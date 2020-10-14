TARIM HABERLERİ

Tarım - Bugün

Patates üreticilerinin sorunlarını anlatan Gürer, "Ülkemizde hububattan sonra en çok tüketilen ürün patatestir. Bu nedenle patatesle ilgili doğru politikalar oluşturulsun. Ne yazık ki Tarım ve Orman Bakanlığının uygulamalarında geleceğe dönük bir öngörü ve planlama yok.