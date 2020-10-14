TARIM HABERLERİ

Tarım - Bugün
Tokat Valisi Balcı Pazar ilçesini ziyaret etti
Tokat Valisi Ozan Balcı, Pazar ilçesinde incelemelerde bulundu. Balcı, Tarım Tokat Projesi kapsamında Çayköy'de yürütülen Narince Üzüm Bağcılığını Geliştirme Projesi üretim alanında incelemelerde bulundu.
Tarım - Bugün
Eskişehir'de kaçak ve sahte içki denetimi
Eskişehir'de, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi koordinesinde, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Vergi Dairesi Başkanlığı görevlileriyle kaçak ve sahte içki denetimi yapıldı.
Tarım - Bugün
Yanıltıcı yayınlarla ilgili maddeler gıda, tarım alanındaki kanun teklifinden çıkarılıyor
Tarım - Bugün
Son dakika haberi | HDP'li Kerestecioğlu: "Kovid-19 işçilerin başlıca ölüm sebeplerinden biri haline geldi"
Ankara'da çiftçilerin sorunlarının da ciddi bir şekilde devam ettiğini ileri süren Kerestecioğlu, "Salgın öncesinde de tarımsal üretimde maliyetler hızla artıyordu.
Tarım - Bugün
Son dakika haber | Meslek liselerini yenileyen SEUP projesinin bilgilendirme toplantısı yapıldı
Proje; bilişim, elektrik-elektronik, güzellik ve saç bakım hizmetleri, makine teknolojisi, metal teknolojisi, mobilya ve iç mekan tasarımı, motorlu araçlar teknolojisi, tekstil teknolojisi, tesisat teknolojisi ve iklimlendirme, moda tasarım teknolojileri, yiyecek içecek hizmetleri, çocuk gelişimi ve eğitimi, hasta ve yaşlı hizmetleri, endüstriyel otomasyon teknolojileri, inşaat teknolojisi, plastik teknolojisi, ayakkabı ve saraciye teknolojisi, gıda teknolojisi, radyo televizyon, tarım, yenilenebilir enerji, baskı teknolojisi, konaklama ve seyahat hizmetleri olmak üzere toplamda 22 meslek alanını kapsıyor.
Tarım - Bugün
Serik'te ORKÖY kredisiyle orman köylülerine traktör desteği
Tarım araçları için toplam 442 bin lira destekte bulunulduğunu kaydeden Cılız, "Toplam miktarın yüzde 20'si olan 88 bin 400 lirası hibe, 353 bin 600 lirası ise 1 yıl ödemesiz, 7 yıl geri dönüşümlü faizsiz kredi ile ödemeli.
Tarım - Bugün
Şekerbank'tan "Dünya Kadın Çiftçiler Günü"ne özel kampanya
Şekerbank, "15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü"ne özel ilk ay faizsiz sunulan ve hasat zamanına göre geri ödemeli olan kampanyası ile tarıma ve kadın çiftçilere desteğini sürdürüyor.
Tarım - Bugün
"Akıllı Tarım Kent Projesi" tanıtım toplantısı
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, "Yıllık 400 milyon TL ticaret hacmine ulaşması planlanan Akıllı Tarım Kentleri projesinde, tarımsal ve kırsal üretim, her bölgenin kendine özgü ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda, üretim çeşitliliği...
Tarım - Bugün
Son dakika haberi: Kuru üzümü küçük paketlere sığdırdı, ihracat değerini 2,5 kat artırdı
Kuru üzümün bölge ve ülke tarımı açısından önemli ürünlerden olduğuna işaret eden Orhan, şöyle konuştu: "Daha önce büyük hacimli kutularla ihracat yapıyorduk.
Tarım - Bugün
"Akıllı Tarım Kent Projesi"nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi
Müstakil Sanayi ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kırsal Kalkınma Komitesi Başkanı Abdullah Eriş, "Biz Akıllı Tarım Kentler ile kendi kendine yetebilen, üreten, geliştiren aynı zamanda sosyal yaşamından ödün vermeyen, doğal ve akıllı yaşam kültürünü oluşturmayı hedefliyoruz.
Tarım - Bugün
CHP'li Gürer: "Patatesle ilgili doğru politikalar oluşturulsun"
Patates üreticilerinin sorunlarını anlatan Gürer, "Ülkemizde hububattan sonra en çok tüketilen ürün patatestir. Bu nedenle patatesle ilgili doğru politikalar oluşturulsun. Ne yazık ki Tarım ve Orman Bakanlığının uygulamalarında geleceğe dönük bir öngörü ve planlama yok.
Tarım - Bugün
Bakan Pakdemirli: "TARSİM kapsamında son 1 yılda 3,7 milyon adet tarım sigortası poliçesi ile 100...
Bakan Pakdemirli: "TARSİM kapsamında son 1 yılda 3,7 milyon adet tarım sigortası poliçesi ile 100 milyar liranın üzerinde tarımsal varlığı teminat altına aldık.
Tarım - Bugün
Çiğ süt primleri, hafta sonu ödenecek
TARIM ve Orman Bakanlığı, 2020 yılı 2'nci dönem süt desteklerinin 15 kuruş olarak gelecek hafta sonu ödeneceğini açıkladı.
Tarım - Bugün
15 Ekim Dünya Çiftçi Kadınlar Günü
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, tarımda çalışan kadınların yüzde 95'inin sosyal güvenlik sistemine kayıtlı olmadığını belirterek, "Kadın çiftçilerimizin sosyal güvenlik sistemine katılımının desteklenmesi için teşvik edici önlemler alınmalıdır.
Tarım - Bugün
Son dakika ekonomi: TÜDKİYEB Başkanı Çelik'ten Dünya Gıda Günü ve Kadın Çiftçiler Günü mesajı Açıklaması
Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nü, 16 Ekim Dünya Gıda Günü'nü ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO) 75'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı.