızı Marcelo'dan yeşil ışıkSol beke takviye yapmaya hazırlanan Trabzonspor, Real Madrid'in dünyaca ünlü yıldızı Marcelo'ya gitti. Brezilyalı futbolcu, Trabzonspor'a olumlu geri dönüş yaptı.
Trabzonspor'un eski yıldızı Ekuban, geri dönüyor! Konyaspor transferi bitirmeye çok yakınSezon başında Trabzonspor'dan ayrılan Caleb Ekuban Türkiye'ye geri dönüyor. Genoa'nın Ganalı yıldızı Konyaspor'la anlaşmak üzere.
Son Dakika: Edin Visca resmen Trabzonspor'da! Taraftarları heyecanlandıran bir mesaj varSon dakika: Trabzonspor, Edin Visca transferini KAP'a bildirdi. Trabzonspor'un, "Kanatlarımıza dikkat edin" açıklaması taraftarda heyecan yarattı. İki kulübün başkanı ve Edin Visca, basın mensuplarının karşısına birlikte çıktı.
Mutlu son değil sürpriz son! Trabzonspor'a gitmesi beklenen Visca, herkesi dumura uğrattıEdin Visca'nın menajeri Nedin Hrapovic, yaptığı açıklamayla herkesi şaşırttı. Trabzonspor'un transferi resmiyete dökmesi beklenirken Hrapovic'ten, "Başka takımlarla görüşüyoruz" açıklaması geldi.
Süper Lig ertelenecek mi? İlk atak Beşiktaş'tan geldiToplam 7 futbolcusunda koronavirüs tespit edilen Beşiktaş, TFF Başkanı Nihat Özdemir'den bu hafta oynanacak lig maçının ertelenmesini ve 2. yarının 15 gün sonra başlamasını talep etti.
Fransa macerası bitti! Yusuf Yazıcı, Lille'de son maçına çıkıyorFransa'da Lille forması giyen Yusuf Yazıcı'nın Lens ile yapılacak kupa maçında son kez forma giyeceği iddia edildi. Milli yıldızın hangi takıma transfer olacağı ise merak konusu oldu
Daha 24 saat dolmadı! Dün Trabzon'a gelen Gürcü yıldız, geri gönderiliyorTrabzonspor'un Dinamo Batumi'den kiralamak için anlaşmaya vardığı Irakli Azarovi, dün akşam şehre gelmişti. Gürcü sol bek ve kulübü pazarlıklarda son anda fiyat artırınca transfer çıkmaza girdi.
Ağaoğlu'nun koronaya yakalanan Ali Koç hakkındaki sözleri kıyameti kopardı! Tepki yağıyorTrabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, TFF Riva Tesisleri'ndeki toplantıda kullandığı ifadelerden dolayı Fenerbahçeli taraftarları çok kızdırdı. Ağaoğlu'nun koronavirüse yakalanan Koç üstünden TFF Başkanı Nihat Özdemir'e yaptığı "Ali Koç'la yakın oturmuştunuz. MHK Başkanı'nın yanında oturuyorsunuz. MHK Başkanı bize lazım" uyarısı tepki çekti.
Transferin merkezindeki Edin Visca'dan bomba paylaşım! Herkesi heyecan sardıFenerbahçe ve Trabzonspor'un teklif yaptığı Edin Visca'nın uçaktan yaptığı paylaşım transferin rengini belli etti. Bordo-Mavili taraftarlar Boşnak yıldızın attığı paylaşımla heyecana kapıldı.
Milli yıldız Yusuf Yazıcı'dan büyük imza! Yeni adresiyle çok şaşırtacakGalatasaray'ın gündemindeki Yusuf Yazıcı'nın adresi İngiltere oluyor. Suudi Arabistan veliaht prensinin satın aldığı Newcastle, Yusuf'u Lille'den almak için harekete geçiyor.
Bombayı dört büyükler değil Kayseri patlattı! Süper Lig'de dengeleri bozacak transferKayserispor, Karagümrük'ün 15 maçta 7 gol atan İtalyan orta sahası Bertolacci'yi renklerine bağladı. Dört büyüklerin peşinde olduğu Bertolacci, bu tercihiyle hayli şaşırttı.
Son Dakika: Ali Koç Trabzonspor'a seslendi: Allah'ınızı severseniz vazgeçin, sıkıntıya girersinizSon dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 3 Temmuz davasının kumpas olduğunu, Trabzonspor'un ısrar etmesi halinde sıkıntıya gireceğini ifade etti. Koç, "Trabzonspor'a sesleniyorum. Allah'ınızı seversiniz vazgeçin. UEFA şunu verdi, bunu verdi demeyin. Siz sıkıntıya girersiniz" dedi.
Ortalık karışacak! Ahmet Nur Çebi: Galatasaray'dan sonra Trabzonspor da ağlamaya başlamışBeşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Divan Toplantısı'nda hakemlerle ilgili konuşurken ezeli rakiplere ağır göndermeler yaptı. Çebi, "Galatasaray'dan sonra bakıyorum Trabzonspor da ağlamaya başlamış" ifadeleriyle dikkat çekti.
Ahmet Ağaoğlu'nun sözleri gündemi salladı: Caner Erkin formayı rüyasında görürTrabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Caner Erkin'e kapıları kapattı. Sabah'ın haberine göre Ağaoğlu, "3 Temmuz paylaşımlarını yakaladık. Trabzonspor' formasını rüyasında görür" ifadelerini kullandı.
Canlı yayında büyük gerginlik! "Sormanız ayıp" diyen Hasan Ali'ye Güntekin Onay'dan olay cevapTrabzonspor-Medipol Başakşehir maçındaki tartışmalı penaltı pozisyonuyla alakalı olarak Hasan Ali Kaldırım'ın "Ayağımdan elime çarptı. Orada penaltı verilse, bütün Türkiye şey yapardı yani... Basit pozisyon, bence bunu burada sormanız ayıp." sözlerine yayıncı kuruluş moderatörü Güntekin Onay tepki gösterdi. Onay, "Kimin neyi soracağına, konuşacağına Hasan Ali karar vermiyor." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'nin pabucunu dama attılar! Trabzonspor, Süper Lig tarihine geçtiSüper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor, sahasında Başakşehir'le golsüz beraber kaldı. Tarihi bir performansa imza atarak ligin ilk yarısını 46 puanla lider bitiren bordo-mavililer, 2005-2006 sezonunda Fenerbahçe'nin 45 puan topladığı sezonu geride bıraktı ve ilk yarıda en fazla puan toplayan takım unvanını eline geçirdi.
Trabzon'da sessiz gece! Zirveyi yakından ilgilendiren maçta gol sesi çıkmadıSüper Lig'in 19. haftasında lider Trabzonspor, sahasında Başakşehir'le golsüz berabere kaldı. Bu sonuçla, bordo-mavililer puanını 46'ya yükselterek en yakın rakibi Konyaspor'la arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 10'a yükseltti. Emre Belözoğlu göreve geldiğinden bu yana henüz mağlubiyet görmeyen turuncu-lacivertliler ise puanını 33'e çıkardı ve 3. sıradaki yerini korudu.
Süper Lig'de oranlar güncellendi! Galatasaray'a verilen şampiyonluk ihtimali hayrete düşürdüSüper Lig'in 18. haftasının sona ermesiyle şampiyonluk oranları güncellendi. Deplasmanda Altay'ı mağlup eden lider Trabzonspor'un oranı 1.07'ye kadar gerilerken, Konyaspor 12.00 oranla bordo-mavililerden sonra şampiyonluğun en güçlü adayı. Galatasaray ise 50.00'lık oranıyla zirveye en uzak takımlar arasında.
"En güzel golü ben yedim" dedi ama o detaydan haberi yoktu! Avrupa'nın en iyisi UğurcanTrabzonspor'un Altay'ı 2-1 yendiği maçta Cebrail'den yediği şık gol için, "Çok güzel yedim" diyen Uğurcan, buna rağmen Avrupa ve Süper Lig'in en iyisi oldu. Şu anda Uğurcan'dan daha yüksek kurtarış yüzdesine sahip başka bir kaleci yok.
Başakşehir Başkanı'nın açıklamasıyla savaş başladı! Yeni bir İrfan Can vakasıMedipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın, "Visca'yı Türkiye'den 2 takım istiyor" açıklamasının ardından gözler Fenerbahçe ve Trabzonspor'a çevrildi. İki takım taraftarları Gümüşdağ'dan gelen açıklamayla Visca'yı beklemeye başladı. Futbolseverler, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin İrfan Can Kahveci için tutuştuğu savaşı bu kez Visca'da izleyecek.
"Şampiyonluğu hayırlı olsun" diyen Rıdvan Dilmen fena patladı: Hadi güle güleSüper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor'un Altay'ı 2-1, Adana Demirspor'un da Galatasaray'ı 2-0 yendiği mücadeleleri Rıdvan Dilmen değerlendirdi. Bordo-mavilileri şampiyon ilan eden Dilmen, İstanbul'un devlerini sert eleştirdi. Ünlü yorumcu yaptığı açıklamada, "Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde oynadı Süper Lig'le alakası kalmadı. Fenerbahçe, Galatasaray Avrupa Ligi oynadı, Süper Lig'le alakası kalmadı. Trabzonspor 'bay bay' dedi forsa etti. Rotasyon, rotasyon, rotasyon hadi güle güle" dedi.
Cebrail'in enfes golüne Uğurcan Çakır'dan herkesi şaşırtan yorum: Çok güzel yedimTrabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır, Altay karşısında 2-1 kazandıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Cebrail Karayel'den yediği golü yorumlayan milli kaleci, "Çok güzel bir gol yedim, bence haftanın golü." dedi.
Lider, İzmir'de hız kesmedi! Trabzonspor, deplasmanda Altay'ı 2-1 mağlup ettiSüper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Altay'ı 2-1 mağlup etti. Liderlik koltuğunda oturan bordo-mavililer bu sonuçla puanını 45 yaparken en yakın rakibi Konyaspor'a da maç fazlasıyla 12 puan fark attı.
Şampiyonluk oranlarında tarihi fark! Listede yeni favoriler varSüper Lig'de 17. haftanın tamamlanmasıyla şampiyonluk oranları güncellendi. Trabzonspor'un yeri iyice sağlamlaştı. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe ise dibi gördü. Geçen hafta favoriler arasına giren Başakşehir ve bu hafta listeye eklenen Konyaspor'a bir hayli ihtimal verildi.
Ligin puan tablosuna bakanlar gözlerine inanamadı! Galatasaraylılar hayrete düştüSüper Lig'in 17. haftası tamamlandı, 3 büyüklerden ilk 3'e girebilen çıkmadı. Televizyon programlarında puan tablosu ekrana sığmadığı için liste iki parçaya bölündü. Zirveye alışık olan Galatasaray ilk 10'da yer almadı. İlk 10 dışında kalan Galatasaray'ın bu durumu taraftarları da hayli şaşırttı.
35'lik olduğuna kimse inanmaz! Marek Hamsik'ten olağanüstü performansTrabzonspor'un sezon başında orta sahasına kattığı Marek Hamsik, Hatayspor maçında zirveye çıktı. Alındığında 'Yaşlı' denilen Hamsik, 12.17 km ile sahanın en çok koşan ismi oldu. Slovak yıldız pas isabetinde de zirveyi gördü.
Trabzonspor mağlubiyeti sonrası Hatayspor'da isyan var: 2 tane net penaltımız varHatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Trabzonspor'a 2-0 kaybettikleri maçın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hakem yönetimine tepki gösteren Erdoğan, "İki tane net penaltımız var. Edgar Ie'nin Diouf'u düşürmesi ve Denswil'in elle oynaması var. VAR neye göre değerlendiriyor anlamıyorum. Biz gelince VAR hemen penaltı veriyor. Bu konuda üzgünüm." dedi.
Fırtına'nın şampiyonluk yürüyüşü sürüyor! Hatayspor'u 2-0 deviren Trabzonspor, liderliği perçinlediGeçen hafta deplasmanda Antalyaspor'a kaybeden Süper Lig'in lideri Trabzonspor, evinde Hatayspor'u 2-0 mağlup etti. Bordo-Mavililer'in galibiyet golleri Djaniny ve Cornelius'tan geldi. Bordo Mavililer, 17. haftada puanını 42'ye yükseltti.
Trabzonspor galibiyetinden sonra Aziz Çetin'den iddialı sözler: Türkiye'de en iyi futbolu Antalyaspor oynuyorAntalyaspor'un Başkanı Aziz Çetin, Trabzonspor galibiyetinden sonra hocalıktaki ilk dönemini yaşayan Nuri Şahin'i öve öve bitiremedi. Çetin, "Türkiye'de en iyi futbolu Antalyaspor oynuyor" dedi.
27 maçlık serisi son bulan Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan itiraf: Yol kazası diyemeyizSüper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu. 27 maçlık yenilmezlik serisi son bulan bordo-mavililerde karşılaşma sonunda açıklamalarda bulunan teknik direktör Abdullah Avcı, "Bu yenilgiye yol kazası diyemeyiz. Maç öncesi rakiple ilgili ve Nuri hocayla ilgili düşüncelerimi söyledim. Verileri yukarı doğru çıkan bir takım ve buna göre hazırlandık. Detaylı bir şekilde çalıştık." dedi.
Türkiye'de altyapıya verilen önem! Antalyaspor-Trabzonspor maçı gölün üstünde oynandıAntalyaspor ile Trabzonspor U19 takımları arasındaki maç adeta göl üstünde oynandı. Genç futbolcuların ayakta durmakta zorlandığı ve sakatlanma tehlikesi atlattığı maçın oynanmasına izin veren TFF'ye tepki yağıyor. Ünlü yorumcu Uğur Karakullukçu bu görüntüyle ilgili çok sert bir paylaşım yaptı.
Yeni Yattara formayı giydi! Trabzonspor'a sudan ucuza yıldızBordo-Mavililer, Nijeryalı hücum jokeri Jean Evrard Kouassi'yi bonservis ödemeden kadrosuna kattı. 27 yaşındakı yıldızla 3,5 yıllık sözleşme imzalandı. Yıllık ücreti de hayli uygun. Kouassi'nin oyun stili efsane futbolcu Yattara'ya benzetiliyor.
Trabzonspor'un yeni transferi İstanbul'a geldi! İşte Jean Evrard Kouassi'nin sözleşme detaylarıTrabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı Fildişi Sahilli futbolcu Jean Evrard Kouassi, İstanbul'a geldi. 27 yaşındaki sol kanat, gece saatlerinde Trabzon'a geçerek kendisini 3.5 yıl boyunca bordo-mavili renklere bağlayan imzayı atacak. Bonservis ödenmeyecek olan Kouassi, Trabzonspor'dan yıllık 700 bin euro kazanacak.
Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! Fark bir hayli şaşırtıcı15. haftanın tamamlanmasıyla şampiyonluk oranları güncellendi. Lider Trabzonspor ile üç büyükler arasındaki makas iyice açıldı.
Fenerbahçe ile sözleşme uzatmayan Ferdi için bomba iddia: Trabzonspor'u istiyorVitor Pereira'nın gelişiyle uzun süre sonra oynamaya başlayan Ferdi Kadıoğlu, sezon sonu bitecek mukavelesini henüz uzatmadı. Ferdi'nin aile faktöründen dolayı Trabzonspor'a daha sıcak olduğu ileri sürüldü.
Trabzonspor'un yeni yıldızı yola çıktı geliyor! Kouassi, uçaktan kare paylaştıBordo-Mavililer'in dün resmen açıkladığı Jean Evrard Kouassi, yola çıktı. Fildişili yıldız, uçaktan paylaştığı fotoğrafla taraftarlarda heyecan yarattı.
Uğurcan Çakır'ın sosyal medya paylaşımı eşini çok kıskandırdıTrabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır, Demirspor maçından sonra kulübü etiketleyerek, "Kimseyi görmedim ben senden daha güzel" mesajı paylaştı. Eşi Kübra Çakır da bu paylaşıma 'kıskançlık' emojisi bırakınca çift arasında eğlenceli bir diyalog yaşandı.
Son Dakika: Ahmet Ağaoğlu, yeniden Trabzonspor başkanı seçildiSon dakika: Trabzonspor'da seçime tek aday olarak giren mevcut başkan Ahmet Ağaoğlu, yeniden başkanlığa seçildi.
Trabzonspor'un açtığı pankarta Fenerbahçe'den jet hızında yanıt! Taraftardan yorum yağdıFenerbahçe, Trabzonspor Genel Kurulu'nda açılan "2010-2011 sezonu şampiyonu Trabzonspor" pankartına sosyal medyadan cevap verdi. Şampiyonluk kupasını paylaşan sarı-lacivertliler, "Değişmez, yorumlanamaz, tartışmaya açılamaz bir gerçeği 'herkesin anlayacağı şekilde' bir kez daha hatırlatıyoruz: "2010-11 Şampiyonu Fenerbahçe'dir!" ifadelerini kullandı. Sarı-lacivertli taraftarlar paylaşıma büyük ilgi gösterirken binlerce yorum yaptı.
Lider Trabzonspor'un Adana Demirspor karşısındaki ilk 11'i belli oldu! Fırtına'nın rekor maçıSaat 16.00'da Adana Demirspor'u ağırlayacak Trabzonspor'un ilk 11'inde sürpriz görülmedi. Demirspor'da Balotelli ilk 11'de. Fırtına bu maçı kazanırsa yenilmezlik rekoru kıracak.
Bu atamalar çok konuşulacak! 4 büyükler isyan açıklamalarını hazırladı bileSüper Lig'in 15. haftasında yapılan atamalar dikkat çekti. TFF, 4 büyüklerle sıkıntı yaşayan hakemleri uzun süre sonra maçlarına atadı. Bu hafta da gündemi hakem konusu işgal edecek.
İtalyan basınına konuşan Ahmet Ağaoğlu bombayı patlattı! Trabzon'a yıldız geliyorTrabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, İtalyan medyasına röportaj verdi. Siopis ve Bakasetas'tan çok memnun olduklarını belirten Ağaoğlu, bir Yunan futbolcunun daha yolda olduğunu ifade etti.
Trabzonspor şampiyonluğa kafayı taktı! Bir dünya yıldızı, bir de gol makinesi geliyor14 haftalık bölümde Süper Lig'de en yakın takipçisine 10 puan fark atan namağlup lider Trabzonspor, nokta atışı transferlerle işini şansa bırakmak istemiyor. Bordo-Mavililer, Ukraynalı yıldız Yarmolenko ile söz kesti. Çin'den ayrılan boştaki Goulart için de temaslar başlayacak. Bir de sol bek transferi gündemde.
Bu hamle çok şaşırttı! Başakşehir, Trabzonspor'un eski teknik direktörü Eddie Newton'ı göreve getirdiMedipol Başakşehir, Trabzonspor'un eski teknik direktörü Eddie Newton'la sözleşme imzaladı. Newton, kulübün strateji ve planlama direktörü olarak göreve başladı.
Bu Trabzonspor'u durdurmak zor! Süper Lig tarihine geçtilerKaragümrük'ü 2-0 mağlup eden Trabzonspor, şampiyonluk yolunda makası çok erken açtı. Bordo-Mavililer, 14. haftalar itibarıyla lig tarihinin en başarılı takımı oldu. 36 puanlı Fırtına, en yakın takipçisine 10 puan fark attı.
Fırtına şampiyonluğa yürüyor! Namağlup lider Trabzonspor, Karagümrük engelini rahat geçtiSüper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti. Namağlup lider konumda olan bordo-mavililer, 36 puanla en yakın rakibine 10 puan fark attı ve şampiyonluk için yoluna emin adımlarla devam etti.
Lider, İstanbul'a güle oynaya gitti! Trabzonspor'da yıldız futbolcular takıma geri döndüTrabzonspor, Süper Lig'in 14'üncü haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile deplasmanda oynayacağı maç için İstanbul'a gitti. Bordo-mavili ekipte sakatlıkları sona eren Hamsik, Bakasetas, Koita ve Abdülkadir Parmak da kafilede yer aldı.
Luis Nani, Türkiye'ye geri dönüyor! Yeni adresi çok şaşırtacakBir dönem Fenerbahçe forması giyen Luis Nani, Orlando'dan resmen ayrıldı. Gervinho'nun sözleşmesini feshetmeye çalışan Trabzonspor, yerine Nani'yi getirmeye hazırlanıyor.
Kulüpler Birliği, 14 kulübün aldığı ortak kararı açıkladı: Hakemlerle ilgili konuşmayacağızKulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, birliğin gerçekleştirdiği toplantı sonrasında açıklamalarda bulundu. 14 kulübün ortak bir karar aldığını duyuran Ağaoğlu, "İlk yarıda kalan 6 maçta bir anlaşma yaptık ve hakemler hakkında konuşmama kararı aldık" ifadelerini kullandı.
Yine gündemin zirvesinde! Trabzonsporlu taraftarlar Güntekin Onay'a tepki yağdırıyorYayıncı kuruluş sunucusu Güntekin Onay, Trabzonspor-Gaziantep maçının devre arasında Suat Arslanboğa'nın karşılaşmanın önüne geçtiğini ifade etti. Trabzonsporlu futbolseverler, Güntekin Onay'ı 'taraflı' olmakla suçladı.
Erol Bulut, Trabzon maçını yöneten hakem Suat Arslanboğa'ya isyan etti: Hakkımı helal etmiyorumİlk yarıda 2 pozisyonda penaltı ve kırmızı kart bekleyen Gaziantep FK, Trabzonspor'a 3-0 kaybetti. Gaziantep camiası, TFF'ye ve hakem Suat Arslanboğa'ya ateş püskürdü. Maç sonu bir hayli üzgün görülen Erol Bulut, "Hakkımızı helal etmiyoruz" dedi.
Gaziantep maçında kalecisiz kalan Trabzonspor, altyapıdaki genci motosikletle stada yetiştirdiKart cezalısı Uğurcan'ın yokluğunda Gaziantep maçında formayı alan Erce Kardeşler, ısınmada sakatlandı. Erce'nin yerine İlk 11'e Arda Akbulut alındı. Yedek kalecisi kalmayan Trabzonspor, Muhammed Taha Tepe'yi motosikletle stada yetiştirdi.
Lider 45 dakikada fişi çekti! Namağlup Trabzonspor, Gaziantep FK'yı 3-0'lık skorla mağlup ettiSüper Lig'in lideri Trabzonspor, 13. haftayı da kayıpsız geçti. Namağlup lider, Gaziantep'i ilk yarıda bulduğu 3 golle mağlup edip 3 puana uzandı. Karşılaşmada iki takım da net pozisyonları kaçırdı. 3 topu direkten dönen Gaziantep, 2 pozisyonda da penaltı bekledi. Hakem Suat Arslanboğa'ya büyük tepki gösterildi.
Maçın başında kıyamet koptu! Penaltı bekleyen Gaziantep FK, ortalığı ayağa kaldırdıTrabzonspor-Gaziantep maçında 4. dakikada Dicko, ceza sahasına girerken yerde kaldı. Hakem Suat Arslanboğa, VAR ile konuşup devam kararı verdi. Penaltısı verilmeyen Gaziantep, sosyal medyadan isyan etti.
Trabzonspor-Gaziantep maçında gol sağanağı! İnanılmaz pozisyonlar kaçıyorMaçta tempo yüksek. Gaziantep, 4. dakikada penaltı bekledi. Dicko itirazdan sarı kart gördü. 19'da Abdülkadir Ömür, serbest vuruştan attığı şık golle perdeyi açtı. 41'de Djaniny, 2-0 yaptı, 44'te Cornelius farkı 3'e yükseltti. İkinci yarıda iki takım da net fırsatları harcıyor. Edgar, 2 kez çizgiden top çıkardı.
Son Dakika: Şanssızlığın böylesi! Uğurcan'ın yokluğunda formayı alan Erce, ısınmada sakatlık geçirdiSon dakika: Trabzonspor'da, Gaziantep FK maçı öncesi ısınma sırasında kaleci Erce Kardeşler sakatlandı. Erce'nin sağ arka adalesinde çekme meydana geldi. Erce, gözyaşları içinde soyunma odasına gitti. Kaleyi Arda Akbulut koruyacak.
Son Dakika: Gaziantep'le kozlarını paylaşacak namağlup lider Trabzonspor'un ilk 11'i belli olduBeşiktaş ve Galatasaray'ın takıldığı Süper Lig'in 13. haftasında heyecan dorukta. Haftanın kapanış maçında namağlup lider Trabzonspor, sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak. Abdullah Avcı'nın öğrencileri kazanarak namağlup lider olarak yoluna devam etmek ve puan farkını açmak istiyor. Avcı, 11'de radikal bir değişiklik yapmadı.
Rıdvan Dilmen bunu ilk kez yapıyor: Kariyerimi de riske atarak Trabzonspor'u şampiyon ilan edebilirimSüper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Alanyaspor'a 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından ünlü yorumcu Rıdvan dilmen çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Trabzonspor'un şampiyonluğa artık çok yakın olduğunu belirten Dilmen, "Hayatımda ilk defa 13. haftada bir takımı şampiyon ilan edebilirim. Yarın akşam Trabzonspor için söyleyebilirim. Daha önce bu haftalarda söylemedim, kariyerimi de riske atarak yarın akşam Trabzonspor'u şampiyon ilan edebilirim" ifadelerini kullandı.
Aaron Boupendza, Süper Lig'e dönüyor! Galatasaray ve Trabzonspor transferi bitirmek için karşı karşıya geldiSüper Lig'de geçen sezon Hatayspor formasıyla gol kralı olan Aaron Boupendza, yaz transfer döneminde Katar Ligi'nde Al-Arabi'ye transfer olmuştu. Gabonlu golcünün yeniden Türkiye'ye dönmeye hazırlandığı öne sürülürken, yeni adresinin Trabzonspor ya da Galatasaray olması bekleniyor.
Trabzonspor, Gervinho'yu serbest bırakıyorÇapraz bağları kopan ve yüksek ihtimalle tüm sezonu kapatan Gervinho'ya veda ediliyor. Tecrübeli futbolcunun mukavelesinin feshedileceği aktarıldı.
Yusuf Yazıcı bombası patlamak üzere! Trabzonspor'a yeşil ışık yaktıTrabzonspor'un kiralık olarak kadrosuna katmak istediği Yusuf Yazıcı, Bordo-Mavili formayı giymeye hazır. Trabzonspor yönetimi, Lille kulübüyle görüşmelere başlıyor.
Avrupa'da tüm zamanların en iyileri belli oldu! İşte Türk takımlarının sıralamadaki yeriUEFA, Şampiyon Kulüpler Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde tüm zamanların en başarılı takımlarını sıraladı. Listede sırasıyla Real Madrid, Bayern Münih ve Barcelona ilk 3 sırayı paylaştı. Türkiye'den listeye giren Galatasaray 25., Fenerbahçe 50., Beşiktaş 60. ve Trabzonspor ise 118. sırada kendine yer buldu.
Trabzonspor, 17 milyon euroya sattığı Yusuf Yazıcı'yı bedavaya geri getiriyorLille'de gözden düşen Yusuf Yazıcı'nın kiralık olarak gönderilmesi gündemde. Milli Takım'a davet edilmeyen yıldıza Galatasaray'ın talip olduğu iddia edilmişti. Ancak Yusuf'un ve ailesinin gönlü Trabzon'da. Şampiyonluk yolundaki Trabzon, bu fırsatı değerlendirmek istiyor.
Yeni yasa ile Türk futbolu değişiyor! Sorumluluklarını yerine getirmeye başkanlara hapis cezasıSpor Yasası ile ilgili çalışmalarda sona gelindi. Menajerler, spor kulüpleri ve futbolcular arasındaki sözleşmeler noter huzurunda yapılacak ve bakanlığa bildirilecek. TFF'nin veri sistemiyle ilgili değişiklikler de geliyor. Borçlarla ilgili sorumluklarını yerine getirmeyen kulüp başkanları, hapis cezası ile karşı karşıya kalacak.
Süper Lig'in en değerli 10 futbolcusu belli oldu! Liste çok şaşırtıcıSpor veri araştırma ekibi Football Benchmark, Süper Lig'in en değerli 10 futbolcusunu paylaştı. Fenerbahçe'den 4, Beşiktaş'tan 3, Trabzonspor'dan 2, Galatasaray'dan 1 futbolcu var. Galatasaray'dan 1 futbolcunun olması şaşırttı.
TFF: Misafir takım seyircileri müsabakalara alınmayacakProfesyonel liglerde ev sahibi takım için seyirci kapasitesi sınırını kaldıran TFF, deplasman tribünleri için de kararı verdi. Federasyondan yapılan açıklamada, misafir takım seyircilerinin stadyumlara alınmayacağı ifade edildi.
Şampiyonluk oranlarında sürpriz değişim! Puan farkı gibi liste de şaşırtıcı12. haftayı 30 puanla lider kapatan Trabzonspor, Galatasaray'a 9, Fenerbahçe'ye ve Beşiktaş'a 10 puan fark attı. Trabzonspor, güncellenen oranlarda net favori gösterildi. Geçen hafta İkinci favori gösterilen Beşiktaş, konumunu Fenerbahçe ile paylaştı. En az şans yine Aslan'a verildi.
Yusuf Yazıcı neden Milli Takım'a alınmadı? Stefan Kuntz cevabı çok net verdiA Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Yusuf Yazıcı'nın takımında oynamadığı için alınmadığını açıkça ifade etti. Kuntz, "Önce kendi takımında oynamalı" dedi.
Aynı hakem! Trabzon-F.Bahçe maçındaki olay bu kez TFF 1. Lig'de yaşandıTFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor, Ankaragücü maçında Vrsajevic'i atan Ali Şansalan'a ateş püskürdü. Kulüpten Ali Şansalan için, "Kendini ispatlama çabasında" açıklaması yapıldı. Ali Şansalan, F.Bahçeli Kim'i de benzer şekilde atmış, 3 hafta maç alamamıştı.
Volkan Demirel'den Uğurcan ve Altay kıyaslamalarını bitirecek sözlerYayıncı kuruluş yorumcusu Volkan Demirel, Trabzonspor'un Beşiktaş'ı 2-1 yendiği maçta aslan payının Uğurcan'da olduğunu ifade etti. Efsane kaleci Uğurcan için, "Türkiye'nin şu anda en büyük değeri Uğurcan'dır" dedi.
Beşiktaş tribünlerinde Sergen Yalçın kavgası! İkiye bölünen taraftarlar birbirlerine girdiSüper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, sahasında Trabzonspor'a 90+6. dakikada yediği golle 2-1 mağlup oldu. Son 6 resmi maçta 5 mağlubiyet alan siyah-beyazlılarda, Trabzonspor maçının ardından teknik direktör Sergen Yalçın'ı istifaya çağıranlarla destek olanlar arasında kavga çıktı.
Beşiktaş-Trabzonspor maçında son düdüğün çalmasıyla saha karıştı! Uğurcan Çakır kırmızı kart gördüSüper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, sahasında Trabzonspor'a 90+6. dakikada yediği golle 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın son düdüğüyle birlikte saha içinde olaylar çıkarken, maça kurtarışlarıyla damga vuran bordo-mavili takımın kalecisi Uğurcan Çakır kırmızı kart gördü.
Beşiktaş tribünlerini karıştıran olay! Trabzonspor gol atınca kendilerini ele verdilerSüper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, sahasında Trabzonspor'u konuk ediyor. Konuk ekibin ilk yarının sonlarında bulduğu gol sonrası Beşiktaş tribünlerinde sevinen az sayıdaki Trabzonspor taraftarı tepki çekti. Tribünlerde kısa süreli gerginlik yaşanırken polisler, bordo-mavili taraftarları stattan çıkardı.
Trabzonspor'da Bakasetas depremi! Beşiktaş maçında sakatlanan yıldız futbolcu oyuna devam edemediSüper Lig'in 12. haftasında Trabzospor, deplasmanda Beşiktaş'la karşılaşıyor. Zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede bordo-mavililerin en büyük kozu yıldız futbolcu Bakasetas sakatlanarak yerini Siopis'e bıraktı.
Beşiktaş maçı öncesi Abdullah Avcı'dan sürpriz çıkış: Ülke artık bunlardan çıkmalıSüper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, lider Trabzonspor'u konuk ediyor. Karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulunan bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı ligin uzun bir maraton olduğunu belirtirken, "Ülkenin artık bundan çıkması gerekiyor. 12. haftada ölüm kalım maçı diye bir şey olamaz" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ı yıkan gol! Trabzonspor, 90+6. dakikada öne geçtiSüper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, sahasında Trabzonspor'la karşılaşıyor. Saat 19.00'da başlayan ve zirveyi yakından ilgilendiren mücadelenin hakemliğini Erkan Özdamar yapıyor. Sergen Yalçın bu karşılaşmada sakatlığı süren Batshuayi'nin yerine ileri uçta Güven Yalçın'a görev verdi. Trabzonspor'da da cezalı Edgar'ın yerine savunmada Hüseyin olacak. Karşılaşma 2-1'lik Trabzonspor galibiyetiyle sonuçlandı.
Beşiktaş'ın TFF'ye yaptığı başvuru reddedildi! Trabzonspor maçının günü değişmeyecekŞampiyonlar Ligi'nde çarşamba gecesi Sporting'e 4-0 yenilen Beşiktaş, cumartesi günü oynanacak Trabzonspor maçının pazar gününe ertelenmesi için başvuru yaptı. Siyah-beyazlıların bu talebi, TFF tarafından reddedildi.
Ortalık ayağa kalktı! Derbiye atanan dansçı hakemin koyu Galatasaraylı olduğu iddia edildiBeşiktaş-Trabzonspor maçına atanan Erkan Özdamar'a ait olduğu iddia edilen sosyal medya hesabındaki Galatasaray beğenileri ortalığı karıştırdı. Rakip takım taraftarları, Erkan Özdamar'ın koyu Galatasaray taraftarı olduğunu iddia etti. Zumba eğitmeni olduğu öğrenilen Erkan Özdamar için sert eleştiriler yapıldı.
Fenerbahçe'den bomba hamle! Sosa ve Novak'tan sonra sıra Nwakaeme'deSarı-Lacivertliler'in gözü sezon sonu mukavelesi bitecek Anthony Nwakaeme'de. Trabzonspor'la halen sözleşme uzatmayan Nwakaeme'nin durumu yakından takip ediliyor. Trabzonspor, Novak ve Sosa'da erken davranmadığı için futbolcuları Fenerbahçe'ye kaptırmıştı.
Yabancı kuralının masaya yatırıldığı zirve sona erdi! İşte kulüplerin TFF'den talepleriKulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, saatler süren toplantı sonrası TFF'den 7+4 yabancı kuralının ertelenmesini istediklerini ifade etti. Ağaoğlu ayrıca Serdar Tatlı'nın MHK'den istifa etmesinin hiçbir şeyi değiştirmediğini vurguladı.