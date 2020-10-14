TARIM HABERLERİ

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Tarım Haberleri

Tarım haber, Tarım son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Tarım - Bugün
Tokat Valisi Balcı Pazar ilçesini ziyaret etti
Tokat Valisi Ozan Balcı, Pazar ilçesinde incelemelerde bulundu. Balcı, Tarım Tokat Projesi kapsamında Çayköy'de yürütülen Narince Üzüm Bağcılığını Geliştirme Projesi üretim alanında incelemelerde bulundu.
Tarım - Bugün
Eskişehir'de kaçak ve sahte içki denetimi
Eskişehir'de, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi koordinesinde, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Vergi Dairesi Başkanlığı görevlileriyle kaçak ve sahte içki denetimi yapıldı.
Tarım: Yanıltıcı yayınlarla ilgili maddeler gıda, tarım alanındaki kanun teklifinden çıkarılıyorTarım - Bugün
Yanıltıcı yayınlarla ilgili maddeler gıda, tarım alanındaki kanun teklifinden çıkarılıyor
Tarım: - Kamboçya ve Vietnam'da sel felaketinde ölü sayısı 52'ye yükseldiTarım - Bugün
- Kamboçya ve Vietnam'da sel felaketinde ölü sayısı 52'ye yükseldi
Tarım: Sahte içki denetiminde 191 litre kaçak etil alkol ele geçirildiTarım - Bugün
Sahte içki denetiminde 191 litre kaçak etil alkol ele geçirildi
Tarım: Tarım işçisi çocuklar için 'çadır okul' kurulduTarım - Bugün
Tarım işçisi çocuklar için "çadır okul" kuruldu
Tarım: Ordu'da buğday üretimi başlıyorTarım - Bugün
Ordu'da buğday üretimi başlıyor
Tarım: Valinin talimatının ardından çadırda eğitim için ilk ders zili çaldı - SİVASTarım - Bugün
Valinin talimatının ardından çadırda eğitim için ilk ders zili çaldı - SİVAS
Tarım: Tarım işçisi ailelerin çocukları çadırda eğitime başladıTarım - Bugün
Tarım işçisi ailelerin çocukları çadırda eğitime başladı
Tarım: TMO, kuru üzümde alım kriterini üretici lehine değiştirdiTarım - Bugün
TMO, kuru üzümde alım kriterini üretici lehine değiştirdi
Yanıltıcı yayınlarla ilgili maddeler gıda, tarım alanındaki kanun teklifinden çıkarılıyor
Tarım: Büyükşehir Sakız ağaçlarını toprakla buluşturduTarım - Bugün
Büyükşehir Sakız ağaçlarını toprakla buluşturdu
Tarım: 82 yıla dair korkutan rakam; Kıbrıs'ın bir buçuk katı orman yandıTarım - Bugün
82 yıla dair korkutan rakam; Kıbrıs'ın bir buçuk katı orman yandı
Tarım: 2.Uluslararası Gıda Kalite Zirvesi'ne son 2 günTarım - Bugün
2.Uluslararası Gıda Kalite Zirvesi'ne son 2 gün
Tarım: Soğuk hava deposu hizmet vermeye başladıTarım - Bugün
Soğuk hava deposu hizmet vermeye başladı
Tarım: Bursa için güç birliğiTarım - Bugün
Bursa için güç birliği
Tarım: 'Deniz kaplumbağası yuvasını belki 10 yıl sonra Karadeniz'de bile göreceğiz'Tarım - Bugün
'Deniz kaplumbağası yuvasını belki 10 yıl sonra Karadeniz'de bile göreceğiz'
Tarım: Mevsimlik tarım işçilerine maske ve dezenfektanTarım - Bugün
Mevsimlik tarım işçilerine maske ve dezenfektan
Tarım - Bugün
Son dakika haberi | HDP'li Kerestecioğlu: "Kovid-19 işçilerin başlıca ölüm sebeplerinden biri haline geldi"
Ankara'da çiftçilerin sorunlarının da ciddi bir şekilde devam ettiğini ileri süren Kerestecioğlu, "Salgın öncesinde de tarımsal üretimde maliyetler hızla artıyordu.
Tarım: Gebzeli balıkçılar zabıta tarafından denetlendiTarım - Bugün
Gebzeli balıkçılar zabıta tarafından denetlendi
Tarım: 2 bin 200 yıllık tarih gün yüzüne çıkacakTarım - Bugün
2 bin 200 yıllık tarih gün yüzüne çıkacak
Tarım - Bugün
Son dakika haber | Meslek liselerini yenileyen SEUP projesinin bilgilendirme toplantısı yapıldı
Proje; bilişim, elektrik-elektronik, güzellik ve saç bakım hizmetleri, makine teknolojisi, metal teknolojisi, mobilya ve iç mekan tasarımı, motorlu araçlar teknolojisi, tekstil teknolojisi, tesisat teknolojisi ve iklimlendirme, moda tasarım teknolojileri, yiyecek içecek hizmetleri, çocuk gelişimi ve eğitimi, hasta ve yaşlı hizmetleri, endüstriyel otomasyon teknolojileri, inşaat teknolojisi, plastik teknolojisi, ayakkabı ve saraciye teknolojisi, gıda teknolojisi, radyo televizyon, tarım, yenilenebilir enerji, baskı teknolojisi, konaklama ve seyahat hizmetleri olmak üzere toplamda 22 meslek alanını kapsıyor.
Tarım - Bugün
Serik'te ORKÖY kredisiyle orman köylülerine traktör desteği
Tarım araçları için toplam 442 bin lira destekte bulunulduğunu kaydeden Cılız, "Toplam miktarın yüzde 20'si olan 88 bin 400 lirası hibe, 353 bin 600 lirası ise 1 yıl ödemesiz, 7 yıl geri dönüşümlü faizsiz kredi ile ödemeli.
Tarım: Susam hasadına başlandıTarım - Bugün
Susam hasadına başlandı
Tarım: Eğirdir Gölü için bakanlık ve DSİ'ye rapor sunulacakTarım - Bugün
Eğirdir Gölü için bakanlık ve DSİ'ye rapor sunulacak
Tarım: Kaymakamlar tarlada çiftçilerle hasat yaptıTarım - Bugün
Kaymakamlar tarlada çiftçilerle hasat yaptı
Tarım: Çilek üreticisi verimden de fiyattan da memnun - ORDUTarım - Bugün
Çilek üreticisi verimden de fiyattan da memnun - ORDU
Tarım: Çiftçi ile gönül bağı kuran Vali Balcı pancar çiftçisi ile buluştuTarım - Bugün
Çiftçi ile gönül bağı kuran Vali Balcı pancar çiftçisi ile buluştu
Tarım: Karabük'te kenevir üreticisinin verim beklentisi yüksekTarım - Bugün
Karabük'te kenevir üreticisinin verim beklentisi yüksek
Tarım: Akhisar'da damla sulama tesisi çalışmaları devam ediyorTarım - Bugün
Akhisar'da damla sulama tesisi çalışmaları devam ediyor
Tarım: Tütüncü'den kadın kooperatiflerine destek sözüTarım - Bugün
Tütüncü'den kadın kooperatiflerine destek sözü
Tarım - Bugün
Şekerbank'tan "Dünya Kadın Çiftçiler Günü"ne özel kampanya
Şekerbank, "15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü"ne özel ilk ay faizsiz sunulan ve hasat zamanına göre geri ödemeli olan kampanyası ile tarıma ve kadın çiftçilere desteğini sürdürüyor.
Tarım - Bugün
"Akıllı Tarım Kent Projesi" tanıtım toplantısı
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, "Yıllık 400 milyon TL ticaret hacmine ulaşması planlanan Akıllı Tarım Kentleri projesinde, tarımsal ve kırsal üretim, her bölgenin kendine özgü ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda, üretim çeşitliliği...
Tarım - Bugün
Son dakika haberi: Kuru üzümü küçük paketlere sığdırdı, ihracat değerini 2,5 kat artırdı
Kuru üzümün bölge ve ülke tarımı açısından önemli ürünlerden olduğuna işaret eden Orhan, şöyle konuştu: "Daha önce büyük hacimli kutularla ihracat yapıyorduk.
Tarım: Doğu Anadolu'dan 201 ülkeye 1 milyar 412 milyon dolarlık ihracatTarım - Bugün
Doğu Anadolu'dan 201 ülkeye 1 milyar 412 milyon dolarlık ihracat
Tarım - Bugün
"Akıllı Tarım Kent Projesi"nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi
Müstakil Sanayi ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kırsal Kalkınma Komitesi Başkanı Abdullah Eriş, "Biz Akıllı Tarım Kentler ile kendi kendine yetebilen, üreten, geliştiren aynı zamanda sosyal yaşamından ödün vermeyen, doğal ve akıllı yaşam kültürünü oluşturmayı hedefliyoruz.
Tarım: 'En büyük işletmede' hububatın toprakla buluşma serüveni başladıTarım - Bugün
"En büyük işletmede" hububatın toprakla buluşma serüveni başladı
Tarım: Başkan Şahin'den Genel Müdür Poyraz'a ziyaretTarım - Bugün
Başkan Şahin'den Genel Müdür Poyraz'a ziyaret
Tarım: Deneme amacıyla ekilen dane mısırdan elde edilen verim sevindirdiTarım - Bugün
Deneme amacıyla ekilen dane mısırdan elde edilen verim sevindirdi
Tarım: Başkan Bağlamış, 'Üreticimizin yaşadığı sorunları çözüyoruz'Tarım - Bugün
Başkan Bağlamış, "Üreticimizin yaşadığı sorunları çözüyoruz"
Tarım - Bugün
CHP'li Gürer: "Patatesle ilgili doğru politikalar oluşturulsun"
Patates üreticilerinin sorunlarını anlatan Gürer, "Ülkemizde hububattan sonra en çok tüketilen ürün patatestir. Bu nedenle patatesle ilgili doğru politikalar oluşturulsun. Ne yazık ki Tarım ve Orman Bakanlığının uygulamalarında geleceğe dönük bir öngörü ve planlama yok.
Tarım: Elazığ'da ceviz üretimi yüzde 100 arttı, yıllık 4 bin tona yaklaştıTarım - Bugün
Elazığ'da ceviz üretimi yüzde 100 arttı, yıllık 4 bin tona yaklaştı
Tarım: Isparta'da Bağkonak Göleti ile 5 bin 890 dekar zirai arazinin sulanması hedefleniyorTarım - Bugün
Isparta'da Bağkonak Göleti ile 5 bin 890 dekar zirai arazinin sulanması hedefleniyor
Tarım - Bugün
Bakan Pakdemirli: "TARSİM kapsamında son 1 yılda 3,7 milyon adet tarım sigortası poliçesi ile 100...
Bakan Pakdemirli: "TARSİM kapsamında son 1 yılda 3,7 milyon adet tarım sigortası poliçesi ile 100 milyar liranın üzerinde tarımsal varlığı teminat altına aldık.
Tarım: 'Akıllı Tarım Kent Projesi' tanıtım toplantısı - Tarım Bakanı Pakdemirli (3)Tarım - Bugün
"Akıllı Tarım Kent Projesi" tanıtım toplantısı - Tarım Bakanı Pakdemirli (3)
Tarım - Bugün
Çiğ süt primleri, hafta sonu ödenecek
TARIM ve Orman Bakanlığı, 2020 yılı 2'nci dönem süt desteklerinin 15 kuruş olarak gelecek hafta sonu ödeneceğini açıkladı.
Tarım - Bugün
15 Ekim Dünya Çiftçi Kadınlar Günü
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, tarımda çalışan kadınların yüzde 95'inin sosyal güvenlik sistemine kayıtlı olmadığını belirterek, "Kadın çiftçilerimizin sosyal güvenlik sistemine katılımının desteklenmesi için teşvik edici önlemler alınmalıdır.
Tarım: 'Türkiye'nin ilk elektrikli traktörü seri üretime hazır hale geldi'Tarım - Bugün
"Türkiye'nin ilk elektrikli traktörü seri üretime hazır hale geldi"
Tarım: İtalyan Müdür Karabük'te endüstriyel kenevir yetiştiriciliği yapıyorTarım - Bugün
İtalyan Müdür Karabük'te endüstriyel kenevir yetiştiriciliği yapıyor
Tarım: Anıt ağacın zeytini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilecekTarım - Bugün
Anıt ağacın zeytini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilecek
Tarım - Bugün
Son dakika ekonomi: TÜDKİYEB Başkanı Çelik'ten Dünya Gıda Günü ve Kadın Çiftçiler Günü mesajı Açıklaması
Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nü, 16 Ekim Dünya Gıda Günü'nü ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO) 75'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Tarım: Kuşadası'nda korona virüs denetimleri devam ediyorTarım - Bugün
Kuşadası'nda korona virüs denetimleri devam ediyor
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Şu an buradasınız: Tarım Haberleri | Tarım Haber - Haberler - Tarım haberleri, son dakika tarım haber ve gelişmeleri burada. Tokat Valisi Balcı Pazar ilçesini ziyaret etti.
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.10.2020 15:42:49. #1.14#
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