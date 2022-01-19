Trabzonspor Haberleri - Trabzonspor Haber - Haberler
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Trabzonspor Haberleri

Trabzonspor haber, Trabzonspor son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Yusuf Yazıcı resmen Lille'den CSKA'ya transfer oldu! İşte maliyeti

Yusuf Yazıcı resmen Lille'den CSKA'ya transfer oldu! İşte maliyeti

Rus ekibi CSKA Moskova, Lille forması giyen Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'yı satın alma opsiyonuyla kiraladı. Yusuf'un satın alma ücreti 12.5 milyon euro.
Trabzonspor - 5 Saat Önce
Resmiyet kazandı! Milli futbolcumuz Yusuf ve Vedat Muriqi takım arkadaşı oldu

Resmiyet kazandı! Milli futbolcumuz Yusuf ve Vedat Muriqi takım arkadaşı oldu

Rus ekibi CSKA Moskova, Lille'de forma giyen Yusuf Yazıcı ve Lazio'nun forveti Vedat Muriqi'i kadrosuna kattı. Lille ve Lazio kulüpleri, anlaşmanın sağlandığı açıkladı.
Trabzonspor - 16.01.2022
Lider için kötünün iyisi! Trabzonspor, Sivasspor'la deplasmanda 1-1 berabere kaldı

Lider için kötünün iyisi! Trabzonspor, Sivasspor'la deplasmanda 1-1 berabere kaldı

Karşılaşmada 20. dakikada perdeyi Leke James açtı. Nijeryalı forvet, Uğurcan'ın elinden kaçırdığı topu tamamladı. Abdülkadir Ömür, şık golle 24'te skoru eşitledi. İkinci yarı bastıran kar yağışından sonra takımlar zorlandı. Skor değişmeyince lider Trabzon, Sivas'ta 2 puan bıraktı. Zorlu hava şartlarında Trabzonspor için 1 puan teselli oldu.
Trabzonspor - 15.01.2022
Büyükler ne kadar harcama yapabilecek? TFF takımların limitlerini açıkladı

Büyükler ne kadar harcama yapabilecek? TFF takımların limitlerini açıkladı

TFF, 2021-2022 Sezonu 2. Transfer ve Tescil Dönemi takım harcama limitlerini açıkladı. Geçen sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası, ardından Süper Kupa'yı kazanan Beşiktaş'ın limitinin Fenerbahçe ve Galatasaray'dan az olması dikkat çekti.
Trabzonspor - 11.01.2022
Son Dakika: Trabzonspor, Tymoteusz Puchacz transferini KAP'a bildirdi

Son Dakika: Trabzonspor, Tymoteusz Puchacz transferini KAP'a bildirdi

Son dakika: Trabzonspor, Union Berlin'in sol beki Tymoteusz Puchacz'ın transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Trabzonspor - 10.01.2022
Tarihte aynısı bir kez yaşandı! Üç büyükler hocasız

Tarihte aynısı bir kez yaşandı! Üç büyükler hocasız

Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim'le yolların ayrılmasının ardından Süper Lig tarihinde 47 yıl sonra bir ilk yaşandı. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray aynı sezonda hoca değişikliğine gitti
Trabzonspor - 10.01.2022
Trabzonspor'un yıldızına iki teklif var! Eski takımı da geri istiyor

Trabzonspor'un yıldızına iki teklif var! Eski takımı da geri istiyor

Trabzonspor'un başarılı savunmacısı Vitor Hugo, iki kulübün transfer radarına girdi. İtalya ve Brezilya'dan talibi olan Brezilyalı stoperin transferine şimdilik izin çıkmadı.
Trabzonspor - 10.01.2022
Trabzonspor'da transferlerin ardı arkası kesilmiyor! Puchacz da imzaya geliyor

Trabzonspor'da transferlerin ardı arkası kesilmiyor! Puchacz da imzaya geliyor

Süper Lig'de şampiyonluk yolunda ilerleyen Trabzonspor, bir ismi daha kadrosuna katıyor. Bordo-mavililer, Polonyalı milli sol bek Tymoteusz Puchacz'la anlaşmaya vardı. 22 yaşındaki oyuncu bugün Trabzon'a gelecek.
Trabzonspor - 08.01.2022
Abdullah Avcı'dan zafer sonrası Trabzonspor taraftarına müjde: Yeni transferimiz yolda

Abdullah Avcı'dan zafer sonrası Trabzonspor taraftarına müjde: Yeni transferimiz yolda

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 1-0 kazanılan Yeni Malatya maçından sonra taraftara transfer müjdesi verdi. Avcı, "Puchacz aksilik olmazsa yarın ya da pazar günü burada olur" dedi.
Trabzonspor - 07.01.2022
Caner Erkin skandalına Rıdvan Dilmen'den ses getiren isyan: Bunun dünyada benzeri yok

Caner Erkin skandalına Rıdvan Dilmen'den ses getiren isyan: Bunun dünyada benzeri yok

Rıdvan Dilmen, Caner Erkin 3 maçlık cezasını çektikten sonra indirime giden TFF'yi topa tuttu. Dilmen, "Küfür falan etmiyor. 3 maç ceza veriyorsunuz. Bodrum ve Alanya maçlarında adam cezasını çekiyor, sonra 1 maça indiriyorsunuz. Caner'e borcunuz var, ödeyecek misiniz? Bunun dünyada benzeri yoktur" dedi.
Trabzonspor - 07.01.2022
Maç sonunda ilginç görüntüler! Kaleci Ertaç Özbir, topu Fırat Aydınus'un kafasına nişanladı

Maç sonunda ilginç görüntüler! Kaleci Ertaç Özbir, topu Fırat Aydınus'un kafasına nişanladı

Yeni Malatya'nın kalecisi Ertaç Özbir, Trabzon maçının bitiş düdüğüyle topu hakem Fırat Aydınus'un kafasına nişanladı. Ertaç, Aydınus'un yanına koşup özür diledi. Ardından renkli görüntüler ortaya çıktı.
Trabzonspor - 07.01.2022
Lider, Süper Lig'in ikinci yarısına zaferle başladı! Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti

Lider, Süper Lig'in ikinci yarısına zaferle başladı! Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti

Trabzonspor, 20. haftanın açılış maçında Cornelius'un golüyle Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti. Net fırsatlar yakalayan Bordo-Mavililer, kaleci Ertaç Özbir'e takıldı, farkı açamadı. Fırtına, böylece şampiyonluk yolunda önemli bir adım daha attı.
Trabzonspor - 07.01.2022
Rıdvan Dilmen'den Trabzonspor maçındaki tartışılan pozisyona olay yorum: Siz bulaşmayın

Rıdvan Dilmen'den Trabzonspor maçındaki tartışılan pozisyona olay yorum: Siz bulaşmayın

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Trabzonsporlu Peres'in Karim Hafez'in yüzüne yaptığı hamlede kart çıkarmayan Fırat Aydınus'u eleştirdi. Dilmen, bu pozisyon üstünden hakemleri uyarı yaptı. Ünlü yorumcu, "Trabzonspor'un şampiyonluğuna siz bulaşmayın. 'Hakemler şampiyon yaptı' dedirtmeyin. Tartışılacak hiçbir yanı yok, kırmızı kart" ifadelerini kullandı.
Trabzonspor - 07.01.2022
Herkes Trabzonspor maçındaki bu pozisyonu konuşuyor! Fırat Aydınus'un kararı rakipleri çıldırttı

Herkes Trabzonspor maçındaki bu pozisyonu konuşuyor! Fırat Aydınus'un kararı rakipleri çıldırttı

Malatyalı Karim Hafez, Trabzonsporlu Bruno Peres'in müdahalesiyle yerde kaldı. Darbe sonrası Hafez'in burnu kanadı. Futbolseverler, Peres'in bilinçli şekilde yumruk attığı görüşünde yorumlar yazdı. Kartına başvurmayan Fırat Aydınus'a da çok sert tepki gösterildi.
Trabzonspor - 07.01.2022

SPOR Hatayspor Başkanvekili Özat: 3 büyüklerin durumu, Anadolu kulüpleri için fırsattır
Ahmet Ağaoğlu ve Visca arasında ilginç pazarlık: Ülkenin nüfusu kaç?

Ahmet Ağaoğlu ve Visca arasında ilginç pazarlık: Ülkenin nüfusu kaç?

Trabzonspor'da Edin Visca için imza töreni düzenlendi. Her yeni transferden forma almasını isteyen Ağaoğlu, Visca'ya da bu adeti hatırlattı. Bosna Hersek'in nüfusunu soran Ağaoğlu, Visca'ya 3 bin forma yazdı. Ardından Boşnak yıldızla yaptığı pazarlık, renkli görüntüler ortaya çıkardı.
Trabzonspor - 07.01.2022
Trabzonspor transferde gaza bastı! Yarın bir yıldız daha şehre geliyor

Trabzonspor transferde gaza bastı! Yarın bir yıldız daha şehre geliyor

Edin Visca'yı kadrosuna katan Trabzonspor, bir bomba daha patlatıyor. Polonyalı oyuncu Tymoteusz Puchacz, yarın Trabzon'da olacak.
Trabzonspor - 07.01.2022
Trabzonspor'un son bombası şehre indi! Taraftarlar Visca için havalimanına akın etti

Trabzonspor'un son bombası şehre indi! Taraftarlar Visca için havalimanına akın etti

Trabzonspor'un uzun uğraşlar sonucunda kadrosuna kattığı Edin Visca, şehre geldi. Boşnak yıldız, havalimanında taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı.
Trabzonspor - 06.01.2022
Ahmet Ağaoğlu'ndan tarihe geçecek gaf! Utancından ne diyeceğini bilemeyen Visca, dondu kaldı

Ahmet Ağaoğlu'ndan tarihe geçecek gaf! Utancından ne diyeceğini bilemeyen Visca, dondu kaldı

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, büyük bir gafa imza attı. Ağaoğlu Visca'ya, "Verdiğimiz para seni tatmin etti mi?" dedi. Ne diyeceğini bilemeyen Boşnak yıldız utancından cevap veremedi.
Trabzonspor - 06.01.2022
Visca'yı alan Trabzonspor'dan inanılmaz hamle! Dünya yıldızı Marcelo'dan yeşil ışık

Visca'yı alan Trabzonspor'dan inanılmaz hamle! Dünya yıldızı Marcelo'dan yeşil ışık

Sol beke takviye yapmaya hazırlanan Trabzonspor, Real Madrid'in dünyaca ünlü yıldızı Marcelo'ya gitti. Brezilyalı futbolcu, Trabzonspor'a olumlu geri dönüş yaptı.
Trabzonspor - 05.01.2022
Trabzonspor'un eski yıldızı Ekuban, geri dönüyor! Konyaspor transferi bitirmeye çok yakın

Trabzonspor'un eski yıldızı Ekuban, geri dönüyor! Konyaspor transferi bitirmeye çok yakın

Sezon başında Trabzonspor'dan ayrılan Caleb Ekuban Türkiye'ye geri dönüyor. Genoa'nın Ganalı yıldızı Konyaspor'la anlaşmak üzere.
Trabzonspor - 05.01.2022
Son Dakika: Edin Visca resmen Trabzonspor'da! Taraftarları heyecanlandıran bir mesaj var

Son Dakika: Edin Visca resmen Trabzonspor'da! Taraftarları heyecanlandıran bir mesaj var

Son dakika: Trabzonspor, Edin Visca transferini KAP'a bildirdi. Trabzonspor'un, "Kanatlarımıza dikkat edin" açıklaması taraftarda heyecan yarattı. İki kulübün başkanı ve Edin Visca, basın mensuplarının karşısına birlikte çıktı.
Trabzonspor - 05.01.2022
Mutlu son değil sürpriz son! Trabzonspor'a gitmesi beklenen Visca, herkesi dumura uğrattı

Mutlu son değil sürpriz son! Trabzonspor'a gitmesi beklenen Visca, herkesi dumura uğrattı

Edin Visca'nın menajeri Nedin Hrapovic, yaptığı açıklamayla herkesi şaşırttı. Trabzonspor'un transferi resmiyete dökmesi beklenirken Hrapovic'ten, "Başka takımlarla görüşüyoruz" açıklaması geldi.
Trabzonspor - 04.01.2022
Süper Lig ertelenecek mi? İlk atak Beşiktaş'tan geldi

Süper Lig ertelenecek mi? İlk atak Beşiktaş'tan geldi

Toplam 7 futbolcusunda koronavirüs tespit edilen Beşiktaş, TFF Başkanı Nihat Özdemir'den bu hafta oynanacak lig maçının ertelenmesini ve 2. yarının 15 gün sonra başlamasını talep etti.
Trabzonspor - 04.01.2022
Fransa macerası bitti! Yusuf Yazıcı, Lille'de son maçına çıkıyor

Fransa macerası bitti! Yusuf Yazıcı, Lille'de son maçına çıkıyor

Fransa'da Lille forması giyen Yusuf Yazıcı'nın Lens ile yapılacak kupa maçında son kez forma giyeceği iddia edildi. Milli yıldızın hangi takıma transfer olacağı ise merak konusu oldu
Trabzonspor - 04.01.2022
Daha 24 saat dolmadı! Dün Trabzon'a gelen Gürcü yıldız, geri gönderiliyor

Daha 24 saat dolmadı! Dün Trabzon'a gelen Gürcü yıldız, geri gönderiliyor

Trabzonspor'un Dinamo Batumi'den kiralamak için anlaşmaya vardığı Irakli Azarovi, dün akşam şehre gelmişti. Gürcü sol bek ve kulübü pazarlıklarda son anda fiyat artırınca transfer çıkmaza girdi.
Trabzonspor - 04.01.2022
Ağaoğlu'nun koronaya yakalanan Ali Koç hakkındaki sözleri kıyameti kopardı! Tepki yağıyor

Ağaoğlu'nun koronaya yakalanan Ali Koç hakkındaki sözleri kıyameti kopardı! Tepki yağıyor

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, TFF Riva Tesisleri'ndeki toplantıda kullandığı ifadelerden dolayı Fenerbahçeli taraftarları çok kızdırdı. Ağaoğlu'nun koronavirüse yakalanan Koç üstünden TFF Başkanı Nihat Özdemir'e yaptığı "Ali Koç'la yakın oturmuştunuz. MHK Başkanı'nın yanında oturuyorsunuz. MHK Başkanı bize lazım" uyarısı tepki çekti.
Trabzonspor - 03.01.2022
Transferin merkezindeki Edin Visca'dan bomba paylaşım! Herkesi heyecan sardı

Transferin merkezindeki Edin Visca'dan bomba paylaşım! Herkesi heyecan sardı

Fenerbahçe ve Trabzonspor'un teklif yaptığı Edin Visca'nın uçaktan yaptığı paylaşım transferin rengini belli etti. Bordo-Mavili taraftarlar Boşnak yıldızın attığı paylaşımla heyecana kapıldı.
Trabzonspor - 29.12.2021
Milli yıldız Yusuf Yazıcı'dan büyük imza! Yeni adresiyle çok şaşırtacak

Milli yıldız Yusuf Yazıcı'dan büyük imza! Yeni adresiyle çok şaşırtacak

Galatasaray'ın gündemindeki Yusuf Yazıcı'nın adresi İngiltere oluyor. Suudi Arabistan veliaht prensinin satın aldığı Newcastle, Yusuf'u Lille'den almak için harekete geçiyor.
Trabzonspor - 28.12.2021
Bombayı dört büyükler değil Kayseri patlattı! Süper Lig'de dengeleri bozacak transfer

Bombayı dört büyükler değil Kayseri patlattı! Süper Lig'de dengeleri bozacak transfer

Kayserispor, Karagümrük'ün 15 maçta 7 gol atan İtalyan orta sahası Bertolacci'yi renklerine bağladı. Dört büyüklerin peşinde olduğu Bertolacci, bu tercihiyle hayli şaşırttı.
Trabzonspor - 28.12.2021
Son Dakika: Ali Koç Trabzonspor'a seslendi: Allah'ınızı severseniz vazgeçin, sıkıntıya girersiniz

Son Dakika: Ali Koç Trabzonspor'a seslendi: Allah'ınızı severseniz vazgeçin, sıkıntıya girersiniz

Son dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 3 Temmuz davasının kumpas olduğunu, Trabzonspor'un ısrar etmesi halinde sıkıntıya gireceğini ifade etti. Koç, "Trabzonspor'a sesleniyorum. Allah'ınızı seversiniz vazgeçin. UEFA şunu verdi, bunu verdi demeyin. Siz sıkıntıya girersiniz" dedi.
Trabzonspor - 27.12.2021
Ortalık karışacak! Ahmet Nur Çebi: Galatasaray'dan sonra Trabzonspor da ağlamaya başlamış

Ortalık karışacak! Ahmet Nur Çebi: Galatasaray'dan sonra Trabzonspor da ağlamaya başlamış

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Divan Toplantısı'nda hakemlerle ilgili konuşurken ezeli rakiplere ağır göndermeler yaptı. Çebi, "Galatasaray'dan sonra bakıyorum Trabzonspor da ağlamaya başlamış" ifadeleriyle dikkat çekti.
Trabzonspor - 26.12.2021
Ahmet Ağaoğlu'nun sözleri gündemi salladı: Caner Erkin formayı rüyasında görür

Ahmet Ağaoğlu'nun sözleri gündemi salladı: Caner Erkin formayı rüyasında görür

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Caner Erkin'e kapıları kapattı. Sabah'ın haberine göre Ağaoğlu, "3 Temmuz paylaşımlarını yakaladık. Trabzonspor' formasını rüyasında görür" ifadelerini kullandı.
Trabzonspor - 26.12.2021
Canlı yayında büyük gerginlik! 'Sormanız ayıp' diyen Hasan Ali'ye Güntekin Onay'dan olay cevap

Canlı yayında büyük gerginlik! "Sormanız ayıp" diyen Hasan Ali'ye Güntekin Onay'dan olay cevap

Trabzonspor-Medipol Başakşehir maçındaki tartışmalı penaltı pozisyonuyla alakalı olarak Hasan Ali Kaldırım'ın "Ayağımdan elime çarptı. Orada penaltı verilse, bütün Türkiye şey yapardı yani... Basit pozisyon, bence bunu burada sormanız ayıp." sözlerine yayıncı kuruluş moderatörü Güntekin Onay tepki gösterdi. Onay, "Kimin neyi soracağına, konuşacağına Hasan Ali karar vermiyor." ifadelerini kullandı.
Trabzonspor - 26.12.2021
Fenerbahçe'nin pabucunu dama attılar! Trabzonspor, Süper Lig tarihine geçti

Fenerbahçe'nin pabucunu dama attılar! Trabzonspor, Süper Lig tarihine geçti

Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor, sahasında Başakşehir'le golsüz beraber kaldı. Tarihi bir performansa imza atarak ligin ilk yarısını 46 puanla lider bitiren bordo-mavililer, 2005-2006 sezonunda Fenerbahçe'nin 45 puan topladığı sezonu geride bıraktı ve ilk yarıda en fazla puan toplayan takım unvanını eline geçirdi.
Trabzonspor - 25.12.2021
Trabzon'da sessiz gece! Zirveyi yakından ilgilendiren maçta gol sesi çıkmadı

Trabzon'da sessiz gece! Zirveyi yakından ilgilendiren maçta gol sesi çıkmadı

Süper Lig'in 19. haftasında lider Trabzonspor, sahasında Başakşehir'le golsüz berabere kaldı. Bu sonuçla, bordo-mavililer puanını 46'ya yükselterek en yakın rakibi Konyaspor'la arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 10'a yükseltti. Emre Belözoğlu göreve geldiğinden bu yana henüz mağlubiyet görmeyen turuncu-lacivertliler ise puanını 33'e çıkardı ve 3. sıradaki yerini korudu.
Trabzonspor - 25.12.2021
Süper Lig'de oranlar güncellendi! Galatasaray'a verilen şampiyonluk ihtimali hayrete düşürdü

Süper Lig'de oranlar güncellendi! Galatasaray'a verilen şampiyonluk ihtimali hayrete düşürdü

Süper Lig'in 18. haftasının sona ermesiyle şampiyonluk oranları güncellendi. Deplasmanda Altay'ı mağlup eden lider Trabzonspor'un oranı 1.07'ye kadar gerilerken, Konyaspor 12.00 oranla bordo-mavililerden sonra şampiyonluğun en güçlü adayı. Galatasaray ise 50.00'lık oranıyla zirveye en uzak takımlar arasında.
Trabzonspor - 24.12.2021
'En güzel golü ben yedim' dedi ama o detaydan haberi yoktu! Avrupa'nın en iyisi Uğurcan

"En güzel golü ben yedim" dedi ama o detaydan haberi yoktu! Avrupa'nın en iyisi Uğurcan

Trabzonspor'un Altay'ı 2-1 yendiği maçta Cebrail'den yediği şık gol için, "Çok güzel yedim" diyen Uğurcan, buna rağmen Avrupa ve Süper Lig'in en iyisi oldu. Şu anda Uğurcan'dan daha yüksek kurtarış yüzdesine sahip başka bir kaleci yok.
Trabzonspor - 22.12.2021
Başakşehir Başkanı'nın açıklamasıyla savaş başladı! Yeni bir İrfan Can vakası

Başakşehir Başkanı'nın açıklamasıyla savaş başladı! Yeni bir İrfan Can vakası

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın, "Visca'yı Türkiye'den 2 takım istiyor" açıklamasının ardından gözler Fenerbahçe ve Trabzonspor'a çevrildi. İki takım taraftarları Gümüşdağ'dan gelen açıklamayla Visca'yı beklemeye başladı. Futbolseverler, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin İrfan Can Kahveci için tutuştuğu savaşı bu kez Visca'da izleyecek.
Trabzonspor - 22.12.2021
'Şampiyonluğu hayırlı olsun' diyen Rıdvan Dilmen fena patladı: Hadi güle güle

"Şampiyonluğu hayırlı olsun" diyen Rıdvan Dilmen fena patladı: Hadi güle güle

Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor'un Altay'ı 2-1, Adana Demirspor'un da Galatasaray'ı 2-0 yendiği mücadeleleri Rıdvan Dilmen değerlendirdi. Bordo-mavilileri şampiyon ilan eden Dilmen, İstanbul'un devlerini sert eleştirdi. Ünlü yorumcu yaptığı açıklamada, "Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde oynadı Süper Lig'le alakası kalmadı. Fenerbahçe, Galatasaray Avrupa Ligi oynadı, Süper Lig'le alakası kalmadı. Trabzonspor 'bay bay' dedi forsa etti. Rotasyon, rotasyon, rotasyon hadi güle güle" dedi.
Trabzonspor - 21.12.2021
Cebrail'in enfes golüne Uğurcan Çakır'dan herkesi şaşırtan yorum: Çok güzel yedim

Cebrail'in enfes golüne Uğurcan Çakır'dan herkesi şaşırtan yorum: Çok güzel yedim

Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır, Altay karşısında 2-1 kazandıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Cebrail Karayel'den yediği golü yorumlayan milli kaleci, "Çok güzel bir gol yedim, bence haftanın golü." dedi.
Trabzonspor - 21.12.2021
Lider, İzmir'de hız kesmedi! Trabzonspor, deplasmanda Altay'ı 2-1 mağlup etti

Lider, İzmir'de hız kesmedi! Trabzonspor, deplasmanda Altay'ı 2-1 mağlup etti

Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Altay'ı 2-1 mağlup etti. Liderlik koltuğunda oturan bordo-mavililer bu sonuçla puanını 45 yaparken en yakın rakibi Konyaspor'a da maç fazlasıyla 12 puan fark attı.
Trabzonspor - 21.12.2021
Şampiyonluk oranlarında tarihi fark! Listede yeni favoriler var

Şampiyonluk oranlarında tarihi fark! Listede yeni favoriler var

Süper Lig'de 17. haftanın tamamlanmasıyla şampiyonluk oranları güncellendi. Trabzonspor'un yeri iyice sağlamlaştı. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe ise dibi gördü. Geçen hafta favoriler arasına giren Başakşehir ve bu hafta listeye eklenen Konyaspor'a bir hayli ihtimal verildi.
Trabzonspor - 20.12.2021
Ligin puan tablosuna bakanlar gözlerine inanamadı! Galatasaraylılar hayrete düştü

Ligin puan tablosuna bakanlar gözlerine inanamadı! Galatasaraylılar hayrete düştü

Süper Lig'in 17. haftası tamamlandı, 3 büyüklerden ilk 3'e girebilen çıkmadı. Televizyon programlarında puan tablosu ekrana sığmadığı için liste iki parçaya bölündü. Zirveye alışık olan Galatasaray ilk 10'da yer almadı. İlk 10 dışında kalan Galatasaray'ın bu durumu taraftarları da hayli şaşırttı.
Trabzonspor - 20.12.2021
35'lik olduğuna kimse inanmaz! Marek Hamsik'ten olağanüstü performans

35'lik olduğuna kimse inanmaz! Marek Hamsik'ten olağanüstü performans

Trabzonspor'un sezon başında orta sahasına kattığı Marek Hamsik, Hatayspor maçında zirveye çıktı. Alındığında 'Yaşlı' denilen Hamsik, 12.17 km ile sahanın en çok koşan ismi oldu. Slovak yıldız pas isabetinde de zirveyi gördü.
Trabzonspor - 19.12.2021
Trabzonspor mağlubiyeti sonrası Hatayspor'da isyan var: 2 tane net penaltımız var

Trabzonspor mağlubiyeti sonrası Hatayspor'da isyan var: 2 tane net penaltımız var

Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Trabzonspor'a 2-0 kaybettikleri maçın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hakem yönetimine tepki gösteren Erdoğan, "İki tane net penaltımız var. Edgar Ie'nin Diouf'u düşürmesi ve Denswil'in elle oynaması var. VAR neye göre değerlendiriyor anlamıyorum. Biz gelince VAR hemen penaltı veriyor. Bu konuda üzgünüm." dedi.
Trabzonspor - 18.12.2021
Fırtına'nın şampiyonluk yürüyüşü sürüyor! Hatayspor'u 2-0 deviren Trabzonspor, liderliği perçinledi

Fırtına'nın şampiyonluk yürüyüşü sürüyor! Hatayspor'u 2-0 deviren Trabzonspor, liderliği perçinledi

Geçen hafta deplasmanda Antalyaspor'a kaybeden Süper Lig'in lideri Trabzonspor, evinde Hatayspor'u 2-0 mağlup etti. Bordo-Mavililer'in galibiyet golleri Djaniny ve Cornelius'tan geldi. Bordo Mavililer, 17. haftada puanını 42'ye yükseltti.
Trabzonspor - 18.12.2021
Trabzonspor galibiyetinden sonra Aziz Çetin'den iddialı sözler: Türkiye'de en iyi futbolu Antalyaspor oynuyor

Trabzonspor galibiyetinden sonra Aziz Çetin'den iddialı sözler: Türkiye'de en iyi futbolu Antalyaspor oynuyor

Antalyaspor'un Başkanı Aziz Çetin, Trabzonspor galibiyetinden sonra hocalıktaki ilk dönemini yaşayan Nuri Şahin'i öve öve bitiremedi. Çetin, "Türkiye'de en iyi futbolu Antalyaspor oynuyor" dedi.
Trabzonspor - 12.12.2021
27 maçlık serisi son bulan Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan itiraf: Yol kazası diyemeyiz

27 maçlık serisi son bulan Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan itiraf: Yol kazası diyemeyiz

Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu. 27 maçlık yenilmezlik serisi son bulan bordo-mavililerde karşılaşma sonunda açıklamalarda bulunan teknik direktör Abdullah Avcı, "Bu yenilgiye yol kazası diyemeyiz. Maç öncesi rakiple ilgili ve Nuri hocayla ilgili düşüncelerimi söyledim. Verileri yukarı doğru çıkan bir takım ve buna göre hazırlandık. Detaylı bir şekilde çalıştık." dedi.
Trabzonspor - 11.12.2021
Türkiye'de altyapıya verilen önem! Antalyaspor-Trabzonspor maçı gölün üstünde oynandı

Türkiye'de altyapıya verilen önem! Antalyaspor-Trabzonspor maçı gölün üstünde oynandı

Antalyaspor ile Trabzonspor U19 takımları arasındaki maç adeta göl üstünde oynandı. Genç futbolcuların ayakta durmakta zorlandığı ve sakatlanma tehlikesi atlattığı maçın oynanmasına izin veren TFF'ye tepki yağıyor. Ünlü yorumcu Uğur Karakullukçu bu görüntüyle ilgili çok sert bir paylaşım yaptı.
Trabzonspor - 11.12.2021
Yeni Yattara formayı giydi! Trabzonspor'a sudan ucuza yıldız

Yeni Yattara formayı giydi! Trabzonspor'a sudan ucuza yıldız

Bordo-Mavililer, Nijeryalı hücum jokeri Jean Evrard Kouassi'yi bonservis ödemeden kadrosuna kattı. 27 yaşındakı yıldızla 3,5 yıllık sözleşme imzalandı. Yıllık ücreti de hayli uygun. Kouassi'nin oyun stili efsane futbolcu Yattara'ya benzetiliyor.
Trabzonspor - 10.12.2021
Trabzonspor'un yeni transferi İstanbul'a geldi! İşte Jean Evrard Kouassi'nin sözleşme detayları

Trabzonspor'un yeni transferi İstanbul'a geldi! İşte Jean Evrard Kouassi'nin sözleşme detayları

Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı Fildişi Sahilli futbolcu Jean Evrard Kouassi, İstanbul'a geldi. 27 yaşındaki sol kanat, gece saatlerinde Trabzon'a geçerek kendisini 3.5 yıl boyunca bordo-mavili renklere bağlayan imzayı atacak. Bonservis ödenmeyecek olan Kouassi, Trabzonspor'dan yıllık 700 bin euro kazanacak.
Trabzonspor - 07.12.2021
Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! Fark bir hayli şaşırtıcı

Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! Fark bir hayli şaşırtıcı

15. haftanın tamamlanmasıyla şampiyonluk oranları güncellendi. Lider Trabzonspor ile üç büyükler arasındaki makas iyice açıldı.
Trabzonspor - 07.12.2021
Fenerbahçe ile sözleşme uzatmayan Ferdi için bomba iddia: Trabzonspor'u istiyor

Fenerbahçe ile sözleşme uzatmayan Ferdi için bomba iddia: Trabzonspor'u istiyor

Vitor Pereira'nın gelişiyle uzun süre sonra oynamaya başlayan Ferdi Kadıoğlu, sezon sonu bitecek mukavelesini henüz uzatmadı. Ferdi'nin aile faktöründen dolayı Trabzonspor'a daha sıcak olduğu ileri sürüldü.
Trabzonspor - 07.12.2021
Trabzonspor'un yeni yıldızı yola çıktı geliyor! Kouassi, uçaktan kare paylaştı

Trabzonspor'un yeni yıldızı yola çıktı geliyor! Kouassi, uçaktan kare paylaştı

Bordo-Mavililer'in dün resmen açıkladığı Jean Evrard Kouassi, yola çıktı. Fildişili yıldız, uçaktan paylaştığı fotoğrafla taraftarlarda heyecan yarattı.
Trabzonspor - 06.12.2021
Uğurcan Çakır'ın sosyal medya paylaşımı eşini çok kıskandırdı

Uğurcan Çakır'ın sosyal medya paylaşımı eşini çok kıskandırdı

Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır, Demirspor maçından sonra kulübü etiketleyerek, "Kimseyi görmedim ben senden daha güzel" mesajı paylaştı. Eşi Kübra Çakır da bu paylaşıma 'kıskançlık' emojisi bırakınca çift arasında eğlenceli bir diyalog yaşandı.
Trabzonspor - 05.12.2021
Son Dakika: Ahmet Ağaoğlu, yeniden Trabzonspor başkanı seçildi

Son Dakika: Ahmet Ağaoğlu, yeniden Trabzonspor başkanı seçildi

Son dakika: Trabzonspor'da seçime tek aday olarak giren mevcut başkan Ahmet Ağaoğlu, yeniden başkanlığa seçildi.
Trabzonspor - 05.12.2021
Trabzonspor'un açtığı pankarta Fenerbahçe'den jet hızında yanıt! Taraftardan yorum yağdı

Trabzonspor'un açtığı pankarta Fenerbahçe'den jet hızında yanıt! Taraftardan yorum yağdı

Fenerbahçe, Trabzonspor Genel Kurulu'nda açılan "2010-2011 sezonu şampiyonu Trabzonspor" pankartına sosyal medyadan cevap verdi. Şampiyonluk kupasını paylaşan sarı-lacivertliler, "Değişmez, yorumlanamaz, tartışmaya açılamaz bir gerçeği 'herkesin anlayacağı şekilde' bir kez daha hatırlatıyoruz: "2010-11 Şampiyonu Fenerbahçe'dir!" ifadelerini kullandı. Sarı-lacivertli taraftarlar paylaşıma büyük ilgi gösterirken binlerce yorum yaptı.
Trabzonspor - 04.12.2021
Lider Trabzonspor'un Adana Demirspor karşısındaki ilk 11'i belli oldu! Fırtına'nın rekor maçı

Lider Trabzonspor'un Adana Demirspor karşısındaki ilk 11'i belli oldu! Fırtına'nın rekor maçı

Saat 16.00'da Adana Demirspor'u ağırlayacak Trabzonspor'un ilk 11'inde sürpriz görülmedi. Demirspor'da Balotelli ilk 11'de. Fırtına bu maçı kazanırsa yenilmezlik rekoru kıracak.
Trabzonspor - 04.12.2021
Bu atamalar çok konuşulacak! 4 büyükler isyan açıklamalarını hazırladı bile

Bu atamalar çok konuşulacak! 4 büyükler isyan açıklamalarını hazırladı bile

Süper Lig'in 15. haftasında yapılan atamalar dikkat çekti. TFF, 4 büyüklerle sıkıntı yaşayan hakemleri uzun süre sonra maçlarına atadı. Bu hafta da gündemi hakem konusu işgal edecek.
Trabzonspor - 02.12.2021
İtalyan basınına konuşan Ahmet Ağaoğlu bombayı patlattı! Trabzon'a yıldız geliyor

İtalyan basınına konuşan Ahmet Ağaoğlu bombayı patlattı! Trabzon'a yıldız geliyor

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, İtalyan medyasına röportaj verdi. Siopis ve Bakasetas'tan çok memnun olduklarını belirten Ağaoğlu, bir Yunan futbolcunun daha yolda olduğunu ifade etti.
Trabzonspor - 02.12.2021
Trabzonspor şampiyonluğa kafayı taktı! Bir dünya yıldızı, bir de gol makinesi geliyor

Trabzonspor şampiyonluğa kafayı taktı! Bir dünya yıldızı, bir de gol makinesi geliyor

14 haftalık bölümde Süper Lig'de en yakın takipçisine 10 puan fark atan namağlup lider Trabzonspor, nokta atışı transferlerle işini şansa bırakmak istemiyor. Bordo-Mavililer, Ukraynalı yıldız Yarmolenko ile söz kesti. Çin'den ayrılan boştaki Goulart için de temaslar başlayacak. Bir de sol bek transferi gündemde.
Trabzonspor - 01.12.2021
Bu hamle çok şaşırttı! Başakşehir, Trabzonspor'un eski teknik direktörü Eddie Newton'ı göreve getirdi

Bu hamle çok şaşırttı! Başakşehir, Trabzonspor'un eski teknik direktörü Eddie Newton'ı göreve getirdi

Medipol Başakşehir, Trabzonspor'un eski teknik direktörü Eddie Newton'la sözleşme imzaladı. Newton, kulübün strateji ve planlama direktörü olarak göreve başladı.
Trabzonspor - 30.11.2021
Bu Trabzonspor'u durdurmak zor! Süper Lig tarihine geçtiler

Bu Trabzonspor'u durdurmak zor! Süper Lig tarihine geçtiler

Karagümrük'ü 2-0 mağlup eden Trabzonspor, şampiyonluk yolunda makası çok erken açtı. Bordo-Mavililer, 14. haftalar itibarıyla lig tarihinin en başarılı takımı oldu. 36 puanlı Fırtına, en yakın takipçisine 10 puan fark attı.
Trabzonspor - 29.11.2021
Fırtına şampiyonluğa yürüyor! Namağlup lider Trabzonspor, Karagümrük engelini rahat geçti

Fırtına şampiyonluğa yürüyor! Namağlup lider Trabzonspor, Karagümrük engelini rahat geçti

Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti. Namağlup lider konumda olan bordo-mavililer, 36 puanla en yakın rakibine 10 puan fark attı ve şampiyonluk için yoluna emin adımlarla devam etti.
Trabzonspor - 28.11.2021
Lider, İstanbul'a güle oynaya gitti! Trabzonspor'da yıldız futbolcular takıma geri döndü

Lider, İstanbul'a güle oynaya gitti! Trabzonspor'da yıldız futbolcular takıma geri döndü

Trabzonspor, Süper Lig'in 14'üncü haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile deplasmanda oynayacağı maç için İstanbul'a gitti. Bordo-mavili ekipte sakatlıkları sona eren Hamsik, Bakasetas, Koita ve Abdülkadir Parmak da kafilede yer aldı.
Trabzonspor - 27.11.2021
Luis Nani, Türkiye'ye geri dönüyor! Yeni adresi çok şaşırtacak

Luis Nani, Türkiye'ye geri dönüyor! Yeni adresi çok şaşırtacak

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Luis Nani, Orlando'dan resmen ayrıldı. Gervinho'nun sözleşmesini feshetmeye çalışan Trabzonspor, yerine Nani'yi getirmeye hazırlanıyor.
Trabzonspor - 27.11.2021
Kulüpler Birliği, 14 kulübün aldığı ortak kararı açıkladı: Hakemlerle ilgili konuşmayacağız

Kulüpler Birliği, 14 kulübün aldığı ortak kararı açıkladı: Hakemlerle ilgili konuşmayacağız

Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, birliğin gerçekleştirdiği toplantı sonrasında açıklamalarda bulundu. 14 kulübün ortak bir karar aldığını duyuran Ağaoğlu, "İlk yarıda kalan 6 maçta bir anlaşma yaptık ve hakemler hakkında konuşmama kararı aldık" ifadelerini kullandı.
Trabzonspor - 24.11.2021
Yine gündemin zirvesinde! Trabzonsporlu taraftarlar Güntekin Onay'a tepki yağdırıyor

Yine gündemin zirvesinde! Trabzonsporlu taraftarlar Güntekin Onay'a tepki yağdırıyor

Yayıncı kuruluş sunucusu Güntekin Onay, Trabzonspor-Gaziantep maçının devre arasında Suat Arslanboğa'nın karşılaşmanın önüne geçtiğini ifade etti. Trabzonsporlu futbolseverler, Güntekin Onay'ı 'taraflı' olmakla suçladı.
Trabzonspor - 23.11.2021
Erol Bulut, Trabzon maçını yöneten hakem Suat Arslanboğa'ya isyan etti: Hakkımı helal etmiyorum

Erol Bulut, Trabzon maçını yöneten hakem Suat Arslanboğa'ya isyan etti: Hakkımı helal etmiyorum

İlk yarıda 2 pozisyonda penaltı ve kırmızı kart bekleyen Gaziantep FK, Trabzonspor'a 3-0 kaybetti. Gaziantep camiası, TFF'ye ve hakem Suat Arslanboğa'ya ateş püskürdü. Maç sonu bir hayli üzgün görülen Erol Bulut, "Hakkımızı helal etmiyoruz" dedi.
Trabzonspor - 23.11.2021
Gaziantep maçında kalecisiz kalan Trabzonspor, altyapıdaki genci motosikletle stada yetiştirdi

Gaziantep maçında kalecisiz kalan Trabzonspor, altyapıdaki genci motosikletle stada yetiştirdi

Kart cezalısı Uğurcan'ın yokluğunda Gaziantep maçında formayı alan Erce Kardeşler, ısınmada sakatlandı. Erce'nin yerine İlk 11'e Arda Akbulut alındı. Yedek kalecisi kalmayan Trabzonspor, Muhammed Taha Tepe'yi motosikletle stada yetiştirdi.
Trabzonspor - 23.11.2021
Lider 45 dakikada fişi çekti! Namağlup Trabzonspor, Gaziantep FK'yı 3-0'lık skorla mağlup etti

Lider 45 dakikada fişi çekti! Namağlup Trabzonspor, Gaziantep FK'yı 3-0'lık skorla mağlup etti

Süper Lig'in lideri Trabzonspor, 13. haftayı da kayıpsız geçti. Namağlup lider, Gaziantep'i ilk yarıda bulduğu 3 golle mağlup edip 3 puana uzandı. Karşılaşmada iki takım da net pozisyonları kaçırdı. 3 topu direkten dönen Gaziantep, 2 pozisyonda da penaltı bekledi. Hakem Suat Arslanboğa'ya büyük tepki gösterildi.
Trabzonspor - 22.11.2021
Maçın başında kıyamet koptu! Penaltı bekleyen Gaziantep FK, ortalığı ayağa kaldırdı

Maçın başında kıyamet koptu! Penaltı bekleyen Gaziantep FK, ortalığı ayağa kaldırdı

Trabzonspor-Gaziantep maçında 4. dakikada Dicko, ceza sahasına girerken yerde kaldı. Hakem Suat Arslanboğa, VAR ile konuşup devam kararı verdi. Penaltısı verilmeyen Gaziantep, sosyal medyadan isyan etti.
Trabzonspor - 22.11.2021
Trabzonspor-Gaziantep maçında gol sağanağı! İnanılmaz pozisyonlar kaçıyor

Trabzonspor-Gaziantep maçında gol sağanağı! İnanılmaz pozisyonlar kaçıyor

Maçta tempo yüksek. Gaziantep, 4. dakikada penaltı bekledi. Dicko itirazdan sarı kart gördü. 19'da Abdülkadir Ömür, serbest vuruştan attığı şık golle perdeyi açtı. 41'de Djaniny, 2-0 yaptı, 44'te Cornelius farkı 3'e yükseltti. İkinci yarıda iki takım da net fırsatları harcıyor. Edgar, 2 kez çizgiden top çıkardı.
Trabzonspor - 22.11.2021
Son Dakika: Şanssızlığın böylesi! Uğurcan'ın yokluğunda formayı alan Erce, ısınmada sakatlık geçirdi

Son Dakika: Şanssızlığın böylesi! Uğurcan'ın yokluğunda formayı alan Erce, ısınmada sakatlık geçirdi

Son dakika: Trabzonspor'da, Gaziantep FK maçı öncesi ısınma sırasında kaleci Erce Kardeşler sakatlandı. Erce'nin sağ arka adalesinde çekme meydana geldi. Erce, gözyaşları içinde soyunma odasına gitti. Kaleyi Arda Akbulut koruyacak.
Trabzonspor - 22.11.2021
Son Dakika: Gaziantep'le kozlarını paylaşacak namağlup lider Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu

Son Dakika: Gaziantep'le kozlarını paylaşacak namağlup lider Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu

Beşiktaş ve Galatasaray'ın takıldığı Süper Lig'in 13. haftasında heyecan dorukta. Haftanın kapanış maçında namağlup lider Trabzonspor, sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak. Abdullah Avcı'nın öğrencileri kazanarak namağlup lider olarak yoluna devam etmek ve puan farkını açmak istiyor. Avcı, 11'de radikal bir değişiklik yapmadı.
Trabzonspor - 22.11.2021
Rıdvan Dilmen bunu ilk kez yapıyor: Kariyerimi de riske atarak Trabzonspor'u şampiyon ilan edebilirim

Rıdvan Dilmen bunu ilk kez yapıyor: Kariyerimi de riske atarak Trabzonspor'u şampiyon ilan edebilirim

Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Alanyaspor'a 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından ünlü yorumcu Rıdvan dilmen çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Trabzonspor'un şampiyonluğa artık çok yakın olduğunu belirten Dilmen, "Hayatımda ilk defa 13. haftada bir takımı şampiyon ilan edebilirim. Yarın akşam Trabzonspor için söyleyebilirim. Daha önce bu haftalarda söylemedim, kariyerimi de riske atarak yarın akşam Trabzonspor'u şampiyon ilan edebilirim" ifadelerini kullandı.
Trabzonspor - 20.11.2021
Aaron Boupendza, Süper Lig'e dönüyor! Galatasaray ve Trabzonspor transferi bitirmek için karşı karşıya geldi

Aaron Boupendza, Süper Lig'e dönüyor! Galatasaray ve Trabzonspor transferi bitirmek için karşı karşıya geldi

Süper Lig'de geçen sezon Hatayspor formasıyla gol kralı olan Aaron Boupendza, yaz transfer döneminde Katar Ligi'nde Al-Arabi'ye transfer olmuştu. Gabonlu golcünün yeniden Türkiye'ye dönmeye hazırlandığı öne sürülürken, yeni adresinin Trabzonspor ya da Galatasaray olması bekleniyor.
Trabzonspor - 20.11.2021
Trabzonspor, Gervinho'yu serbest bırakıyor

Trabzonspor, Gervinho'yu serbest bırakıyor

Çapraz bağları kopan ve yüksek ihtimalle tüm sezonu kapatan Gervinho'ya veda ediliyor. Tecrübeli futbolcunun mukavelesinin feshedileceği aktarıldı.
Trabzonspor - 12.11.2021
Yusuf Yazıcı bombası patlamak üzere! Trabzonspor'a yeşil ışık yaktı

Yusuf Yazıcı bombası patlamak üzere! Trabzonspor'a yeşil ışık yaktı

Trabzonspor'un kiralık olarak kadrosuna katmak istediği Yusuf Yazıcı, Bordo-Mavili formayı giymeye hazır. Trabzonspor yönetimi, Lille kulübüyle görüşmelere başlıyor.
Trabzonspor - 12.11.2021
Avrupa'da tüm zamanların en iyileri belli oldu! İşte Türk takımlarının sıralamadaki yeri

Avrupa'da tüm zamanların en iyileri belli oldu! İşte Türk takımlarının sıralamadaki yeri

UEFA, Şampiyon Kulüpler Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde tüm zamanların en başarılı takımlarını sıraladı. Listede sırasıyla Real Madrid, Bayern Münih ve Barcelona ilk 3 sırayı paylaştı. Türkiye'den listeye giren Galatasaray 25., Fenerbahçe 50., Beşiktaş 60. ve Trabzonspor ise 118. sırada kendine yer buldu.
Trabzonspor - 11.11.2021
Trabzonspor, 17 milyon euroya sattığı Yusuf Yazıcı'yı bedavaya geri getiriyor

Trabzonspor, 17 milyon euroya sattığı Yusuf Yazıcı'yı bedavaya geri getiriyor

Lille'de gözden düşen Yusuf Yazıcı'nın kiralık olarak gönderilmesi gündemde. Milli Takım'a davet edilmeyen yıldıza Galatasaray'ın talip olduğu iddia edilmişti. Ancak Yusuf'un ve ailesinin gönlü Trabzon'da. Şampiyonluk yolundaki Trabzon, bu fırsatı değerlendirmek istiyor.
Trabzonspor - 11.11.2021
Yeni yasa ile Türk futbolu değişiyor! Sorumluluklarını yerine getirmeye başkanlara hapis cezası

Yeni yasa ile Türk futbolu değişiyor! Sorumluluklarını yerine getirmeye başkanlara hapis cezası

Spor Yasası ile ilgili çalışmalarda sona gelindi. Menajerler, spor kulüpleri ve futbolcular arasındaki sözleşmeler noter huzurunda yapılacak ve bakanlığa bildirilecek. TFF'nin veri sistemiyle ilgili değişiklikler de geliyor. Borçlarla ilgili sorumluklarını yerine getirmeyen kulüp başkanları, hapis cezası ile karşı karşıya kalacak.
Trabzonspor - 10.11.2021
Süper Lig'in en değerli 10 futbolcusu belli oldu! Liste çok şaşırtıcı

Süper Lig'in en değerli 10 futbolcusu belli oldu! Liste çok şaşırtıcı

Spor veri araştırma ekibi Football Benchmark, Süper Lig'in en değerli 10 futbolcusunu paylaştı. Fenerbahçe'den 4, Beşiktaş'tan 3, Trabzonspor'dan 2, Galatasaray'dan 1 futbolcu var. Galatasaray'dan 1 futbolcunun olması şaşırttı.
Trabzonspor - 09.11.2021
TFF: Misafir takım seyircileri müsabakalara alınmayacak

TFF: Misafir takım seyircileri müsabakalara alınmayacak

Profesyonel liglerde ev sahibi takım için seyirci kapasitesi sınırını kaldıran TFF, deplasman tribünleri için de kararı verdi. Federasyondan yapılan açıklamada, misafir takım seyircilerinin stadyumlara alınmayacağı ifade edildi.
Trabzonspor - 08.11.2021
Şampiyonluk oranlarında sürpriz değişim! Puan farkı gibi liste de şaşırtıcı

Şampiyonluk oranlarında sürpriz değişim! Puan farkı gibi liste de şaşırtıcı

12. haftayı 30 puanla lider kapatan Trabzonspor, Galatasaray'a 9, Fenerbahçe'ye ve Beşiktaş'a 10 puan fark attı. Trabzonspor, güncellenen oranlarda net favori gösterildi. Geçen hafta İkinci favori gösterilen Beşiktaş, konumunu Fenerbahçe ile paylaştı. En az şans yine Aslan'a verildi.
Trabzonspor - 08.11.2021
Yusuf Yazıcı neden Milli Takım'a alınmadı? Stefan Kuntz cevabı çok net verdi

Yusuf Yazıcı neden Milli Takım'a alınmadı? Stefan Kuntz cevabı çok net verdi

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Yusuf Yazıcı'nın takımında oynamadığı için alınmadığını açıkça ifade etti. Kuntz, "Önce kendi takımında oynamalı" dedi.
Trabzonspor - 08.11.2021
Aynı hakem! Trabzon-F.Bahçe maçındaki olay bu kez TFF 1. Lig'de yaşandı

Aynı hakem! Trabzon-F.Bahçe maçındaki olay bu kez TFF 1. Lig'de yaşandı

TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor, Ankaragücü maçında Vrsajevic'i atan Ali Şansalan'a ateş püskürdü. Kulüpten Ali Şansalan için, "Kendini ispatlama çabasında" açıklaması yapıldı. Ali Şansalan, F.Bahçeli Kim'i de benzer şekilde atmış, 3 hafta maç alamamıştı.
Trabzonspor - 08.11.2021
Volkan Demirel'den Uğurcan ve Altay kıyaslamalarını bitirecek sözler

Volkan Demirel'den Uğurcan ve Altay kıyaslamalarını bitirecek sözler

Yayıncı kuruluş yorumcusu Volkan Demirel, Trabzonspor'un Beşiktaş'ı 2-1 yendiği maçta aslan payının Uğurcan'da olduğunu ifade etti. Efsane kaleci Uğurcan için, "Türkiye'nin şu anda en büyük değeri Uğurcan'dır" dedi.
Trabzonspor - 07.11.2021
Beşiktaş tribünlerinde Sergen Yalçın kavgası! İkiye bölünen taraftarlar birbirlerine girdi

Beşiktaş tribünlerinde Sergen Yalçın kavgası! İkiye bölünen taraftarlar birbirlerine girdi

Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, sahasında Trabzonspor'a 90+6. dakikada yediği golle 2-1 mağlup oldu. Son 6 resmi maçta 5 mağlubiyet alan siyah-beyazlılarda, Trabzonspor maçının ardından teknik direktör Sergen Yalçın'ı istifaya çağıranlarla destek olanlar arasında kavga çıktı.
Trabzonspor - 06.11.2021
Beşiktaş-Trabzonspor maçında son düdüğün çalmasıyla saha karıştı! Uğurcan Çakır kırmızı kart gördü

Beşiktaş-Trabzonspor maçında son düdüğün çalmasıyla saha karıştı! Uğurcan Çakır kırmızı kart gördü

Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, sahasında Trabzonspor'a 90+6. dakikada yediği golle 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın son düdüğüyle birlikte saha içinde olaylar çıkarken, maça kurtarışlarıyla damga vuran bordo-mavili takımın kalecisi Uğurcan Çakır kırmızı kart gördü.
Trabzonspor - 06.11.2021
Beşiktaş tribünlerini karıştıran olay! Trabzonspor gol atınca kendilerini ele verdiler

Beşiktaş tribünlerini karıştıran olay! Trabzonspor gol atınca kendilerini ele verdiler

Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, sahasında Trabzonspor'u konuk ediyor. Konuk ekibin ilk yarının sonlarında bulduğu gol sonrası Beşiktaş tribünlerinde sevinen az sayıdaki Trabzonspor taraftarı tepki çekti. Tribünlerde kısa süreli gerginlik yaşanırken polisler, bordo-mavili taraftarları stattan çıkardı.
Trabzonspor - 06.11.2021
Trabzonspor'da Bakasetas depremi! Beşiktaş maçında sakatlanan yıldız futbolcu oyuna devam edemedi

Trabzonspor'da Bakasetas depremi! Beşiktaş maçında sakatlanan yıldız futbolcu oyuna devam edemedi

Süper Lig'in 12. haftasında Trabzospor, deplasmanda Beşiktaş'la karşılaşıyor. Zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede bordo-mavililerin en büyük kozu yıldız futbolcu Bakasetas sakatlanarak yerini Siopis'e bıraktı.
Trabzonspor - 06.11.2021
Beşiktaş maçı öncesi Abdullah Avcı'dan sürpriz çıkış: Ülke artık bunlardan çıkmalı

Beşiktaş maçı öncesi Abdullah Avcı'dan sürpriz çıkış: Ülke artık bunlardan çıkmalı

Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, lider Trabzonspor'u konuk ediyor. Karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulunan bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı ligin uzun bir maraton olduğunu belirtirken, "Ülkenin artık bundan çıkması gerekiyor. 12. haftada ölüm kalım maçı diye bir şey olamaz" ifadelerini kullandı.
Trabzonspor - 06.11.2021
Beşiktaş'ı yıkan gol! Trabzonspor, 90+6. dakikada öne geçti

Beşiktaş'ı yıkan gol! Trabzonspor, 90+6. dakikada öne geçti

Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, sahasında Trabzonspor'la karşılaşıyor. Saat 19.00'da başlayan ve zirveyi yakından ilgilendiren mücadelenin hakemliğini Erkan Özdamar yapıyor. Sergen Yalçın bu karşılaşmada sakatlığı süren Batshuayi'nin yerine ileri uçta Güven Yalçın'a görev verdi. Trabzonspor'da da cezalı Edgar'ın yerine savunmada Hüseyin olacak. Karşılaşma 2-1'lik Trabzonspor galibiyetiyle sonuçlandı.
Trabzonspor - 06.11.2021
Beşiktaş'ın TFF'ye yaptığı başvuru reddedildi! Trabzonspor maçının günü değişmeyecek

Beşiktaş'ın TFF'ye yaptığı başvuru reddedildi! Trabzonspor maçının günü değişmeyecek

Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba gecesi Sporting'e 4-0 yenilen Beşiktaş, cumartesi günü oynanacak Trabzonspor maçının pazar gününe ertelenmesi için başvuru yaptı. Siyah-beyazlıların bu talebi, TFF tarafından reddedildi.
Trabzonspor - 04.11.2021
Ortalık ayağa kalktı! Derbiye atanan dansçı hakemin koyu Galatasaraylı olduğu iddia edildi

Ortalık ayağa kalktı! Derbiye atanan dansçı hakemin koyu Galatasaraylı olduğu iddia edildi

Beşiktaş-Trabzonspor maçına atanan Erkan Özdamar'a ait olduğu iddia edilen sosyal medya hesabındaki Galatasaray beğenileri ortalığı karıştırdı. Rakip takım taraftarları, Erkan Özdamar'ın koyu Galatasaray taraftarı olduğunu iddia etti. Zumba eğitmeni olduğu öğrenilen Erkan Özdamar için sert eleştiriler yapıldı.
Trabzonspor - 04.11.2021
Fenerbahçe'den bomba hamle! Sosa ve Novak'tan sonra sıra Nwakaeme'de

Fenerbahçe'den bomba hamle! Sosa ve Novak'tan sonra sıra Nwakaeme'de

Sarı-Lacivertliler'in gözü sezon sonu mukavelesi bitecek Anthony Nwakaeme'de. Trabzonspor'la halen sözleşme uzatmayan Nwakaeme'nin durumu yakından takip ediliyor. Trabzonspor, Novak ve Sosa'da erken davranmadığı için futbolcuları Fenerbahçe'ye kaptırmıştı.
Trabzonspor - 04.11.2021
Yabancı kuralının masaya yatırıldığı zirve sona erdi! İşte kulüplerin TFF'den talepleri

Yabancı kuralının masaya yatırıldığı zirve sona erdi! İşte kulüplerin TFF'den talepleri

Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, saatler süren toplantı sonrası TFF'den 7+4 yabancı kuralının ertelenmesini istediklerini ifade etti. Ağaoğlu ayrıca Serdar Tatlı'nın MHK'den istifa etmesinin hiçbir şeyi değiştirmediğini vurguladı.
Trabzonspor - 02.11.2021
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