Trabzonspor Haberleri - Trabzonspor Haber - Haberler

"En güzel golü ben yedim" dedi ama o detaydan haberi yoktu! Avrupa'nın en iyisi Uğurcan

Trabzonspor'un Altay'ı 2-1 yendiği maçta Cebrail'den yediği şık gol için, "Çok güzel yedim" diyen Uğurcan, buna rağmen Avrupa ve Süper Lig'in en iyisi oldu. Şu anda Uğurcan'dan daha yüksek kurtarış yüzdesine sahip başka bir kaleci yok.

Trabzonspor - 22.12.2021