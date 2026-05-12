Farah Zeynep Abdullah'ın vücudundaki morluklar korkuttu
Barış Arduç ile başrolünü paylaştığı “Soy” filminin çekimlerine devam eden Farah Zeynep Abdullah, yaptığı paylaşımla sevenlerini korkuttu. Ünlü oyuncunun vücudundaki morluklar ve kızarıklıklar hayranlarını endişelendirdi.
Ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Barış Arduç ile birlikte rol aldığı “Soy” filmi için yoğun tempoda çalışmaya devam ediyor. Genç oyuncu, film çekimleri sırasında harcadığı eforu ve yaşadığı fiziksel etkileri sosyal medya hesabından paylaştı.
VÜCUDUNUN HER YERİ MOSMOR
Farah Zeynep Abdullah’ın yayımladığı fotoğraflarda vücudunun çeşitli bölgelerinde oluşan morluklar ve kızarıklıklar dikkat çekti. Ünlü oyuncunun özellikle bacak ve kol bölgelerindeki izler, takipçilerini endişelendirdi.
Oyuncunun paylaşımı kısa sürede gündem olurken, hayranları “Kendine dikkat et”, “Geçmiş olsun” ve “Çok yorulmuşsun” şeklinde yorumlar yaptı.
“Soy” filmi için yoğun tempoda çalışan oyuncunun aksiyon ve fiziksel efor gerektiren sahnelerde zorlandığı değerlendirilirken, paylaşım sinema dünyasında da dikkat çekti.